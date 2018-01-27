Все против «Гурвинека»: Почему кинотеатры бунтовали против российского кино

Так называемая раздвижка релизов стала в России привычным делом: уже не один отечественный кинопроект был «спасен» от конкуренции с Голливудом насильственным переносом даты премьеры иностранного фильма. Рассказываем, почему случай «Королевского корги» и «Гурвинека» стал особенным и может поменять нынешний подход к переносу релизов.

В начале марта случился очередной повод поспорить об эффективности протекционистской кинополитики, которую проводит министерство культуры: фильму «Королевский корги» не выдали прокатное удостоверение, чтобы освободить залы для российско-чешского анимационного «Гурвинека». Все обернулось скандалом.

«Гурвинек. Волшебная игра»

Что, собственно, случилось?

7 марта в прокат должны были выйти два анимационных фильма — бельгийский «Королевский корги» и российско-чешская копродукция «Гурвинек. Волшебная игра». Но за три дня до начала уик-энда стало понятно, что Минкульт не собирается выдавать «Корги» прокатное удостоверение, потому что тот якобы может помешать заработать отечественной анимации. Кинотеатры, уже сверставшие расписание, были вынуждены экстренно перекраивать график показов. Их владельцы и менеджеры не стеснялись демонстрировать свое недовольство. Часть крупных киносетей и вовсе бойкотировала прокат «Гурвинека». Сейчас фильм возвращается в полноценный прокат, но без особых надежд на сборы. «Это решение каждого кинотеатра — взять в прокат или нет, — поясняет Олег Березин, председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров. — Этот уик-энд (15-17 марта) не обещал быть суперкассовым, поэтому решение в какой-то степени и вынужденное — а что показывать?».

«Королевский корги»

Победителей в этой ситуации не оказалось. Российский анимационный фильм по итогам первого уик-энда не попал даже в топ-10, собрав чуть больше 15 млн рублей. «Королевский корги» переехал на 21 марта, где и без него тесно (там есть, например, мультфильм Paramount «Волшебный парк Джун»), а кинотеатры недосчитались выручки.

Почему так много шума? Это же не первый случай переноса премьеры фильмов

Конечно, не первый. Защита российской кинопродукции от конкуренции с Голливудом — идея фикс министра культуры Владимира Мединского с момента его вступления в должность в 2012 году. Первоначально министр склонялся к законодательному введению квот, мол, не меньше 25% сеансов в кинотеатрах должно быть отдано отечественному кино (на данный момент ведомство отказалось от этой идеи).

«А зори здесь тихие...»

О регулировании рынка с помощью избирательной выдачи прокатных удостоверений впервые заговорили в начале 2015 года. Тогда Мединский собрал у себя представителей крупнейших прокатчиков и нескольких российских продюсеров и драматично призвал собравшихся «не давить» выходивший в конце апреля фильм Рената Давлетьярова «А зори здесь тихие...». Вячеслав Тельнов, занимавший тогда пост директора департамента кинематографии, зачитал список настрадавшихся от Голливуда релизов, чем немало удивил экспертов: среди прочих там оказались такие фильмы, как «Горько! 2» и «Чемпионы», продюсеры которых не раз публично заявляли, что полностью удовлетворены сборами. При этом фильмы, которые, по мнению Минкульта, им помешали, были рассчитаны совсем на другую аудиторию: разудалой комедии «Горько! 2» противопоставлялся семейный мультфильм «Город героев», а «Чемпионам» — «Геракл: Начало легенды». Кроме того, практически все российские фильмы, упомянутые Тельновым, на деле получили куда более хорошую роспись по сравнению со своими голливудскими конкурентами. Но никакие аргументы в министерстве слушать не хотели. С тех пор негласное правило «двигаем Голливуд, если он мешает российскому блокбастеру» превратилось в обычную практику.

«Горько! 2»

Сначала Мединский обещал, что вступаться министерство будет далеко не за каждого, а только за знаковые фильмы, выходящие в «сакральные даты». Но никакого внятного определения ни того, ни другого дано не было. Понятно, что как минимум одна такая дата — это 9 мая. Но довольно быстро выяснилось, что это еще и, например, 12 апреля. И Новый год. При этом День космонавтики в один год сакральный, а в другой — нет.

Это ведь не первый раз, когда от политики Минкульта страдает именно «Вольга»?

«Корги» стал уже четвертым релизом независимого дистрибьютора «Вольга», попавшим под каток политики министерства культуры. До этого в последний момент прокатное удостоверение не получали такие фильмы компании, как «Приключения Паддингтона 2» (вмешались, видимо, продюсеры «Движения вверх», мечтавшие о покорении отметки в 3 млрд рублей сборов), и «Распрекрасный принц» (пытавшийся встать на одни даты с российским мультфильмом «Садко»). А у фильма «Смерть Сталина» прокатку и вовсе отозвали — уже по цензурным причинам. И, в отличие от «Паддингтона» и «Принца», релизы которых просто перенесли на другие даты, комедия Армандо Ианнуччи так и не вышла в российский прокат.

«Приключения Паддингтона 2»

Впрочем, есть и примеры мирного решения подобных споров. «Была ситуация, когда два хоррора претендовали на одну дату премьеры — „Рассвет“ „Каропроката“ и „Суспирия“ той же „Вольги“, — рассказывает новый руководитель департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова. — Тоже были опасения со стороны продюсеров, и мы встречались, говорили о специфике аудитории хорроров, о том, что это подростки, что любая подобного рода война может спровоцировать зрителя на уход от российского релиза в пользу западного. И эти доводы, прозвучавшие не только со стороны министерства культуры, но и со стороны основных игроков рынка, были услышаны продюсерами. Я не могу сказать, что у обоих релизов была невероятная победа в прокате, но это не было поражением — каждый собрал свое» («Суспирия», вышедшая 29 ноября 2018-го, собрала 19 млн руб, а российский «Рассвет», стартовавший в прокате 31 января 2019-го, — больше 53 млн рублей. — Прим. ред.).

«Суспирия»

В дистрибьюторской компании «Мульт в кино» (MVK), которая выпустила «Гурвинека», указывают, что они первыми официально встали на дату 7 марта. Изначально мультфильм был заявлен на дату 29 ноября 2018 года, говорится в открытом письме MVK, опубликованном на сайте «ПрофиСинема». «Но в октябре на эту дату, 29 ноября, переехал диснеевский „Щелкунчик“. В той ситуации, учитывая масштаб проекта компании Disney, его значимость для рынка и потенциал по сборам, продюсерами „Гурвинека“ было принято решение выпускать фильм 7 марта 2019 года. И надо особо отметить, что на эту дату — 7 марта 2019 года — „Гурвинек“ с четким указанием формата релиза и его целевой аудитории был заявлен первым. Однако компания „Вольга“, неделей позже, 26 октября 2018 года, проигнорировав публичную информацию, поставила на эту же дату своего „Королевского корги“». Тем не менее (и это, кстати, тоже указано в письме) саму дату 7 марта компания «Вольга» заняла раньше. Просто в сводном графике релизов стояла строка Volga Animated Film, то есть некий анимационный фильм (по всей видимости, компания ждала согласования локализованного названия картины с правообладателями). Название «Королевский корги» действительно было заявлено лишь 26 октября. Но источник в киноиндустрии, знакомый с ситуацией, говорит, что несложно было предположить, какого рода мультфильмы выпускает «Вольга» — для семейного просмотра, с возрастным ограничением 6+, как тот же «Паддингтон». И MVK не могли не понимать, что две анимационные картины на одной дате станут конкурентами. В MVK отказались от дополнительных комментариев, заявив, что вся их позиция заявлена в открытом письме.

«Королевский корги»

В MVK также указывают на то, что прокатное удостоверение они получили еще в мае 2018 года, поэтому, согласно постановлению правительства, по которому выдаются прокатные удостоверения, «Вольга» в принципе не могла претендовать на даты, занятые другим мультфильмом, получившим ПУ более чем за полгода. Сама «Вольга» обратилась за прокатным удостоверением только 7 февраля 2019 года, тем самым, по мнению MVK, не оставив времени для урегулирования конфликта. Однако дистрибьторы иностранного кино всегда подают документы на получение ПУ поздно: они должны предоставлять в Минкульт прокатную — то есть, как правило, дублированную — копию фильма, а дубляж занимает длительное время. В компании «Вольга» отказались от комментариев, сославшись на то, что сейчас прокатное удостоверение «Корги» выдано и инцидент исчерпан.

Почему кинотеатры взбунтовались только сейчас?

После эмоционального всплеска в начале 2015 года большинство дистрибьюторов приняли новые правила игры. И даже в какой-то мере научились извлекать из них выгоду. В конце концов, в России нет ни одного кинопрокатного мейджора, который не работал бы с российскими фильмами. Раздвижка релизов в большинстве случаев не ухудшала общие показатели сборов. Но вскоре война с голливудским кино превратилась в гражданскую: российские фильмы начали конкурировать за выгодные даты релиза друг с другом. Неопределенность правил и приоритетов Минкульта создала поле для подковерных манипуляций. Прикрываясь лозунгами о спасении российской киноиндустрии, продюсеры начали решать коммерческие задачи. Например, когда в апреле 2017-го одновременно ожидалось два больших фильма про советские победы в космосе — «Время первых» и «Салют-7», — продюсеры обеих картин добивались, чтобы ко Дню космонавтики вышел именно их релиз.

«Время первых»

В 2018 году в ручном режиме решали конфликт между создателями «Вечной жизни Александра Христофорова» и сиквелом «СуперБобровых». Несколькими месяцами ранее «Ночную смену» Марюса Вайсберга убрали из состава участников «новогодней битвы» 2018-го, чтобы не мешать «Движению вверх» (релиз планировался на 4 января 2018 года, а фильм в итоге вышел в июне). Для кинотеатров все это каждый раз заканчивается головной болью и кассовым недобором. Невозможно эффективно работать в условиях, когда не знаешь, что будешь показывать зрителям завтра.

«Движение вверх»

Но на «Гурвинеке» терпение кинотеатров лопнуло. Мультфильм был далеко не таким масштабным и важным для имиджа российской киноиндустрии, как фильмы о космосе или о спортивных победах. Не чета даже упомянутому «Садко», которого выпускала компания Сергея Сельянова «Наше кино». Вдобавок за «Гурвинеком» стоит довольно слабый прокатчик MVK, известный одноименным анимационным альманахом, который собирает в основном за счет субсидированных Фондом кино площадок в российской провинции. Чем слабее дистрибьютор, тем меньше у него средств для рекламной кампании и, следовательно, меньше шансов получить хорошую роспись в кинотеатрах. Вдобавок речь шла о важном для кинотеатров периоде — трехдневных выходных вокруг 8 марта. «Корги» же виделся аналитикам как один из возможных лидеров среди новинок этого уик-энда (хотя никто не ожидал, что фильм станет большим кассовым хитом). «Когда-то все происходит в первый раз, — поясняет Олег Березин. — Подобные ситуации повторяются периодически, и в какой-то момент все начало раздражать. Прокат перенесли необоснованно. Можно понять случай с „Собибором“: планировалось выдвигать его на „Оскар“. Или с „Временем первых“. Все понимают, в каком мире живут. А тут на ровном месте. „Гурвинек“ даже не является российским фильмом, он такой метис».

«Гурвинек. Волшебная игра»

Поэтому бойкот «Гурвинека» — довольно логичный и прагматичный ход со стороны кинотеатральных сетей, поставивших вместо него сеансы заведомо популярного «Как приручить дракона 3». Они, может, были бы рады выступить и против других навязанных Минкультом релизов, однако все эти фильмы выпускались дистрибьюторами, у которых в пакете были хиты. Не поставишь весной условного «Садко», не получишь зимой «Богатырей». Именно с помощью такой системы сдержек и противовесов российская прокатная индустрия худо-бедно работает уже довольно давно. «Гурвинек» же стал исключением: и MVK не может никак давить на кинотеатры, и министерство демонстративно не хочет вступаться за провалившийся релиз.

«Гурвинек. Волшебная игра»

«В случае „Гурвинека“ нам было направлено письмо с просьбой поддержать фильм в прокате, с подробным описанием ситуации на рынке, ситуации с „Корги“, с указанием, что „Вольга“ на эту дату пришла позже, — пояснила Ольга Любимова КиноПоиску. — У нас в постановлении правительства должны быть аргументы, это не какая-то волшебная палочка. Продюсеры настаивали на том, что, согласно постановлению правительства, мы должны их поддержать, и аргументировали это тем, что это (разводка релизов — Прим. ред.) сильно поможет фильму. Мы плотно работаем с Ассоциацией владельцев кинотеатров, и с Ассоциацией продюсеров, и с Ассоциацией дистрибьюторов. И у многих из них сложившаяся ситуация вызывала опасения. Вопросы в том числе были и к прогнозируемым сборам „Гурвинека“. Сами продюсеры рассчитывали на 150—200 млн рублей. Самые оптимистические прогнозы у дистрибьюторов были около 70 миллионов, и нас это беспокоило. Продюсеров „Гурвинека“, в свою очередь, очень тревожил релиз „Корги“. Плюс в это время в прокате было еще два крупных западных релиза — „Капитан Марвел“ и „Как приручить дракона 3“ (все мы прекрасно знаем, насколько эта франшиза была ожидаемой, так что можно было предположить, что „Дракона“ будут активно смотреть на третьей неделе проката). Все эти аргументы приводились продюсерам „Гурвинека“. Тем не менее, ими было принято вот такое решение».

Что будет дальше?

Случившийся в итоге кассовый провал по идее должен отрезвить участников рынка. Далеко не всегда уход конкурента с даты означает автоматический приток зрителей на фильм аналогичного жанра. Собственно, это еще в прошлом году доказал провал «Вечной жизни Александра Христофорова» (картина продержалась в топ-10 ровно неделю и собрала 21 млн руб за три недели проката; сравните со 185 млн конкурента «СуперБобровы»). С другой стороны, мантра чиновников о том, что раздвижка релизов — эффективный инструмент, который нужно продолжать использовать, по-прежнему в ходу. В разгар истории с «Корги» появилось первое большое интервью Вячеслава Тельнова, назначенного осенью прошлого года директором Фонда кино. Тельнов высказался за необходимость продолжения протекционистских мер, в том числе раздвижки релизов, хотя и заметил, что «зрителя невозможно затащить в кинотеатр на слабые фильмы». Кроме того, он заявил, что государство не прочь довести долю отечественных фильмов в прокате до 50% в ближайшие десять лет.

«Миллиард»

С такими целями следующим в очереди на зачистку может стать практически любой голливудский релиз. В этом смысле показательна история с финалом «Мстителей», который внезапно переехал с 25 на 29 апреля, то есть с традиционного для премьер четверга на понедельник, — вероятно, подальше от выходящего 18 апреля «Миллиарда» (формально дата релиза блокбастера ЦПШ с Владимиром Машковым была объявлена уже после переноса «Мстителей»). С другой стороны, интересно, что будут говорить те же самые чиновники, когда доля в 50% будет достигнута на рынке, емкость которого будет постоянно сжиматься (зрителей в кинотеатры ходит все меньше и меньше). Кино не относится к области жизненно необходимого потребления: чем больше российские премьеры крупных голливудских фильмов отстают от мировых, тем выше риск, что зрители будут смотреть эти фильмы нелегально. И чем чаще за счет сдвига в прокате западного кино будут продвигаться российские картины, тем больше отторжения они будут вызывать у аудитории. А именно эта перспектива пока самая реальная. В том случае, если государство не прекратит так прямолинейно защищать интересы российской индустрии или конкретных продюсеров.

«Мстители: Финал»

Будут ли кинотеатры дальше бойкотировать российские кино? Олег Березин считает, что это неправильная мера, и надеется, что кинотеатрам больше не придется к ней прибегать: «Эта история показала, что нас слышат — не просто слушают, а именно слышат, как силу, с которой можно вести диалог. И этот случай — еще один шаг к тому, чтобы начать обсуждать эту проблему открыто и всем вместе, это хороший повод назвать вещи своими именами и как-то договориться о правилах игры, какими бы они ни были. Произнести их вслух. Если мы живем по китайской модели: 30 иностранных фильмов, график релизов на 2019-год в условном ЦК утверждается. Ну, нормально: публикуем график в газете, и все всё знают. Но если мы говорим про развитие рынка, про рынок более-менее честный и прозрачный, то это другая история. Давайте тогда договоримся, что таких подковерных историй быть не должно».