Феминизм и синефилия: 10 любимых фильмов Бри Ларсон

Продолжаем рассказывать, какие фильмы любят известные актеры, режиссеры и сценаристы и как это кино влияет на их собственные фильмы и жизнь.

Молодая звезда Бри Ларсон — одна из самых востребованных актрис современного Голливуда. Совсем скоро в прокат выходит «Капитан Марвел», и с заглавным персонажем она будет ассоциироваться еще долгие годы. Но и без этого Ларсон уже вполне известна — получила «Оскар» за роль в «Комнате», играла у Эдгара Райта, блистала в фестивальном «Коротком сроке 12». И ей нет и тридцати! Еще в апреле на Netflix появится ее режиссерский дебют «Магазин единорогов» — картина об исполнении детской мечты, в которой актриса вновь сыграет в паре с Сэмюэлом Л. Джексоном. По этому случаю мы решили вспомнить, какие фильмы любит Бри Ларсон, и ее вкус говорит сам за себя.

«Женщина есть женщина» (1961)

О чем это: Один из самых известных фильмов раннего Жан-Люка Годара в частности и французской новой волны в целом. Стриптизерша Анжела решает изменить свою жизнь и завести ребенка. Но есть проблема: муж Эмиль ей в этом отказывает. Тогда Анжела создает эффективный любовный треугольник с привлечением общего друга Альфреда. В главных ролях — большие звезды французского кино Анна Карина, Жан-Клод Бриали и Жан-Поль Бельмондо. Почему: Любимый фильм Годара у Бри Ларсон, обескураживший актрису при первом просмотре. Ее удивили эксперименты режиссера: для того чтобы нарушить иллюзию настоящей жизни на экране, Годар время от времени просто убирал на секунду звук в сценах — целиком или частично. К примеру, в эпизоде, где героиня Карины поет и танцует стриптиз, музыкальное сопровождение произвольно включается и выключается. Ларсон сначала даже подумала, что у нее битый DVD. Впечатлили Бри и титры поверх сцен, поясняющие, что думают и чувствуют главные герои. Также Бри без ума от красных колготок Анны Карины и ироничных отсылок к веселой голливудской классике (Годар тут задался невозможной целью снять неореалистический мюзикл и много цитировал Винсента Миннелли).

«Ангел-истребитель» (1962)

О чем это: Еще одна классическая работа — фильм Луиса Бунюэля. Главные герои — запертая в столовой буржуазия, которую высмеивает режиссер. В течение пары дней аристократы теряют человеческий облик, а вся социальная критика разбавляется сюрреалистичными моментами — например, в замкнутом помещении рядом с людьми находятся медведь и пара овец, а в чьей-то сумочке можно запросто обнаружить куриный скелет. Почему: Ларсон сравнивает фильм с интересным таинственным путешествием. Куда? Конечно, в глубины человеческой сущности, темной и отчаянной. Ведь действие фильма происходит в одном замкнутом помещении, что помогает зрителям сконцентрироваться на героях, а не на сюжетных поворотах. В каком-то смысле оскароносная «Комната» с Бри Ларсон работает по тому же принципу.

«Я любопытна — фильм в желтом» (1967)

О чем это: Вильгот Шёман, друг и протеже Ингмара Бергмана, рассказывает историю молодой студентки Лены (ее играет Лена Нюман, любовница режиссера). Главная героиня интересуется социальными вопросами как сексуального, так и политического характера. В реальности она крутит роман с женатым взрослым мужчиной, практикует йогу и медитацию, в своих фантазиях — ведет разговор на актуальные темы с известными людьми — Мартином Лютером Кингом и Евгением Евтушенко. Почему: Бри Ларсон восхищает как Лена Нюман, так и ее героиня — она интересна и бесстрашна. Чем ей нравится студентка Лена, в общем-то понятно: Ларсон тоже занимается активизмом даже во время пресс-тура «Капитана Марвел» и выступает за равноправие мужчин и женщин.

«Сцены из супружеской жизни» (1973)

О чем это: Двадцатилетняя история брака профессора Юхана (Эрланд Юзефсон) и адвоката Марианны (Лив Ульман) в шести сериях. Они переживают ссоры, измены, развод и даже воссоединение. Наиболее полное исследование Ингмаром Бергманом любовных отношений двух людей, которое, по слухам, даже увеличило количество разводов в Швеции. Почему: Актриса упоминает «Сцены из супружеской жизни» в многочисленных интервью как самое глубокое погружение в тему отношений, включая и ее собственные. По мнению Бри Ларсон, этот фильм одновременно разбивает сердце и заряжает надеждой. Среди других бергмановских фаворитов Ларсон — «Седьмая печать».

«Женщина не в себе» (1974)

О чем это: И еще один фильм про семейные отношения, который концентрируется на неоднозначном женском персонаже. Главная героиня Мейбл постоянно находится на грани нервного срыва — то напьется и приведет домой незнакомца, когда отправит детей погостить к бабушке, то встанет на диван и начнет напевать «Лебединое озеро», вернувшись из психиатрической лечебницы. В главной роли — Джина Роулендс, муза и жена режиссера Джона Кассаветиса. Почему: Любовь Ларсон к работам Кассаветиса уже стала притчей во языцех. Она берет бокс-сет с его фильмами на съемки и смотрит их с аудиодорожкой режиссерского комментария. «Женщина не в себе» кажется ей очень ранимым и беззащитным перформансом Джины Роулендс. Ларсон неоднократно заявляла, что ей нравятся сложные и местами непереносимые женские образы. Еще она очень любит «Премьеру» Кассаветиса, где Роулендс исполнила роль сильно пьющей бродвейской актрисы.

«Звездные войны» (1977)

О чем это: Молодой сельский паренек Люк Скайуокер присоединяется к борьбе против Империи, становится джедаем и должен разобраться с собственным отцом. Эту историю вы и так прекрасно знаете, как и то, что было после — трилогия про молодого Анакина Скайуокера и завершающиеся скоро приключения молодой смены в лице Дэйзи Ридли и Адама Драйвера. На подходе — новые спин-оффы и сериалы. Почему: Отвечая на вопросы фанатов — «Звездный путь» или «Звездные воины»? — Ларсон уверенно выбирает второе. Еще бы, ведь первая книга о кино, которую она прочитала в детстве, была посвящена истории создания фильма Джорджа Лукаса. Маленькую девочку очень интересовало, как были сделаны световые мечи. Сейчас Бри Ларсон заявляет, что хочет быть джедаем — наверняка сказалось знакомство с Сэмюэлом Л. Джексоном, который им уже побывал.

«Красные» (1981)

О чем это: История любви американского журналиста-социалиста Джона Рида (автор «Десяти дней, которые потрясли мир») и его коллеги Луизы Брайант. Вдвоем они становятся свидетелями Октябрьской революции, а после уезжают обратно в США. Режиссер Уоррен Битти сам играет Джона Рида, а роль Луизы Брайант исполняет Дайан Китон. Итог — 12 номинаций на «Оскар» и три победы. Почему: Это любимая лав-стори Бри Ларсон. Особенно ей нравится сцена ближе к финалу, в которой персонажи Битти и Китон вновь встречаются на перроне вокзала после долгой разлуки. Актриса призналась, что рыдает каждый раз на этом моменте, когда пересматривает «Красных». А смотреть она его может на повторе, и неважно, что хронометраж у фильма три часа!

«Обнаженная» (1993)

О чем это: Один из лучших фильмов британского режиссера Майка Ли, который принес ему награду Каннского кинофестиваля, а для всего остального мира открыл актера Дэвида Тьюлиса. Его отметили за роль Джонни Флетчера, сексоголика, бездомного философа и циничного бунтаря без причины. Это откровенно безрадостный фильм, который лишен привычного теплого отношения Майка Ли к своим героям-маргиналам. Почему: За лучший финал — он поразил актрису до глубины души. Персонаж Тьюлиса крадет деньги из дома своих подруг и на одной перебитой ноге возвращается обратно на улицы. Для Бри теперь так и должны заканчиваться все фильмы.

«Игра» (1997)

О чем это: Преуспевающий бизнесмен Николас ван Ортон (Майкл Дуглас) — человек, у которого есть все. Разнообразие в его скучную рутинную жизнь вносит брат — дарит сертификат на участие в «Игре». Это нечто среднее между иммерсивным спектаклем и квестом в реальности, который перевернет жизнь главного героя с ног на голову и научит снова что-то чувствовать. Почему: Детская любовь Бри Ларсон — впервые актриса посмотрела его в семь лет и неоднократно пересматривала. Тогда она еще не знала актеров (даже Шона Пенна!), а полюбила фильм за его странность и изобретательность. Ларсон заворожила сама идея этих бесконечных сюжетных поворотов.

«Властелин колец» (2001)

О чем это: Фэнтези-сага по мотивам культовой трилогии Толкина. Судьба Средиземья в руках маленького хоббита Фродо и его друзей, которые должны уничтожить могучее оружие — Кольцо Всевластья, пока оно не попало в руки злодея Саурона. История, известная всему миру не меньше, чем «Звездные войны». Почему: Кто бы мог подумать, но Бри Ларсон сравнивает его со «Сценами из супружеской жизни» и считает, что общее у фильмов — большая человеческая история, которая для нее — главное как в блокбастерах, так и в фестивальном кино.