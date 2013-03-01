Аквамен, фаворитка и Ричард Гир: Онлайн-премьеры недели

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

Каждую неделю мы выбираем несколько новых и не очень новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиске. Тем, кто еще ни разу не пользовался сервисом, дарим промокод на скидку 99% на первую покупку. Приобретая фильм, нужно ввести слово MARCH99. Промокод актуален до конца месяца.

«Холодная война»

Худрук фольклорного ансамбля и деревенская девушка встречаются, влюбляются и пытаются быть вместе. Но это непросто: на дворе 1949 год, впереди — кровавый режим, культ личности и прочие попытки большой истории помешать маленьким людям быть ближе друг к другу. Отсутствие цвета (картина снята в ч/б), звезд и спецэффектов в фильме Павла Павликовского легко компенсируется мощной драматургией, сложными характерами и фольклорным саундтреком. Приз за режиссуру на прошлогоднем Каннском фестивале, номинация на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (притом что одна награда Американской киноакадемии у режиссера уже есть — за «Иду»).

«МатьОтецСын»

Восьмисерийная драма про медиамагната, который был бы рад оставить масштабный бизнес сыну, но парень совсем не внушает надежд. Ведет саморазрушительный образ жизни, который может обернуться угрозой для всех. Ричард Гир сыграл первую в своей карьере главную роль в сериале. Говорит, что подписался на этот проект еще давно, потому что сразу почувствовал: его персонаж получится кем-то вроде гражданина Кейна, а сама коллизия выйдет шекспировской. Сериал можно посмотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Аквамен»

Важный блокбастер конца прошлого года теперь доступен онлайн. История Артура Карри — юноши из рыбацкой деревушки, ставшего королем Атлантиды и владыкой морским. Мощные спецэффекты, пафосные, но смешные диалоги, сюжетная основа в виде комиксов DC. В главной роли — харизматичный мужчина Джейсон Момоа, которому одинаково идут и розовый костюм на «Оскаре», и дотракийский пояс в небезызвестном сериале, и чешуя с трезубцем в большом кино. А маму играет всегда очаровательная Николь Кидман.

«Фаворитка»

Английская королева Анна, последняя из рода Стюартов, совсем забила на управление страной. У нее есть ее любимые кролики, лобстеры и фаворитки. Поначалу была одна — герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс), которая и заправляла всем в государстве. Но затем появляется молоденькая Эбигейл (Эмма Стоун), которая постепенно вырывается в дамки. В картине Йоргоса Лантимоса много любопытного. Стиль, хорошо знакомый тем, кто полюбил прежние работы греческого режиссера вроде «Лобстера» и «Убийства священного оленя». Историческая фактура, подкрепленная фактами, хоть и напоминающая сюжетно комедию «Стакан воды» Эжена Скриба. Декорации замка, в котором Робби Уильямс еще недавно снимал клип Party Like a Russian. Наконец, любовно-ненавистнические отношения трех женщин, которым в этом фильме совсем не нужны мужчины. «Оскар» за лучшую женскую роль Оливии Колман.