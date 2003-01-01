«Оскар» под кайфом: Самое важное о церемонии 2019 года

Шоу с тетрагидроканнабинолом, бунт операторов, расовые споры и исчезающий ведущий — рассказываем, что мы знаем о премии Американской киноакадемии.
«Оскар» нашего времени — это не столько искусство, сколько скандалы и политические высказывания на злобу дня для таблоидов, обсуждение нарядов и образов звезд для глянца и барометр перемен для индустрии. Зрители это прекрасно знают, но продолжают следить за церемонией, строить прогнозы и болеть за своих любимцев.
Каким бы ни был «Оскар», он грандиозное событие, как результаты президентских выборов или падение астероида Апофис. За астероидом, конечно, следили менее пристально: он не писал гомофобных твитов и не разлегся на красной дорожке, как певица Андра Дэй в прошлом году. Чем он нас мог удивить? А вот «Оскар» по-прежнему может, поэтому поговорим о громких событиях, сопровождающих 91-ю по счету церемонию вручения золотых статуэток.
Хороший тамада
В декабре академия назвала имя ведущего церемонии — комика Кевина Харта, снявшегося во всех тех продолжениях «Очень страшного кино», которые вы не смотрели. Но не прошло и двух дней, как Харта настигло то же Проклятие Старого Твиттера, которое стоило режиссеру Джеймсу Ганну увольнения со студии Disney.
Покаявшись за гомофобные шутки десятилетней давности, Харт в добровольно-принудительном порядке отвел свою кандидатуру, и в январе заговорили о том, что церемония может пройти вовсе без ведущего. Более того, пошли инсайды, кто из звезд уже отказался вести «Оскар», потому что эта миссия невыполнима. Как резюмировал эксперт THR Стивен Гэллоуэй, ведущий оскаровской церемонии должен быть всемирно знаменит, чтобы взорвать рейтинги, быть смешным (но не безвкусным), популярным (но не скандально), политически подкованным (но не приверженцем какой-то одной партии), молодым (но не настолько, чтобы испугать руководство академии) и вообще удовлетворять самым противоречивым интересам академии (включая ее президента), совета директоров и ABC, отвечающего за трансляцию церемонии, а также продюсеров и режиссеров церемонии.
Выяснилось, что такое счастье не нужно Опре Уинфри, Джастину Тимберлейку и Джулии Луис-Дрейфус. Предложение со всей серьезностью рассматривал Дуэйн Джонсон. Казалось бы, идеальная со всех сторон кандидатура, но и он слился под предлогом несовпадения графиков, дескать, не могу, буду работать над спин-оффом «Форсажа» «Хоббс и Шоу» и сиквелом «Джуманджи». Предложение академии передвинуть съемки Скала воспринял без энтузиазма.
Академики приуныли и задумались, что делать, если ведущий не найдется. Прецеденты уже, кстати, были. В последний раз это случилось в 1989 году, когда продюсеры не смогли найти подходящего кандидата или просто не захотели рисковать после инцидента на церемонии 1988 года. Тогда комик Чеви Чейз начал выступление с жизнерадостного плевка в зал: «Привет, голливудские лицемеры!»
«Голливудские лицемеры» оказались меж двух огней. С одной стороны, выберешь кого-нибудь, а народные дружинники из соцсетей отыщут на него компромат. С другой стороны, церемонии без ведущего считаются самыми скучными, а «Оскар» и без того стабильно теряет рейтинги.
Академия пришла к компромиссному решению. Основного ведущего по-прежнему не будет, но появится множество звезд, которые выйдут на сцену для представления номинации и оглашения победителей. В настоящий момент названо больше двух десятков актеров и один дирижер Густаво Дудамель, зато сразу со всем Филармоническим оркестром Лос-Анджелеса (а он точно поместится на сцене?). В актерский список входят Шарлиз Терон, Фрэнсис МакДорманд, Тина Фей, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Вупи Голдберг, Хелен Миррен, Кристен Риттер и другие любимицы публики. Феминистский тренд в составе выдержан: мужчин-актеров существенно меньше, и в их число попали Дэниэл Крэйг, Гари Олдман, Хавьер Бардем, Джеймс МакЭвой, Джейсон Момоа и Крис Эванс.
Вряд ли толпа звезд сделает церемонию менее скучной, но такова расплата за боязнь риска.
Конкурс популярности
В августе президент академии Джон Бэйли объявил о введении новой номинации «За выдающиеся достижения в области популярного кино». Смысл понятен: стать ближе к народу и растрясти жирок элитарности, в которой часто упрекают «Оскар». Но идея никому не понравилась, включая самих академиков, возмутившихся, что президент предварительно не посоветовался с ними.
Номинацию быстро откатили назад, вручать ее не будут. Справедливости ради, эта номинация назрела давно: мы живем в эру блокбастеров, бесконечно перезагружающихся киновселенных с их сиквелами к приквелам, запредельными бюджетами, ордами одноклеточных персонажей и художественной ценностью страницы из каталога ИКЕА. Так похвалите уже то кино, где круче всех нарисовали фон, взорвали реквизит и достучались тем самым до зрительских сердец и кошельков.
Фильм, который не отзовут
«Задержание» ирландского режиссера Винсента Лэмба получило номинацию как лучший игровой короткометражный фильм. Он посвящен одному из самых ужасных преступлений в истории Англии, когда двое подростков похитили, пытали и убили двухлетнего Джеймса Балджера. Лэмб снял фильм, не поставив об этом в известность родителей убитого мальчика, которые потребовали отозвать «Задержание» с «Оскара». Петицию в их поддержку подписало 130 тысяч человек. Но Лэмб не собирается идти им навстречу. Он всей душой сочувствует, но от номинации не откажется. Ничего личного, просто бизнес.
Короткометражки редко привлекают внимание — в данном случае оно фильму обеспечено благодаря возмущению родственников. Никаких заявлений со стороны академии на этот счет не поступало.
MeToo: Продолжение следует
Первая волна движения MeToo поднялась так высоко, что скандалы, связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах, не улягутся еще долго.
Не избежал обвинений и президент академии Джон Бэйли, опровергнувший их как «ложь, цель которой — очернить мою 50-летнюю карьеру». Вначале появились известия об обвинениях от трех разных женщин, затем выяснилось, что обвинительница была только одна. После проведения расследования обвинения были сняты, и Бэйли остался на своем посту. Правда, с Вуди Аллена они в свое время тоже были сняты, но ему это не помогло.
Следующим на скамье обвиняемых, имеющих отношение к «Оскару», оказался режиссер Брайан Сингер, чей байопик о группе Queen «Богемская рапсодия» получил пять номинаций. Сингера неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах, и вот это повторилось. Журналисты The Atlantic целый год изучали его личную жизнь и нашли-таки новые подтверждения развратного поведения Сингера в отношении несовершеннолетних. В итоге исполнитель роли Фредди Меркьюри Рами Малек деликатно не упомянул имя Сингера на церемонии вручения «Золотого глобуса», где «Богемская рапсодия» была названа лучшим фильмом. Не прозвучало имя режиссера и на вручении премии Гильдии киноактеров США, где Малека наградили за лучшую мужскую роль. Можно предсказать, что «Оскар» фильм не получит: проблематично будет вручать золотую статуэтку пустому пространству или делать вид, что фильм снялся сам собой, без участия режиссера. Впрочем, у картины числится второй режиссер Декстер Флетчер, в отношении которого The Atlantic еще не проводил расследования. Возможно, он и выйдет на сцену вместо опального Сингера, если «Богемская рапсодия» победит.
Все еще слишком белый
Уже старый, можно сказать, и недобрый хештег #OscarSoWhite («„Оскар“ слишком белый»), введенный в обращение в 2015 году блогершей Эйприл Рейн, не теряет актуальности.
Казалось бы, в этом году номинированы два фильма о проблеме расизма — «Зеленая книга» и «Черный клановец», а «Черная Пантера» и вовсе стала первой экранизацией комикса, номинированной в категории «Лучший фильм». Не будем забывать и ленту Альфонсо Куарона о Мексике 1970-х «Рома», фаворита среди номинаций (всего их десять). Киноакадемики настроены самым благожелательным образом по отношению к расовым проблемам. Они это уже доказали, наградив золотой статуэткой фильм «12 лет рабства», который, по признанию некоторых членов академии, они даже не смотрели, а премировали за одну лишь значимую тему.
Но общественность по-прежнему недовольна.
Едва появилась совместная фотография 171 претендента на «Оскар», как соцсети забурлили. Скрупулезно пересчитав номинантов, пользователи Twitter возмутились преобладанию белых.
В своем видеообзоре журналист BBC News Надим Шад указывает на прежний недостаток инклюзивности на «Оскаре». Он, однако, возлагает вину не столько на организаторов премии, сколько на студии и режиссеров: они должны «постоянно снимать фильмы, по-настоящему представляющие аудиторию, которая платит за то, чтобы их смотреть».
Американское издание журнала Esquire сетует на скрытый консерватизм академии, проявленный в выборе номинантов. Мол, лишь с первого взгляда все это кажется прогрессом. А на самом-то деле поглядите: «Черная Пантера» показывает неизбежное подчинение чернокожих, «Черный клановец» восхваляет насильственные действия полиции, а «Зеленая книга» — это и вовсе сказочка о возможности расового примирения без какой-либо ответственности белых за преступления.
Тем не менее режиссер Спайк Ли, чей «Черный клановец» получил шесть номинаций на «Оскар», отмечает позитивные перемены, произошедшие в том числе благодаря пресловутому хештегу #OscarSoWhite, и настроен в этом году благодушно.
Женский вопрос
В 2019 году в число членов академии было принято рекордное количество женщин — 49%, что составило в общей сложности 31% процент среди академиков, на 17% больше по сравнению с 2017 годом. В их число вошли коллеги по «Игре престолов» актрисы Эмилия Кларк и Лина Хиди, юная Хлоя Грейс Морец (ей всего 21 год), прославившаяся в «Голодных играх» и еще более юная Амандла Стенберг (ей только 20), комедиантки Эми Шумер, Сара Сильверман и Минди Кейлинг. Также попали в почетный список писательница Джоан Роулинг в качестве сценаристки «Фантастических тварей», Джада Пинкетт-Смит и другие заслуженные деятельницы мирового кино.
Но это не спасло «Оскар» от обвинения в сексизме, что немудрено. Сейчас проще найти древний институт, который не обвиняют. Факт остается фактом: за всю историю существования премии на «Оскар» номинировались только пять женщин-режиссеров, а получила награду лишь одна Кэтрин Бигелоу в 2009 году за «Повелителя бури».
В этом году без единой женщины в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» странно было бы не ожидать возмущения феминисток. И оно последовало от основательницы сайта Women and Hollywood Мелиссы Сильверстейн. Ее поддерживает организация Women in Film, признающая, что предстоит еще большая работа по утверждению гендерного равенства в Голливуде, особенно касательно женщин-режиссеров, чью «экстраординарную работу в этом году забыла признать академия». Журнал Vanity Fair особо расстроен отсутствием номинации за лучшую режиссуру для Мариэль Хеллер, чей фильм «Сможете ли вы меня простить?» получил три другие номинации.
Худо-бедно разобрались с расовой дискриминацией, как подоспела гендерная. Трудно быть богом, «Оскар», и угодить всем.
Операторы против!
В десятых числах февраля академия выступила с внезапным и провокационным решением: не выносить в прямой эфир награждение призеров в номинациях «Лучший монтаж», «Лучший оператор», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший грим и прически». Причина — церемонию решили сократить, дабы не утомлять зрителей слишком долгой трансляцией. Это вызвало бурное негодование в цеху киноделов, которые справедливо возразили, что убранные из кадра профессии попросту принижают. Не говоря уж о том, что операторская работа и монтаж — это и есть кино, без них создание фильма совершенно невозможно.
Столкнувшись с негативной реакцией кинематографистов, включая великого оператора Эммануэля Любецки, академики отозвали назад свою инициативу. Награждение всех номинацией пройдет традиционно, без купюр. Теперь зрителей ожидает церемония не меньше трех с половиной часов — на изгнании ведущего времени особо не сэкономишь.
Наши люди в Голливуде
Вот уже много лет отечественный кинематограф вожделенно косится на «Оскар», а золотая статуэтка все пролетает мимо. Советских и российских картин, награжденных в категории «Лучший фильм на иностранном языке», только четыре: «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместный советско-японский проект), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. Также в 1999 году лучшим короткометражным анимационным фильмом, в кои-то веки побившим Disney, стал «Старик и море» Александра Петрова.
Номинаций, впрочем, у наших работ в разных категориях было значительно больше, плюс Андрей Звягинцев номинировался дважды — за «Левиафан» и «Нелюбовь».
Выдвинутый от России на нынешний «Оскар» военный фильм «Собибор» Константина Хабенского так и не попал в шорт-лист. Ничего удивительного в этом нет, достаточно взглянуть на «Нелюбовь»: проблемы современного холодного и бесчеловечного российского общества — новый образ России в глазах всего мира. Больше шансов на премию было бы у независимых российских фильмов. В их число могли бы войти «Лето» Кирилла Серебренникова, чья личность активно привлекает внимание на Западе, «Довлатов» Алексея Германа-мл. о вневременных проблемах литераторов, задыхающихся в крепких объятиях любящего государства, и российско-литовская драма «Сердце мира» о зверях и людях в клетках от сценариста «Аритмии» Наталии Мещаниновой.
Пластырем, который следует прикладывать к уязвленной в очередной раз «Оскаром» национальной гордости, можно считать включение в этом году в число академиков российских кинематографистов. Ими стали режиссер анимационных фильмов Дина Великовская и трое коллег по работе над «Нелюбовью» — сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс. Еще композитор Софья Губайдулина.
Наркопремиум
Ну, и главное событие «Оскара-2019»: в этом году в подарочные корзины номинантов (на 100 тыс. долларов разных полезностей — от ящичка с позитивными цитатами до ювелирных украшений) положат еще и шоколадные конфеты с каннабисом. Если быть точными, каждая шоколадка напичкана 10 мг тетрагидроканнабинола, содержащегося в марихуане и отвечающего за кайф. Еще в корзине будет ухаживающая косметика с каннабисом — увлажняющий крем и масло для лица. Вот такой наборчик и отправят Гленн Клоуз, Эмме Стоун, Кристиану Бэйлу, Альфонсо Куарону и остальным номинантам в актерских и режиссерской категориях. С нетерпением ждем выхода победителей на сцену.
Напомним, что 91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля, и КиноПоиск вновь будет вести трансляцию церемонии в прямом эфире — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом. Также еще не поздно принять участие в традиционной игре «Угадай победителя „Оскара“!».