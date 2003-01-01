Обратная сторона «Оскара-2019»: Как все выглядело на самом деле

Сколько зайцев было у Мелиссы МакКарти, как упал Рами Малек, чем занимались звезды в зале и за сценой: рассказываем и показываем в деталях, что происходило до, во время и после 91-й оскаровской церемонии.

Победители «Оскара-2019» названы. Прямая трансляция КиноПоиска завершена — кто не осилил ночной эфир, может насладиться ею в записи. Казалось бы, вы все видели и знаете. Но когда смотришь видео — да еще и ночью! — упускаешь детали. Поэтому мы взяли на себя нечеловеческую миссию: отсмотрели тысячи оскаровских фотографий и отобрали для вас самые интересные. Итак, поехали!

Красная дорожка. Ожидание и реальность

Попасть в зал кинотеатра Dolby, где проходит церемония — дело непростое. Как говорил в нашей трансляции киноакадемик и продюсер Александр Роднянский, в среднем гость церемонии проходит дорожку за… полтора часа. Минимум. Потому что гостей очень много, все они ранжированы по степени звездности, сама дорожка маленькая и на ней ужасно тесно — а еще надо сфотографироваться и раздать интервью в порядке живой очереди. Поэтому в жизни вместо гламура на «Оскаре» тебя встретит толкотня и ожидание в «накопителе». Оскаровская дорожка начинается, собственно, с логотипа. К нему стремятся звезды, возле него их поджидает охрана и многочисленный персонал.

Фото: ©A.M.P.A.S.

Звезды подъезжают к дорожке на лимузинах — и это тоже выглядит не так пафосно, как нам думается. Толпа людей, вокруг — обычная мирская жизнь, и надо срочно бежать занимать очередь на фотоколл.

Лора Хэрриер / Фото: ©A.M.P.A.S.

У случайных прохожих поглазеть на звезд возможности нет. Улицу, где проходит церемония, перекрывают за неделю до мероприятия, а в день X группу поддержки с бейджами рассаживают на трибунах. Всего на них — 700 мест, билеты на которые разыгрывают сама Академия, ее официальные партнер журнал People и AMC Theatres.

Фото: ©A.M.P.A.S.

Конкурс на самом деле — лотерея: на вопросы отвечать не нужно, просто заполняешь форму со своими данными и ждешь, повезет ли. В этом году розыгрыш стартовал 21 января — и Академия проявила неслыханную щедрость: раздавала парные, а не индивидуальные билеты! Перепродавать или передавать их третьим лицам запрещено.

Фото: ©A.M.P.A.S.

Что касается звезд, им тоже не пройти на дорожку просто так. Охрана проверяет не только приглашения, но и документы — и вообще проводит тщательный досмотр!

Джеймс МакЭвой со спутницей и паспортом / Фото: ©A.M.P.A.S.

Пройдя, наконец-то, границу между миром смертных и избранных, гости попадают в руки персонала, который разводит их согласно звездному статусу. Как говорил в нашей трансляции Александр Роднянский, на «Оскаре» на самом деле две красные дорожки: вип и попроще. По первой ведут номинантов вне суеты и очереди.

Спайк Ли / Фото: ©A.M.P.A.S.

Леди Гага / Фото: ©A.M.P.A.S.

Остальные толкутся друг с другом, несмотря на уровень амбиций. Гвинет Пэлтроу как-то жаловалась, что на оскаровской дорожке ОЧЕНЬ тесно. Зато получаются смешные фото.

Аквафина и Лора Хэрриер (и Марио Лопес на заднем плане) / Фото: ©A.M.P.A.S.

Не каждый может пройтись по дорожке без посторонней помощи: для звезд работают специальные люди, помогающие расправить или даже пронести подол платья.

Реджина Кинг / Фото: ©A.M.P.A.S.

Билли Портер / Фото: ©A.M.P.A.S.

Те, кто справляются с передвижениями самостоятельно, приветствуют семьсот счастливчиков и шлют им воздушные поцелуи.

Зои Дешанель и Эмили Дешанель / Фото: ©A.M.P.A.S.

Леди Гага / Фото: ©A.M.P.A.S.

Эллисон Дженни / Фото: ©A.M.P.A.S.

Брэдли Купер и Ирина Шейк/ Фото: ©A.M.P.A.S.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Оливия Колман / Фото: Getty Images

Помните, мы говорили про очереди? Одна из них — на пресловутый фотоколл, снимки откуда потом разглядывает весь мир. Все, кроме номинантов (они — вне очереди) ждут своего часа в пресловутом «накопителе» — иногда довольно долго.

Лора Хэрриер / Фото: ©A.M.P.A.S.

Все — ради того, чтобы провести перед толпой фотографов несколько мгновений. Задерживаться нельзя — очередь поджимает!

Мелисса Маккарти / Фото: ©A.M.P.A.S.

Леди Гага / Фото: ©A.M.P.A.S.

Вот, например, фото знаменитых кастетов Спайка Ли — и как оно делалось.

Спайк Ли / Фото: ©A.M.P.A.S.

Спайк Ли / Фото: ©A.M.P.A.S.

После очереди на фотоколл гостей ждет еще одна — на интервью. Все смиренно стоят в углу и ждут, когда их пригласят к микрофону. Выглядит все это в реальности тоже не гламурно.

Эмилия Кларк и журналистка с петличкой на скотче / Фото: Getty Images

Марина Де Тавира и бойцы невидимого фронта / Фото: ©A.M.P.A.S.

Александр Роднянский в эфире подтвердил нам то, на что жаловались и голливудские звезды: на «Оскаре» сначала не дают еды — можно только выпить. Многие начинают делать это прямо на красной дорожке.

Гильермо Родригез и Чедвик Боузман / Фото: ©A.M.P.A.S.

Чем еще заняться эти полтора часа пока не окажешься в кинотеатре? Делать сэлфи, конечно!

Мелисса Маккарти и Эшли Грэм / Фото: ©A.M.P.A.S.

Сэмюэл Л. Джексон / Фото: ©A.M.P.A.S.

Когда, наконец-то, гости попадают не в зал даже — в фойе кинотеатра, их встречают агенты, организаторы и так называемые специалисты по общению, которые подводят звезд друг к другу, знакомят и помогают наладить контакты и устроить пресловутый small talk. Помимо очевидного все приходят на церемонию именно за этим: пообщаться, завести знакомства и связи. Многочисленные бары очень этому способствуют. Еды по-прежнему не дают, так что…

Эмма Стоун / Фото: ©A.M.P.A.S.

Сцена. Лучшее

Посмотрим в зал глазами лауреатов: первые 10 рядов отдаются номинантам и звездам класса А, всех остальных распределяют по ярусам в зависимости от степени важности.

Фото: ©A.M.P.A.S.

Итак, звезды в зале, церемония началась. Рассмотрим кое-что из происходящего в подробностях. Прежде всего — парочка в розовом Хелен Миррен и Джейсон Момоа. Хелен, мы помним, сразу же оценила выбор цвета Акваменом.

Хелен Миррен и Джейсон Момоа / Фото: ©A.M.P.A.S.

Но! Кто заметил, что помимо розового бархата у Джейсона еще и была резинка для волос оn Fendi?

Бесспорным хитом стало явление Мелиссы Маккарти и Брайана Тайри Генри в феерической пародии на костюмы из «Фаворитки». В фильме, напомним, героиня Оливии Колман завела 17 кроликов — на костюме Мелиссы плюшевых заек было значительно больше. Сможете сосчитать всех?

Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри / Фото: ©A.M.P.A.S.

Наш вариант: 10 на самой Мелиссе...

Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри / Фото: ©A.M.P.A.S.

И 32 на мантии!

Мелисса Маккарти / Фото: ©A.M.P.A.S.

Но, может, вы найдете больше?

Фото: ©A.M.P.A.S.

Как все это готовилось за сценой:

Мелисса Маккарти / Фото: ©A.M.P.A.S.

Мелисса Маккарти / Фото: ©A.M.P.A.S.

Мелисса Маккарти / Фото: ©A.M.P.A.S.

Сколько все-таки зайцев?!

Фото: ©A.M.P.A.S.

Еще один самый обсуждаемый момент — выступление Леди Гага и Брэдли Купера. Пара исполнила оскароносную уже композицию Shallow — серьезный и практически интимный номер, вызвавший беспокойство поклонников Купера за его личную жизнь.

Леди Гага и Брэдли Купер / Фото: ©A.M.P.A.S.

Леди Гага и Брэдли Купер / Фото: ©A.M.P.A.S.

Леди Гага и Брэдли Купер/ Фото: ©A.M.P.A.S.

Но посмотрите, сколько на самом деле людей сопровождают этот триумф. Какая химия, какой интим!

Леди Гага и Брэдли Купер/ Фото: ©A.M.P.A.S.

Хотя Ирина Шейк, возможно, другого мнения.

Брэдли Купер, Ирина Шейк и Леди Гага / Фото: ©A.M.P.A.S.

Махершала Али был очень трогательный в шляпе-пирожке. И сила ракурса: красный конверт в руках «взрывной блондинки» Шарлиз Терон выглядит настоящим орудием убийства!

Шарлиз Терон и Махершала Али / Фото: ©A.M.P.A.S.

А вот как радовался Вигго Мортенсен победе коллеги — не можем пройти мимо.

Махершала Али и Вигго Мортенсен / Фото: ©A.M.P.A.S.

То, что никому не показали: Рами Малек повторил подвиг Дженнифер Лоуренс и упал со сцены. Джен, правда, падала на подъеме, а Рами — на спуске. Парня подхватили, усадили в кресло, вызвали врачей на всякий случай. Все вроде обошлось, а Малек объяснил конфуз джетлагом. Ну-ну. Напоминаем про фляжечки и бары без еды.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ну, и заценим в раскадровке прыжок счастья Спайка Ли на Сэмюэля Л. Джексона, когда он победил в номинации «лучший адаптированный сценарий». И про реакцию Бри Ларсон не забудем!

Спайк Ли и Сэмюэл Л. Джексон / Фото: ©A.M.P.A.S.

Спайк Ли и Сэмюэл Л. Джексон / Фото: ©A.M.P.A.S.

Спайк Ли и Сэмюэл Л. Джексон / Фото: ©A.M.P.A.S.

Рекламная пауза

Скандал вокруг объявления части номинаций в рекламных паузах развернулся не просто так: это время звезды используют для того, чтобы выйти из зала в бар, туалет или просто размять ноги и пообщаться. И называть в это время победителей за лучший монтаж — действительно, оскорбление как лауреатов, так и изнывающих гостей. Так что 91-я церемония в этом плане прошла без изменений. Каждый в паузах развлекается как умеет. В трансляции это остается за кадром — но у нас есть фото! Лупита Нионго и Данай Гурира снимали триумф «Черной пантеры» на смартфоны.

Лупита Нионго и Данай Гурира / Фото: ©A.M.P.A.S.

Кристиан Бэйл говорил по телефону.

Кристиан Бэйл / Фото: ©A.M.P.A.S.

Пол Радд делал сэлфи.

Пол Радд, Эд Синклер и Эмма Стоун / Фото: ©A.M.P.A.S.

Люси Бойнтон поправляла бабочку Рами Малеку (до падения или нет — неясно).

Рами Малек и Люси Бойнтон / Фото: ©A.M.P.A.S.

Бабочка Рами интересовала многих.

Леди Гага и Рами Малек / Фото: Getty Images

Альфонсо Куарон показывал, что имя в конверте правильное!

Альфонсо Куарон / Фото: ©A.M.P.A.S.

Казалось бы, просто фото победившей Леди Гага. Но посмотрите на взгляд Дженнифер Лопес на заднем плане.

Леди Гага / Фото: ©A.M.P.A.S.

Леди Гага надела на церемонию винтажный бриллиант в 128 карат, который носила Одри Хепберн. Ты видел это, Сэм Эллиотт, видел?!

Леди Гага и Сэм Эллиот / Фото: ©A.M.P.A.S.

Сколько-сколько карат?!

Леди Гага и Эмма Стоун / Фото: ©A.M.P.A.S.

Спайк Ли и ненависть в зале.

Спайк Ли / Фото: ©A.M.P.A.S.

Спайк Ли и любовь в зале.

Спайк Ли / Фото: ©A.M.P.A.S.

Умнее всех перерывы использовал Джеймс МакэЭвой. Во-первых, станцевал перед Октавией Спенсер — говорит, что воспроизвел баттл между ним и Мелиссой МакКарти.

А во-вторых — заставил звезд расписываться на своей рубашке. Цена ее, думается, взлетела до небес.

Между тем за кулисами...

За сценой во время церемонии тоже интересно. Радуются все: вот так, например, сотрудники трансляции смотрели открывающий номер Queen.

Фото: ©A.M.P.A.S.

Актеры готовятся вручать заветные конверты.

Эллисон Дженни и Гари Олдман / Фото: ©A.M.P.A.S.

Учат сценарий.

Данай Гурира и Джеймс МакЭвой / Фото: ©A.M.P.A.S.

Дженнифер Лопес и Крис Эванс / Фото: ©A.M.P.A.S.

Учат весело!

Дженнифер Лопес и Крис Эванс / Фото: ©A.M.P.A.S.

Или невесело.

«Я ль на свете всех милее?» Дженнифер Лопес / Фото: ©A.M.P.A.S.

Радуются победе.

Хавьер Бардем, Анджела Бассетт и Альфонсо Куарон / Фото: ©A.M.P.A.S.

Разумеется, продолжают выпивать.

Леди Гага и Брэдли Купер / Фото: ©A.M.P.A.S.

Хотя вот у Джулии Робертс была вода!

Джулия Робертс / Фото: ©A.M.P.A.S.

Гильермо Дель Торо загадывает себе новый «Оскар».

Гильермо дель Торо / Фото: ©A.M.P.A.S.

Леди Гага получила «Оскар» за песню — и рыдает и переигрывает так, что по фото ясно, почему ей не дали награду за лучшую актрису.

Леди Гага / Фото: ©A.M.P.A.S.

Леди Гага / Фото: ©A.M.P.A.S.

Леди Гага / Фото: ©A.M.P.A.S.

Сэлфи лучших песенников / Фото: ©A.M.P.A.S.

«В глаза мне надо было смотреть, Брэдли, в глаза!»

Леди Гага и Брэдли Купер / Фото: ©A.M.P.A.S.

Леди Гага и Брэдли Купер / Фото: ©A.M.P.A.S.

Персональный «Оскар»

Как вы знаете, во избежание утечек все статуэтки остаются безымянными вплоть до вручения. После церемонии победители собираются у специальных стоек, где их «Оскар» делают персональным: наносят гравировку и привинчивают ее к статуэтке. Вот так гравировали «Оскар» Леди Гага и Марка Ронсона.

Леди Гага и Марк Ронсон / Фото: ©A.M.P.A.S.

Леди Гага и Марк Ронсон / Фото: ©A.M.P.A.S.

Рами Малек контролировал процесс с отверткой в руках.

И вуаля! Статуэтка Реджины Кинг.

Реджина Кинг / Фото: ©A.M.P.A.S.

Реджина Кинг / Фото: ©A.M.P.A.S.

Конечно же, все продолжают накатывать. Перекусить, кстати, можно было в зале: под каждым креслом находится специальный ящичек с бутербродами. Александру Роднянскому, кстати, этот лайфхак в свое время подсказал Алехандро Гонсалес Инярриту.

Рами Малек / Фото: ©A.M.P.A.S.

Рами Малек / Фото: ©A.M.P.A.S.

Рами Малек / Фото: ©A.M.P.A.S.

А что дальше?

После церемонии звезды идут на вечеринки. Для лауреатов академия проводит так называемый Governors Ball — праздник от руководства.

Барбра Стрейзанд, Спайк Ли и Джеймс Бролин / Фото: ©A.M.P.A.S.

Фото: ©A.M.P.A.S.

Самой популярной считается вечеринка издания Vanity Fair: на нее приходят не только гости церемонии, но и звезды, которые на «Оскар» не попали. Именно там творятся основные безумства.

Мелисса Маккарти и Бен Фальконе пришли «на адидасах». Лучший костюм вечера! / Фото: Getty Images

Мэрилин Мэнсон и Эдриан Броуди / Фото: Getty Images

Король вечера Джеймс МакЭвой, Сара Полсон и другие девушки / Фото: Getty Images

Сэм Рокуэлл доказывает, что отлично готов к роли Боба Фосси / Фото: Getty Images

В этом году Мадонна тоже устроила пати, где состоялось ее примирение с Леди Гага после 8-летней ссоры. Вражда начала в 2011 году, когда Мадонна обвинила Леди в плагиате: дескать, песня Born This Way слишком похожа на ее хит Express Yourself. В ответ Гага заявила, что она лучше Мадонны. Как видим, «Оскар» может положить конец холодной войне. Хорошо бы и в мире было так.

Элтон Джон провел уже традиционную вечеринку в помощь больным СПИДом — где спел свой хит Tiny Dancer вместе с Тэроном Эджертоном. Актер сыграл Элтона в байопике «Рокетмен» — и, в отличие от того же Малека, пел сам. Заявка на будущий «Оскар»?

Ну, и на закуску: вот так 91-й «Оскар» стер модные границы. Ждем, что подарит нам «Оскар-2020»!

Анджела Сарафян и Билли Портер / Фото: Getty Images