Обратная сторона «Оскара-2019»: Как все выглядело на самом деле

Сколько зайцев было у Мелиссы МакКарти, как упал Рами Малек, чем занимались звезды в зале и за сценой: рассказываем и показываем в деталях, что происходило до, во время и после 91-й оскаровской церемонии.
Победители «Оскара-2019» названы. Прямая трансляция КиноПоиска завершена — кто не осилил ночной эфир, может насладиться ею в записи. Казалось бы, вы все видели и знаете. Но когда смотришь видео — да еще и ночью! — упускаешь детали. Поэтому мы взяли на себя нечеловеческую миссию: отсмотрели тысячи оскаровских фотографий и отобрали для вас самые интересные.
Итак, поехали!
Красная дорожка. Ожидание и реальность
Попасть в зал кинотеатра Dolby, где проходит церемония — дело непростое. Как говорил в нашей трансляции киноакадемик и продюсер Александр Роднянский, в среднем гость церемонии проходит дорожку за… полтора часа. Минимум. Потому что гостей очень много, все они ранжированы по степени звездности, сама дорожка маленькая и на ней ужасно тесно — а еще надо сфотографироваться и раздать интервью в порядке живой очереди. Поэтому в жизни вместо гламура на «Оскаре» тебя встретит толкотня и ожидание в «накопителе».
Оскаровская дорожка начинается, собственно, с логотипа. К нему стремятся звезды, возле него их поджидает охрана и многочисленный персонал.
Звезды подъезжают к дорожке на лимузинах — и это тоже выглядит не так пафосно, как нам думается. Толпа людей, вокруг — обычная мирская жизнь, и надо срочно бежать занимать очередь на фотоколл.
У случайных прохожих поглазеть на звезд возможности нет. Улицу, где проходит церемония, перекрывают за неделю до мероприятия, а в день X группу поддержки с бейджами рассаживают на трибунах. Всего на них — 700 мест, билеты на которые разыгрывают сама Академия, ее официальные партнер журнал People и AMC Theatres.
Конкурс на самом деле — лотерея: на вопросы отвечать не нужно, просто заполняешь форму со своими данными и ждешь, повезет ли. В этом году розыгрыш стартовал 21 января — и Академия проявила неслыханную щедрость: раздавала парные, а не индивидуальные билеты! Перепродавать или передавать их третьим лицам запрещено.
Что касается звезд, им тоже не пройти на дорожку просто так. Охрана проверяет не только приглашения, но и документы — и вообще проводит тщательный досмотр!
Пройдя, наконец-то, границу между миром смертных и избранных, гости попадают в руки персонала, который разводит их согласно звездному статусу. Как говорил в нашей трансляции Александр Роднянский, на «Оскаре» на самом деле две красные дорожки: вип и попроще. По первой ведут номинантов вне суеты и очереди.
Остальные толкутся друг с другом, несмотря на уровень амбиций. Гвинет Пэлтроу как-то жаловалась, что на оскаровской дорожке ОЧЕНЬ тесно. Зато получаются смешные фото.
Не каждый может пройтись по дорожке без посторонней помощи: для звезд работают специальные люди, помогающие расправить или даже пронести подол платья.
Те, кто справляются с передвижениями самостоятельно, приветствуют семьсот счастливчиков и шлют им воздушные поцелуи.
Помните, мы говорили про очереди? Одна из них — на пресловутый фотоколл, снимки откуда потом разглядывает весь мир. Все, кроме номинантов (они — вне очереди) ждут своего часа в пресловутом «накопителе» — иногда довольно долго.
Все — ради того, чтобы провести перед толпой фотографов несколько мгновений. Задерживаться нельзя — очередь поджимает!
Вот, например, фото знаменитых кастетов Спайка Ли — и как оно делалось.
После очереди на фотоколл гостей ждет еще одна — на интервью. Все смиренно стоят в углу и ждут, когда их пригласят к микрофону. Выглядит все это в реальности тоже не гламурно.
Александр Роднянский в эфире подтвердил нам то, на что жаловались и голливудские звезды: на «Оскаре» сначала не дают еды — можно только выпить. Многие начинают делать это прямо на красной дорожке.
Чем еще заняться эти полтора часа пока не окажешься в кинотеатре? Делать сэлфи, конечно!
Когда, наконец-то, гости попадают не в зал даже — в фойе кинотеатра, их встречают агенты, организаторы и так называемые специалисты по общению, которые подводят звезд друг к другу, знакомят и помогают наладить контакты и устроить пресловутый small talk. Помимо очевидного все приходят на церемонию именно за этим: пообщаться, завести знакомства и связи. Многочисленные бары очень этому способствуют. Еды по-прежнему не дают, так что…
Сцена. Лучшее
Посмотрим в зал глазами лауреатов: первые 10 рядов отдаются номинантам и звездам класса А, всех остальных распределяют по ярусам в зависимости от степени важности.
Итак, звезды в зале, церемония началась. Рассмотрим кое-что из происходящего в подробностях.
Прежде всего — парочка в розовом Хелен Миррен и Джейсон Момоа. Хелен, мы помним, сразу же оценила выбор цвета Акваменом.
Но! Кто заметил, что помимо розового бархата у Джейсона еще и была резинка для волос оn Fendi?
Бесспорным хитом стало явление Мелиссы Маккарти и Брайана Тайри Генри в феерической пародии на костюмы из «Фаворитки». В фильме, напомним, героиня Оливии Колман завела 17 кроликов — на костюме Мелиссы плюшевых заек было значительно больше. Сможете сосчитать всех?
Наш вариант: 10 на самой Мелиссе...
И 32 на мантии!
Но, может, вы найдете больше?
Как все это готовилось за сценой:
Сколько все-таки зайцев?!
Еще один самый обсуждаемый момент — выступление Леди Гага и Брэдли Купера. Пара исполнила оскароносную уже композицию Shallow — серьезный и практически интимный номер, вызвавший беспокойство поклонников Купера за его личную жизнь.
Но посмотрите, сколько на самом деле людей сопровождают этот триумф. Какая химия, какой интим!
Хотя Ирина Шейк, возможно, другого мнения.
Махершала Али был очень трогательный в шляпе-пирожке. И сила ракурса: красный конверт в руках «взрывной блондинки» Шарлиз Терон выглядит настоящим орудием убийства!
А вот как радовался Вигго Мортенсен победе коллеги — не можем пройти мимо.
То, что никому не показали: Рами Малек повторил подвиг Дженнифер Лоуренс и упал со сцены. Джен, правда, падала на подъеме, а Рами — на спуске. Парня подхватили, усадили в кресло, вызвали врачей на всякий случай. Все вроде обошлось, а Малек объяснил конфуз джетлагом. Ну-ну. Напоминаем про фляжечки и бары без еды.
Ну, и заценим в раскадровке прыжок счастья Спайка Ли на Сэмюэля Л. Джексона, когда он победил в номинации «лучший адаптированный сценарий». И про реакцию Бри Ларсон не забудем!
Рекламная пауза
Скандал вокруг объявления части номинаций в рекламных паузах развернулся не просто так: это время звезды используют для того, чтобы выйти из зала в бар, туалет или просто размять ноги и пообщаться. И называть в это время победителей за лучший монтаж — действительно, оскорбление как лауреатов, так и изнывающих гостей. Так что 91-я церемония в этом плане прошла без изменений.
Каждый в паузах развлекается как умеет. В трансляции это остается за кадром — но у нас есть фото!
Лупита Нионго и Данай Гурира снимали триумф «Черной пантеры» на смартфоны.
Кристиан Бэйл говорил по телефону.
Пол Радд делал сэлфи.
Люси Бойнтон поправляла бабочку Рами Малеку (до падения или нет — неясно).
Бабочка Рами интересовала многих.
Альфонсо Куарон показывал, что имя в конверте правильное!
Казалось бы, просто фото победившей Леди Гага. Но посмотрите на взгляд Дженнифер Лопес на заднем плане.
Леди Гага надела на церемонию винтажный бриллиант в 128 карат, который носила Одри Хепберн. Ты видел это, Сэм Эллиотт, видел?!
Сколько-сколько карат?!
Спайк Ли и ненависть в зале.
Спайк Ли и любовь в зале.
Умнее всех перерывы использовал Джеймс МакэЭвой. Во-первых, станцевал перед Октавией Спенсер — говорит, что воспроизвел баттл между ним и Мелиссой МакКарти.
А во-вторых — заставил звезд расписываться на своей рубашке. Цена ее, думается, взлетела до небес.
Между тем за кулисами...
За сценой во время церемонии тоже интересно. Радуются все: вот так, например, сотрудники трансляции смотрели открывающий номер Queen.
Актеры готовятся вручать заветные конверты.
Учат сценарий.
Учат весело!
Или невесело.
Радуются победе.
Разумеется, продолжают выпивать.
Хотя вот у Джулии Робертс была вода!
Гильермо Дель Торо загадывает себе новый «Оскар».
Леди Гага получила «Оскар» за песню — и рыдает и переигрывает так, что по фото ясно, почему ей не дали награду за лучшую актрису.
«В глаза мне надо было смотреть, Брэдли, в глаза!»
Персональный «Оскар»
Как вы знаете, во избежание утечек все статуэтки остаются безымянными вплоть до вручения. После церемонии победители собираются у специальных стоек, где их «Оскар» делают персональным: наносят гравировку и привинчивают ее к статуэтке.
Вот так гравировали «Оскар» Леди Гага и Марка Ронсона.
Рами Малек контролировал процесс с отверткой в руках.
И вуаля! Статуэтка Реджины Кинг.
Конечно же, все продолжают накатывать. Перекусить, кстати, можно было в зале: под каждым креслом находится специальный ящичек с бутербродами. Александру Роднянскому, кстати, этот лайфхак в свое время подсказал Алехандро Гонсалес Инярриту.
А что дальше?
После церемонии звезды идут на вечеринки. Для лауреатов академия проводит так называемый Governors Ball — праздник от руководства.
Самой популярной считается вечеринка издания Vanity Fair: на нее приходят не только гости церемонии, но и звезды, которые на «Оскар» не попали. Именно там творятся основные безумства.
В этом году Мадонна тоже устроила пати, где состоялось ее примирение с Леди Гага после 8-летней ссоры. Вражда начала в 2011 году, когда Мадонна обвинила Леди в плагиате: дескать, песня Born This Way слишком похожа на ее хит Express Yourself. В ответ Гага заявила, что она лучше Мадонны. Как видим, «Оскар» может положить конец холодной войне. Хорошо бы и в мире было так.
Элтон Джон провел уже традиционную вечеринку в помощь больным СПИДом — где спел свой хит Tiny Dancer вместе с Тэроном Эджертоном. Актер сыграл Элтона в байопике «Рокетмен» — и, в отличие от того же Малека, пел сам. Заявка на будущий «Оскар»?
Ну, и на закуску: вот так 91-й «Оскар» стер модные границы. Ждем, что подарит нам «Оскар-2020»!