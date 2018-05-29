Агенты, убийцы и вышибала: Что смотреть дома в выходные

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

Каждую неделю мы выбираем несколько новых и не очень новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиске. Тем, кто еще ни разу не пользовался сервисом, дарим промокод на скидку 99% на первую покупку. Приобретая фильм, нужно ввести слово MARCH99, промокод актуален до конца месяца.

«Зеленая книга»

В начале недели объявили лауреатов 91-й церемонии вручения премии «Оскар», и все мы узнали, что лучшим фильмом минувшего года признано комедийное роуд-муви про чернокожего пианиста (Махершала Али) и приблатненного водилу-итальянца (Вигго Мортенсен), путешествующих по Югу Америки. Кино приятное во всех отношениях, поднимающее важные темы. Об актерских работах и говорить нечего. В общем, если еще не видели, стоит посмотреть.

«Виски Кавалер»

Эксклюзивная премьера КиноПоиска — сериал про агента ФБР Уилла Чейза (кодовое имя — Виски Кавалер), которому в напарники назначают оперативницу ЦРУ Франческу Фрэнки Троубридж. Оба метко стреляют, непобедимы в рукопашной, ловки и хитры, как и полагается шпионам. Одна проблема: сентиментальному Чейзу нужно теперь как-то поладить с бескомпромиссной Франческой. Юмор, флирт, неожиданные твисты и драматические повороты в комплекте. Кстати, в первой же серии шпионская судьба забрасывает персонажей в Москву, и сериал на пару минут превращается в лучшие образчики отечественных ментовских телепроектов нулевых. Ну что, по коням?

«Восемь дней»

Восемь дней — именно столько осталось существовать планете в прежнем виде. На Землю надвигается астероид, и американцы тщетно пытаются тщетно его сбить. Встречать конец света каждый собирается по-своему. Одни хитро готовятся эвакуировать свои многочисленные семьи в укромное место, другие самостоятельно строят бункер, третьи планируют умирать с музыкой, а вокруг царят беспорядок и кошмар. Режиссерами немецкого сериала выступают швейцарец Майкл Крумменахер и австриец Штефан Руцовицки. Последний — лауреат «Оскара» за «Фальшивомонетчиков», лучший фильм на иностранном языке. Что ж, понаблюдаем за обезумевшими людьми на пороге гибели и подумаем, что бы мы делали на их месте. Сериал можно посмотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Нация убийц»

В маленьком городке неизвестный хакер начинает взламывать гаджеты местных жителей и выкладывать содержимое на всеобщее обозрение. Откровенные фотки рушат карьеры и судьбы достопочтенных горожан. Кто же стоит за этим? Неужели вот эти школьницы? Фильм Сэма Левинсона (сына знаменитого режиссера Барри Левинсона) перелистывает жанры как stories в Instagram: то подростковая драма, то триллер, затем хоррор в стиле «Судной ночи». Четверо девушек столкнутся со всеми современными проблемами: хейтерство, сексуальные домогательства, шовинизм, гомофобия, суд Линча... И смогут хорошенько пострелять по соседям.

«Русский Бес»

Дизайнер Святослав планирует жениться на девушке из богатой семьи и берет деньги в долг у ее отца, чтобы тоже сделаться бизнесменом, открыть ресторан и, так сказать, соответствовать статусу. Однако история, которая по синопсису выглядит ромкомом и авантюрой, на деле заходит гораздо дальше, чем себе это можно представить. Новая картина Григория Константинопольского вдохновлена «Американским психопатом» и является произведением очень личным. Сценарий Константинопольский написал еще в 2011 году, но не мог найти деньги на съемки даже после успеха «Пьяной фирмы». Уже собирался снимать на мобильный телефон, но в итоге повстречал продюсера Андрея Новикова, и так появился микробюджет. На съемках царила жесткая экономия. Обошлись без света и прочих приборов. Даже продали обычным людям эпизодические роли в сцене ограбления банка (есть там и такое). Впрочем, кажется, фильм от этого только выиграл: масса смешного и жестокого, сам режиссер в одной из ролей, множество знаменитых артистов в камео. Например, артиста Илью Маланина можно не успеть узнать: он появляется в дверном проеме на долю секунды, получает в торец и больше в кадр не возвращается. Приз за лучшую режиссуру прошлогоднего «Кинотавра».