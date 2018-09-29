Что смотреть дома: Супергерои DC, Наталия Орейро и Майкл Джексон

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

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«Роковой патруль»

«Опять сериал про супергероев. Мало вас наснимали, — обращается к зрителям, перекормленным экранизациями комиксов и трилогией Шьямалана, ироничный рассказчик. — Только честно, вы там еще не повесились? А если я скажу вам, что это рассказ не о супергероях, а о суперпомоях, неудачниках, болезненно жалких ничтожествах со сверхспособностями?» Перед нами история о героях, страшных снаружи, благородных внутри. На экране разбившийся в страшной аварии гонщик (с трудом узнаваемый Брендан Фрейзер), получивший заряд радиации пилот, изуродованная химикатами актриса, психопатка с 64 личностями внутри и во главе этого всего — сумасшедший ученый (Тимоти Далтон). Вместе они учатся жить, побеждать злодеев и собственное прошлое.

«Покидая Неверленд»

Самый скандальный документальный проект года, герои которого, Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак, подробно рассказывают, как в детстве якобы подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. Актуальный в эпоху MeToo фильм-откровение, спровоцировавший споры как о границах достоверности в документальном кино, так и о том, как разделять отношение к творчеству и его автору. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«История одного назначения»

В Тульской губернии в пехотном полку совершено преступление: рядовой Василий Шабунин ударил по лицу старшего по званию и теперь ждет трибунала. На защиту встает сам граф Лев Толстой. В экранизации трехстраничной главы из книги Павла Басинского «Святой против Льва» знаменитый писатель — персонаж второстепенный, но яркий. Он впервые предстает перед нами не седым старцем, а человеком молодым и даже экстравагантным. Он еще не написал «Войну и мир» и «Анну Каренину», но уже прославился как автор «Детства», «Отрочества», «Юности» и «Севастопольских рассказов». Однако очевидно, что, замышляя картину, Авдотья Смирнова зацепилась вовсе не за эту возможность показать классика начинающим автором и продвинутым фермером, заказывающим черных свиней и гуано из Аргентины. И не за шанс сделать из Ирины Горбачевой Софью Андреевну, из Анны Михалковой модную суфражистку, а из Ясной Поляны — Ясную Поляну. А за исторический эпизод, с помощью которого можно рассказать о конфликте между законом и справедливостью, властью и народом. Фильм Авдотьи Смирновой доступен теперь для подписчиков.

«Экстаз»

Фильм-вечеринка, фильм-угар, фильм-хоррор от французского аргентинца Гаспара Ноэ. На экране пестрая публика откуда-то из 1990-х пускается в безостановочный пляс, сначала напоминающий бродвейский мюзикл, затем наркотический трип, затем какой-то абсолютный мертвецкий кошмар. Отсылки к киноклассике, обилие модных трендов, музыка от Тома Бангальтера (Daft Punk) и Донны Саммер. Ну, и драматическое развитие, которое сам Ноэ подсмотрел в румынском фильме «4 месяца, 3 недели, 2 дня»: «Уж если что-то не заладилось, дальше будет только хуже».

«Красивый мальчик»

Еще один фильм о том, что наркотики — это плохо. Отлично смотрится в купе с «Экстазом» и недавней драмой «Вернуть Бена». На этот раз в роли наркозависимого — симпатяга Тимоти Шаламе, юная надежда мирового кино. Его отца играет — и совершенно восхитительно — Стив Карелл, который и находится в центре этой истории о том, как понять и спасти близкого человека. В основе сюжета две книги. Одна — «Красивый мальчик: Путешествие отца через зависимость сына», написанная ветераном журналистики Дэвидом Шеффом (в свое время он брал интервью у Джона Леннона, и именно название его песни «Beautiful Boy» стало названием книги и фильма). Вторую книгу — «Твик: Взрослея на метамфетамине» — написал его сын Ник Шефф.

«Миллиарды»

Премьера четвертого сезона американского сериала о противостоянии миллиардера Бобби Аксельрода и нью-йоркского прокурора Чака Родса. Два человека-глыбы по-прежнему пытаются уничтожить друг друга, а заодно сталкиваются с другими недругами. В главных ролях — Дэмиэн Льюис и Пол Джаматти. Ну, и Джон Малкович продолжает играть русского олигарха Григория Андолова. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Дикий ангел»

История девчонки-сироты Милагрос, попавшей в обеспеченное семейство Ди Карло, ее роман с богатеньким юношей Иво и превращение в настоящую леди. Знаменитый, если не сказать народный, аргентинский сериал, который шел в конце 1990-х, вызывает теплое чувство ностальгии. Заставляет найти в шкафу клетчатую рубашку, бейсболку и освежить в памяти слова из песни «Cambio dolor». Поэтому открыть или напомнить себе эту историю никогда не поздно: Наталия Орейро регулярно гастролирует в России (ближайший концерт — 28 марта в «Крокус Сити Холле»), снимает клипы в подмосковной Балашихе, сносно говорит по-русски, и недалек тот день, когда получит российское гражданство.