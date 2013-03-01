Сериалы марта: Чем заняты в тени боги, роботы и упыри

Многострадальное продолжение «Американских богов» и скандальная документалка о Майкле Джексоне, онлайн-дебют Константина Богомолова, безумный сюр Грегга Араки и анимационная антология Тима Миллера и Дэвида Финчера.

«Восемь дней», 1-й сезон

Sky / Кинопоиск / «Амедиатека», 1 марта

«Навстречу тьме», шестой эпизод

Hulu, 1 марта

Сериальная антология Джейсона Блума, посвященная темной стороне праздников, в марте расправится с Днем святого Патрика. Эпизод «Домик на дереве» расскажет про известного шеф-повара (Джимми Симпсон), который сбегает в отдаленную семейную избушку, спасаясь от последствий медиаскандала. Однако и здесь ему не избежать ответственности — вокруг творится какая-то чертовщина. За сценарий и режиссуру отвечает Джеймс Родэй («Резидент»).

«Вдова», 1-й сезон

Amazon Prime, 1 марта

Еще одна кинозвезда отправляется в дивный мир сериалов. Кейт Бекинсейл играет безутешную Джорджию Уэллс, чей муж погиб в авиакатастрофе. Однако не все так просто: вскоре вдова узнает, что муж, возможно, жив. След этой загадки приведет ее прямиком в Конго. Мини-сериал Amazon Prime обещает стать напряженным детективом с интересно закрученной интригой. В других ролях — Чарльз Дэнс («Игра престолов») и Алекс Кингстон («Доктор Кто»).

«Северное спасение», 1-й сезон

CBC / Netflix, 1 марта

Новый канадский сериал про спасение семьи. После смерти жены от рака отец троих детей решает переехать в родной город, где вырос. Сам он приступает к работе в поисково-спасательном отряде, а подросткам предстоит освоиться на новом месте и завести друзей. Главные звезды шоу — Уильям Болдуин и Кэтлин Робертсон. Посмотреть «Северное спасение» можно будет и на Netflix, который владеет правами на международный показ.

«Покидая Нетландию», 1-й сезон

HBO, 3 марта

Споры о том, кем на самом деле был Майкл Джексон, не утихают до сих пор. «Покидая Нетландию» рассказывает историю Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, заявляющих, что поп-певец домогался их, когда они были детьми. Премьера на «Сандэнсе» прошла хорошо, а вот семья покойного Джексона уже собирается подать на HBO в суд за клевету.

«Хорошие девчонки», 2-й сезон

NBC, 3 марта

Возвращение комедийно-криминального шоу про отчаявшихся американских женщин, которые решились на ограбление супермаркета при помощи игрушечного пистолета. Три главные героини на месте (Кристина Хендрикс, Ретта и Мэй Уитман), но новый сезон обещает более мрачную атмосферу. В трейлере уже мелькнули гараж, полный денег, как в «Во все тяжкие», избавление от трупа и фасовка наркотиков.

«Дрянь», 2-й сезон

Amazon Prime, 4 марта Второй сезон британского сериала про Хэнка Муди в женском обличии. Идея и сценарий принадлежат актрисе Фиби Уоллер-Бридж. Она же сыграла главную роль — циничную девушку-сексоголичку, которая ненавидит саму себя и справляется с ежедневными трудностями.

«МатьОтецСын», 1-й сезон

BBC Two / КиноПоиск / «Амедиатека», 7 марта

«Порядок», 1-й сезон

Netflix, 7 марта

Новое подростковое фэнтези. Первокурсник колледжа Джек Мортон (Джейк Мэнли) узнает о существовании тайной многовековой организации. Молодой парень станет значимой фигурой в войне оборотней и темных магов, а также будет распутывать загадки собственной семьи. Трейлер больше напоминает «Оборотня», чем новую сатанинскую «Сабрину».

«Содержанки», 1-й сезон

Start, 7 марта

«Курс биологии», 2-й сезон

NBC, 7 марта

Циничный сериал про гарвардского профессора философии Джека Гриффина, который терпит крах и возвращается в родное захолустье преподавать биологию в школе. Вместо нормальной работы он планирует написать книгу про свою малую родину и использует для этого своих подопечных. В главной роли — Гленн Хоуертон, который играет персонажа, чем-то похожего на его же Дэнниса из сериала «В Филадельфии всегда солнечно». Оттеняет его злобу простоватый директор школы в исполнении Пэттона Освальта.

«Для людей», 2-й сезон

ABC, 7 марта

Новый сезон юридического процедурала, действие которого разворачивается в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка. Шестеро молодых юристов сталкиваются с самыми различными профессиональными и личными трудностями, а работать им приходится по разные стороны баррикад — и на стороне обвинения, и на стороне защиты.

After Life, 1-й сезон

Netflix, 8 марта

Новая черная комедия от Рики Джервэйса, который выступил в качестве режиссера, сценариста и исполнителя главной роли. Его герой — вдовец и депрессивный циник, после неудачной попытки суицида решивший отомстить миру. Способ очень простой: персонаж Джервэйса будет говорить и делать все что захочет.

«Американские боги», 2-й сезон

Starz, 10 марта

Продолжение истории о старых и новых богах по мотивам культового фэнтези Нила Геймана. Второй сезон успел побывать в производственном аду: сначала шоу покинули шоураннеры Брайан Фуллер и Майкл Грин, а после канал уволил пришедшего на их место Джесси Александра, в результате чего съемки затянулись. В новых сериях зрители больше не увидят Джиллиан Андерсон и Кристин Ченоуэт — актрисы покинули шоу. Стоит надеяться, что все это не повлияет на качество сериала, который уже обзавелся армией поклонников.

«Дело Аднана Сайеда», 1-й сезон

HBO, 10 марта

Новое упражнение в популярном ныне жанре true crime. Режиссер Эми Берг (номинантка на «Оскар» за «Избавь нас от лукавого») исследует резонансное убийство американской школьницы Хэ Мин Ли, произошедшее в 1999 году. Виновным признали ее молодого человека Аднана Сайеда, который не помнил, что делал в день убийства. Это дело уже стало основой для первого сезона тематического подкаста Serial, на очереди — телеэкраны.

«А теперь — апокалипсис», 1-й сезон

Starz, 10 марта

Культовый режиссер Грегг Араки в последнее время обитает в телепространстве, снимая эпизоды для различных сериалов, и вот наконец-то обзавелся собственным. «А теперь — апокалипсис» расскажет про современный Лос-Анджелес, в котором живет главный герой Улисс. Вместе с друзьями он исследует свою сексуальность, принимает наркотики и весело проводит время, пока не узнает о существовании некоего заговора о предполагаемом конце света. Продюсер сериала Стивен Содерберг уже охарактеризовал сценарий как безумный, так что ставки высоки.

«Хорошая борьба», 3-й сезон

CBS, 14 марта

Сиквел и одновременно спин-офф хитового сериала «Хорошая жена». Второй сезон юридической драмы был в немалой степени посвящен фигуре Дональда Трампа (цифры в названиях означали количество дней с момента его избрания), а что нам приготовят новые серии, узнаем совсем скоро. Пока известно, что в «Хорошей борьбе» появится Майкл Шин. Звезда «Мастеров секса» сыграет беспринципного юриста, который, вероятно, встанет на пути у героини Роуз Лесли. В целом стоит ожидать все того же внимания к внутренней и внешней политике США.

«Сделай погромче, Чарли», 1-й сезон

Netflix, 15 марта

Идрис Эльба все еще не стал новым Джеймсом Бондом, зато сыграл лузера-диджея Чарли в новом британском сериале. Его билетиком в счастливую жизнь может стать возвращение в Лондон более удачливой коллеги Сары (Пайпер Перабо), но для этого придется стать нянькой для ее дочери-подростка. Эльба выступил соавтором идеи и сопродюсером ситкома, а за воплощение взялись профессионалы телекомедии Мэтт Липси («Психовилль») и Тристрам Шапиро («Убить скуку»).

«Любовь, смерть и роботы», 1-й сезон

Netflix, 15 марта

Анимационная антология от режиссеров из разных стран, состоящая из 18 короткометражек. Все они сделаны в самой разной стилистике — от аниме до сверхреалистичной 3D-графики. Фигуры продюсеров внушают доверие: за проект отвечают Дэвид Финчер и Тим Миллер. Пока все это выглядит как анимационная версия «Черного зеркала», тем более Netflix обещает, что сквозной темой станет исследование человеческой природы.

«Выскочка», 1-й сезон

Hulu, 15 марта

Бодипозитивная комедия от Элизабет Бэнкс и Лорна Майклза. Главная героиня Энни (Эйди Брайант) решает изменить свою жизнь, не меняя при этом своего веса. Сделать это можно с помощью журналистской деятельности и активной жизненной позиции. «Выскочка» основана на одноименной книге Линди Уэст, которую хвалили за раскрытие стигматизированной темы. Ждем похожего смелого юмора и от сериала.

«Миллиарды», 4-й сезон

Showtime / «Амедиатека», 17—18 марта

Сериал про противостояние миллиардера Бобби Аксельрода и федерального прокурора Чака Родса и не думает заканчиваться. В новом сезоне героям Дэмиэна Льюиса и Пола Джаматти придется объединиться против общих врагов — в частности, для борьбы с русским богачом Григорием Андоловым (Джон Малкович). Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

The Fix, 1-й сезон

ABC, 18 марта

Главная героиня Майя Трэвис, окружной прокурор Лос-Анджелеса, принимает участие в скандальном деле по обвинению известного актера в двойном убийстве. Потерпев неудачу, она переезжает в Вашингтон и пытается начать новую жизнь. Спустя несколько лет Майе выпадает шанс восстановить справедливость, когда тот же актер становится главным подозреваемом в другом деле. Звучит как типичный процедурал? Так и есть, но с небольшим нюансом. Одна из создательниц The Fix — Марсия Кларк, та самая, кто пытался посадить О. Джея Симпсона. В этом свете сюжет сериала становится очень похожим на ее собственную жизнь, поэтому The Fix не останется без внимания зарубежных медиа.

«Акт», 1-й сезон

Hulu, 20 марта

«Настоящий детектив» не вечен, поэтому готовьтесь к новой антологии. В первом сезоне, основанном на статье BuzzFeed, нам расскажут про токсичные отношения матери и дочери. Актерский состав может похвастаться такими звездами, как Патриша Аркетт и Хлоя Севиньи.

«Перфекционистки», 1-й сезон

Freeform / Кинопоиск, 20 марта

Спин-офф молодежного хита «Милые обманщицы», успешно шедшего аж целых семь сезонов. Предыдущее ответвление, «Рейвенсвуд», продержалось всего сезон, так что от «Перфекционисток» ждут результатов получше. Тем более здесь вернутся актрисы Саша Питерс и Джанел Пэрриш, игравшие в оригинальных «Обманщицах». Сюжет «Перфекционисток» развернется вокруг загадочного убийства бабника и пяти девушек, желавших его смерти. В России сериал будет эксклюзивно доступен на КиноПоиске.

«ОА», 2-й сезон

Netflix, 22 марта

Загадочный сериал, своеобразный ответ Netflix «Твин Пиксу», возвращается со второй главой. Слепая девушка Прэйри Джонсон исчезла на несколько лет, а затем вернулась зрячей. В новом сезоне зрители продолжат распутывать ее таинственное прошлое, а заодно познакомятся с параллельным измерением, в котором Барак Обама не был президентом США. За создание «ОА» по-прежнему отвечают исполнительница главной роли Брит Марлинг и режиссер первого сезона Зал Батманглидж.

«Падение ордена», 2-й сезон

History, 25 марта

Американо-чешский сериал про тамплиеров, совмещающий в себе реальные исторические события и легенды о рыцарском ордене. Действие разворачивается в начале XIV века и включает в себя крестовые походы и святой Грааль. Одним из продюсеров «Падения ордена» выступил Джереми Реннер. Во втором сезоне нам обещают нового шоураннера Аарона Хелбинга («Черные паруса») и появление Марка Хэмилла, который сыграет крестоносца-ветерана, десять лет находившегося в плену.

«Чем мы заняты в тени», 1-й сезон

FX, 27 марта

Кино- и сериальная вселенная про вампиров-придурков, созданная Тайкой Вайтити и Джемейном Клементом, расширяется. В прошлом году на новозеландских телеэкранах показывали «Паранормальный Веллингтон», теперь дело дошло и до полноценной американской адаптации. Не стоит ждать главных героев полнометражных «Реальных упырей» — нам покажут трех новых вампиров в Нью-Йорке. Зато шутки должны быть в порядке. Вайтити и Клемент принимали активное участие в телеадаптации, а стиль по-прежнему пародирует документальную съемку.

«Девственница», 5-й сезон

CW, 27 марта

Продолжение комедийного хита про целомудренную Джейн, которая случайно становится беременной после похода к гинекологу. Новый сезон станет последним, и в нем прояснится, с кем главная героиня останется и будет ли у этой истории счастливый финал.

«Хэппи», 2-й сезон

Syfy, 27 марта

Самая безумная теленовинка прошлого года возвращается. Бывший полицейский, а ныне киллер-алкоголик Ник Сакс (Кристофер Мелони) уже спас свою похищенную Сантой дочь при помощи летающего синего единорога Хэппи. Теперь придется разобраться с организацией, торгующей детьми. Действие второго сезона развернется во время Пасхи, поэтому в трейлере уже засветились католики и латексный кролик.

«У Эбби», 1-й сезон

NBC, 28 марта

«Диета из Санта-Клариты», 3-й сезон

Netflix, 29 марта

Жизнерадостная комедия про каннибализм продолжается. Джоэль (Тимоти Олифант) и Шейла (Дрю Бэрримор) счастливо жили вместе, пока последняя не превратилась в зомби. Теперь всей семье приходится терпеть причуды мамы, подсевшей на живую мертвечинку. От нового сезона стоит ждать любви, фирменного черного юмора и возвращения говорящей головы Нэйтана Филлиона.

«Ханна», 1-й сезон

Amazon Prime, 29 марта

Телеремейк фильма «Ханна. Совершенное оружие». Завязка осталась примерно той же: отец воспитывает главную героиню в лесной глуши, там девочка овладевает боевыми искусствами и превращается в суперсолдата. 16-летней Ханне придется защищать себя самостоятельно, когда на ее след выйдет ЦРУ. Критики, видевшие первые серии в Берлине, хвалят актрису Эсме Крид-Майлс, сумевшую передать неловкость в социальных отношениях и динамику в искусных боевых сценах. За узнаваемые лица в «Ханне» отвечает дуэт Юэля Киннамана и Мирей Инос из датского «Убийства».

«Вице-президент», 7-й сезон

HBO / «Амедиатека», 31 марта — 1 апреля

Сериал, получивший невероятное количеством «Эмми». Ждем новых острот и достойного завершения истории персонажа Джулии Луис-Дрейфус, которая за прошедшие сезоны успела побывать вице-президентом, первой женщиной-президентом, а теперь намерена вернуться в овальный кабинет.

«Барри», 2-й сезон

HBO / «Амедиатека», 31 марта — 1 апреля

Второй сезон черной комедии про бывшего морпеха, который решил отказаться от жизни наемного убийцы и стать театральным актером. Убийства, понятное дело, все равно никуда не денутся. Концепция, напоминающая «Пули над Бродвеем» Вуди Аллена, критикам пришлась по душе (99% одобрения на Rotten Tomatoes, две актерские статуэтки «Эмми» и три номинации на «Золотой глобус»). Не в последнюю очередь это произошло благодаря комедийно-драматическому таланту Билла Хейдера, исполнившего главную роль. Главное, ничего не испортить в новых сериях.