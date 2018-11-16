Белый и пушистый Apple: Чего ждать от нового стриминг-гиганта

Это официально: Apple презентовала миру собственный стриминговый сервис Apple TV+. Специально для КиноПоиска продюсер и автор Telegram-канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов съездил в Купертино, послушал выступление главы компании Тима Кука и рассказывает, что ждет и Apple, и нас ближайшей осенью.

Едва черные автобусы останавливаются у ворот кампуса корпорации Apple, ты понимаешь, что ближайшие пару часов больше не принадлежишь себе. Тебя подхватывает и несет вперед река сотрудников Apple в цветных футболках, которые выстроились в живую цепь от ворот кампуса до входа в здание театра имени Стива Джобса.

Здание театра имени Стива Джобса / Фото: Getty Images

Тебя передают с рук на руки, а ты только успеваешь глазеть по сторонам. Вот справа видна часть «бублика» Apple — похожего на гигантский космический корабль здания штаб-квартиры компании из стекла и бетона. Из установленных на газоне огромных динамиков играет приятная музыка, а лабрадоры, натасканные на взрывчатку, провожают тебя равнодушными взглядами. У входа в театр очередной сотрудник Apple встречает каждого из тысячи приглашенных комплиментом: «Чувак, какой у тебя крутой костюм!», «Как вам идет эта прическа!», «Слушай, какие крутые кроссовки, где брал?». До начала презентации еще полтора часа, и все приглашенные ждут, столпившись под 80-тонным куполом театра из углеводородного волокна, положенным прямо на стеклянные стены. Ни одной несущей конструкции, восьмое чудо света, гордо замечает наш сопровождающий. Основное впечатление от театра Стива Джобса: ты попал внутрь айфона. Все гладкое, аккуратное, точно подобранное по цветам из самых модных и матово-блестящих материалов.

Внутри айфона: Здание театра имени Стива Джобса / фото: Иван Филиппов

Расписание презентации — отлаженная машина: ровно за 20 минут до начала публику запускают в холл, и тысяча гостей оперативно рассаживается по местам. Сложно представить, какое количество человекочасов ушло на подготовку всей этой демонстрации корпоративной эффективности. После короткого яркого вступительного ролика на сцену выходит глава корпорации Тим Кук.

Тема выступления Кука — попытка Apple сделать жизнь людей и мир вокруг нас лучше. При всей кажущейся наивности этого посыла нет никаких сомнений в его искренности. Все объявленные сегодня новинки Apple действительно ориентированы на positive change: курируемые подборки новостей, в которые не попадут фейк-ньюс, приложения, которые не собирают данные пользователей и не продают их третьим лицам (на этом делали упор вообще все выступавшие), новая кредитная карта от Apple, которая вовсе не карта, а суперумная программа, которая поможет людям эффективнее распоряжаться деньгами, и, наконец, самое интересное — оригинальный контент под брендом Apple TV+.

Общая фотография участников презентации сервиса Apple TV+ / Фото: Арт Стрейбер

Со сцены в Купертино было представлено всего несколько флагманских проектов: новый сериал Стивена Спилберга о пилоте Второй мировой войны, который оказывается в нашем времени; история о закулисной жизни ведущих утреннего новостного шоу с тремя мегазвездами — Дженнифер Энистон, Стивом Кареллом и Риз Уизерспун; новый сериал от автора «Острых козырьков» и «Табу» Стивена Найта — история о постапоклиптической Земле, на которой живут только слепые с Джейсоном Момоа. Это лишь первые три большие истории из более чем дюжины проектов, которые Apple обещает сделать этой осенью.

Кадр из сериала «Дикинсон»

Последние два года, с момента, когда Тим Кук объявил, что Apple тоже займется производством оригинального контента, эта платформа и ее проекты были окружены десятками слухов. И во время сегодняшней презентации на многие из вопросов руководители Apple так и не дали ответов. Из наиболее любопытных — вопрос о корпоративной контент-политике. Одна из самых скандальных статей, обсуждавших проекты Apple, вышла в сентябре прошлого года в газете The Wall Street Journal под громким заголовком «Никакого секса, пожалуйста, мы — Apple». Автор WSJ утверждал, будто Тим Кук настаивает, чтобы новый сервис точно соответствовал «белому и пушистому» семейному бренду компании: был без секса, насилия, ужасов, социальных тем и всего, что составляет основу популярности современных сериалов.

Кадр из презентации сериалов

WSJ цитировала сотрудников новой платформы, которые были недовольны качеством контента: он «скучный и пресный» и выглядит как «очень дорогой и скучный эфирный телик». Режиссеру М. Найту Шьямалану, например, было велено убрать из сериала все распятия (висели в доме главных героев), потому что Apple боится выступать на религиозные темы. Флагманский сериал Vital Signs про молодость хип-хоп-легенды Доктора Дре был отправлен на пересъемки — слишком много насилия, секса, и еще наркотики показаны. Даже у купленного за бешеные деньги сериала с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун про шоу утренних новостей (по 12 млн долларов за эпизод) начались проблемы, потому что качество юмора и тональность не понравились Куку, и он настаивал, чтоб сериал был более веселым и жизнеутверждающим.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Так это или нет, мы, видимо, поймем лишь осенью, потому что прямого ответа о тематике и возрастных ограничениях новых сериалов сегодня никто из руководителей Apple не дал. Но что заметно невооруженным глазом, в проморолике всех сериалов действительно не было и намека на секс и насилие. Вопрос этот важен даже не потому, что мы, зрители, так уж сильно любим эти самые секс и насилие. Золотой век телевидения в глазах миллионов подписчиков основных VOD-платформ связан с так называемой новой искренностью, то есть способностью сценаристов говорить со зрителями без ханжеского лицемерия и рассказывать о самых острых и даже болезненных аспектах современной жизни. Ведь именно острый и местами даже шокирующий контент создали Тот-Кого-Нельзя-Называть, HBO и Amazon — главные титаны современной индустрии, с которыми предстоит конкурировать Apple.

Кадр из презентации сериалов

Есть два угла зрения, под которыми можно рассматривать эту презентацию — зрительский и индустриальный. С точки зрения зрителя все круто: появился еще один глобальный игрок, способный финансировать самые интересные замыслы великих режиссеров и продюсеров. Зритель от этого не проиграет ни при каких обстоятельствах. По-любому на выходе мы получим десяток интересных или любопытных сериалов с лучшими артистами, на что можно с удовольствием потратить несколько часов своей жизни. Но есть и другой взгляд: с точки зрения индустрии Apple бросает вызов гигантским корпорациям, обладающим сопоставимыми финансовыми ресурсами и, что самое важное, не ограниченным рамками семейного имиджа. WSJ пишет, что на оригинальный контент Apple потратит миллиард долларов. И это, конечно, колоссальная сумма. Но она лишь 1/14 от того, что на оригинальный контент в этом году потратит Netflix. Сериал по вселенной «Властелина колец», который разрабатывает сейчас Amazon, стоит (права, девелопмент и производство) больше 600 млн долларов. И это один сериал! HBO заканчивает великую эпопею — «Игру престолов» — и запускает ее заново в виде сериала-приквела. К концу года представит свою платформу и еще один медиагигант — корпорация Disney, которой, как мы помним, принадлежат права на вселенные Marvel и «Звездные войны». С этой точки зрения Apple выходит на самый конкурентный рынок на свете, и насколько удачно корпорация сможет на нем конкурировать — вопрос времени.

Джейсон Момоа, Тим Кук и Крис Эванс на презентации Apple TV+ / Фото из Instagram Джейсона Момоа

С другой стороны, стратегический подход Apple может быть связан не с желанием напрямую конкурировать с производителями контента, а с необходимостью обеспечить себе еще одно преимущество на своем основном рынке — продажи техники. Ведь если задуматься, то сегодняшней презентацией Тим Кук, по сути, завершает процесс строительства полноценной экосистемы для всех существующих пользователей Apple. Теперь у компании есть все сервисы для полноценной жизни — от системы оплаты и собственного хайтек-аналога кредитной карты до обеспечения всех возможных контент-потребностей пользователя (новости, журналы, газеты, книги, телевидение, музыка и вот теперь оригинальный контент). Доступ к этой экосистеме получают не только 1,4 миллиарда уже существующих пользователей техники Apple, но и потенциальные покупатели, для которых наличие таких широких возможностей становится фактором в выборе следующего телефона, планшета или компьютера. Список готовых проектов Apple TV+ можно посмотреть здесь.