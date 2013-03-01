«Наденьте это немедленно»: Модная битва звезд на «Оскаре» и не только

Кто заставил Джейсона Момоа носить розовое на «Оскаре-2019»? В модной ли кабале Эмма Стоун? Мужчины в платьях, женщины в брюках — кто за это в ответе? По итогам наградного сезона разбираем битву дизайнеров и стилистов.

Во время сезона наград в целом и на «Оскаре» в частности борьба разворачивается не только в рамках основных категорий, но и на красной дорожке. Как Universal и Warner Bros. состязаются за возможность добавить в копилку еще одно золото, так и Chanel с Dior конкурируют между собой за право одеть главных героев вечера. В идеале — кого-то из победительниц. Тогда платье — а с ним и сам бренд! — навсегда войдет в историю. Готовить сани приходится с лета, а то и раньше. Самый очевидный и, пожалуй, надежный способ — подписать контракт. Тогда актриса (в редких случаях актер) уже точно никуда не денется. Как это работает, хорошо видно на примере Эммы Стоун, осенью 2017-го года получившей щедрый чек (поговаривают, что с семью нулями) от французского модного дома Louis Vuitton. Свои первые робкие попытки обаять девушку марка сделала еще осенью 2016-го — да-да, на фоне венецианского успеха и, видимо, предчувствуя удачный сезон кинонаград.

Эмма Стоун на 75-м Венецианском кинофестивале / Фото: Getty Images

Но американка оказалась крепким орешком. Почти год мурыжила французов, а когда согласилась, то сроком только на два года. В любом случае Louis Vuitton пришлось пойти на условия актрисы: сейчас она самое выигрышное вложение дома. Если другое лицо марки, Алисия Викандер, после оскаровской победы в 2016 году немного притихла (ни один из последовавших фильмов не взлетел так высоко, как «Девушка из Дании» или даже «Из машины»), то Стоун, напротив, вошла в ритм. Каждый год у нее обязательно случается роль, приносящая внимание критиков и дающая допуск к наградному сезону.

Эмма Стоун на «Оскаре-2017» / Фото: Getty Images

Кстати, контракт не означает, что Эмма обязана носить исключительно Louis Vuitton, но она обязана надевать марку на все важные красные дорожки. Итого актриса засветилась в LV на венецианской, нью-йоркской и лондонской премьерах «Фаворитки», Governors Awards, British Independent Film Awards, Palm Springs International Film Festival Gala, AFI Awards, «Золотом глобусе», Producers Guild Awards, SAG и «Оскаре». Да уж, без финансовых вливаний такой непоколебимой лояльности не добиться.

Эмма Стоун на Венецианском фестивале 2018 года, на премьере фильма «Фаворитка» и на «Оскаре-2019» / Фото: Getty Images, ©A.M.P.A.S.

Хотя есть и другие способы расположить актрис. Англичанка Люси Бойнтон не состоит в официальных отношениях ни с одним модным домом, эдакий свободный агент. Но по итогам наградного сезона у нее все равно сформировался пул марок-фаворитов: Valentino, Gucci, Erdem, Rodarte, Prada, Miu, Celine. Каждая добивалась расположения по-своему. Valentino, Gucci, Miu и Rodarte, например, приглашали девушку на свои показы. Сотрудничать с Erdem и Prada Люси начала еще в промотурах более ранних проектов — «Февраль» и «Убийство в Восточном экспрессе». Марка Celine в благодарность презентовала актрисе сумку. Это вряд ли можно считать причиной «коллаборации», но свидетельством того, как обходителен бренд, — вполне.

Люси Бойнтон на премьере фильма «Убийство в Восточном экспрессе» в Лондоне / Фото: Getty Images

Между тем дружбы ни с одной из марок не случилось бы без участия третьей стороны — стилиста. Сегодня это обязательное звено в любой истории фэшн-успеха. Даже признанные модницы Дайан Крюгер и Хлоя Севиньи и те в итоге сдались в руки профессионалов (держится разве что Блейк Лайвли, но и это, что называется, неточно). Сразу отметим, наличие стилиста вовсе не означает, что актриса не в состоянии сама подобрать туфли к платью и беспомощна в модных вопросах, как дитя. Нет, нет и нет. Просто организация гардероба для промотура или тем более наградного сезона — процесс трудоемкий. Стилист помогает осуществлять коммуникацию с модными домами, следит за тем, чтобы платье идеально сидело (если вещь подиумная, ее, скорее всего, придется корректировать), и организует процесс сбора на красную дорожку. Бойнтон, например, работает с Ли Кларк, среди подопечных которой также Кира Найтли, Зои Казан и Элисон Судол. У Ли при этом очень узнаваемый стиль: девичий, романтичный, даже немного сказочный. Воротнички, рюши, банты, цветы — элементы обязательной программы. А потому и набор марок строго определен: Valentino, Gucci, Erdem, Rodarte, Miu Miu — специалисты по воротничкам, рюшам, бантам и цветам. Отсюда и вывод: поддерживать отношения брендам нужно не столько с актрисами, сколько с теми, кто их одевает. Поэтому Кларк — желанная гостья на неделях моды.

Зои Казан на Берлинском фестивале 2019 года, Кира Найтли на премьере фильма «Последствия» в Лондоне, Люси Бойнтон на BAFTA-2019 / Фото: Getty Images

Или возьмите Кейт Янг — кудесницу, стоящую за образами Дакоты Джонсон, Софи Тернер и Марго Робби. Во время наградного сезона Кейт отвечала за внешний облик Рэйчел Вайс. Помогли связи: Джонсон — лицо Gucci, которая время от времени носит Prada, Робби — Chanel, и Янг не составило труда договориться с марками о платьях для Вайс.

Рэйчел Вайс на «Золотом глобусе — 2019», на BAFTA-2019 и на «Оскаре-2019» / Фото: Getty Images, ©A.M.P.A.S.

Ясно одно: как «Оскар» резюмирует наградной сезон, так и красная дорожка церемонии подводит черту под предшествующими. И чего-то совсем уж неожиданного там не происходит. Если Леди Гага почти полгода, с самого Венецианского кинофестиваля, косплеила звезд классического Голливуда, то вся эта многосерийка просто обязана была завершиться на высочайшей ноте: артистка «сыграла» Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани», выбрав не только черное платье с длинными перчатками, но и повесив на шею тот самый 128-каратный желтый бриллиант, с которым щеголяла в фильме героиня Одри Хепберн. Стоит украшение порядка 30 млн долларов — почти столько же, сколько и производство ленты «Звезда родилась».

Леди Гага на «Золотом глобусе — 2019» и на «Оскаре-2019» / Фото: Getty Images, © A.M.P.A.S.

Разросшиеся соцсети и блогинг в каком-то смысле уменьшили напряжение и подарили дизайнерам дополнительные опции. Чтобы кружить головы, наряду теперь необязательно подниматься на сцену за наградой. Звезде или ее стилисту достаточно выложить снимок при параде в Instagram. Скажем, Джемма Чан еще и на оскаровскую дорожку ступить не успела, а уже оказалась в списках best dressed — спасибо атмосферным снимкам, сделанным на балконе отельного номера, где шел многочасовой процесс подготовки.

«It takes a village», — нередко иронизируют актрисы на тему целой армии, стоящей за их модным образом, и, как правило, не врут. Так вот, снимки-спойлеры — это возможность публично поблагодарить всех причастных и заодно сообщить бренд платья, тем более что с недавних пор подробно допрашивать барышень на тему их наряда считается неуместным, а последнее, о чем мечтают модные дома, — это забвение. Они, в конце концов, ввязываются в гонку в первую очередь из маркетинговых соображений. Да, сейчас вовсю идут споры, стоит ли овчинка выделки. Вместо сложного процесса подбора, создания и последующей транспортировки наряда (ее на себя берет бренд, и встает это обычно в копеечку; некоторые дизайнеры за время наградного сезона успевают потратить на посылки больше 50, а то и 100 тыс. долларов) можно подарить сумку Кьяре Ферраньи — Instagram-диве, которая обязательно засветит подарок в своем аккаунте с 16 миллионами фолловеров.

Инстаграм инстаграмом, но «Оскар» даже при самых низких рейтингах — это все равно десятки миллионов зрителей по всему миру. Престиж! Плюс ни один инстакадр не сравнится по эмоциональности с моментом, когда в 2013 году на сцену, предварительно растянувшись на ступеньках, поднялась за наградой Дженнифер Лоуренс в пудровом платье Christian Dior Haute Couture.

Дженнифер Лоуренс на «Оскаре-2013» / Фото: Getty Images

В этом году больше всего внимания досталось Christian Siriano. Шансов не увидеть актера Билли Портера в платье-смокинге, созданном выпускником «Проекта „Подиум“», у вас попросту не было. «Можно расходиться», — шутили в соцсетях, когда Портер одним из первых на правах ведущего прешоу показался на красной дорожке. И правда, ничего более эффектного в тот вечер уже не случилось. Сам актер пояснил, что целенаправленно «ронял гендер». «Что такое мужественность? Что это вообще значит? Женщины каждый день надевают брюки, но стоит мужчине надеть платье — и все, мир рушится!» — в тот же вечер сказал герой часа в интервью.

Билли Портер на «Оскаре-2019» / Фото: ©A.M.P.A.S.

Тут нужно объяснить, насколько удачной вышла комбинация. Портер — видный представитель ЛГБТК-сцены, один из звезд сериала «Поза». Сириано — дизайнер, с удовольствием одевающий тех, кого не хотят одевать более крупные видные дома моды. Его не смущают (да и с чего бы должны?) ни объемы, ни возраст, ни раса. Такая политика инклюзивности помогла Кристиану в прошлом году поставить своеобразный рекорд: тогда на «Оскаре-2018» и последующих вечеринках он в сумме одел 17 человек — больше, чем любая другая марка. В 2019-м, помимо Портера, Christian Siriano был в ответе за внешний вид Октавии Спенсер и Даниэль МакДональд. Как видите, Сириано максимально верен своим убеждениям.

Даниэль МакДональд и Октавия Спенсер на «Оскаре-2019» / Фото: ©A.M.P.A.S.

Другой пример выстрелившей марки — уже упомянутая в контексте Люси Бойнтон калифорнийская Rodarte. Скрывающиеся за лиричным названием выпускницы Беркли, сестры Кейт и Лора Малливи, помимо Люси, нарядили в театр Dolby еще Ялицу Апарисио и Лору Дерн. С одной стороны, это удивительный кейс. Если подбирать кинематографическую аналогию, Rodarte — это все равно что компания A24 — хваленый критиками, но при этом нишевый, далеко не всем известный бренд. Шутка ли, в прессе иногда ставят под вопрос сам факт его существования и подозревают в неокупаемости. С другой стороны, успех на «Оскаре-2019» случайным не назвать. Да, у Rodarte нет возможности выписывать звездам щедрые чеки за участие в рекламных кампаниях. Но на популярность это не влияет. Натали Портман, Кирстен Данст, Бри Ларсон, Грета Гервиг — вот только несколько поклонниц творений сестер Малливи. Может быть, играет роль географическая близость марки к Голливуду, может быть — красота нарядов, но Лора и Кейт поразительно легко находят общий язык с актрисами.

Ялица Апарисио, Люси Бойнтон и Лора Дерн на «Оскаре-2019»/ Фото: Getty Images, ©A.M.P.A.S.

Кстати, если Ялицу Апарисио в Rodarte мы видели в первый раз, то Лора Дерн и Люси Бойнтон в ноябре надевали марку на Governors Awards — эдакий приквел к «Оскару». И, кажется, это был намек. Другим намеком можно считать оттенок платья Бойнтон. Королевский фиолетовый все равно что предсказал триумф и «Богемской рапсодии», ставшей чемпионом по количеству статуэток. Не говоря уже про то, что это тот же цвет, что использовался в промокампании к фильму. На лондонской премьере даже дорожка была не красной, а фиолетовой.

Люси Бойнтон на Governors Awards — 2019 и на премьере «Богемской рапсодии» в Лондоне / Фото: Getty Images

И еще к слову об американских марках. Впервые за долгое время большую часть номинанток за лучшую женскую роль одели именно локальные, а не европейские бренды. Что еще удивительнее, в пятерке не оказалось ни одного французского бренда. Учитывая, что кутюр — достояние Пятой республики и она главный поставщик контрактов актрисам, это нонсенс. Присутствие французов в целом ощущалось очень скромно. Вряд ли они обиделись на невключение ленты Эмануэля Финкеля в число номинантов за лучший фильм на иностранном языке. Другое дело, что представительницам Dior, Chanel и Givenchy в этот раз не повезло с номинациями: ни «Вокс Люкс» с Натали Портман, ни «Две королевы» с Марго Робби, ни «Частная война» с Розамунд Пайк киноакадемиков должным образом не впечатлили. На замену вышли Летишиа Райт (кроме нее, в Dior оделась еще Шарлиз Терон — бессменное лицо аромата J’Adore), Тесса Томпсон и Рэйчел Вайс.

Летишиа Райт, Шарлиз Терон и Тесса Томпсон на «Оскаре-2019» / Фото: Getty Images, ©A.M.P.A.S.

Пожалуй, самым убедительным оказался союз последней с Givenchy. Сыграв двух лесбиянок — в «Неповиновении» и «Фаворитке», — актриса дослужилась до статуса ЛГБТК-иконы. Более того, как оказалось, многие ее новообретенные благодаря ролям поклонники просто мечтают, чтобы Вайс их — как бы так получше сказать? — наказала: потоптала, ударила, переехала машиной (да, это цитаты). И алый латекс на Рэйчел вполне вписался в эту доминатрикс-фантазию.

Рэйчел Вайс на «Оскаре-2019» / Фото: ©A.M.P.A.S.

Красной королеве — короля. Вторым человеком, представлявшим на красной дорожке Givenchy (причем второй год подряд!), оказался Чедвик Боузман, он же Черная Пантера, он же Т’Чалла, он же король Ваканды. Возмутительно блестящий пиджак Чедвика, переходящий в мантию (очередная монаршая отсылка), наравне с лихо закрученным (прямо-таки как сюжет «Фаворитки»!) пиджаком Dior Homme Николаса Холта — одни из немногих выходов, спасших джентльменскую часть дорожки, где по-прежнему не хватает дерзких экспериментаторов вроде Эзры Миллера. По-своему разочаровал даже Рами Малек. Никто не спорит, это безупречно сидящий смокинг, но до чего же пресный!

Чедвик Боузман, Николас Холт и Рами Малек на «Оскаре-2019» / Фото: Getty Images, ©A.M.P.A.S.

В итоге брючную эстафету практически вынуждены были перехватить актрисы. Элси Фишер в Thom Browne, Аквафина в Dsquared, Эми Полер в Alberta Ferretti — так много костюмов на дамах консервативная по своим убеждениям церемония еще не видела. Как верно заметил Билли Портер, женщины носят брюки каждый день. Но только на «Оскаре» это все еще неожиданность, перетекающая в сенсацию.

Элси Фишер, Аквафина и Эми Полер на «Оскаре-2019» / Фото: ©A.M.P.A.S.

Приятно удивил Джейсон Момоа, выбравший для вечера нежный розовый оттенок. Тоже одетая в розовый Хелен Миррен, вместе с которой Аквамен вручал награду за лучший документальный фильм, не смолчала: «Клянусь богом, мы не договаривались! Зато это показывает, не так ли, что сегодня гавайский бог и зрелая англичанка действительно могут носить один цвет. Мы оба можем носить розовый!» Мало того что наряд Момоа поддерживает тренд на отказ от гендерных стереотипов, это еще и большой трибьют. Костюм Fendi — одно из последних творений Карла Лагерфельда, чью смерть фэшн-индустрия переживает уже неделю. Вообще-то ожидалось, что реверансов в адрес дизайнера будет больше, но, видимо, сказалась жесткая регламентированность. Как правило, актрисы и актеры уже за месяц, а то и раньше, знают, что наденут в важнейшую кинематографическую ночь, и договоренностями не пренебрегают.

Хелен Миррен и Джейсон Момоа на «Оскаре-2019» / Фото: ©A.M.P.A.S.

Так что никакого траура, никакой мрачности, напротив, дорожка получилась максимально жизнерадостной за счет обилия розового. За него проголосовали не только Момоа и Миррен, но и еще десяток гостей, включая уже упомянутую Джемму Чан (в Valentino Haute Couture), припрятавшую в карманах своего фактурного платья шоколадное печенье, заглянувшую на огонек кантри-певицу Кейси Масгрейвс (в Giambattista Valli Haute Couture), Линду Карделлини из победившей «Зеленой книги» (в Schiaparelli), Мать драконов Эмилию Кларк (в Balmain) и инженю Кики Лэйн (в Atelier Versace).

Джемма Чан и Кейси Масгрейвс на «Оскаре-2019» / Фото: ©A.M.P.A.S.

Эмилия Кларк и Кики Лэйн на «Оскаре-2019» / Фото: ©A.M.P.A.S.

Теорий, что именно вдохновило розовый бунт, хватает. Была ли это демократ Нэнси Пелоси, надевшая на присягу в качестве спикера палаты представителей США платье в оттенке hot pink? Или, может быть, сериальная героиня Виланель, чей лук в розовом тюле Molly Goddard стал одним из ключевых в прошлом году? Новый дресс-код эпохи Time’s Up и #MeToo? Все сразу?! В любом случае, у «Оскара» давнее пристрастие к розовому цветом — вспомните хотя бы Гвинет Пэлтроу на премии 1999 года в Ralph Lauren! Да и сам по себе он, что называется, sparks joy, и именно этого сейчас так не хватает миру.

Гвинет Пэлтроу на «Оскаре-1999» / Фото: Getty Images