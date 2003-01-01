Круз, Кубрик и конспирология: 11 фактов о Николь Кидман

В прокат выходит драма «Стертая личность», в которой встречаются две звезды американского кино — восходящая, Лукас Хеджес, и никуда не заходившая, но постоянно удивляющая зрителей неожиданными ролями и странными проектами — Николь Кидман. Время вспомнить о ее карьере подробнее.

Двойное гражданство

Считается, что Николь Кидман родом из Австралии. Когда она получила «Оскар» за роль Вирджинии Вульф в фильме «Часы», где самоотверженно носила сложный грим с накладным носом, пресса писала о ней как о «первой оскароносной австралийской актрисе». На самом деле у Кидман с рождения двойное гражданство: да, выросла она в Австралии, но родилась в США, в Гонолулу, штат Гавайи, где ее отец получил стипендию как студент-медик и писал диссертацию (они с женой Жанель жили в Америке по временным студенческим визам). В Австралию Николь попала лишь в возрасте четырех лет.

Голливудская любовь с первого взгляда

«Дни грома»

Считается, что по прибытии Кидман в Голливуд у них с Томом Крузом случилась любовь с первого взгляда. Но в интервью 2008 года она рассказала, что с Томом их познакомил знаменитый сердцеед Уоррен Битти, который тогда крутил романы со многими женщинами, включая и саму Николь. Кидман хотела получить роль в его фильме «Дик Трэйси», но Битти заявил, что она слишком молода для этого, и позвонил своему приятелю-сценаристу Роберту Тауну («Бонни и Клайд», «Шампунь»). Тот как раз работал над сценарием «Дней грома».

Первый фильм, определивший карьеру

«Мертвый штиль»

Мы привыкли думать, что это «Дни грома», на которых Кидман познакомилась с Крузом. Но это не так. Том Круз уже тогда был достаточно влиятельной молодой звездой, чтобы самому выбирать партнерш для будущих фильмов. Он взял Николь на роль не вслепую, а посмотрев австралийский триллер студии Warner «Мертвый штиль» (1989), где она сыграла психологически надломленную женщину, вступающую в противостояние с маньяком (Билли Зейн). Между преследователем и жертвой в кадре создавалось мощное эротическое напряжение.

Пророчество Мими Роджерс

Николь Кидман и Том Круз / Фото: Getty Imagws

Когда на съемках «Дней грома» между Кидман и Крузом случился бурный роман, его брак с актрисой Мими Роджерс, некогда приобщившей молодого актера к сайентологии, уже дышал на ладан. Разведясь с Роджерс, Круз без долгих проволочек женился на Николь. Роджерс прокомментировала этот союз так: «Теперь имя Кидман больше не будут упоминать отдельно» — имея в виду, что в тени Круза молодой актрисе не сделать собственную карьеру.

Влияние Кубрика

На съемках фильма «С широко закрытыми глазами»

К моменту выхода фильма Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999) брак Кидман и Круза продолжался почти 10 лет. Кубрик, сам того не желая, подтолкнул пару к разрыву. Он пользовался репутацией живого классика и гения с причудами и не считал нужным посвящать исполнителей в свои замыслы. Более того, репетировал с каждым актером отдельно, что раздражало Круза, привыкшего все держать под контролем. Кидман боготворила Кубрика и много общалась с ним по окончании смены, преданно глядя ему в рот, что тоже не способствовало укреплению брака.

Полная обнаженка

Николь Кидман в спектакле «Синяя комната» / Фото: Getty Imagws

Кубрик убедил Кидман в том, что она должна уважать свой талант и развивать его. После съемок в «Широко закрытых глазах» по сценарию, в основе которого была повесть австрийского писателя и драматурга Артура Шницлера, она решила сыграть в спектакле «Синяя комната» по его же пьесе «Карусель». Спектакль состоял из пяти любовных историй разных женщин — манекенщицы, актрисы, проститутки, жены политика и гувернантки. По ходу пьесы актриса постепенно сбрасывала с себя одежду, чтобы в финале на 10 секунд предстать полностью обнаженной. Предложение сыграть в фильме про кабаре («Мулен Руж») не заставило себя ждать. Баз Лурман прислал букет с запиской прямо в театральную гримерку Кидман.

Безумный гонорар

Николь Кидман попала в Книгу рекордов Гиннесса, снявшись в 2004 году в самой дорогой на тот момент рекламе в истории и получив гонорар более 900 тыс. долларов за минуту. Это была реклама духов Сhanel № 5 (режиссер — Баз Лурман). Сколько заплатили актеру Родриго Санторо, тоже снимавшемуся в ролике, история умалчивает.

Убийца бокс-офиса

«Мулен Руж»

Та самая сцена

«Газетчик»

В 2012 году Кидман сыграла в фильме Ли Дэниелса «Газетчик» (хороший пример жанра «южная готика») пергидрольную блондинку Шарлотту, влюбленную в заключенного по переписке. Тогда актриса как раз начала экспериментировать с ботоксом, к неудовольствию поклонников, но в этом фильме все это смотрелось гармонично, потому что подходило к роли. По сюжету герой Зака Эфрона переживает ожог медузы, ядовитая слизь которой попадает ему на лицо. Лучшим народным средством от такой травмы считается урина, и Шарлотта мочится на лицо Эфрона в короткой сцене, о которой пресса писала больше, чем о самом фильме.

Конспирология и неснятый фильм Кубрика

«Большая маленькая ложь»

Снявшись в 2017 году в сериале «Большая маленькая ложь», где ключевой темой являются насилие и детские травмы, Кидман рассказала в интервью, о чем они говорили со Стэнли Кубриком перед его смертью в 1999 году. По словам актрисы, Кубрик поведал ей, что миром правят тайные общества, в которых процветает педофилия, и его следующий фильм станет более глубоким погружением в эту тему.

Рыжие кудри

Николь Кидман на съемках сериала «Отыграть назад» / Фото: Zuma / TASS

После успеха «Большой маленькой лжи» Кидман продолжила сотрудничество с HBO. Сейчас она снимается в новом сериале канала «Отыграть назад». Там Кидман играет роль преуспевающей женщины-врача из Нью-Йорка, размеренная жизнь которой рушится, когда ее муж (Хью Грант) загадочно исчезает. Заодно выясняется, что он каким-то образом замешан в убийстве. Кидман произвела фурор, появившись на съемочной площадке сериала с рыжими кудрями. За годы, которые она провела блондинкой, все уже успели забыть, что натуральный цвет ее волос — рыжий и они вьются. Сейчас актриса выглядит как на заре карьеры, когда она снялась в сериале «Бангкок Хилтон».