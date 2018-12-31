Шоу Джоны Хилла: 7 вопросов о скейтерах из «Середины 90-х»

В прокате — режиссерский дебют актера Джоны Хилла «Середина 90-х». Кино о мальчике Стиви, который каждый день сбегает от матери-одиночки и жестокого старшего брата к друзьям на скейтбордах, видимо, станет главным ретроаттракционом этого года. Что нужно знать зрителям фильма, чтобы путешествие во времени прошло без аварий?

Это ретро?

«Середина 90-х»

Круче. Погружение в прошлое тут происходит по полной. На съемках режиссер Джона Хилл отбирал у актеров мобильные телефоны, а взамен выдавал забитый музыкой своего детства айпод. Эпоха в «Середине 90-х» во многом описывается через то, чего в ней нет — айфоны и облачные сервисы, GPS и «уберы», а также беспрестанную тревожность за детей, которая наступила вместе с цифровой свободой. Хотя материальная среда 90-х в фильме и воспроизведена супердотошно: вот одеяло с «Черепашками-ниндзя», вот картриджи Super Nintendo, постеры Mobb Deep и Wu-Tang Clan, полка с кассетными записями радиопередачи о хип-хопе, а вот видеопрокат Blockbuster, чтобы мы точно знали, куда попали. Потом глаза привыкают, и экзотические приметы времени отходят на второй план, уступая место переживаниям героев, а чувства во все времена одни и те же.

А кто такой Джона Хилл?

«Волк с Уолл-стрит»

Говорят, это автобиографическое кино?

«Середина 90-х»

Автобиографическое — это когда Антуан Дуанель, как юный Франсуа Трюффо, крадет пишущую машинку в «400 ударах». «Середина 90-х» все-таки составлена из множества общих мест: неполная семья главного героя, дурная, зато своя компания сверстников, сексуальный дебют, хорошая драка, нагоняй от мамы — все эти события случаются в любой драме взросления. Тем не менее «Середина 90-х» — история и правда личная в той степени, в какой она скреплена скейтбордингом. Как раз в эти годы юный Джона Хилл приходит с доской в скейт-шоп Hot Rod и начинает целыми днями зависать в магазине и на площадках с другими подростками-скейтерами. «Самый первый доллар в нашей кассе был от Джоны, и он его подписал. Он тогда был три фута в высоту, четыре в ширину, маленький пацан с афро, и на долларе он написал: „Jonah the Jew“», — рассказывал Мэтт Соломон, менеджер магазина. На этом сходства автора и героя заканчиваются. В отличие от своих персонажей-отщепенцев из дисфункциональных семей и дешевых лачуг, Хилл вырос в обеспеченной артистической семье, и к скейтерам сбегал после уроков в элитной частной школе.

А кто тут играет? Что-то ни одного знакомого лица!

«Середина 90-х»

Ну, одно-то точно есть. Вы наверняка знаете Лукаса Хеджеса, который уже несколько лет отвечает за подростков в эмоциональном инди-кино (см. «Манчестер у моря», «Леди Бёрд», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Здесь он проблемный старший брат Стиви по имени Иэн, фанат ЗОЖ, апельсинового сока в канистрах и хип-хопа. А в остальном да, Джона Хилл избавил фильм от тяжелых имен, которые принято набирать на афишах кеглем покрупнее. Самая главная звезда вообще заглядывает в фильм на секундочку. Это Хармони Корин — культовый режиссер, поэт «белого мусора», трущоб и захолустий. В кино он въехал как раз на скейте, со сценарием «Деток» для Ларри Кларка в 1995-м. Трех секунд присутствия Корину достаточно, для того чтобы благословить другой фильм про подростков середины 90-х. Кино Хилла и начинается с оммажа Корину. Эпизод, когда скейтеры поддевают владельца небольшой лавки, напоминает ролик с его участием.

Есть и другие интересные камео: в роли бездомного на пару минут появляется рэпер Del tha Funkee Homosapien (это его куплеты звучали в песне Gorillas «Clint Eastwood»), в кадре мелькает скейтбордист Чэд Маска, более известный как виртуальный персонаж серии игр про Тони Хоука. Что касается центральных ролей, осторожный Хилл идет на смелое для дебютанта решение. В «Середине 90-х» по-настоящему катаются. Поэтому компанию скейтеров в его фильме играют настоящие скейтбордисты. Вот как на самом деле катается звезда фильма Санни Сулджик.

Где все это происходит? Не могу понять, что за город...

«Середина 90-х»

Еще бы, ведь это непарадный Лос-Анджелес, к тому же втиснутый в квадратную рамку академического формата 4:3. Самый снимаемый в кино город у Хилла уже окрестили in-between, промежуточным. Здесь нет примелькавшихся достопримечательностей и мест силы. Кусочек Уиттьер-бульвара, родины лоурайдеров. Воссозданная школа Palms — раньше тут катались так лихо, что сегодня в своде правил школы есть отдельный пункт, запрещающий доски. Вот и Хиллу пришлось использовать другую школу, имея в виду эту. Площадка у здания суда в западном Лос-Анджелесе — на ней Хилл катался с 10 лет, сбегая от благополучия своей семьи в толпу скейтеров и бездомных. «Скейт-парк для меня был как остров Удовольствия в „Пиноккио“», — рассказывает режиссер в интервью.

А почему кадр квадратный-то? В 90-е же кино было широкоэкранным.

«Середина 90-х»

C картинкой понятно. А что с саундтреком?

«Середина 90-х»

1995-й. Кобейн уже год как на том свете, и гранж покидает чарты. Первые строчки забирают себе исполнители хип-хопа. В фильме звучат рэперы старой школы: Pharcyde, A Tribe Called Quest, Jeru The Damaja и Cypress Hill. Некоторые — как источник тайных знаний для подростка, другие — как комментарий к происходящему, например вступление песни Liquid Swords — семпл из фильма «Убийца сёгуна», в котором детский голосок говорит про «ночь, когда все переменилось». Nirvana здесь в гомеопатических количествах и перепевает фолк-песню «Where Did You Sleep Last Night».

Композиторы фильма — Трент Резнор и Аттикус Росс из Nine Inch Nails, прежде работавшие с Дэвидом Финчером. Кажется, они здесь впервые не для того, чтобы что-то изобрести, а чтобы оглянуться — слава NIN наступила в начале 90-х.