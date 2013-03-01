11 лучших сериалов зимы: «Настоящий детектив», «Матрешка» и «Чудотворцы»

Суровые детективы, странные супергерои, проблемные подростки, обаятельные маньяки и бог-самодур — в нашей традиционной подборке лучших проектов сезона.

«Настоящий детектив», HBO / «Амедиатека»

3-й сезон

Умерив по настоянию HBO свою прыть экспериментатора, Ник Пиццолатто вернулся к успешной формуле первого сезона: черная тоска глухой провинции, дуэт побитых жизнью копов, ложные следы, скупые мужские слезы и бесконечные диалоги «за жисть», которая вообще не курорт. Только здесь вместо проституток, ставших жертвами загадочного культа, пропавшие дети и их убитые горем родители. Нельзя не оценить титаническую работу актеров Махершалы Али и Стивена Дорффа, которым приходилось с серьезнейшими лицами произносить все эти бесконечные сумрачно-пафосные диалоги, сидя на фоне зеленого экрана и глядя на воображаемое шоссе. Также достоин упоминания и вежливый реверанс Пиццолатто в сторону постоянных зрителей HBO: вся тупиковая сюжетная линия первых эпизодов да и сквозная линия с настойчивой журналисткой, пытающей острыми вопросами престарелого детектива Хэйса, завязаны на сюжете знаменитой документалки HBO про «Мемфисское дело» (трех неблагополучных и не вполне вменяемых подростков обвинили в убийстве детей; их невиновность годы спустя убедительно докажет съемочная группа канала). Увы, при всем радикализме сценарного замысла (детектив с Альцгеймером — это даже круче, чем забывавший все явки разведчик Борн) Пиццолатто явно пришлось пойти на компромисс и разбавить угрюмый обскурантизм этой истории (истины нет, а если она и есть, то лучше ее не выкапывать) чайной ложкой надежды. Что ж, если это цена за возможность шоураннера продолжать свое темное дело, мы готовы ее заплатить. Подробнее о сериале: Снова во мраке: Каким получился 3-й сезон «Настоящего детектива»

«Половое воспитание», Netflix

Старшеклассник Отис Милбурн (Эйса Баттерфилд) как огня боится всего, что связано с сексом. А всему виной родители (Джиллиан Андерсон и Джеймс Пьюрфой) — два психотерапевта в разводе. Зато благодаря этому же бэкграунду (ну, и сочетанию острого ума и эмоционального интеллекта, конечно) он оказывается идеальным терапевтом для других учеников своей школы, которые, в отличие от Отиса, к сексу стремятся, что, конечно же, приносит им многочисленные проблемы и разочарования. Вместе с оторвой Мэйв, которая ищет способы подзаработать, Отис открывает платную консультацию для одношкольников, которая немедленно начинает пользоваться огромной популярностью. Авторы «Сексуального воспитания» одинаково ловко и остроумно обращаются и с подростковыми проблемами, и с самим жанром кино про школьников. Поэтому и шутки хороши, и шаблонные элементы (лучший друг — гей; красотка маргинал, в которую нельзя не влюбиться; обидчик с глубоко спрятанной болью) не портят картины. Как пишут на родине сериала, если бы уроки сексуального просвещения в школьной программе были такими, мир стал бы лучше. Подробнее о сериале: Подкаст «В предыдущих сериях»: Сериалы «Ты» и «Половое воспитание»

«Жизни матрешки», Netflix

Жительница Нью-Йорка Надя умирает в свой 36-й день рождения. Снова и снова, по много раз за короткую 25-минутную серию (наконец-то Netflix экономит наше время!). Пробуждение после очередной смерти перед зеркалом, вечеринка с друзьями, случайный секс, терки с бывшим, а потом — раз! — падение с лестницы, ДТП, удар током или обморожение. И опять все сначала. Устав умирать и снова перерождаться, Надя решает разобраться, что же пошло не так. «Жизни матрешки», написанные и снятые женским коллективом во главе с Наташей Лионн («Оранжевый — хит сезона») и Эми Полер («Парки и зоны отдыха»), — удачная ревизия давно набившей оскомину формулы «день сурка». Грубая, циничная, смолящая одну папиросу за другой героиня Наташи Лионн деконструирует свои проблемы не хуже Вуди Аллена (ироничного гуру в вечном кризисе среднего возраста): то стучится в синагогу (одна матрешка), то разбирает детскую травму с психотерапевтом (еще одна). В итоге получилась бодрая и свежая история о ценности жизни, внимании к близким и простом способе выбраться из временной петли — трезво посмотреть на себя в зеркало. Подробнее о сериале: Подкаст «В предыдущих сериях»: Сериал «Жизни матрешки», или Russian Doll

«Имя мне ночь», SyFy / КиноПоиск

Этот традиционный на первый взгляд сериал (линейная хронология, время от времени разбиваемая понятными флешбэками, внятная детективная интрига, карикатурный антагонист с подлыми усиками и общая приятная ретроатмосфера 1960-х) оказывается на поверку куда более радикальным и экспериментальным проектом. Шутка ли — всерьез предложить зрителю в качестве детективной интриги историю, многократно описанную в документалках и даже «Википедии». Биография зловещего голливудского гинеколога Ходела, поклонявшегося Сатане и современному искусству, спавшего с собственной дочерью, сдавшего другую свою дочь (и одновременно внучку) на попечение афроамериканки, державшего в кулаке весь Лос-Анджелес и, кажется, закапывавшего во дворе своего особняка трупы убитых им женщин, — чистая правда. Хотя и звучит она как попурри из голливудских сюжетов. Но, кроме ложного саспенса и мнимых цитат, «Имя мне ночь» содержит и кое-что настоящее — ту самую взрослую драму, которая мигрировала с больших экранов на домашние. Пятиминутные диалоги в духе классических бродвейских пьес 1960-х, роскошь тонкой, выразительной, а местами и необузданной актерской игры (это реальный триумф Криса Пайна и Голден Брукс) и живой драйв, который, казалось бы, возможен только в живом театре. Подробнее о сериале: «Имя мне ночь»: Детективный сериал о черной изнанке Голливуда

«Академия „Амбрелла“», Netflix

В 1989 году несколько женщин, которые до этого не были беременны, одновременно рожают младенцев. Семерых детей выкупает загадочный миллиардер по имени Реджинальд Харгривс и начинает тренировать из них супергероев. Спустя много лет они встречаются на похоронах своего приемного отца и попутно узнают о приближающемся конце света. У них есть чуть больше недели, чтобы разобраться с собственными проблемами и остановить апокалипсис. «Академия „Амбрелла“» не самый доступный для экранизации комикс, но Netflix не побоялся взяться за этот проект. Правда, если в комиксе рассказывалась скорее психоделическая история с зомби, пришельцами и ходячей Эйфелевой башней, то у создателей сериала получилась трагедия о детях, чьи жизни оказались покалечены из-за отцовского безразличия. Из-за этого иногда возникает диссонанс: путешествия во времени и киллеры в мультяшных масках, столь органично смотревшиеся в комиксе, здесь выглядят диковато и отвлекают от самого главного — истории о людях, которые давно привыкли жить в одиночестве, но снова пытаются найти силу в семье.

«Чудотворцы», TBS / КиноПоиск

Совершенно необычный взгляд на то, как там все устроено на небесах. По версии авторов сериала, рай — это целая корпорация с кучей отделов и миллионами сотрудников. Среди массы сомнительных отделов (отдел грязи или отдел гениталий, например) есть один, напоминающий службу технической поддержки, или департамент обработки молитв. Именно его служащие, Элиза и Крэйг (Дэниэл Рэдклифф), берутся за спасение Земли, когда приунывший Господь (Стив Бушеми), хлебнув пива, вдруг решает ее уничтожить. Теперь у ангелов есть неделя, чтобы свести двух одиноких людей в пару и доказать, что человечество вовсе не безнадежно и достойно существования. Легкий и недлинный сериал (восемь серий по 20 минут) с эксцентричными и остроумными шутками напоминает комедию «Брюс Всемогущий» и сериал «Мертвые, как я», из которого убрали значительную долю черного юмора. А заодно демонстрирует, как можно поминать Господа нашего всуе — так, чтобы это не было обидно. Подробнее о сериале: Сериал «Чудотворцы»: Дэниэл Рэдклифф спасает Землю от Бога-самодура

«Ты», Netflix

Начинающая писательница Бек заходит в книжный магазин и знакомится с его администратором, Джо, который влюбляется в нее с первого взгляда. Но вместо традиционных ухаживаний Джо немедленно начинает слежку за девушкой в виртуальном и в реальном мире, чтобы убедиться, что она для него «та самая», и придумать, как убедить ее в том же. Романтическая история уже в первом эпизоде перерастает в триллер, когда становится понятно, что Джо готов устранить любое препятствие, стоящее на его пути. «Ты» — это завораживающее путешествие в голову «сталкера», человека, который настолько одержим своим чувством, что совершенно не считается с правом любимого человека на частную жизнь и на какой-либо выбор. Самое пугающее, что маньяком в данном случае оказывается красивый, обаятельный, умный и даже в каком-то смысле заботливый молодой человек. Многие зрительницы сериала писали в соцсетях, что были бы не прочь, чтобы Джо был одержим ими, чем совершенно потрясли исполнителя главной роли Пенна Бэджли. Подробнее о сериале: Подкаст «В предыдущих сериях»: Сериалы «Ты» и «Половое воспитание»

«Академия смерти», SyFy

1987 год. Бездомный сирота Маркус Лопес знакомится с группой странных ребят и их наставником Лином. Они спасают его от полиции, а затем похищают. Маркус оказывается в школе, где подростков учат «нестандартно решать проблемы», а если проще — убивать. Здесь, как и в любом учебном заведении, есть свои мажоры, свои задиры и тихони, свои группировки по интересам. Маркус поначалу будет чувствовать себя чужим в этом месте, но уже вскоре станет одним из лучших учеников. Хотя синопсис сериала напоминает фильмы про детей-преступников, от «Класса 1999» и «Сволочей» до «Генералов песчаных карьеров» и даже «Приключений Буратино» (наставник Лин — настоящий Карабас-Барабас), на деле все оказывается не так радикально. Большая часть экранного времени посвящена типично подростковым проблемам: они влюбляются, защищают свою честь и пытаются доказать окружающим, что они круче всех.

«Удивительная миссис Мейзел», Amazon Prime

2-й сезон

Продолжение истории об удивительной миссис Мейзел, бывшей идеальной домохозяйке с осиной талией и острым языком, оказалось не менее увлекательным и насыщенным событиями, чем ее начало. В конце первого сезона Мириам Мейзел (Мидж) окончательно решила стать профессиональным комиком, а Джоэл увидел ее выступление и осознал глубину таланта жены и собственную ничтожность. Мы ждали, что второй сезон будет посвящен триумфу Мидж, которая будет вытирать ноги об изменившего ей мужа, но внезапно все поменялось. Джоэл проявил невероятное благородство и прогрессивность, а Мидж, напротив, показала, что может быть настоящей эгоисткой по отношению к своей семье. Не теряя фокуса на главной героине, создатели сериала в этом сезоне решили поговорить о проблемах не только Мидж, но и ее близких. Отец Мириам переживает серьезный удар по самооценке: и дочь, и сын, оказывается, ведут двойную жизнь и скрывают ее от него. Мама Мидж тоже больше не готова быть идеальной домохозяйкой и супругой. Джоэл пытается попробовать себя в роли бизнесмена. В итоге остроумный, но однобокий сюжет о борьбе женщины за свои права и в буквальном смысле голос вырос в многогранную историю на тему «Быть или казаться». Какими нас хотят видеть родители и общество? Какими мы видим себя сами? И на что мы готовы ради себя настоящих?

«Беседы с убийцей: Записи Теда Банди», Netflix

Документальный сериал про знаменитого серийного убийцу Теда Банди вышел на Netflix к 30-летней годовщине его казни. Знатокам дела «самого обаятельного маньяка в истории США», который использовал свой шарм, чтобы привлекать будущих жертв, этот сериал не раскроет никаких новых фактов. Но даже с этими знаниями смотреть его будет интересно и жутко благодаря постоянным вставкам из записей интервью, в которых Банди звучит как обычный человек (до поры до времени), подтверждая теорию о том, что маньяком может оказаться любой, даже ваш симпатичный сосед. Режиссер документального сериала Джо Берлингер планирует выпустить в 2019 году игровой фильм про Банди «Красивый, плохой, злой». Нарциссу Банди это наверняка бы понравилось.

«Черное зеркало: Брандашмыг», Netflix

Формально этот проект нельзя отнести к сериалам: вместо очередного сезона мрачной британской антиутопии Чарли Брукер и Netflix выпустили всего один эпизод, зато интерактивный. Главный герой — молодой программист Стефан Батлер (Финн Уайтхед из «Дюнкерка») — пытается адаптировать книгу-квест под названием «Брандашмыг» в компьютерную игру. Постепенно игра все больше захватывает сознание героя, но куда именно повернет его судьба, решает зритель. Впрочем, решает ли? Создатели «Черного зеркала» представили увлекательный по форме (хоть и довольно скучный кинематографически) эксперимент на тему свободы выбора. В какой-то момент главный герой начинает догадываться, что не контролирует свои поступки (во всех смыслах), но такая же догадка посещает и зрителя. Местами сценаристы откровенно смеются над нашей уверенностью в том, что мы можем чем-то в этом эпизоде управлять. Впрочем, это все равно не останавливает от того, чтобы пройти «Брандашмыга» несколько раз в попытке найти все сюжетные ходы и умело спрятанные пасхалки. Читайте также: Выбор Брандашмыга: Как работает интерактивный эпизод «Черного зеркала»