Шоу Джоны Хилла: 7 вопросов о скейтерах из «Середины 90-х»

В прокате — режиссерский дебют актера Джоны Хилла «Середина 90-х». Кино о мальчике Стиви, который каждый день сбегает от матери-одиночки и жестокого старшего брата к друзьям на скейтбордах, видимо, станет главным ретроаттракционом этого года. Что нужно знать зрителям фильма, чтобы путешествие во времени прошло без аварий?

Это ретро?

А кто такой Джона Хилл?

Говорят, это автобиографическое кино?

А кто тут играет? Что-то ни одного знакомого лица!

Где все это происходит? Не могу понять, что за город...

А почему кадр квадратный-то? В 90-е же кино было широкоэкранным.

C картинкой понятно. А что с саундтреком?

1995-й. Кобейн уже год как на том свете, и гранж покидает чарты. Первые строчки забирают себе исполнители хип-хопа. В фильме звучат рэперы старой школы: Pharcyde, A Tribe Called Quest, Jeru The Damaja и Cypress Hill. Некоторые — как источник тайных знаний для подростка, другие — как комментарий к происходящему, например вступление песни Liquid Swords — семпл из фильма «Убийца сёгуна», в котором детский голосок говорит про «ночь, когда все переменилось». Nirvana здесь в гомеопатических количествах и перепевает фолк-песню «Where Did You Sleep Last Night».