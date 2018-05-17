Что смотреть дома: Друзья, Айка и куртизанка из «Игры престолов»

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Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

Каждую неделю мы выбираем несколько новых и не очень новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиске. Тем, кто еще ни разу не пользовался сервисом, дарим промокод на скидку 99% на первую покупку. Приобретая фильм, нужно ввести слово MARCH99, промокод актуален до конца месяца.

«Айка»

Киргизская девушка Айка бросает новорожденного в роддоме: она сама с трудом выживает в Москве, носится по заснеженному городу в поисках любой работы, чтобы отдать долг бандитам, и не может взять на себя ответственность еще и за ребенка. Но вскоре ей придется об этом горько пожалеть. «Айка» — драма Сергея Дворцевого, который снимает редко, но метко. С 1995 года, когда вышла его дебютная короткометражка «Счастье», режиссер снял еще один короткий фильм, две документалки и два полных метра. Предыдущий, «Тюльпан», появился 10 лет назад. Все — в призах и восторгах. Актрисе из Казахстана Самал Еслямовой, сыгравшая Айку, получила приз прошлогоднего Каннского фестиваля за лучшую женскую роль.

«Друзья»

На КиноПоиске теперь доступны для просмотра все сезоны сериала, который в этом году отмечает 25-летие и для многих стал почти классикой, а для некоторых уже и не почти. Вспомнить интерьеры кофейни «Central Perk», переслушать песню про драного кота, пересчитать камео всех знаменитостей, вспомнить ставшие прописными истины о том, что нельзя надевать кожаные штаны на первое свидание, и вот это вот все можно по подписке.

«Мадонна: Рождение легенды»

Документальный фильм о первых сценических шагах поп-дивы — особенно актуальное зрелище во времена, когда некоторых былых кумиров разносят на кусочки документалки HBO. В случае с Мадонной, увы, никаких особых откровенностей не ожидается. Никто не расскажет, что она, допустим, совращала мужчин или, скажем, прилетела с Марса. Однако в мир нью-йоркской богемы глубоко погрузит. Напомнит парочку ранних хитов знаменитой артистки. И заодно оставит ощущение, что сохранилось в этом мире хоть что-то святое.

«Капернаум»

Зейну из Бейрута около двенадцати лет, но точно он не знает. Братьев и сестер из своей обширной семьи он тоже сосчитать не в состоянии. Зато мальчишка крутится как может: работает носильщиком, продавцом, помогает младшим и взрослеет на глазах. Пока однажды не решает подать в суд на собственных родителей за то, что они его родили. «Капернаум» — еще один лауреат минувших Канн (приз жюри). Ливанка Надин Лабаки несколько месяцев общалась с героями будущего фильма (это непрофессиональные актеры) и собирала фактуру жизни бейрутских трущоб. Помимо истории жизни, из фильма можно узнать, как в тюрьму попадают опиоидные анальгетики и почему кубики льда, обсыпанные сахаром, могут стать важным элементом питания.

«Пули»

Сериал от авторов, набивших руку на нордических триллерах и детективах «Мост» и «Убийство». Сотрудница спецслужб Мари Саари пытается поймать опасную террористку Мадину Табурову. Обещаются остросюжетные сцены, драматические повороты, напряженное противостояние двух женщин, одну из которых играет Криста Косонен («Бегущий по лезвию 2049»), а вторую — Сибель Кекилли, в биографии которой обычно фигурируют три факта: снималась в фильмах для взрослых, в драме Фатиха Акина «Головой о стену», сыграла куртизанку и возлюбленную Тириона Ланнистера в «Игре престолов». Про «Пули» тоже, возможно, впишут, если хорошо зайдет.

Сериал можно посмотреть по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

Автор: КиноПоиск

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