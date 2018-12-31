Шоу Джоны Хилла: 7 вопросов о скейтерах из «Середины 90-х»

В прокате — режиссерский дебют актера Джоны Хилла «Середина 90-х». Кино о мальчике Стиви, который каждый день сбегает от матери-одиночки и жестокого старшего брата к друзьям на скейтбордах, видимо, станет главным ретроаттракционом этого года. Что нужно знать зрителям фильма, чтобы путешествие во времени прошло без аварий?
Это ретро?
Круче. Погружение в прошлое тут происходит по полной. На съемках режиссер Джона Хилл отбирал у актеров мобильные телефоны, а взамен выдавал забитый музыкой своего детства айпод. Эпоха в «Середине 90-х» во многом описывается через то, чего в ней нет — айфоны и облачные сервисы, GPS и «уберы», а также беспрестанную тревожность за детей, которая наступила вместе с цифровой свободой.
Хотя материальная среда 90-х в фильме и воспроизведена супердотошно: вот одеяло с «Черепашками-ниндзя», вот картриджи Super Nintendo, постеры Mobb Deep и Wu-Tang Clan, полка с кассетными записями радиопередачи о хип-хопе, а вот видеопрокат Blockbuster, чтобы мы точно знали, куда попали. Потом глаза привыкают, и экзотические приметы времени отходят на второй план, уступая место переживаниям героев, а чувства во все времена одни и те же.
А кто такой Джона Хилл?
Вы же его сто раз видели! Помните толстячка из комедии «SuperПерцы»? А лучшего друга героя ДиКаприо в «Волке с Уолл-стрит»? Хилл долго держался в обойме смешных людей из проектов Джадда Апатоу, и это амплуа ему очень шло, пока в 2011 году не появился с драматической ролью в «Человеке, который изменил все». Здесь он играл Питера Брэнда, замкнутого спортивного аналитика, который убеждает Брэда Питта : матрица хорошей игры в бейсбол пишется с помощью big data. За роль Хилл получил номинацию на «Оскар», и это при экранном соседстве с Филипом Сеймуром Хоффманом. На церемонию Хилл пришел заметно постройневшим: он уже год сидел на диете из суши и занимался с тренером.
Через два года вышел «Волк с Уолл-стрит». В начале фильма ДиКаприо говорит Хиллу: «Давай побежим, черт побери. Будем бежать как гребаные львы, как тигры и медведи! Бежим! Бежим, мать твою!» В конце забега Хилл получает вторую оскаровскую номинацию (у ДиКаприо между первой и второй дистанция в 11 лет).
С тех пор Джона Хилл играет у лучших режиссеров — у братьев Коэн (уморительно зловещий казуист в «Да здравствует Цезарь!»), у Гаса Ван Сента (приятель Хоакина Феникса в «Не волнуйся, он далеко не уйдет»). В прошлом году мы видели его в «Маньяке» Кэри Фукунаги, где он убедительно тянул на себе сезон. В этом увидим в «Пляжном бездельнике» Хармони Корина.
В «Середине 90-х» Джона Хилл на экране не появляется.
Говорят, это автобиографическое кино?
Автобиографическое — это когда Антуан Дуанель, как юный Франсуа Трюффо, крадет пишущую машинку в «400 ударах». «Середина 90-х» все-таки составлена из множества общих мест: неполная семья главного героя, дурная, зато своя компания сверстников, сексуальный дебют, хорошая драка, нагоняй от мамы — все эти события случаются в любой драме взросления.
Тем не менее «Середина 90-х» — история и правда личная в той степени, в какой она скреплена скейтбордингом. Как раз в эти годы юный Джона Хилл приходит с доской в скейт-шоп Hot Rod и начинает целыми днями зависать в магазине и на площадках с другими подростками-скейтерами.
«Самый первый доллар в нашей кассе был от Джоны, и он его подписал. Он тогда был три фута в высоту, четыре в ширину, маленький пацан с афро, и на долларе он написал: „Jonah the Jew“», — рассказывал Мэтт Соломон, менеджер магазина.
На этом сходства автора и героя заканчиваются. В отличие от своих персонажей-отщепенцев из дисфункциональных семей и дешевых лачуг, Хилл вырос в обеспеченной артистической семье, и к скейтерам сбегал после уроков в элитной частной школе.
А кто тут играет? Что-то ни одного знакомого лица!
Ну, одно-то точно есть. Вы наверняка знаете Лукаса Хеджеса, который уже несколько лет отвечает за подростков в эмоциональном инди-кино (см. «Манчестер у моря», «Леди Бёрд», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Здесь он проблемный старший брат Стиви по имени Иэн, фанат ЗОЖ, апельсинового сока в канистрах и хип-хопа.
А в остальном да, Джона Хилл избавил фильм от тяжелых имен, которые принято набирать на афишах кеглем покрупнее. Самая главная звезда вообще заглядывает в фильм на секундочку. Это Хармони Корин — культовый режиссер, поэт «белого мусора», трущоб и захолустий. В кино он въехал как раз на скейте, со сценарием «Деток» для Ларри Кларка в 1995-м. Трех секунд присутствия Корину достаточно, для того чтобы благословить другой фильм про подростков середины 90-х. Кино Хилла и начинается с оммажа Корину. Эпизод, когда скейтеры поддевают владельца небольшой лавки, напоминает ролик с его участием.
Есть и другие интересные камео: в роли бездомного на пару минут появляется рэпер Del tha Funkee Homosapien (это его куплеты звучали в песне Gorillas «Clint Eastwood»), в кадре мелькает скейтбордист Чэд Маска, более известный как виртуальный персонаж серии игр про Тони Хоука.
Что касается центральных ролей, осторожный Хилл идет на смелое для дебютанта решение. В «Середине 90-х» по-настоящему катаются. Поэтому компанию скейтеров в его фильме играют настоящие скейтбордисты. Вот как на самом деле катается звезда фильма Санни Сулджик.
Где все это происходит? Не могу понять, что за город...
Еще бы, ведь это непарадный Лос-Анджелес, к тому же втиснутый в квадратную рамку академического формата 4:3. Самый снимаемый в кино город у Хилла уже окрестили in-between, промежуточным. Здесь нет примелькавшихся достопримечательностей и мест силы. Кусочек Уиттьер-бульвара, родины лоурайдеров. Воссозданная школа Palms — раньше тут катались так лихо, что сегодня в своде правил школы есть отдельный пункт, запрещающий доски. Вот и Хиллу пришлось использовать другую школу, имея в виду эту. Площадка у здания суда в западном Лос-Анджелесе — на ней Хилл катался с 10 лет, сбегая от благополучия своей семьи в толпу скейтеров и бездомных. «Скейт-парк для меня был как остров Удовольствия в „Пиноккио“», — рассказывает режиссер в интервью.
А почему кадр квадратный-то? В 90-е же кино было широкоэкранным.
Соотношение сторон 4:3 — отсылка не столько к фильмам, сколько к видео того времени. «Когда мы смотрели отснятый за день материал, возникало чувство, будто с тобой приключился трип: выходило очень похоже на скейтборд-ролики тех лет», — вспоминает Аарон Меза, один из продюсеров фильма. В 90-е он был шеф-редактором журнала Skateboarder.
«Середина 90-х» последовательна в реконструкции оптики любительского видео. Джона Хилл пошел дальше, чем Грета Гервиг в «Леди Бёрд». Та обошлась цифровой камерой Alexa, а вот Хилл добивался нужной тональности от пленки Kodak Super 16. Плюс небрежность ракурсов, порой засвеченное изображение, ощущение того, что героев выхватили случайно из толпы.
Оператор фильма Крис Бловелт начинал работать в 90-е. Он управлялся с камерой в «Смертельном оружии 3» (1992), «Скорости» (1994) и «Игре» (1997), затем делал «Джерри» и «Слона» с Ван Сентом, стал самостоятельным оператором у Келли Райхардт. Для «Середины 90-х» он выбрал 16-миллиметровую камеру Arriflex 416. На нее Тодд Хэйнс и Эд Лахман снимали 50-е в «Кэрол», а Николас Виндинг Рефн и Ларри Смит — 70-е в «Бронсоне». Бловелт впускает на экран зерно и часто уменьшает и без того тесный кадр затемнениями на пол-экрана.
И, конечно, он сам тоже был скейтером. «Я вырос в Голливуде и долине и, как и Джона, был страстным скейтбордистом. Я отчетливо помню долгие жаркие летние дни, когда ты прыгал в автобусы, выскакивал на случайных остановках и катался в случайных местах возле пальм, как солнце обжигало тебя и как по пути происходили всевозможные приключения», — вспоминает Бловелт.
Финал картины интересным образом перекликается с «Проектом „Флорида“» Шона Бэйкера. У того история детей на обочине Диснейленда завершалась чувственной съемкой на айфон. Хилл и Бловелт в финале погружаются еще глубже в атмосферу прошлого и заканчивают кино полутораминутным VHS-видео.
C картинкой понятно. А что с саундтреком?
1995-й. Кобейн уже год как на том свете, и гранж покидает чарты. Первые строчки забирают себе исполнители хип-хопа. В фильме звучат рэперы старой школы: Pharcyde, A Tribe Called Quest, Jeru The Damaja и Cypress Hill. Некоторые — как источник тайных знаний для подростка, другие — как комментарий к происходящему, например вступление песни Liquid Swords — семпл из фильма «Убийца сёгуна», в котором детский голосок говорит про «ночь, когда все переменилось». Nirvana здесь в гомеопатических количествах и перепевает фолк-песню «Where Did You Sleep Last Night».
Композиторы фильма — Трент Резнор и Аттикус Росс из Nine Inch Nails, прежде работавшие с Дэвидом Финчером. Кажется, они здесь впервые не для того, чтобы что-то изобрести, а чтобы оглянуться — слава NIN наступила в начале 90-х.