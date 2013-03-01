Бри Ларсон: «За Капитаном Марвел стоят три женщины, а не одна»

Исполнительница роли Капитана Марвел — о конфликте между собственной замкнутостью и славой суперженщины вселенной Marvel, а также о том, кто они, настоящие героини ее жизни (и фильма).

С Бри Ларсон, как и с Сэмюэлом Л. Джексоном, мы встретились еще во время съемок «Капитана Марвел». Слава еще не обрушилась на актрису, и самое тяжелое испытание для нее пока — это съемки в экшен-сценах без дублера. Но Бри уже чувствует повышенное внимание прессы и фандома и еще немного нервничает. — «Капитан Марвел» — новая глава в истории киновселенной Marvel. Чего ждать фанатам дальше? — Знаете, я изо всех сил стараюсь не говорить об ожиданиях или надеждах, когда дело касается кино. Если бы я начинала съемки, ожидая чего-то или пытаясь что-то доказать, то я бы упускала из виду настоящую цель своей работы. Я-то играю, чтобы заставать людей врасплох, привносить в их жизнь тайны и удивлять. По-моему, странно заранее говорить о том, какой реакции мы ждем от фанатов. Ну, а о планах студии я бы вам не рассказала, даже если бы знала. (Смеется.). Это ж военная тайна!

— Чувствуете ли вы ответственность, ведь вы первая женщина, сыгравшая главную героиню в фильме Marvel? — Нет, не чувствую. Ну да, я первая женщина, которой досталась главная роль в фильме MCU (кинематографической вселенной Marvel — Прим.ред.). И что теперь? Просто так уж вышло. — Но вы наверняка долго думали, брать эту роль или нет. — Да, сделать выбор было непросто. И я благодарна Marvel, что они были терпеливы и подождали, пока я созрею. Это решение изменило не только мою жизнь, но и жизнь моей семьи, моего партнера и моих друзей. Мне нужно было тщательно обдумать все последствия. И я не могла ни с кем посоветоваться, поскольку не могла разглашать подробности сценария.

Я ведь интроверт. Если я выбираю роль в таком фильме, то я оказываюсь в центре внимания. А это не то чтобы очень комфортно; быть на виду противоречит моей природе. Меня смущает и обескураживает внимание прессы, внимание публики. Быть знаменитостью — это очень странная работа. Тут есть парадокс: чем больше я говорю, даю интервью, рассказываю о том, что меня действительно волнует, тем больше превращаюсь в некий товар и ходячую идею, тем меньше люди на самом деле знают обо мне. — И что в итоге стало решающим аргументом согласиться на роль Капитана Марвел? — Одно воспоминание. Когда-то я снялась в маленьком независимом фильме «Короткий срок 12» и он вдруг начал ездить по всем мировым фестивалям. И я с ним. После каждого показа я участвовала в Q&A со зрителями. И этот опыт окончательно убедил меня в том, что кино может влиять на людей, может быть, даже менять их жизни. Поэтому, когда на горизонте появилась «Капитан Марвел», я поняла: в этот раз мы можем сделать то же самое, но с совершенно иным размахом. Ведь инди-фильмы, какими бы замечательными они ни были, никогда не могут достучаться до широкой аудитории. Совсем другое дело — блокбастер. Это очень большое кино, но с той же системой ценностей, что и у маленького. А значит, внутри него я смогу остаться верна себе. В общем, мне показалось, что фильм Marvel — это судьба.

На съемках фильма «Капитан Марвел»

— Вы заговорили о ценностях. Что вам нравится в вашем персонаже? — Во-первых, это самая динамичная героиня, которую я когда-либо играла. У меня никогда не было такого многогранного персонажа. Думаю, это благодаря тому, что она балансирует между крии (расой инопланетян — Прим. ред.) и человечеством. Это как два полушария в мозгу, левое и правое. Крии — часть, отвечающая в ней за логику и активные действия. У крии нет эмоций, это своего рода высший разум. Они не делают ошибок. А ее земное начало одновременно является и худшей, и лучшей ее частью. Это то, что делает ее такой смешной, такой привлекательной, но оно же делает ее болтушкой, заставляет совершать ошибки и влипать в дурацкие истории. Всем людям приходится решать, какой стороной повернуться к миру. Комикс просто утрирует эту ситуацию. Так что сколько бы фильмов про «Капитана Марвел» в итоге ни сняли и куда бы там ни вырулил сюжет, эта девушка всегда будет для меня открытой книгой, которую еще изучать и изучать. Потому что ее жизнь — это моя жизнь. Это человеческая жизнь.

— Что значит для вас быть героем? И кто они, герои вашей жизни? — Таких людей много. И вот что их объединяет: все герои моей жизни всегда оставались самими собой. Иногда они говорили вещи, с которыми я была не согласна, но это всегда было к месту. Мне было нелегко стать такой же. В них нельзя превратиться, просто надев костюм и маску, ведь это противоречит тому, чему они учат — быть собой. Они говорили: оставайся собой всегда — перед лицом трудностей, обыденности, враждебности. — Совсем недавно мы видели, как изменилась для роли Лары Крофт Алисия Викандер. Вам тоже пришлось пройти через изматывающие тренировки? — Я тренировалась девять месяцев, перед тем как мы начали снимать. Но самым сложным было просто научиться понимать своего персонажа. Она ведь очень сильная. Я начала с нуля работать со своим телом, пытаясь понять, каково это вообще — удерживать большой вес. И в итоге эта роль придала мне уверенности в себе. Знаете, каков мой опыт женщины, точнее, того, кого мир видит видит как женщину? Я всю жизнь хотела, чтобы мое тело просто исчезло. Я думала, что мои комплексы исчезнут только вместе с ним, что, только лишившись тела, я перестану чувствовать себя жертвой объективации. Но благодаря этому фильму я смогла по-настоящему познакомиться со своим телом и начать свободно думать и говорить о нем. Овладение собственной телесностью стало для меня ключом к себе самой. — И трюки вы сами выполняли , верно? — Отчасти да. За три месяца до съемок я перешла на двухчасовые ежедневные тренировки. Представляете, тогда я всерьез думала, что мне самой придется делать все трюки! Я действительно не знала, что для этого есть дублеры. И вот я, интроверт с астмой, собрав волю в кулак, прихожу на площадку как на триатлон и снимаюсь в экшен-сцене. Мы отснимаем первый день боев, и мне говорят: «Окей, это впечатляет, но вообще-то у нас для этого есть специальные люди. Никто не делает это сам». Я была в шоке. А на следующее утро я проснулась и почувствовала такую боль в теле, как будто за ночь я успела прокатиться на всех американских горках в мире, предварительно опустошив весь мини-бар. И тогда я подумала: «Ух ты, это, конечно, интересно, но это больше не повторится!»

Так что дальше вместо меня всегда работали две потрясающие девушки-каскадера — Рене Манимейкер и Джоанна Беннетт. Вот и сейчас, пока мы с вами говорим, они где-то там рискуют собой, чтобы я круто смотрелась на экране. Так что, когда придете в кино и увидите трюки Капитана Марвел, не забывайте: за ними стоят три женщины, а не одна. — В одном из интервью о «Магазине единорогов», вашем режиссерском дебюте, вы сказали, что в детстве каждое лето вместе со своими двоюродными братьями снимали небольшие фильмы. О чем они были? — Что-то вроде фэнтези, потому что мы всегда любили сказки. Но супергероики — я понимаю, на что вы намекаете! — не было. — А вы могли бы снять супергеройский фильм как режиссер? — В принципе да, но все зависит от сценария и от ситуации. Я сейчас очень уверена в себе. (Смеется.) И буду продолжать идти вперед. А если кто-то скажет мне «нет», я отвечу: «Еще как да! Потому что я могу».

— Сэмюэл Л. Джексон говорит, что магия Marvel в том, что актеры на площадке веселятся не меньше зрителей в зале. Это правда? — Однозначно! Но, как вы понимаете, я не могу ничего вам рассказывать! Мне вообще кажется, что я каждый день захожу в какой-то портал, а затем выхожу из него, потому что никто не знает, что я здесь делаю. Мои друзья знают только, что я очень устаю. А так хочется им рассказать: «О боже, вы не представляете, сколько инопланетян я сегодня убила!» — Он еще упомянул в интервью, что вы дружите... — Забавно, что он при этом никогда ничего мне не советовал. Я думала, что он захочет меня чему-то научить, когда мы делали «Конга». Был один момент, когда мы снимались во Вьетнаме, это был его последний день на площадке, и он пригласил меня на ужин. Это была наша последняя с ним встреча перед оскаровской церемонией (на которой Ларсон получила приз за лучшую женскую роль. — Прим. ред.). И я подумала: «Вот оно! Сэмюэл собирается поделиться со мной мудростью». Мы поужинали, и все время я думала: «Так, а когда он собирается сказать то, что я запомню на всю жизнь?» Но ничего не произошло, мы оплатили счет, и я спросила: «В чем дело? Я думала, что ты собираешься научить меня жизни» И у него просто глаза на лоб полезли от удивления. В итоге я благодарна ему именно за то, что он не давал мне никаких советов. Гораздо лучше, когда тебя просто поддерживают в трудную минуту, а не пытаются навязать свою точку зрения.

Ларсон и Сэмюэл Л. Джексон на съемках «Капитана Марвел»

— Это фильм про 90-е, про ваше раннее детство. Какой вам запомнилась эта эпоха? — Я родилась в 1989-м, так что мало в чем успела поучаствовать в 90-е. (Смеется.). И ту особую энергию женского бунта, который начался как раз в это время, я в полной мере ощутила только на съемках. Именно эта энергия и подпитывала меня по ходу работы над фильмом. И, конечно, я полюбила музыку 90-х, слушала ее каждый день по пути на съемки и обратно, чтобы поймать дух времени. — А комиксы вы до фильма вообще читали? — Я всегда уважала комиксы, потому что я люблю мифологию, а это и есть наша современная мифология. В моем представлении Marvel — это такая международная театральная труппа. Мы делаем представление самого крупного масштаба. Это всегда феерическое зрелище, но оно основано на проработке персонажей, на эмоциях. Так что я никогда не сомневалась по поводу того, сниматься ли в кинокомиксе или это что-то несерьезное. Серьезное! Здесь не сглаживают углы. В конце концов, речь в этих фильмах всегда идет о сложных отношениях между людьми.

Бри Ларсон и режиссер Брайан Флек на съемках «Капитана Марвел»

— Актеры, снимающиеся в фильмах Marvel, постоянно чередуют блокбастеры и инди-фильмы. Вы уже решили, в какой пропорции этим займетесь? — Для начала я бы просто хотела отправиться в отпуск. (Смеется.) Нет, серьезно, я понятия не имею. Давайте поговорим об этом позже, когда выйдет фильм. Сейчас я просто иду туда, куда ведет меня мое сердце. А оно говорит мне : «Отпуск! И побольше «Пина колада». — Пляж, солнце, песок... — Да уж! А еще кампари. Вот видите, у меня на уме одни коктейли!