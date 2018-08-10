Шляпа с прищуром: 10 любимых фильмов Клинта Иствуда

Запускаем новую рубрику, в которой будем рассказывать, какие фильмы любят известные актеры, режиссеры и сценаристы и как это кино влияет на их собственные фильмы и жизнь.

В российский прокат выходит новый фильм Клинта Иствуда «Наркокурьер», в котором голливудский ветеран впервые со времен «Гран Торино» снимает сам себя в главной роли. В эпоху быстро восходящих звезд он остается чуть ли не единственной константой старого стиля, наследником и свидетелем режиссерского успеха Серджио Леоне, Дона Сигела и Майкла Чимино. Иствуд давно стал полноправным персонажем поп-культуры, которому посвящают песни и чей образ Человека без имени появляется даже в мультфильме «Ранго», пародирующем мифы о Диком Западе. Список любимых фильмов самого Иствуда можно без натяжек назвать кратким гидом по классическим вестернам, а также проводником по его любимым актерам эпохи 30—50-х годов ХХ века.

«Гроздья гнева» (1940)

Один из самых любимых режиссеров Клинта Иствуда — голливудский мастер Джон Форд. Иствуд любит не только классический вестерн «Дилижанс», но и драматические работы Форда. Например, «Гроздья гнева», за которые режиссер получил свою вторую оскаровскую статуэтку. Иствуд неоднократно его пересматривал. «Гроздья гнева» — экранизация классического романа Джона Стейнбека, который входит в списки американской школьной литературы. Действие разворачивается во времена Великой депрессии и концентрируется на семье Джоуд, которая едет из Оклахомы в Калифорнию в поисках лучшей доли. Форд сгладил некоторые моменты книги согласно своим политическим взглядам — никакого атеизма и левацких настроений! Тем не менее герой Генри Фонды — все такой же искатель социальной справедливости (вспоминаем героев Иствуда!), как и в романе. То, что актер после принимал участие в высадке на Омаха-Бич, наверняка добавляет ему очков уважения от Иствуда, который всегда был неравнодушен к американским военным.

«Как зелена была моя долина» (1941)

Еще один осыпанный наградами (пять «Оскаров», включая главный) фильм Джона Форда и снова не вестерн, а экранизация одноименного романа Ричарда Ллевелина о тяжелой жизни шахтерской семьи в Южном Уэльсе. Сентиментальность Форда — вот, что пленило Иствуда, герои которого давно не стыдятся вовремя пролитой мужской слезы. Взять хотя бы героя последнего фильма Иствуда, ветерана-садовода, который берется перевозить наркоту, чтобы оплатить свадьбу внучке и наладить связь с семьей. Что уж говорить о таком душещипательном фильме, как «Мосты округа Мэдисон».

«Случай в Окс-Боу» (1942)

Классический вестерн Уильяма Уэллмена про двух бродяг (одного из них играет любимый Иствудом Генри Фонда), которые становятся свидетелями трагического происшествия: в небольшом невадском городке убит фермер. Подозреваемых быстро находят в близлежащем ущелье Окс-Боу. В финале толпа совершает самосуд, после чего оказывается, что казнили невиновных. Клинт Иствуд играл эпизодическую роль в позднем фильме Уэллмена «Эскадрилья „Лафайет“», где познакомился со своим кумиром и узнал интересную историю о любимом фильме. В американском прокате «Случай в Окс-Боу» не имел успеха и считался второсортной картиной. Внимание на родине на него обратили только после положительных отзывов французских критиков. Это нередкая судьба многих режиссеров вестернов вроде Джона Форда, которых превозносили авторы Cahiers du Cinéma. В каком-то смысле и Иствуд повторил эту творческую траекторию. Пока либерально настроенные американские критики обвиняли его чуть ли не в фашизме, их французские коллеги разглядели в режиссере-ковбое настоящего автора.

«Сокровища Сьерра Мадре» (1947)

Фильм другого важного режиссера — Джона Хьюстона, снявшего один из лучших вестернов в истории. Герои «Сокровищ Сьерра Мадре» отправляются на поиски золота, которое, как известно, сильно меняет характеры. Бедняк Фред Си Доббс (Хамфри Богарт) и вовсе сходит с ума, становясь невыносимым параноиком. «Вестерны — это американская форма искусства», — не устает твердить Иствуд, который, похоже, рассматривает «Сокровища Сьерра Мадре» как едкий комментарий к самой идеи американской мечты: погоня за достатком, где деньги являются самоцелью, ведет только к распаду личности и безумию.

«Бледнолицый» (1948)

Если по прошлым фильмам сложилось впечатление, что Иствуду нравятся исключительно серьезные психологические вестерны, то этот пример должен выбить вас из седла. «Бледнолицый» Нормана З. МакЛеода — откровенно дурацкая комедия про Дикий Запад. Главный герой, дантист, например, считает себя стрелком от бога (стоит ли объяснять, что это не так?), а играет его известный комик Боб Хоуп. Пару ему составляет эффектная Джейн Расселл в роли боевой ковбойши Каламити Джейн. Из наград у «Бледнолицего» есть лишь «Оскар» за лучшую песню. Кстати, именно музыка (правда, другого рода) является одним из страстных увлечений Иствуда. Он снял байопик про Чарли Паркера «Птица», исполнил роль музыканта-алкоголика в собственном фильме «Поющий по кабакам», сам записывает джаз и нередко выступает в качестве композитора своих картин. А что касается «Бледнолицего», то Иствуда комические ужимки Боба Хоупа забавляют до сих пор, фильм он регулярно пересматривает.

«Белая горячка» (1949)

Культовый исторический фильм Рауля Уолша про преступника Артура Джаррета по кличке Коди, который грабит поезд, попадается, но благодаря небольшой хитрости избегает смертной казни. Когда любимую маму убивают его собственная жена и ее любовник, Коди организует побег, не подозревая, что один из его новых знакомых — агент ФБР. «Белая горячка» — важный для развития нуара фильм, главный персонаж которого — злодей, да еще и с явными психическими отклонениями. Эту роль исполняет знаменитый голливудский актер Джеймс Кэгни, застрявший в 1930-е в амплуа гангстера. Его-то как раз и ценит Клинт Иствуд. Он особенно отмечает сцену, где Кэгни одновременно ест куриную ножку и стреляет в парня, который лежит в багажнике: «Сцена в „Грязном Гарри“, где я ем хот-дог, украдена именно оттуда».

«Сансет бульвар» (1950)

«Искатели» (1956)

Эпический вестерн Джона Форда, который Иствуд считает визуально совершенным. Главный герой — южанин Итан Эдвардс, вернувшийся в Техас после Гражданской войны. Индейцы жестоко убивают родного брата, его жену и их сына, а двух дочерей похищают. Итан Эдвардс отправляется за ними, прихватив с собой Мартина — полукровку, которого усыновил его брат. Главную роль играет суперзвезда вестернов и консерватор до мозга костей Джон Уэйн. С ним Иствуда сравнивали много и упорно — разумеется, небезосновательно. Оба они были ключевыми звездами жанра в свое время и представляли собой образец маскулинности в голливудском кино. Сравнение, должно быть, сильно льстит Иствуду, который считает, что роль в «Искателях» — лучшая в карьере Уэйна. Еще одна вещь, которая восхищает Иствуда в «Искателях» и других работах Форда, — темпы производства. Классик мог делать по несколько фильмов в год, а с монтажом управлялся за неделю. Эту особенность Иствуд пытается повторить на своем примере: он уже снял 37 фильмов и лишь немногим уступает по производительности Ингмару Бергману или Вуди Аллену.

«Телохранитель» (1961)

Неопрятный самурай приходит в маленький японский городок, который охвачен противостоянием двух преступных банд. Шаг за шагом хитрый ронин расправляется с негодяями, избавляя простых жителей от угрозы. Этот культовый фильм «Телохранитель» Акиры Куросавы, который был вдохновлен вестерном и сам вдохнул новую жизнь в этот жанр. Клинт Иствуд прямо заявляет, что был помешан на самурайской теме и ранних фильмах японского мастера. В самом начале своей карьеры Иствуд был известен как телековбой из сериала «Сыромятная плеть». Тогда он и получил сценарий итальянского вестерна, который поначалу его не впечатлил. Однако, вчитавшись повнимательнее, Иствуд понял, что «За пригоршню долларов» Серджио Леоне — вольный ремейк его любимого «Телохранителя».

«Солдаты неудачи» (2008)

Иствуд не окончательно застрял в прошлом, и иногда заходит в кинотеатр посмотреть новинки. Комедия Бена Стиллера — почему бы и нет? «Солдаты неудачи» рассказывают о том, как актеры-зазнайки, играющие ветеранов вьетнамской войны, попадают в реальный замес в джунглях с участием местных наркобаронов. Фильм Стиллера напичкан отсылками к военным фильмам (от «Апокалипсис сегодня» до «Рэмбо») и пародирует типажи голливудских актеров: здесь есть и самоотверженный приверженец физических перевоплощений в духе системы Ли Страсберга, и комик-наркоман, и бездарный актер из боевиков. Иствуду работа Стиллера понравилась как пародия на голливудские ненастоящие фильмы о войне. А еще он не мог сдержать смеха в сцене, где одного из персонажей разрывает взрывом на мелкие кусочки. И правда ведь смешно.