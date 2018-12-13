Что смотреть дома: «Дамбо», «Убивая Еву» и «Бамблби»

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

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«Милые обманщицы: Перфекционистки»

Внешне городок Бейкон-Хайтс чудо как хорош: здесь царят уют и порядок, в роскошных особняках проживают обеспеченные люди, есть престижный колледж. Но стоит внимательнее присмотреться и на ум приходит известное выражение про тихий омут с чертями. Элисон ДиЛаурентис возвращается сюда спустя какое-то время и начинает работать ассистентом в колледже. Тут и выясняется, что одна из преподавательниц год назад покончила с собой, все будто что-то скрывают, а рядовой конфликт между учащимися вот-вот разрастется до масштабов трагедии. Несколько студентов замышляют припугнуть Нолана Хотчкисса, местного заводилу и интригана, но не успевают: с юношей происходит несчастье. Спин-офф (уже второй после «Рейвенсвуда») популярного сериала «Милые обманщицы».

«Убивая Еву»

Второй сезон модного британского сериала выйдет уже через две недели. Так что самое время готовиться к новой схватке сотрудницы MI5 Евы Поластри и наемной убийцы с русскими корнями и именем Вилланель. На экране — харизматичные персонажи, черный юмор и экстерьеры европейских городов. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Человек-паук: Через вселенные»

Лучший анимационный фильм прошлого года по версии Американской академии кинематографических искусств и наук. История школьника Майлза Моралеса, который неожиданно стал продолжателем дела Человека-паука. Но со злодеем Кингпином он будет борется не один: ему помогут другие пауки и паучихи из параллельных вселенных (от Человека-Паука Нуар до мультяшной свиньи Питера Поркера). Уровень 3D-анимации, стилизация под комиксы, неожиданные визуальные решения — в общем, это настоящий прорыв!

«Бамблби»

Перезапуск франшизы про трансформеров в виде спин-оффа про милого голубоглазого автобота Би-127 с планеты Кибертрон. Посланный на Землю, он теряет голос, память и веру в светлое будущее в бою с десептиконом и землянами. Но, превратившись в старенький Фольксваген Жук, он обретает имя, подругу и семью. Первый фильм из всей серии, где Майкл Бэй выступил не режиссером, а продюсером, и это явно пошло всем на пользу.

«Грань»

У агента ФБР Оливии Данэм не самое счастливое прошлое. Была подопытной во время испытаний нового лекарства, готовилась стать членом отряда бойцов для войны с параллельной вселенной. Теперь Оливия занимается межведомственными связями между ФБР и Департаментом национальной безопасности, но и настоящее готовит для нее массу испытаний. Среди жертв взрыва химикатов оказывается возлюбленный Оливии. Чтобы его спасти, она обращается к ученому Уолтеру Бишопу, который содержится в психбольнице, и его сыну Питеру, тоже человеку с непростым характером и тяжелой судьбой. Вместе они образуют команду «Грань», которая будет расследовать паранормальные преступления.

«Ван Гог. На пороге вечности»

Биографический фильм про знаменитого художника, у которого в жизни было много чего поинтереснее пресловутого отрезанного уха. Богемная жизнь на Монмартре, дружба с Полем Гогеном, пристрастие к абсенту и стремление изменить мир. Главную роль исполнил Уиллем Дефо, режиссером выступил Джулиан Шнабель, тоже живописец, который много лет назад дебютировал фильмом про нью-йоркского художника «Баския», а продолжил знаменитым «Скафандром и бабочкой».

«Дамбо»

Премьера игрового фильма Тима Бертона «Дамбо» — повод вспомнить и пересмотреть классический мультфильм, выпущенный в 1941-м. Тогда он был чуть ли не самым затратным фильмом студии Уолта Диснея и при этом одним из самых кассовых — после дорогих и не самых удачных в прокате «Фантазии» и «Пиноккио». Сам Дисней называл «Дамбо» своим любимым проектом, но вовсе не из-за сборов. Кстати, журнал «Time» планировал даже поставить героя мультфильма на обложку, но тут японцы начали бомбить Перл-Харбор, и всем стало резко не до ушастого слона.