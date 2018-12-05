Тест: Угадайте, где Мадонна?

Material girl или «Милашка в розовом»? «Эвита» или La isla bonita? Попробуйте отличить музыкальное видео Мадонны от фильмов с ней и без нее.

В прокате — документальный фильм «Мадонна: Рождение легенды» о бурных 1980-х и самом начале музыкальной карьеры певицы. Впрочем, не только музыкальной. Уже с конца 1970-х Мадонна начинает сниматься в кино. Экранный образ был так же важен для нее, как и сценический: превращение танцовщицы Чикконе в поп-диву совпало с появлением MTV. Клипы Мадонны снимали Стив Бэррон, Мэри Ламберт и Дэниэл Клейнман (режиссер самых известных заставок к фильмам бондианы) с оглядкой на узнаваемые кинохиты.

Сама она играла в фильмах, похожих на свои клипы, да и многие из любимых нами картин 1980-х, очевидно, сделаны в эстетике музыкальных видео Мадонны. Возможно, Мадонна и не стала великой актрисой ХХ века (среди ее наград,в основном, «Золотые малины»), но она так тонко чувствовала дух времени, что порой невозможно отличить ее личный стиль от общего стиля эпохи. Убедитесь в этом, пройдя наш тест!