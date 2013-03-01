Премьеры недели: Чудо-Марвел, «Ван Гоги» и особо опасный котик

Бри Ларсон стреляет из двух рук, Натали Портман поет живьем, а Сальма Хайек и Алек Болдуин пьют.

Все фильмы из списка вышли в прокат 7 марта. Даты премьер стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Капитан Марвел»

Самый ожидаемый фильм весны Marvel-вселенной — после финала «Мстителей», конечно. Потому что мы видим, кто и как сможет противостоять Таносу, кого в последние секунды вызвал по пейджеру Ник Фьюри. Знакомьтесь: Кэрол Дэнверс, боевая женщина, крутой пилот, случайно получившая такие сверхспособности, что ололо. Она может стрелять фотонным зарядом из рук, воспламеняться, летать в безвоздушном пространстве, и, даже если все это у нее отнять, Кэрол и сама по себе наваляет кому угодно, причем босиком. Злодеи отняли у нее память и наивно полагали, что им это сойдет с рук. Ха-ха. Очень актуальное кино в эпоху MeToo, «Капитан Марвел» показывает не только сильную женщину, которая превращает свои слабости в оружие, но и важные для фанатов вещи: как Ник Фьюри лишился глаза, красивый ли агент Коулсон в молодости (Кларку Греггу тоже скинули годков с помощью CGI), в чем именно сила Капитана и как там котик Гуся (спойлер: он прекрасен). После титров — две сцены, все смотреть. 11 вопросов о Капитане Марвел читайте здесь.

«Ван Гоги»

Тонкая чеховская драма Сергея Ливнева об отцах и детях. Блистательный дуэт Алексея Серебрякова и Даниэля Ольбрыхского: первый играет неудачника-сына, второй — гениального отца в деменции. Сын уверен, что отец сломал ему всю жизнь. Отец считает, что сделал для ребенка все, что мог. Классика, в общем, жанра. Поскольку Ливнев не снимал почти 10 лет, «Ван Гоги» получились несколько архаичными и театральными, но невероятно лирическими и теплыми.

«Вокс Люкс»

Актер Брэйди Корбет снял свою вторую полнометражную картину, в которой препарирует современную поп-культуру Америки. Главная героиня Селеста — типичная жертва: сначала школьной стрельбы, затем — искушения славой. Свою личную трагедию она умело конвертирует в песни и музыкальную поп-карьеру и после паразитирует на этом всю жизнь. Взрослую Селесту играет Натали Портман, которая разгуливает в косухе и серебристом гриме, рыдает, истерит, дерется подушками с менеджером (Джуд Лоу), а затем минут двадцать в финале устраивает шоу а-ля Леди Гага (все песни написала Сиа). И это гораздо интереснее, чем мертвечина пошаговой реконструкции Live Aid в «Богемской рапсодии».

«Родители легкого поведения»

Сальма Хайек и Алек Бодуин играют супругов в полной финансовой… В общем, крахе. Обоим стыдно признаться в банкротстве, и они идут на все, чтобы скрыть положение дел от детей и друзей: продают мебель, машину и даже сдают в аренду соседский дом, за которым присматривали. Звучит актуально для современных любителей широко жить в кредит, а если учесть, что в оригинале фильм называется «Пьяные родители», то можно понять и уровень его юмора.

«Тень»

Для многих причина пойти в кино — имя режиссера: Чжан Имоу — личность культовая. Атмосферное кино о коварном правителе и его двойнике было показано на фестивалях в Венеции и Торонто и тепло принято критиками. Режиссер говорит, что вдохновлялся фильмом «Кагемуся: Тень воина» Акиры Куросавы и китайским письмом тушью. Отсюда и стилистика. Схватки, интриги, мечи и кинжалы, красавицы и страсти, черно-белые тона, эпоха Троецарствия — все, как мы любим. Наш гид по китайскому кино читайте здесь.

«Гости»

Очередной российский хоррор, который пытается поднять жанр с колен. Группа странных товарищей устраивает вечеринки в чужих домах и, разумеется, забредает в такой, где водятся потусторонние силы. Одна из героинь сталкивается там с бывшим возлюбленным, который находится во власти этих самых сил. Будут демоны, пальба, мрачная романтика и бородатый Юрий Чурсин. Подробнее о том, как российские хорроры выходят из подполья, читайте здесь.

«Лови момент»

Провинциалка приезжает в Москву, чтобы стать актрисой. Эту банальную историю могут раскрасить только юмор и актерский состав, а тут для нас стараются героиня клипа про лабутены Юлия Топольницкая, Юрий Быков (в ромкоме, да), Алексей Кортнев и Михаил Тарабукин. Может, что-то и получилось.

«Частная война»

Розамунд Пайк играет военную корреспондентку, Джейми Дорнан — военного фотографа. Оба ненавидят горячие точки и не могут без них обходиться, потому что самое важное для них — рассказать правду. Однажды они отправляются в Сирию на опаснейшее задание, из которого могут не вернуться живыми. В основе фильма — реальные истории военкоров, и режиссер Мэтт Хейнеман пытается понять, что вообще движет людьми, которые выбирают такую профессию. Розамунд Пайк прекрасна в этой тяжелой роли — впрочем, как и везде.

«Здесь была Бритт-Мари»

Шведская миссис Мейзел. Идеальная домохозяйка Бритт-Мари узнает, что муж ей изменяет с молоденькой, собирает чемоданы и уезжает куда подальше. В захолустном городке Бритт-Мари внезапно начинает карьеру футбольного тренера подростковой команды и находит новую любовь. Кино о том, что никогда не поздно начать жить так, как заслуживаешь, а не как хочет того от тебя общество и кто-то еще. О самых ожидаемых экранизациях 2019 года читайте здесь.

«Хуанита»

Netflix, 8 марта

Еще одна история женщины, которую все достало. Хуанита устала от работы, детей, внуков — от жизни. Однажды она покупает билет в первый попавшийся город и сбегает. Дальше традиционная перезагрузка: новая жизнь и новая любовь. В роли беглянки — харизматичная Элфри Вудард, на которой и держится эта картина.

Walk. Ride. Rodeo.

Netflix, 8 марта

Реальная история девушки, которая выступала на родео, попала в автокатастрофу, потеряла возможность ходить, но не сдалась и снова села на лошадь. Самое то для 8 марта!