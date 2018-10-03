Премьеры недели: Любовницы юмористов

Клинт Иствуд перевозит наркотики, а Михаил Идов и Чиветель Эджиофор дебютируют в режиссуре.

Большинство фильмов из списка вышли в прокат 28 февраля. Даты премьер со стриминговых сервисов и некоторые релизы указаны отдельно.

«Наркокурьер»



Клинт Иствуд снова в деле: через 10 лет после «Гран Торино» опять и снял, и снялся в собственном проекте. «Наркокурьер» — история одинокого пенсионера, посвятившую большую часть жизни не семье, а высаживанию лилий. Ошибки получается исправлять, совершая новые: чтобы добавить денег на свадьбу внучке, дед соглашается подработать водителем (ведь за всю жизнь — ни одного штрафа!), но выясняет, что его работодатель — мексиканский картель. За дедушкой ведет наблюдение оперативник из отдела по контролю оборота наркотиков в исполнении Брэдли Купера — Иствуд снимал актера в «Снайпере» и продолжил сотрудничество. Голливудский мэтр рассказывает историю плохого отца и мужа, которому удалось совершить поступок и раскаяться, со свойственным неторопливым величием и стариковской консервативностью (и даже не без самоиронии: герой с трудом осваивает написание СМС и ругает интернет). И хотя фильм нравится не всем, плохое кино Иствуд снимать попросту не умеет.

«Навсикая из долины ветров»

Внезапно — классика аниме на наших экранах. Фильм Хаяо Миядзаки 1984 года о будущем после Апокалипсиса и маленьком царстве Долина Ветров, которое хотят поглотить воинствующие соседи, давно стал культовым. Это первая крупная анимационная работа мэтра не только по собственной манге, но и вообще — с него и начала свое триумфальное шествие студия Ghibli. «Навсикая» считается вторым по значимости аниме в мире (на первом — «Евангелион» Хидэаки Анно), ее выпускали под разными названиями в разных странах (особенно Миядзаки возмутили американские «Воины ветра»), а критики не устают называть картину шедевром. Еще не видели? Вот он, шанс погрузиться в начало пути Миядзаки — да еще и на большом экране.

«Любовницы»

Три москвички из разных слоев населения — медсестра, студентка юрфака и актриса — случайно встретились в баре и выяснили, что у них есть у них кое-что общее: их мужики — козлы. Каждая встречалась с женатым мужчиной — и теперь жаждет отмщения. Оттянувшись на своих неверных, троица решила открыть агентство женской взаимопомощи таким же пострадавшим. Будь у этой истории хороший сценарий — с диалогами, сюжетом и, главное, чувством юмора — кино, может, и получилось бы. Но Елена Хазанова сняла очередной фильм из 90-х годов прошлого века: пошлый, грубый, со стандартными видами Москвы и такими же шутками. Получился этакий капустник со звездами — есть даже Диана Арбенина, прекрасная сама по себе, но здесь совершенно неуместная. Кто видел «Мифы» Александра Молочникова? «Любовницы» — их женская версия.

«Юморист»

1 марта

А вот у Михаила Идова получилось дебютировать в режиссуре картиной тонкой — и смешной, и грустной одновременно. В эстрадном юмористе Борисе Аркадьеве вы, даже не зная официального синопсиса, узнаете отсылки к Михаилу Жванецкому. Уже любопытно, согласитесь. Аркадьев живет в уютном номенклатурном мирке, страдая и от ловушки успеха, и от несвободы. Идов размышляет о таланте, ностальгии, тоталитарном режиме и свободе, отцах и детях без смакования и надрыва. Прекрасный Алексей Агранович в главной роли, рэпер Face саундтреком для привлечения молодежи в кинотеатры — пропускать, в общем, не стоит.

«Кадавр»

Что, если тела в морге оживут? Идея для хоррора не нова — но от того не менее страшная. Героиня «Кадавра» столкнется с телом девушки, убитой во время обряда экзорцизма. Как вы понимаете, такая смерть не может привести ни к чему хорошему, и в морге наступят веселые времена.

«Счастливого нового дня смерти»

Сиквел успешной в прокате истории студентки, которую убил маньяк, а она вновь и вновь оживала в день собственной смерти и пыталась поймать убийцу. На этот раз бедняжка не просто возвращается в тот же самый день — вместе с нею погибают все друзья. Кровавый «День сурка» полон черного юмора — именно это выгодно отличает и оригинальную картину, и сиквел от множества себе подобных.

«По половому признаку»

Только что на «Оскаре» в номинации «Лучший документальный фильм» за победу билась картина RBG о судье Рут Бадер Гинзбург, которая построила карьеру на борьбе за гендерное равноправие, выиграв ряд дел о дискриминации мужчин и женщин. Рут стала второй в истории женщиной-судьей в Верховном суде США и настоящей звездой: ее приглашают в телешоу, зовут на лекции и даже выпускают мерч с ее изображением. В прокате — художественная версия жизнеописания Рут от Мими Ледер (сериалы «Оставленные», «Почти человек», «Бесстыдники»). В роли Рут — Фелисити Джонс, ее мужа, оставившего карьеру юриста ради семьи и детей, сыграл Арми Хаммер. Фильм расскажет о том, как все начиналось для обоих и как Рут добилась своих первых успехов.

«Мадонна: Рождение легенды»

Еще один байопик — уже полудокументальный. В представлении, собственно, не нуждается: кажется, любой знает, что настоящее имя певицы — Луиза Чикконе, и начинала она как танцовщица. Фильм посвящен тому, как Мадж начала музыкальную карьеру барабанщицы в группе Breakfast Club и постепенно перешла от ударных к микрофону, собственной группе, а затем и сольной карьере. Интервью участников событий (Дэн и Эд Гилрой) перемежаются реконструкцией событий, юную Мадонну играет пугающе похожая на нее Джэми Олд — смотрится, прямо скажем, странновато, но режиссер Гай Гуидо очень хотел показать не просто документальную нарезку, а именно то самое «моджо», что двигает людей вперед и превращает их в суперзвезд.

«Шедевр»

Комедия от режиссера «Почетного гражданина» Гастона Дюпра расскажет об афере, которую придумали два старых друга — галерист и угрюмый художник. За бичеванием модной жизни, светского общества и погоней за шедеврами скрывается размышление о дружбе, старости и одиночестве. Картину очень тепло приняли на минувшем Венецианском фестивале, где она была показана вне конкурса.

«Мальчик, который обуздал ветер»

Netflix, 1 марта

Режиссерский дебют актера Чиветеля Эджиофора: оскаровский номинант решил экранизировать одноименную биографию малавийца Уильяма Камквамбы. В 14 лет мальчик спас свою деревню от голода и засухи, сконструировав ветряную установку из мусора на свалке. Уильям увидел изображение ветряка в библиотечной книге и построил ветрогенератор за три месяца из старых мотоциклов, тракторов, пластиковых труб и автомобильных аккумуляторов. Позже он сделал еще четыре конструкции, и все они перекачивали воду и давали электричество для всей деревни. Подростка-изобретателя играет новичок Максвелл Симба, сам Эджиофор помимо режиссуры взялся за роль Трайвелла, отца главного героя.