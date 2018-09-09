Хороший мальчик: Кто такой Лукас Хеджес

Карьера одного из самых многообещающих молодых актеров Голливуда развивалась действительно стремительно. К выходу в российский прокат фильма «Стертая личность» пытаемся отследить эволюцию персонажей Хеджеса, неуловимо меняющихся вместе с ним.

Счастливый наследник

Лукас Хеджес очень гордится своим чутьем на хорошие проекты — почти всегда его фильмы одновременно проходят по разряду и умных, и популярных. Актер признается: конечно, его умение да и сама возможность выбирать роли — это во многом заслуга родителей. Быть вхожим с малых лет в мир кино, возможность не думать о деньгах, дружба с великими, благословение свободного творчества — все это преимущества происхождения. Отец героя — Питер Хеджес, сценарист фильмов «Что гложет Гилберта Грейпа?» и «Мой мальчик», режиссер «Странной жизни Тимоти Грина». Его истории — о детях и родителях, их отношениях, порой мучительных до слез, но в конечном итоге светлых. Маленький Лукас рос среди актеров и режиссеров, часами сидел в кинотеатре. На съемочную площадку он попал в 11 лет в отцовском фильме «Влюбиться в невесту брата». Маленький эпизод с ним в итоге вырезали, осталась лишь сцена танца, где мальчик Лукас ошарашенно заглядывает в камеру, и тут же начинаются титры. Но бацилла актерства, видимо, осталась в крови. Школьником Лукас играет на сцене, где его замечает агент по кастингу Уэса Андерсона. Еще один счастливый случай.

«Влюбиться в невесту брата»

В «Королевстве полной луны», сказке о скаутах на острове, Хеджес получил пока единственную в карьере роль злодея — своего рода легкую версию Джека Меридью из «Повелителя мух». Во главе карательного скаутского отряда он гонит в ловушку двух влюбленных бунтарей. Нельзя сказать, что неопытный мальчик с высоким голосом играл как-то особенно, тем более на фоне актерского ансамбля (Нортон, Уиллис, Мюррей) в главных взрослых ролях. Но его проезд на мотоцикле прямо в камеру запомнился. Лукас рассказывал, что его заставляли гнать быстрее с каждым дублем, и он боялся до чертиков. Мотоцикл тормозит в клубах пыли, парень снимает шлем, является портрет симпатяги с голубыми глазами и огненными волосами.

«Королевство полной луны»

Первое впечатление от актера Андерсон усилил символическим именем персонажа — Редфорд, в честь Роберта Редфорда, рыжего голливудского красавца и одновременно независимого режиссера, основателя «Сандэнса». Лукасу подарили образ, с которым можно было самостоятельно идти в большое кино: харизматичный юноша с умным взглядом. По нынешним временам немало. Через два года немного подросший Хеджес приедет на этом мотоцикле из лета в зиму, в «Отель „Гранд Будапешт“», ради минутного эпизода в калейдоскопе погонь и схваток. Транспортное средство у флегматичного подростка на заправке реквизирует инфернальный Уиллем Дефо.

«Отель „Гранд Будапешт“»

До этого в 2013-м другой большой режиссер, Терри Гиллиам, дает актеру заметную роль в своей «Теореме Зеро». Увы, прорыв тогда не случился. Дело, конечно, в странной судьбе самого фильма, который вяло приняла американская публика, увидевшая в «Теореме» гротескную английскую комедию на футуристическую тему, тогда как Гиллиам искренне снимал драму о боге и мыслителе в высоком замке. В этот-то замок к Кристофу Вальцу вихрем врывался Боб — маленький сатир, по совместительству сын управляющего. Тинейджер-вундеркинд, не по годам мудрый философ, который поучает старика Вальца, но у которого коротит мозг при попытке заговорить с девушкой.

«Теорема Зеро»

Хеджес в образе носит гиковские штаны с миллионом карманов, носится туда-сюда, хихикает и хамит старшим, походя пишет мелом на церковных фресках многострочные математические формулы и отвергает свое божественное происхождение, желая оставаться человеком.

Маменькины сынки

2015-й. Хеджес возмужал, вырос в обаятельного высокого нескладеху с улыбкой до ушей и надолго переехал в «маленький американский городок» (у моря). Помог друг семьи, режиссер Кеннет Лоннерган (Лукас в восторге: получить роль было таким сюрпризом). Здесь он продолжает играть чьего-то сына, который взрослеет и обычно нуждается в помощи. Конечно, персонаж этого не признает: в «Манчестере у моря» у героя все хорошо. Патрик играет в группе, у Патрика есть своя лодка и целых две подружки. Жизнь грозит измениться, когда умирает отец и приезжает дядя-опекун (навеки убитый горем после смерти собственных детей персонаж Кейси Аффлека). Это дуэт двух людей, замороженных скорбью, подобно окаменевшей зимней земле, не позволяющей похоронить покойника. Они не спасут друг друга, и каждый останется собой. Герой Хеджеса самодостаточен, ему на самом деле не нужен старший наставник. Постепенно оттаивая, срываясь порой на захлебывающийся плач, он не теряет своей цельности.

«Манчестер у моря»

Играть сильного и положительного парня — задача посложнее, чем быть плохишом, хулиганом или крутым. Хеджесу помогает довольно взрослая, хоть сейчас в солдаты, внешность и ненаигранный интеллект во взгляде. В итоге двадцатилетний актер получает номинацию на «Оскар». Прорывная роль в «Манчестере» наглядно продемонстрировала, насколько хорошо Хеджес раскрывается в работе с партнером. Стоит возникнуть диалогу и напряжению, как кажущаяся бесконфликтность персонажа начинает парадоксально работать на драматизм. Так, в «Леди Бёрд» Греты Гервиг актер перевоплощается в совсем уж приторного хорошего мальчика, первую любовь мечтательной ученицы католической школы (Сирша Ронан). Это розово-голубой период юности героини, окрашенный чувствами к напарнику по драмкружку (Хеджес с удовольствием снова разыгрывает привычный ему школьный мюзикл). Он слишком правильный, даже не пытается лапать девушку, «потому что уважает». На другом полюсе романтического увлечения Леди Бёрд — молодой нонконформист Тимоти Шаламе с гитарой, самокрутками и обаянием обольстителя. Но у персонажа Хеджеса есть тайна, которая все меняет, а в конце он чуть не портит героине всю жизнь. Неловкий рыжий дылда, уверенный в себе на сцене и вечно обжигающийся в жизни — тридцать три несчастья.

«Леди Бёрд»

Таковы трудности его роста. Хеджес продолжает работать как герой-сын в трех следующих фильмах, где играет эту партию в дуэте с тремя большими актрисами-матерями. Для начала с Фрэнсис МакДорманд в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури». Сын женщины-воина проходит положенные стадии отчуждения и стыда за мать — от прямой враждебности к солидарности. При этом мальчик, несломленный и не зараженный злом, в чем-то взрослее взрослых, как игнорируемый голос разума. Героиня МакДорманд бросает Хеджесу в лицо ложку овсяных хлопьев, он называет ее старой сукой, а через пять минут вынужден схватиться за нож, чтобы защищать ее от бывшего мужа. А вот сама мать, выступившая против всего маленького городка, едва ли защитит его.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Так же, как не защитит сына и героиня Николь Кидман в «Стертой личности» Джоэла Эдгертона. Возможно, самый тяжелый фильм Хеджеса основан на реальной истории сына баптистского проповедника, который проходит «исправительную терапию» для избавления от гомосексуальности. Такая практика действительно распространена в консервативных штатах Америки, и, разумеется, для тонкого и доброго подростка, какого привычно уже отыгрывает Хеджес, эти игры с психикой оборачиваются травмой. Идеальный сын не выдерживает. Искренне пытаясь сохранить консервативную «чистоту», он не может преуспеть в отношениях как с убежденным в своей правоте отцом (Рассел Кроу), так и с открытой и живой, но слабой матерью. Его жизнь снедает тайна, особенно после того, как к психическому насилию в казарменной обстановке центра терапии добавляется сексуальное.

«Стертая личность»

Стыдная и страшная тайная жизнь сына благополучных родителей описана и в картине «Вернуть Бена». Хеджес наконец-то играет главную роль в фильме собственного отца. Оба говорят, что для них это был хоть и не автобиографический, но эмоционально тяжелый, освобождающий опыт. Мать Хеджеса по фильму, еще одна всепонимающая и всепрощающая женщина — Джулия Робертс, смелая и жертвенная. Его герой — наркоман, так же бегущий от терапии. Актер совсем не выглядит мальчишкой, это видевший «некоторое дерьмо» молодой человек, который устремил взгляд в себя, его мучает страх. «Ты меня совсем не знаешь, мама».

«Вернуть Бена»

За старшего

Узнали ли мы его в самом деле? Раз от раза обаятельные ребята Лукаса Хеджеса оказываются все сложнее. За подкупающей внешностью и дружелюбием прорываются и шум, и ярость. Небольшая роль в дебюте Джоны Хилла «Середина 90-х» — это нарисованный небрежными штрихами портрет, по-особенному интересный. На первый взгляд, типичный нелюбимый старший брат маленького героя (Санни Сулджик), который колотит его почем зря или подстрекает к опасным шалостям. С другой стороны, мужчина, который пытается взять на себя обязанности старшего в доме, зная цену безалаберной матери. Он уже прошел испытания переходного возраста и воспитал в себе немного напускное хладнокровие. Его короткие появления в кадре напоминают, что и взросление младшего брата будет чем дальше, тем менее безоблачным.

На съемках фильма «Середина 90-х»

Критика восторженно приняла и дебют актера на большой сцене в пьесе Анны Джордан «Йен». Его герой — как писали в рецензиях, «готовый взорваться подросток» — также постоянно дерется с братом, языком бунтующего тела выражая бьющие через край эмоции. Так Хеджес подошел к портрету художника и анфан террибль — образу молодого артиста в автобиографической драме Шайи ЛаБафа «Лапочка». Маниакальный эгоцентрик, психопат, несносный талант, ЛаБаф написал сценарий про свою жизнь и взял на себя роль своего собственного отца. Лукас и 14-летний Ноа Джуп играют самого ЛаБафа в юном возрасте. Даже по описанию понятно, что такая роль — экстремальный аттракцион, странная игра с собственным амплуа. Критики не смогли удержаться от сравнения Хеджеса с его персонажем: ранний успех, молодая слава, эволюция ролей от симпатичных мордашек к проблемным ребятам. Но всегда корректный, спокойный и добродушный Хеджес едва ли копия своего героя. В роль ему пришлось врастать.

Возможно, актера ждет счастливая судьба успешного, востребованного и талантливого мастера, перебирающего амплуа. Тогда роль ЛаБафа, врага собственного коммерческого успеха, пытающегося отвергнуть вскормившую его поп-культуру, окажется для Хеджеса дверью в голливудскую сказку. Шоу ведь должно продолжаться со всей возможной искренностью, но, как принято сегодня, без лишних жертв. Разве не хочется нам видеть актера, который был бы талантлив, но не изранен, которого можно любить на экране и уважать за честность в обычной жизни. Новому времени идеализма и веры в возможность перемен нужен именно такой герой — способный говорить без иронического отстранения, равный себе, вооруженный внутренним компасом, неизбежно направляющим его на светлую сторону.