Неизвестная с «Оскаром»: Что нужно знать об Аньес Варда

В ночь на 29 марта умерла Аньес Варда, режиссер францусзкой «новой волны». Подводим итог ее 65-летней борьбы со буржуазной скукой в европейском кинематографе и вспоминаем лучшие фильмы.

В последние годы Аньес Варда легко было узнать по прическе — округлое каре сиреневого цвета с сединой посередине. Оно часто попадало в кадр в фоторепортажах с кинофестивалей. У Варда был инстаграм, в котором она выкладывала селфи и фотографии кошек. Полтора года назад она получала почетный «Оскар» за заслуги в кинематографе и станцевала с Анжелиной Джоли (фотография обошла все таблоиды). Аньес назвала эту награду «Оскаром для бедных»: ее кино никогда не было известно широким массам и не имело больших кассовых сборов, какие уж тут заслуги.

Аньес Варда и Анжелина Джоли / Фото: Getty images

Кто такая Аньес Варда?

В историю кино Варда вписалась как «дама Левого берега». «Левый берег» — одно из течений «новой волны»: кинематограф, близкий к экспериментальному, тесно связанный литературной традицией и театром (в эту компанию также входили Маргерит Дюрас, Ален Рене, Ален Роб-Грийе). Аньес дружила с Жан-Люком Годароми Жаком Риветтом, была замужем за Жаком Деми, еще приятельствовала с Джимом Моррисоном. Арлет (такое имя ей дали при рождении) Варда родилась 30 мая 1928 года в Брюсселе в семье француженки и греческого беженца. Ее отец ненавидел Грецию и не вспоминал о ней; деда и бабку Арлет видела всего дважды. Варда изучала психологию и литературу в Сорбонне, а историю искусств — в Школе Лувра. Вначале она хотела быть музейным куратором, но любовь к фотографии изменила ее судьбу. Окончив специальные курсы, она быстро сделала карьеру фотографа, заняв должность официального фотографа театрального фестиваля в Авиньоне и Национального народного театра. Чуть позже Варда стала фотожурналистом, а потом — и кинорежиссером.

Что она сделала для кино?

Дебютный фильм Варда «Пуэнт-Кур» (1955) стал своего рода предвестником французской «новой волны». Здесь рассказывается о молодой паре, пытающейся наладить свои отношения во время отпуска в одноименном рыбацком поселке (Варда оказалась там по личному делу — приехала навестить смертельно больного друга, заодно сняла фильм). Профессиональных актеров тут только двое (Сильвия Монфор и Филипп Нуаре), второстепенные роли сыграли настоящие жители деревни — неореализм еще не вышел из моды. В дальнейшем Варда всегда будет сочетать в своем кино игровое и документальное.

Аньес Варда и Жак Деми

Своему мужу Варда посвятила художественный («Жако из Нанта») и документальный фильмы («Вселенная Жака Деми»). И вообще в ее творчестве хватало автобиографического. Много документальных работ, особенно поздних, она посвятила собственной персоне и собственному видению мира. Главными героинями ее фильмов часто были женщины, поэтому Варду заслуженно называют феминистским режиссером. Но волновавшие ее темы были шире чисто гендерной повестки: возможность (или невозможность) счастья, свободы, любви; неизбежность смерти. Так, самый знаменитый фильм Варда — «Клео от 5 до 7», героиня которого в реальном времени проживает самые напряженные два часа своей жизни, ожидая результатов анализов у онколога.

А что еще стоит у нее посмотреть?

«Счастье»

«Счастье»

«Счастье» — история женатого молодого мужчины, увлекшемся другой женщиной, была первым цветным фильмом Варда. Картина разделила зрителей на поклонников и противников. Дело в морали: главный герой честно рассказал о своей интрижке жене, сообщив, что полное счастье для него — это любовь к двоим одновременно. Жена, не выдержав жестокой правды, покончила с собой. Муж не растерялся и тут же познакомил детей с любовницей. Фильм, рассказывающий о том, какой ценой может быть оплачено простое буржуазное счастье, до сих пор смотрится свежо и актуально.

«Создания»

«Создания»

«Создания» с Мишелем Пикколи и Катрин Денев — блистательный коммерческий провал. Это яркий пример экспериментального кино «левого берега», так что стоит познакомиться с фильмом хотя бы для расширения кругозора. Герои, муж с женой, попадают в аварию, после чего жена становится немой. Затем муж пишет роман «Создания» и заводит странные отношения с демоническим соседом, для которого все окружающие — лишь расходный материал для морализаторских опытов. По исполнению и уровню странности это кино немного похоже на «В прошлом году в Мариенбаде» Рене.

«Без крыши и вне закона»

«Без крыши, вне закона»

«Без крыши и вне закона» — «Золотой лев» в Венеции. История хиппи-бродяжки Моны, променявшей благополучно-скучную жизнь секретарши на дорогу и свободу. Мону играет Сандрин Боннэр (премия «Сезар»). Анонимный интервьюер беседует с людьми, которые встречали Мону в последние недели ее жизни. Фильм разделен на 47 эпизодов, в каждом из которых кто-либо комментирует свои впечатления от общения с героиней, в итоге ее находят мертвую и замерзшую в винограднике.

«Мастер кунг-фу»

«Мастер кунг-фу»

В 1987 году Варда выпустила сразу два фильма со своей подругой Джейн Биркин. Во-первых, — «Мастер кунг-фу», исследование женской сексуальности, рассказ о взрослой матери-одиночке, влюбившейся в 14-летнего приятеля своей старшей дочери. Мари-Джейн и юный Жульен переживают настоящий роман с моментами уединения на отдаленном острове, со взлетами и падениями. Но в итоге школа и родители разлучают эту странную пару. Биркин в фильме произносит сакраментальную фразу: «Каждая женщина в свое время влюбляется в мальчика, если у нее нет сына».

Аньес Варда и Джейн Биркин

Второй фильм с Биркин — «Джейн Б. глазами Аньес В.» — кинокалейдоскоп, фильм-праздник, в котором меняются времена года и женские образы, которые Биркин примеряет на себя.

«Собиратели и собирательница» (2000)

«Собиратели и собирательница»

В последние два десятилетия своей жизни Варда снимала много дока. Начать знакомство с этой частью ее фильмографии лучше с «Собирателей и собирательницы». Во Франции картофель стандартной формы фасуют в одинаковые трехкилограммовые пакеты, необычные же клубни (такую картошку называют «монстрами») отбраковывают. Как-то Варда попалась на глаза картошка в форме сердца, с коммерческой точки зрения — абсолютный монстр, которая была обречена на то, что ее выкинут. Режиссер сразу же поняла, о чем нужно снимать фильм — о том, что мы живем в абсолютно отформатированном обществе, которое не приемлет никакую инаковость, о том, что наша цивилизация построена на потреблении и разбазаривании ресурсов.

«Побережья Аньес»

«Побережья Аньес»

В 2008 году она сняла автобиографический док «Побережья Аньес», после которого благодарные зрители говорили, что тоже хотят побыстрее состариться. Еще бы — Варда тут отдыхает на берегу на какой-то восточной тахте, примеряет забавные платья, а молодые красавцы расставляют вокруг зеркала.

«Лица, деревни»

«Лица, деревни»

Фильм, снятый два года назад в соавторстве с художником JR — травелог об их совместном путешествии по провинциальной Франции. JR рисует граффити с портретами обычных людей на их домах, Варда интервьюирует этих простых горожан, вместе они доезжают до швейцарской резиденции Годара, которого, увы, нет дома.