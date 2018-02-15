Премьеры недели: Кидман, Аффлек, Ронан и пиковая дама

Джона Хилл поддался ностальгии, Чарли Ханнэм ограбил наркобарона, а Юрий Колокольников стал Маяковским.

Все фильмы из списка вышли в прокат 14 марта. Даты премьер стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Время возмездия»

Как всегда, спасибо русскоязычной локализации: в оригинале фильм называется «Разрушительница», у нас же сразу спойлер. Перед Николь Кидман здесь непростая задача — сыграть свою героиню в юности (то есть омолодиться с помощью грима и CGI) и затем в полном упадке сил и внешности. Последнее особенно восхитило критиков: у Кидман и правда почти весь фильм совершенно изможденный, потасканный вид. Ее героиня Эрин — сильно пьющий сломленный детектив полиции, которая в прошлом потеряла напарника, после чего вся ее жизнь пошла под откос. Но сейчас Эрин представился шанс поймать убийц, и она идет к этой цели, несмотря на боль, интоксикацию и сломанные ребра. Помимо внешних трансформаций Николь, можно отметить сцену перестрелки в банке — в таких обстоятельствах актрису вы еще не видели.

«Середина 90-х»

Джона Хилл прорвался не только в серьезное кино к Мартину Скорсезе, но и в режиссуру. Для дебюта выбрал время, по которому ностальгируют и у нас. В Лос-Анджелесе в 90-е тоже было сладко далеко не всем: у юного Стиви, например, вся жизнь — побои старшего брата и равнодушие матери. Почти все свободное время Стиви проводит на улицах — и не среди пальм и газонов Беверли-Хиллз, а на заплеванных бетонных коробках бедных районов. Однажды он знакомится со взрослыми скейтерами, которые мало-помалу заменяют ему семью. Мы уже рассказывали о страсти Хилла к спортивным и подростковым драмам. Свое дебютное высказывание он также посвятил жесткому взрослению на улицах и полному провалу взрослых как родителей.

«Чайка»

Еще один вариант экранизации знаменитой чеховской пьесы с Аннетт Бенинг в роли Аркадиной, Сиршей Ронан в роли Нины, Кори Столлом (Тригорин) и Элизабет Мосс (Маша). «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени…» — это отсюда, и взгляд «чужаков» на «наше все» немножко стряхивает стереотипы и нафталин, которым массовое сознание обычно покрывает классиков.

«Рожденный стать королем»

И опять очередной вариант экранизации всем известного материала, на этот раз о короле Артуре. Простой британский школьник выясняет, что в его жилах течет кровь легендарного короля, он может поднять Тот-Самый-Меч и вместе с друзьями спасти Англию. Должны же и ваши дети смотреть что-то в эти выходные, помимо драконов.

«ВМаяковский»

Картина, выросшая из иммерсивного проекта Александра Шейна: смесь театра, инсталляции, выставки и творческого эксперимента с ведущими актерами в ролях. Попытка исследовать мир поэта, его отношения с женщинами, друзьями и врагами, властью и самим собой. Маяковского играет Юрий Колокольников, его возлюбленную Лилю Брик — Чулпан Хаматова и Людмила Максакова, а Татьяну Яковлеву, одно из последних увлечений поэта — Мириам Сехон, Надежда Михалкова и Софья Зайка. Объяснять и пересказывать сюжет бесполезно — надо увидеть своими глазами.

«Пиковая дама: Зазеркалье»

Александр Домогаров-мл. (не только сын актера Домогарова, но и человек, купивший у Стивена Кинга права на рассказ за доллар) снял продолжение кассового когда-то хоррор-хита. В нем беспечные подростки балуются вызовами Пиковой дамы на чердаке. Ну, и все, та приходит и забирает души неверующих.

«Тройная граница»

Netfix, 13 марта

Брутальное кино с не менее брутальным актерским составом. Бен Аффлек, Чарли Ханнэм, Оскар Айзек, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль играют оперативников, которые решают собственными силами зачистить пограничную зону между Парагваем, Аргентиной и Бразилией от террористов, наркоторговцев и прочей организованной преступности. План у парней хитрый: ограбить местного наркобарона и обеспечить себе и раскрытое дельце, и безбедную старость. Разумеется, все в этой заковыристой операции пойдет не так. Фильм разрабатывался с 2010 года, в режиссерском кресле сидела Кэтрин Бигелоу, но не срослось. Бен Аффлек пытался сбежать из проекта, чтобы излечиться от алкоголизма, но все-таки вернулся и завершил начатое. Столько подвигов, столько мытарств — надо посмотреть, что вышло.