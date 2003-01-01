Премьеры недели: Мэл Гибсон, Хлоя Морец и корги

Лукас Хеджес выдает драму, Мэл Гибсон возвращается к роли крутого копа, Изабель Юппер пугает Америку у Нила Джордана, а Netflix показывает байопик Motley Crue.

Все фильмы из списка вышли в прокат 21 марта. Даты премьер стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Балканский рубеж»

Фильм, уже спровоцировавший споры из-за качества и политического окраса среди отечественных критиков, зато обреченный на кассовый успех благодаря теме и промоушену. Сюжет разворачивается вокруг гражданской войны в Югославии двадцатилетней давности. 24 марта 1999 года НАТО разбомбило Белград — к этой дате, собственно, и привязана премьера картины. Пока мир прицеливается к дележу страны, Россия совершает марш-бросок в Приштину и занимает важную стратегическую точку — аэропорт Слатина. Чтобы нашим военным это удалось, в аэропорт заранее тайно отправляется боевая группа. Никто не знал, что Слатина стал базой для местных бандитов, с которыми и приходится держать неравный бой. Наши ребята в отчаянном порыве помогают хорошим сербским ребятам, косовско-албанские головорезы вершат расправы над заложниками, американские «миротворцы» бряцают оружием. К этому прилагаются неизбежная любовная линия и доза ностальгии. За кадром звучит песня Линды (жаль, что не боевой турбофолк), на экране появляются не только молодые российские звезды (например, Равшана Куркова), но и ветераны (югославского кинематографа) — Эмир Кустурица и даже главный Чингачгук советского ТВ Гойко Митич.

«Стертая личность»

Повзрослевший Лукас Хеджес (подробнее о новой звезде читайте тут) выступает в тяжелой, не смягченной флером светлых воспоминаний роли в фильме собственного отца. Это история подростка, пережившего изнасилование, осознание своей гомосексуальности, гнет со стороны религиозного папаши и так называемую терапию, возвращающую к «традиционной» ориентации. Самое пугающее в истории — то, что она основана на мемуарах журналиста Гаррарда Коллинза. Тот сам прошел соответствующую полусектантскую практику, распространенную в консервативном поясе США. Это фильм-свидетельство и фильм-обвинение, как полагается в таких случаях, до предела насыщенный морализаторством. Главное, что не дает ему окончательно превратиться в психотерапевтическо-социальное скучное заявление, — актерский ансамбль. Консервативного отца героя играет Рассел Кроу, тихую, но независимую мать — Николь Кидман, также тут появляется другой молодой талант, Трой Сиван, и Ксавье Долан в камео.

«Закатать в асфальт»

Криминальная драма канадца Крэйга Залера про двух плохих копов (Мэл Гибсон и Винс Вон), вынужденных переквалифицироваться в столь же плохих бандитов. Крепко сколоченная мужская история, преисполненная насилия и черного юмора в диалогах в стиле Тарантино. В центре внимания — Гибсон, еще более мрачный и непроницаемый, чем всегда. Его персонаж становится вне закона, подобно тому, как сам актер после череды пьяных инцидентов превратился из обожаемого героя Голливуда в пугало. Раньше зрители просто влюблялись в непричесанного копа из «Смертельного оружия» — теперь наблюдают за жестоким полицейским заворожено, но с легким ужасом.

«Другой»

В оригинале ирландский триллер называется «Дыра в земле». Прокатчики в России будто специально озаботились тем, чтобы фильм смешался в сознании с «Другими» Аменабара и прочими ужасами о странных детях. Хотя параллель впору проводить также с «Томминокерами» Стивена Кинга: нечто ужасное приходит из космоса или из ада, чтобы подменить близкого человека злым двойником. Фильм, несмотря на все клише, был хорошо принят аудиторией. Тема отчуждения в семье остается одной из самых острых и пугающих.

«В объятиях лжи»

Еще один триллер с трудностями перевода. Новая работа Нила Джордана («Интервью с вампиром», «В компании волков») называется «Грета». Так зовут героиню Изабель Юппер, которая ловит на приманку красивой сумочки простушку Хлою Морец, как плотоядный цветок глупую муху. Грета — венгерка, выдающая себя за француженку и приехавшая в поисках жертв в Нью-Йорк — олицетворяет отношения Старого Света с Новым. Таинственные европейцы пугают Голливуд со времен Дракулы и его приспешников. Так же и Джордан, несколько подзабытый, несмотря на два культовых фильма, похоже, наслаждается игрой в пугающее непонимание со своей аудиторией. Фильм переполнен гротескными штампами настолько, что не поймешь, то ли это сознательное издевательство, то ли сбитый прицел постаревшего мастера. Впрочем, блистательная, как обычно, Юппер в любом случае не дает фильму уйти в дурновкусие и заставляет смотреть его на одном дыхании.

«Королевский корги»

Может ли детский мультик про говорящих собачек быть связан с большой политикой? Еще как! В нашем случае кино про любимого пса Елизаветы II запоздало с выходом в прокат, потому что его из сетки подвинул отечественный мультфильм «Гурвинек: Волшебная игра» (подробнее о всей этой истории читайте тут). Сам по себе рассказ о королевском фаворите Рексе, который в одночасье опустился на лондонское дно, но остался джентльменом, отсылает к реальным интригам английской аристократии и околовластных кругов, о которых мы судим большей частью по кругам на воде в желтой прессе. Впрочем, чтобы посмотреть с детьми динамичное кино про симпатичных ребят-щенят, взрослый контекст принимать к сведению вовсе не обязательно.

«Трезвый водитель»

Принцесса и свинопас, царевна Несмеяна и Иван-дурак, а также прочие сюжеты про мезальянс и «из грязи в князи» — история в фильме Резо Гигинеишвили уютно узнаваемая. На этот раз наши герои — богатенькая испорченная москвичка и толстощекий провинциал, устроившийся в первый день в столице VIP-водителем (мы же в сказке). Он влюбляется в золотую героиню, которая принимает его за миллиардера, а не его шофера. Дальнейшее ясно. Упоение гламуром и камедиклабовские хохмы в фильме сегодня вполне можно воспринимать с ностальгией по прошлому десятилетию.

«Грязь»

Netflix, 22 марта

Netflix продолжает наступать на пятки кинопрокатчикам, выпуская экранизацию биографии группы Motley Crue, которая парадоксально стала бестселлером в Америке. Можно считать, что фильм продолжает линию коллективных байопиков («Богемская рапсодия» о Queen и «Властелины хаоса» о Mayhem). Даже в этом ряду Mоtley Crue оказывается «самой печально известной группой в мире» (так утверждает слоган фильма). Нас ждет нарезка концертов, тусовок, драк и пьяных раскаяний, со вкусом разгромленные гостиничные номера, привычные передозировки. Режиссером фильма выступил Джефф Треймейн, стоявший некогда у истоков отвязного шоу «Чудаки». Кастинг по-своему интересен и, если прикинуть, закономерен: Дуглас Бут (Никки Сикс) когда-то играл Боя Джорджа, а в роли Томми Ли — рэппер Машин Ган Келли, ведь именно рэперы, а не волосатики в лосинах считаются теперь плохишами шоу-бизнеса. Рефлексии и сожалений о плохом поведении в фильме, кстати, минимум, а упоения детской безответственностью прококаиненных 1980-х — через край.