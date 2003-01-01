Как Лупита Нионго продвигает фильм «Мы» на премьерах

Актриса и ее стилист придумали оригинальный способ поддержать хоррор Джордана Пила на красных дорожках. Показываем в картинках.

В «Мы» Лупита Нионго сыграла сразу две роли: идеальную мать семейства и ее жуткого двойника. Джордан Пил хотел показать страх Америки перед Другим и одновременно указать на то, что монстры сидят внутри каждого из нас. Лупита-монстр в фильме разговаривает страшным скрипучим голосом, смотрит безумными выпученными глазами и виртуозно орудует ножницами. И двигается, как таракан — пластику именно этих насекомых Пил взял за основу для своих персонажей. В общем, действительно — кошмар.

Актриса решила творчески подойти к промо-туру фильма и не просто наряжаться для красных дорожек, а делать это в стилистике своей жуткой героини. Вместе с персональным визажистом Ником Баросом, стилистом по прическам Верноном Франсуа и стилистом Микаэлой Эрлангер они придумали несколько экстравагантных образов для премьер «Мы» в разных городах. Их работа — пример редкого креатива на красных дорожках (в пику гламурным и надоевшим образам «нога Джоли», «платье-трусы» и «декольте до пупа»). Получилось настолько круто, что модные сайты завели отдельный хэштег «Лупита Нионго и промо-тур „Мы“», а журналисты оценили идею как новый уровень светских появлений на премьерах. Посмотрим на самые экстравагантные выходы актрисы. Старт был положен 8 марта на фестивале SXSW в Техасе, куда Лупита пришла в белоснежном костюме Honayda с вырезами по бокам, с умопомрачительным макияжем и короной из парикмахерских зажимов.

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Грейс Джонс

Дэрил Ханна в «Бегущем по лезвию»

«Этот смешной и мощный образ отлично отражает возвращение 80-х, которое мы видим в моде. И когда вы наносите на глаза такие яркие мазки красок, то создаете образ яростного воина», — комментирует Барос.

Лупита Нионго и Энни Леннокс

Что касается головы, Вернон Франсуа воплотил свою давнюю мечту, вдохновившись образом Снупа Догга. Ну, и обратите внимание на сережки-ножницы — финальную изюминку этого ретро-футуристического образа.

Фото: Getty Images

Затем 14 марта на лондонской премьере Лупита появилась в блестящем красном платье Attico, с красными контактными линзами, смоки-макияжем и черной помадой на губах. Барос добавил, что помимо Леннокс, Джонс и Ханны вдохновлялся еще и знаменитыми фотосессиями Ирвина Пенна для Vogue. Косметику и линзы Барос взял у Lancome и использовал их во время всего тура — Лупита является лицом этого бренда.

Фото: Getty Images

18 марта Лупита посетила шоу Стивена Колбера в блестящем комбинезоне цвета фуксии от Bande Noir и желтых контактных линзах. Модный мир замер в предвкушении: что же будет дальше?

И, наконец, 19 марта Нионго блистала на нью-йоркской премьере в белом костюме от Balmain с прозрачной накидкой-плащом с шипами. Глаза и брови у нее снова были оформлены красочным мазком — на это раз розовым, а ножницы перебрались из ушей на руки: актриса показывала всем оригинальное кольцо. Ну, а Вернон Франсуа оттянулся на волосах, добавив в них железные кольца.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images