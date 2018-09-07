Мех и латекс: Животные в супергеройском кино

Котик по кличке Гуся из «Капитана Марвел» очаровал всех. Вспоминаем другие супергеройские фильмы, в которых животные играли важную роль, имели смешное камео или просто служили молчаливыми спутниками героев.

Комиксы населены разнообразной экзотической фауной — от тотемных животных супергероев вроде летучей мыши при Бэтмене или белки при Девушке-белке до кенгуру, на которых разъезжает Чудо-женщина. В экранизации попадает едва ли десятая часть этого бестиария.

Пес Локджо — сериал «Сверхлюди»

Суперспособности: телепортация Назначение: средство защиты и передвижения, ну и верный товарищ. Степень милоты: 10 из 10 Обаятельный гигантский бульдог (весом почти в тонну!) выделяется среди других собак не только размером и светящейся эмблемой на голове, но и способностью к телепортации. Локджо живет на Луне и служит правителю расы Нелюдей — Черному Грому и его семье. От провального сериала Marvel «Сверхлюди» критики не оставили камня на камне (жалкие 11% на Rotten Tomatoes; в итоге шоу закрыли после первого сезона). Досталось и за ужасные костюмы, и за скверную драматургию. Зато песика, созданного целиком при помощи CGI, никто и не думал ругать. Комикс-версия Локджо еще круче — там у него на голове не просто эмблема, а самая настоящая двунаправленная антенна. Бульдог даже возглавлял команду Домашних питомцев—Мстителей, в состав которой входили щенок тети Мэй, птичка супергероя Сокола (в фильмах Редвинг стал дроном) и дракон Локхид, четвероногий друг Китти Прайд из «Людей Икс».

Муравей Энтони — «Человек-муравей»

Суперспособности: нет Назначение: средство передвижения, а также друг и товарищ Степень милоты: насекомое как насекомое Фильм Пейтона Рида выгодно отличается от крупнобюджетных супергеройских эпосов шутливой интонацией и жанром. Это кейпер, фильм про ограбление, а не про очередное спасение мира. При этом за комическое в фильме отвечают не люди (хотя персонаж Майкла Пенья очень старается), а муравьи, которыми управляет герой Пола Радда. Муравьи, конечно, насекомые, но, учитывая их размер в фильме Marvel, занесем их с натяжкой в категорию супергеройских животных. Груз трагедии в фильме, кстати, тоже лежит на крепких хитиновых плечах муравьишек: смерть перепончатокрылого друга главного героя, Энтони, едва ли не самая драматическая сцена «Человека-муравья». В сиквеле «Человека-муравья» есть и другой важный насекомый персонаж — муравей, которого герой Пола Радда оставляет вместо себя в доме, цепляя ему на лапку датчик, чтоб не нарушать условия домашнего ареста. Сидя один дома, муравей не скучает.

Пес Крипто — «Тайны Смолвиля»

Суперспособности: сверхсила Назначение: друг и товарищ Степень милоты: 10 из 10 Самый известный пес из комиксов DC носит красный плащ и обладает сверхсилой — догадаетесь, с каким супергероем он связан? Впервые Крипто появился в историях про Супербоя (подростковая версия Супермена), а один из его самых заметных выходов на экран состоялся в тинейджерском сериале «Тайны Смолвиля», рассказывающем о простом сельском пареньке по имени Кларк Кент. Суперпес, подобранный Лоис Лейн, становится жертвой экспериментов Лекса Лютора, но в конце серии собаку спасают и символично вытирают красным полотенцем, дают ей кличку Шелби. Однако и под своим оригинальным именем Крипто тоже много раз появлялся в кино и на ТВ — от сольного анимационного сериала «Суперпес Крипто» до недавних «Титанов».

Боевые носороги — «Черная Пантера»

Суперспособности: нет Назначение: пушечное мясо Степень милоты: 8 из 10 Один из самых кассовых фильмов Marvel стоит во франшизе особняком, представляя миру не только чернокожих супергероев и злодеев, но и эндемичную африканскую фауну. Футуристическая этника Райана Куглера может похвастаться не только стильным саундтреком Кендрика Ламара и Людвига Йоранссона, но и бронированными носорогами. Надежная защита от инопланетных тварей, которые нападают на Ваканду в «Мстителях: Войне бесконечности». Однако дело не только в их боевых способностях! Просто посмотрите, как милы их морщинистые мордашки, и сдавайтесь без боя.

Подводная братва — «Аквамен»

Суперспособности: нет Назначение: пушечное мясо Степень милоты: от 10 до 1 Бронированные морские коньки, акулы с лазерными пушками, черепахи и киты, служащие тягловой силой, да и просто миллионные косяки рыб — подводный мир «Аквамена» похож на фильмы Жак-Ива Кусто, в которые прокрался Говард Лавкрафт. От первого тут умилительные тропические рыбки (одна из начальных сцен происходит в океанариуме, где юный Аквамен обнаруживает свои силы), от второго — глубоководные твари вроде тренчей или древнего левиафана Каратена. В комиксах у этого супергероя еще больше помощников — например, ретривер Аквадог, морж по имени Клыкастый и морской конек Шторм.

Пингвины, кошки и обезьянка — «Бэтмен возвращается»

Суперспособности: нет Назначение: волшебные помощники Степень милоты: 7 из 10 Бэтмен-дилогия Тима Бёртона не зря считается одной из лучших экранизаций комиксов. Бёртоновский Готэм населен эксцентричными безумцами, самый жуткий из которых — человек-пингвин Освальд Кобблпот (Дэнни ДеВито), мальчик с руками-ластами, выброшенный из состоятельной семьи прямо в канализацию и воспитанный пингвинами из зоопарка. В разных сценах верных птиц (в какой-то момент антигерой использует их как оружие массового поражения) играют лилипуты в костюмах, роботы и настоящие птицы. Но пингвины не единственные подручные Кобблпота, живущего в подземельях зоосада. Ему помогает и маленькая ручная обезьянка (в сцене атаки пингвинов на Готэм она приносит Пингвину письмо от Бэтмена). Несмотря на милейший вид, реальная обезьянка-коата оказалась преподлейшим существом. Во время съемок «Бэтмен возвращается» она вцепилась Дэнни ДеВито мертвой хваткой между ног. К счастью, костюм Пингвина был набит толстым слоем ваты, так что актер не пострадал. Не забудем и четвероногих друзей латексной Женщины-кошки (Мишель Пфайффер). Вначале бродячие кошки воскрешают упавшую с высоты секретаршу Селину Кайл, зализывая ей раны (и передавая ей свою витальность), а потом становятся вечными спутниками супергероини, ее предвестниками. Сам Бэтмен тоже не чужд любви к животным. В его пещере, как и полагается, живет колония летучих мышей.

Русская голубая кошка — «Человек тьмы»

Суперспособности: нет Назначение: друг и товарищ Степень милоты: как и у всякого котика, максимальная Отойдем в сторону от крупных кинокомиксов и обратим внимание на культовый фильм Сэма Рэйми начала 1990-х. Создатель «Зловещих мертвецов» не мог получить права на Бэтмена или Тень (персонаж нуарной периодики 1930-х), приключения которых очень хотел экранизировать, поэтому решил выдумать своего собственного героя. Ученый Пейтон Уэстлейк (Лиам Нисон) разрабатывает новую синтетическую кожу для людей, получивших ожоги, но вскоре это изобретение понадобится ему самому: бандиты макают его лицом в кислоту. Желая отомстить мафиози и вернуть свою девушку, он надевает черную шляпу, стильный плащ и оборачивает изуродованное лицо бинтами в духе Человека-невидимки (тут Рэйми заодно делает оммаж хоррорам студии Universal). Единственным приятелем Человека тьмы становится русская голубая кошка, живущая на заброшенном складе, который герой Нисона переделывает в свою лабораторию и убежище. Она не является послушным компаньоном — например, злобно шипит, когда ученый бьется в очередном припадке безумия, — но спасает от одиночества. Иногда достаточно маленького «мяу»!

Безымянный песик — «Веном»

Суперспособности: нет Назначение: организм-носитель Степень милоты: ну вы же сами видите — 10 из 10! Глуповатый репортер Эдди Брок (Том Харди) встревает в заварушку: к нему цепляется инопланетный симбиот. Ближе к концу фильма их пытаются разъединить при помощи МРТ, поскольку паразит постепенно подтачивает здоровье своего носителя. После этого Брока ловят негодяи и увозят к себе на дежурные пытки. Помощь приходит, откуда не ждали: Веном просачивается через вентиляцию и вселяется с маленькую собачонку, используя несчастное животное как личный транспорт. Впрочем, длится это недолго. Совсем скоро космический слизняк пересаживается в тело героини Мишель Уильямс. А жаль, мог получится отличный монстр в духе пса из карпентеровского «Нечто». В комиксах про Венома подобный сюжет, кстати, встречался.

Волчица Фенрир — «Тор: Рагнарёк»

Суперспособности: жизнь после смерти Назначение: средство передвижения Степень милоты: адская В фильмах Marvel, помимо разнообразных инопланетян, обитают и скандинавские боги. В третьей части«Тора» на Асгард надвигается Рагнарёк (конец света), а его устроительницей выступает сводная сестра Локи и Тора, демоническая богиня Хела. Она воскрешает армию мертвецов, среди них — огроменная волчица Фенрир. В скандинавской мифологии Фенрир вообще-то волк, сын Локи и убийца Одина. А в фильме — всего лишь ездовая животина для героини Кейт Бланшетт. Удел ее печален: разъяренный Халк скидывает волчицу в бездну.