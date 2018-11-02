«Шторм» на Финском заливе: Репортаж со съемок сериала Бориса Хлебникова

Питерская безысходность, трещина в мужской дружбе, полицейские разборки — Борис Хлебников снова снял проект о простых людях в не самых простых обстоятельствах. Премьера состоится ближе к концу года на видеосервисе START, а мы побывали на площадке и подсмотрели, как шла работа.

В часе езды от Петербурга находится остров Котлин, на нем расположен Кронштадт, где Борис Хлебников и снимает свой новый сериал про ментов. Выбрали его потому, что по сценарию нужен был приморский город, а в тот же Мурманск ни продюсеры, ни съемочная группа ехать не захотели — далеко. На откуп кинематографистам отдан ресторан в небольшом двухэтажном домике, и возле него сегодня аншлаг: машины, грузовики, толпы людей и, конечно, обязательные атрибуты съемок — актерские вагончики, передвижные гримерки и видавшие виды «ласточки» для перевозки аппаратуры. Команда «Шторма» все еще снимает на втором этаже, но наверх нас не пускают — режиссер не разрешил. Хлебников побоялся лишнего шума, ведь съемка проходит со звуком, да и тесновато. Обещает закончить через полчаса и уделить нам время. Вокруг в строгих костюмах носятся актеры массовки. Ощущение, будто здесь место бандитской сходки — раньше они частенько проходили в Кронштадте. Администратор площадки говорит, что снимают сцену обеда чиновников в ресторане. На первом этаже импровизированный склад: горы верхней одежды, провода, стойки со светоотражателями и вся лишняя мебель со второго этажа. Среди этого творческого беспорядка можно только летать, но не ходить. Сверху — громкое «тишина!».

Борис Хлебников на съемках сериала «Шторм» / Фото: Пресс-служба START

Через полчаса уставший Хлебников появляется на ступеньках и предлагает уйти от шума поговорить на свежем воздухе. Пробравшись сквозь небывалый людской трафик, мы выходим на улицу и как-то случайно оказываемся на причале. Находиться на нем нельзя, но устоять было сложно: хилые ворота еле прикрыты, а разговор требует простора, кораблей и завываний ветра. Хлебников устало вздыхает, когда мы пересказываем слухи из интернета: нет, «Шторм» не станет экранизацией книги Георгия Владимова «Три минуты молчания», как предполагали пользователи сети. В центре сюжета — Градов и Осокин (Александр Робак и Максим Лагашкин), два заклятых друга-полицейских областного приморского города. Один из них преступает закон ради спасения смертельно больной жены, а другой вынужден копать под лучшего друга, так как уверен, что тот нечист на руку.

Александр Робак и Максим Лагашкин в той самой разговорной сцене / Фото: Пресс-служба START

Экшена, погонь и перестрелок в «Шторме» ждать не стоит. Но, по словам режиссера, стилистически проект напомнит американское кино 1970-х годов вроде «Французского связного» Уильяма Фридкина. Историю придумала Наталия Мещанинова, которая не первый раз работает с Борисом Хлебниковым («Аритмия» и «Сердце мира») и сценарий написала специально под квартет артистов, исполнивших главные роли. Спутниц жизни друзей-полицейских сыграли Анна Михалкова и Анна Котова. Первая снялась в хлебниковской же «Обычной женщине», за которую собрала многочисленные призы. Хлебников подчеркивает, что сценарий «Шторма» — полностью проект Мещаниновой. Она сделала его за пять месяцев параллельно с работой над «Аритмией». «Нам хотелось снять жанровую историю, сериал с очень сложными героями. Потом Наташа вырулила на другие смыслы: дружба, предательство, преступление ради близкого человека».

Борис Хлебников мерзнет с журналистами на причале / Фото: Пресс-служба START

Очень сложно уловить правильную интонацию, создавая картину про ментов в современной России. Или проблема все-таки в другом? Хлебников морщит лоб: «Очень сложно делать жанр в России. Никаких константных вещей здесь нет. И я не могу назвать ни одну профессию у нас, которая не несет в себе двойное дно. Ни врач, ни чиновник, ни бизнесмен. Не хотелось делать честных ментов, потому что я в них не верю. Хотелось сделать сложных». Призадумавшись, режиссер добавляет: у героев нет особой морали, но ему в этой истории интересно то, что она про неоднозначных людей. Ресторан меж тем опустел. Максим Лагашкин, который тоже пытался его покинуть, был застигнут врасплох и окружен журналистами. Его герой, свободолюбивый следователь Осокин, живет без особых проблем, и единственное, что заставляет его всерьез переживать, — разваливающаяся дружба с героем Александра Робака. «То, что мой персонаж узнает в процессе про друга, приводит его в бешенство. Он не знает, как вытащить его из ямы, а яма там очень глубокая. Осокин — живой человек, следователь — лишь оболочка. Для него дружба прежде всего».

Максим Лагашкин / Фото: Пресс-служба START

На улице давно стемнело. Последние артисты массовки расходятся по домам после обеда, спотыкаясь о провода. Техники собирают аппаратуру, а две единственные сотрудницы ресторана нашли жертву для своих блогов в Instagram: Александр Робак терпеливо делает селфи. Отмучившись, артист соглашается поговорить и с нами, хотя видно: очень устал. Его Градов до поры честен, но у него есть влияние, которым он однажды пользуется ради жены. «Это история не про полицию, не про следственный комитет, а про людей и выбор, который мы каждый день делаем. В нашем государстве, при нашей системе мы каждый день выбираем сторону, кого поддержать, а кого нет. Где промолчать и посмотреть со стороны, а где уйти в омут с головой», — Робак говорит сосредоточенно и четко, будто записывает аудиокнигу.

Александр Робак / Фото: Пресс-служба START

Наконец к нам выходит Анна Михалкова в розовых уггах. Все происходящее в сериале будет крутиться вокруг ее персонажа. Героиня Михалковой смертельно больна, и история «Шторма» в том числе и о том, как человек угасает и борется за жизнь. Анна не знала, что Мещанинова писала сценарий под конкретных актеров, и удивляется, когда мы говорим ей об этом. Признается с улыбкой, что работа с Хлебниковым для нее — это счастье, радость и почти непозволительная роскошь, как и для любого артиста. Более того, Михалкова смотрит на свою роль в «Шторме» как на некий прорыв в карьере, нечто неисследованное в ее актерском диапазоне: «Моя роль сложна, и это та территория, на которую я никогда раньше не заходила. Лет пять назад я бы и пробовать не стала такое играть, но сейчас мне показалось, что мой жизненный опыт дает повод порассуждать на эту тему».

Анна Михалкова / Фото: Пресс-служба START

С Анной Михалковой, Александром Робаком и Максимом Лагашкиным Борис Хлебников работает не в первый раз. Все они снялись у Хлебникова в драмеди «Пока ночь не разлучит». Робак и Лагашкин помимо этого также сыграли в сериале «Озабоченные», а последний — еще и в «Аритмии». Что касается Михалковой, она появилась у режиссера в фильме «Сумасшедшая помощь», ну, и мы уже упоминали хит прошлого года «Обычная женщина», где Анна с блеском сыграла сутенершу. «У Бори на всех проектах люди бриллиантовые, он будто специально их долго собирал», — объясняет Лагашкин. Мы поговорили с каждым артистом отдельно, что не помешало им всем в один голос заявить: работа с Борисом Хлебниковым — это нечто особенное. Поверим им на слово.