Итоги «Оскара-2019»: Книга лучше

Главный приз у фильма Питера Фаррелли. Разбираемся, что означает это и остальные решения американских киноакадемиков.

Все прошло как полагается: главный «Оскар» достался самому оскаровскому фильму — «Зеленой книге». Важная тема расовой дискриминации, но примирительная интонация и хорошее настроение после просмотра, отличные актеры и умелая режиссура, не отвлекающая от истории (правда, не отмеченная даже номинацией!), сценарий по всем правилам... «Книга» — совершенно гладкий фильм, к которому не за что прицепиться, и это стало ключевым фактором успеха. Как известно, в номинации «Лучший фильм» академики не голосуют за одну картину, а составляют список предпочтений, вот и побеждает тот, который меньше всех раздражает. По системе «один голос — один фильм» выиграла бы наверняка «Рома».

«Зеленая книга»

Интрига состязания за главную статуэтку была еще и в том, сможет ли на «Оскаре» победить фильм Netflix. Пока придется подождать, но не стоит сомневаться, что это произойдет в ближайшие пару лет. Дело в том, что именно оскаровское по духу и исполнению кино, то есть умное и концептуальное, но при этом для широкого зрителя, как раз и переезжает на стриминг, потому что в кинотеатры на него мало кто ходит. Для голливудских продюсеров фильмы типа той же «Зеленой книги» — большой риск, их делают именно как престижный продукт, призы для него крайне важны как фактор раскрутки. Если с наградами складывается не очень, студия теряет деньги: смотри случай «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, чья кампания в сезон наград сложилась не так, как можно было предполагать. Карьеру на оскаровском кино смогли построить Вайнштейны, но они теперь вне игры, а других желающих ставить на качественные драмы (и умеющих это делать) становится все меньше. У Netflix таких проблем гораздо меньше: аудитория для драм существует, просто она предпочитает смотреть их онлайн. В этом смысле «Рома» — даже не самый яркий пример, это слишком необычное кино, эстетически усложненное, да еще на испанском (фильм как раз и взял статуэтку в номинации «Лучшая картина на иностранном языке»). Скорее всего, первый триумф Netflix на «Оскаре» будет похож не на фильм Куарона, а на ту же «Зеленую книгу».

«Рома»

При этом и Куарон в проигрыше совсем не остался: мексиканец три раза поднимался на сцену, причем победа одного человека в режиссерской и операторской номинациях одновременно вообще не имеет прецедентов в истории «Оскара». Любопытно еще вот что. Принято считать, что в кино закончилась эпоха больших авторов (и у этого мнения есть много оснований), однако оскаровские академики оказались очарованы фильмом, в котором продюсер, режиссер, сценарист, оператор, монтажер, а вообще-то и один из героев — одно лицо. Анонимный академик назвал «Рому» «самым дорогим home movie в истории», но это не помешало Куарону получить свои награды, пусть среди них и не было главной. А ведь в номинантах была еще нарциссическая версия «Звезда родилась», где Брэдли Купер выступил режиссером, сценаристом и актером. Эта картина, правда, получила только одну награду, самую очевидную — за лучшую песню.

«Звезда родилась»

Откровенно популистское решение одно — статуэтка Рами Малеку за главную роль в «Богемской рапсодии». В последние пару недель уже было понятно, что к этому идет, пусть Кристиан Бэйл во «Власти» исполнил классическую оскаровскую роль, а Вигго Мортенсен и Уиллем Дефо давно заслужили призы хотя бы за выслугу лет. Малек не только добросовестно отработал, изучив пластику и повадки Фредди Меркьюри — он сыграл в одном из самых популярных фильмов года. В основных номинациях «Оскара» было три народных фильма: кроме «Рапсодии», это «Черная Пантера» и «Звезда родилась». Приз одному из них можно считать жестом: академики не забывают и о вкусах публики и тем блюдут свои — зрителям интереснее следить за «Оскаром», если там побеждают фильмы, за которые они болеют или которые хотя бы видели. Отсюда и появилась идея новой номинации «Лучший популярный фильм», которую, правда, быстро свернули.

«Богемская рапсодия»

При этом и второстепенные номинации тоже имеют здесь большое значение. И не только потому, что за их счет «Богемская рапсодия» неожиданно оказалась самым титулованным фильмом вечера (кроме главной мужской роли, у нее обе статуэтки за звук и приз за монтаж). «Оскары» художникам «Черной Пантеры» — и за костюмы, и за декорации — очень важны для престижа кинокомиксов, о котором в связи с «Оскарами» говорят давно. Эти награды дают не только за то, как сделано (нет сомнений, что на тентполах работают профессионалы высокого класса), но и как придумано, так что называть их техническими не совсем правильно. Академики, может, и не оценили режиссуру Райана Куглера, зато сама эстетика комикса в этом году показалась им самой интересной в Голливуде. А в прошлые годы комиксы в этих категориях даже не были номинированы.

«Черная Пантера»

Обязательной для «Оскара» в последние несколько лет стала тема репрезентации в кино всевозможных этнических, социальных и гендерных групп, и на этот раз с ней почти все в порядке. Актерские призы получили араб Малек и два афроамериканца — Махершала Али за «Зеленую книгу» (второй «Оскар» за три года!) и Реджина Кинг за «Бил-стрит». Не обошли вниманием Спайка Ли, который вместе с соавторами завоевал премию за адаптированный сценарий «Черного клановца».

«Черный клановец»

Только с женским кино вышло не очень. «Фаворитка»— редчайший для «Оскара» фильм, где у женщин больше реплик, чем у мужчин — получила всего одну награду. Актерскую, естественно — Оливия Колман отмечена за роль королевы Анны («Оскар» прочили Гленн Клоуз за «Жену», но она осталась с семью номинациями без побед — это рекорд для актеров). А триумфатором стала «Зеленая книга», в которой женщин почти нет и которая расовый вопрос трактует с точки зрения белого человека.

«Фаворитка»

В общем, академики усидели на обоих стульях: важные тренды отмечены, но решения приняты компромиссные и более привычные. Кто-то наверняка будет на это пенять, но от академии не стоило ждать радикальности.