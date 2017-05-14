Премьеры недели: Колин Фаррелл, Лупита Нионго и 16 пуль Кевина Костнера

Тим Бёртон переделывает классический мультфильм, Мэттью МакКонахи играет Чувака, а Джордан Пил дает в руки ножницы.

Все фильмы из списка вышли в прокат 21 марта. Даты премьер стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Мы»

Второй фильм Джордана Пила ровно такой, какой мы ожидали: он страшный, он смешной и очень многозначительный. В своем интервью КиноПоиску режиссер довольно четко изложил концепт: за историей о том, как идеальная семья на отдыхе встречается со своими злобными двойниками, скрыта попытка осмыслить страхи Америки перед Другим. «Идет ли речь о страхе чужака из другой страны, или из другой квартиры, или с другой улицы, мы скорее станем указывать пальцем на кого-то другого, чем направим его на самих себя», — вот о чем рассказывает фильм. Следить за тем, как он это делает, невероятно увлекательно. Пил не скупится на отсылки, мастерски мешает юмор с диким напряжением и отлично нагнетает атмосферу ужаса. Если повезет найти сеанс с субтитрами, воспользуйтесь шансом: Лупита Нионго потрясающе работает с голосом. Ее героиня с ножницами в руках еще долго будет сниться вам в кошмарах, уж поверьте.

«Дамбо»

Новая ласточка из диснеевской обоймы под названием «переделай свой культовый анимационный фильм в художественный». Трогательную историю о цирковом слоненке, чьи большие уши сначала сделали его предметом насмешек, а затем летающей звездой, доверили Тиму Бёртону, который собаку съел на странных героях, отвергнутых обществом. И режиссер не подкачал. Со свойственным ему визуальным безумием он показывает всю омерзительность старого цирка, куда люди приходили поглазеть на уродцев и дрессированных животных, которым за кулисами изрядно доставалось. Добро, конечно же, побеждает, но дойдете вы к нему с платками у глаз. Маленьким зрителям смотреть обязательно. Бёртон не мудрит с моралью и прямо говорит: держать животных в клетках — плохо, верить в себя и свою мечту — необходимо, шоу-бизнес — зло, а лучшие люди на планете — это дети. В Америке напуганы мрачным бёртоновским подходом, но мы-то с вами крепкие орешки! Киноманам в фильме припрятаны свои сладости: Бэтмен и Пингвин тут снова вместе и даже поменялись ролями.

«Пляжный бездельник»

Хармони Корин снял своего «Большого Лебовски». Герой Мэттью МакКонахи — такой же расслабленный Чувак, как и персонаж Джеффа Бриджеса. Он бухает и тусит с девчонками, но однажды красивой жизни грозит конец, если Лунный Пес (такая у него кличка) не завершит поэму. Корин — любитель рассказывать про судьбы отщепенцев и укурков, чья жизнь, на первый взгляд, предмет зависти, но за радостями в итоге всегда наступает прозрение и расплата. МакКонахи почти возвращается к своим легкомысленным ролям эпохи «Золота дураков», только герои эти выросли и выглядят полными идиотами, как и положено. Помимо длинноволосого и вечно обдолбанного Мэттью в уггах, тут есть Зак Эфрон, Джона Хилл (а как же!) и котик с попугаем. Ну, как не посмотреть?

«Амбивалентность»

Второй полный метр Антона Бильжо («Рыба-мечта») поразил публику фестиваля «Окно в кино» и получил приз за режиссуру. В центре внимания — любовный треугольник. Два друга-студента психиатрического вуза пали жертвой страсти к одной женщине. Первый — наглый бунтарь, второй — домашний мальчик, так что метания женщины между ними понять можно. Перед нами расщепленный Идеальный Мужчина. Сценарий написали Сергей Тарамаев и Любовь Львова, авторы нашумевших «Зимнего пути» и «Метаморфозиса». Супруги-творцы умеют сплести из эпатажно-банального набора сюжетов очень тонкую драму о душевном смятении, борьбе разума и сердца и крайнем проявлении простых, казалось бы, чувств.

«100 вещей и ничего лишнего»

И снова два друга, на этот раз шопоголика. Пауль и Тони обожают покупать шмотки и классно выглядеть. Однажды они продали свое новое приложение за бешеные деньги, напились и повелись на пари — провести 100 дней без потребительства. Друзья очнулись голышом в пустой квартире, и теперь нужно как-то продержаться, познать себя и понять наконец, что им действительно важно в жизни.

«Парк развлечений»

Очередная версия Ромео и Джульетты в неожиданных декорациях. Стокгольм, 40-е годы прошлого века. Кругом война, и в городе за зрителя дерутся два парка развлечений. Тиволи заманивает состоятельных буржуа, луна-парк со своими карусельками — публику попроще. Джон и Нинни — из разных парков, и с детства им внушали мысли о вражде и конкуренции, но парочка встретилась и полюбила друг друга. Вы не поверите, но это реальная история!

«Разбойники с большой дороги»

Netflix, 29 марта

Все знают, кто такие Бонни и Клайд. Режиссер Джон Ли Хэнкок решил посмотреть на историю глазами тех, кто ловил этих романтических преступников. Герои Кевина Костнера и Вуди Харрельсона — техасские рейнджеры Фрэнк Хеймер и Мэнни Голт, которые помогают ФБР найти парочку. Первый — солидный парень с 16 пулями в теле, второй — легкомысленный балбес, но внешность обманчива, потому что техасский рейнджер — звание, которое дается не просто так. Хеймеру и Голту пришлось противостоять не только бандитам, но и местному населению, и самим фэбээровцам.