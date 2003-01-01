«Оскар» под кайфом: Самое важное о церемонии 2019 года

Шоу с тетрагидроканнабинолом, бунт операторов, расовые споры и исчезающий ведущий — рассказываем, что мы знаем о премии Американской киноакадемии.

«Оскар» нашего времени — это не столько искусство, сколько скандалы и политические высказывания на злобу дня для таблоидов, обсуждение нарядов и образов звезд для глянца и барометр перемен для индустрии. Зрители это прекрасно знают, но продолжают следить за церемонией, строить прогнозы и болеть за своих любимцев. Каким бы ни был «Оскар», он грандиозное событие, как результаты президентских выборов или падение астероида Апофис. За астероидом, конечно, следили менее пристально: он не писал гомофобных твитов и не разлегся на красной дорожке, как певица Андра Дэй в прошлом году. Чем он нас мог удивить? А вот «Оскар» по-прежнему может, поэтому поговорим о громких событиях, сопровождающих 91-ю по счету церемонию вручения золотых статуэток.

Хороший тамада

В декабре академия назвала имя ведущего церемонии — комика Кевина Харта, снявшегося во всех тех продолжениях «Очень страшного кино», которые вы не смотрели. Но не прошло и двух дней, как Харта настигло то же Проклятие Старого Твиттера, которое стоило режиссеру Джеймсу Ганну увольнения со студии Disney.

Кевин Харт / Фото: Getty Images

Покаявшись за гомофобные шутки десятилетней давности, Харт в добровольно-принудительном порядке отвел свою кандидатуру, и в январе заговорили о том, что церемония может пройти вовсе без ведущего. Более того, пошли инсайды, кто из звезд уже отказался вести «Оскар», потому что эта миссия невыполнима. Как резюмировал эксперт THR Стивен Гэллоуэй, ведущий оскаровской церемонии должен быть всемирно знаменит, чтобы взорвать рейтинги, быть смешным (но не безвкусным), популярным (но не скандально), политически подкованным (но не приверженцем какой-то одной партии), молодым (но не настолько, чтобы испугать руководство академии) и вообще удовлетворять самым противоречивым интересам академии (включая ее президента), совета директоров и ABC, отвечающего за трансляцию церемонии, а также продюсеров и режиссеров церемонии. Выяснилось, что такое счастье не нужно Опре Уинфри, Джастину Тимберлейку и Джулии Луис-Дрейфус. Предложение со всей серьезностью рассматривал Дуэйн Джонсон. Казалось бы, идеальная со всех сторон кандидатура, но и он слился под предлогом несовпадения графиков, дескать, не могу, буду работать над спин-оффом «Форсажа» «Хоббс и Шоу» и сиквелом «Джуманджи». Предложение академии передвинуть съемки Скала воспринял без энтузиазма.

Дуэйн Джонсон / Фото: Getty Images

Густаво Дудамель и Филармонический оркестр Лос-Анджелеса

Вряд ли толпа звезд сделает церемонию менее скучной, но такова расплата за боязнь риска.

Конкурс популярности

В августе президент академии Джон Бэйли объявил о введении новой номинации «За выдающиеся достижения в области популярного кино». Смысл понятен: стать ближе к народу и растрясти жирок элитарности, в которой часто упрекают «Оскар». Но идея никому не понравилась, включая самих академиков, возмутившихся, что президент предварительно не посоветовался с ними.

Джон Бэйли / Фото: Getty Images

Номинацию быстро откатили назад, вручать ее не будут. Справедливости ради, эта номинация назрела давно: мы живем в эру блокбастеров, бесконечно перезагружающихся киновселенных с их сиквелами к приквелам, запредельными бюджетами, ордами одноклеточных персонажей и художественной ценностью страницы из каталога ИКЕА. Так похвалите уже то кино, где круче всех нарисовали фон, взорвали реквизит и достучались тем самым до зрительских сердец и кошельков.

Фильм, который не отзовут

«Задержание» ирландского режиссера Винсента Лэмба получило номинацию как лучший игровой короткометражный фильм. Он посвящен одному из самых ужасных преступлений в истории Англии, когда двое подростков похитили, пытали и убили двухлетнего Джеймса Балджера. Лэмб снял фильм, не поставив об этом в известность родителей убитого мальчика, которые потребовали отозвать «Задержание» с «Оскара». Петицию в их поддержку подписало 130 тысяч человек. Но Лэмб не собирается идти им навстречу. Он всей душой сочувствует, но от номинации не откажется. Ничего личного, просто бизнес.

«Задержание»

Короткометражки редко привлекают внимание — в данном случае оно фильму обеспечено благодаря возмущению родственников. Никаких заявлений со стороны академии на этот счет не поступало.

MeToo: Продолжение следует

Первая волна движения MeToo поднялась так высоко, что скандалы, связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах, не улягутся еще долго. Не избежал обвинений и президент академии Джон Бэйли, опровергнувший их как «ложь, цель которой — очернить мою 50-летнюю карьеру». Вначале появились известия об обвинениях от трех разных женщин, затем выяснилось, что обвинительница была только одна. После проведения расследования обвинения были сняты, и Бэйли остался на своем посту. Правда, с Вуди Аллена они в свое время тоже были сняты, но ему это не помогло.

Брайан Сингер / Фото: Getty Images

Следующим на скамье обвиняемых, имеющих отношение к «Оскару», оказался режиссер Брайан Сингер, чей байопик о группе Queen «Богемская рапсодия» получил пять номинаций. Сингера неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах, и вот это повторилось. Журналисты The Atlantic целый год изучали его личную жизнь и нашли-таки новые подтверждения развратного поведения Сингера в отношении несовершеннолетних. В итоге исполнитель роли Фредди Меркьюри Рами Малек деликатно не упомянул имя Сингера на церемонии вручения «Золотого глобуса», где «Богемская рапсодия» была названа лучшим фильмом. Не прозвучало имя режиссера и на вручении премии Гильдии киноактеров США, где Малека наградили за лучшую мужскую роль. Можно предсказать, что «Оскар» фильм не получит: проблематично будет вручать золотую статуэтку пустому пространству или делать вид, что фильм снялся сам собой, без участия режиссера. Впрочем, у картины числится второй режиссер Декстер Флетчер, в отношении которого The Atlantic еще не проводил расследования. Возможно, он и выйдет на сцену вместо опального Сингера, если «Богемская рапсодия» победит.

Все еще слишком белый

Уже старый, можно сказать, и недобрый хештег #OscarSoWhite («„Оскар“ слишком белый»), введенный в обращение в 2015 году блогершей Эйприл Рейн, не теряет актуальности. Казалось бы, в этом году номинированы два фильма о проблеме расизма — «Зеленая книга» и «Черный клановец», а «Черная Пантера» и вовсе стала первой экранизацией комикса, номинированной в категории «Лучший фильм». Не будем забывать и ленту Альфонсо Куарона о Мексике 1970-х «Рома», фаворита среди номинаций (всего их десять). Киноакадемики настроены самым благожелательным образом по отношению к расовым проблемам. Они это уже доказали, наградив золотой статуэткой фильм «12 лет рабства», который, по признанию некоторых членов академии, они даже не смотрели, а премировали за одну лишь значимую тему.

Ужин номинантов на «Оскар»

Но общественность по-прежнему недовольна. Едва появилась совместная фотография 171 претендента на «Оскар», как соцсети забурлили. Скрупулезно пересчитав номинантов, пользователи Twitter возмутились преобладанию белых. В своем видеообзоре журналист BBC News Надим Шад указывает на прежний недостаток инклюзивности на «Оскаре». Он, однако, возлагает вину не столько на организаторов премии, сколько на студии и режиссеров: они должны «постоянно снимать фильмы, по-настоящему представляющие аудиторию, которая платит за то, чтобы их смотреть».

Реджина Кинг и Махершала Али на ужине номинантов на «Оскар»

Американское издание журнала Esquire сетует на скрытый консерватизм академии, проявленный в выборе номинантов. Мол, лишь с первого взгляда все это кажется прогрессом. А на самом-то деле поглядите: «Черная Пантера» показывает неизбежное подчинение чернокожих, «Черный клановец» восхваляет насильственные действия полиции, а «Зеленая книга» — это и вовсе сказочка о возможности расового примирения без какой-либо ответственности белых за преступления.

«Черный клановец»

Тем не менее режиссер Спайк Ли, чей «Черный клановец» получил шесть номинаций на «Оскар», отмечает позитивные перемены, произошедшие в том числе благодаря пресловутому хештегу #OscarSoWhite, и настроен в этом году благодушно.

Женский вопрос

Эмилия Кларк / Фото: Getty Images

Но это не спасло «Оскар» от обвинения в сексизме, что немудрено. Сейчас проще найти древний институт, который не обвиняют. Факт остается фактом: за всю историю существования премии на «Оскар» номинировались только пять женщин-режиссеров, а получила награду лишь одна Кэтрин Бигелоу в 2009 году за «Повелителя бури». В этом году без единой женщины в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» странно было бы не ожидать возмущения феминисток. И оно последовало от основательницы сайта Women and Hollywood Мелиссы Сильверстейн. Ее поддерживает организация Women in Film, признающая, что предстоит еще большая работа по утверждению гендерного равенства в Голливуде, особенно касательно женщин-режиссеров, чью «экстраординарную работу в этом году забыла признать академия». Журнал Vanity Fair особо расстроен отсутствием номинации за лучшую режиссуру для Мариэль Хеллер, чей фильм «Сможете ли вы меня простить?» получил три другие номинации.

Мелисса Маккарти, Долли Уэллс и Мариэль Хеллер на съемках фильма «Сможете ли вы меня простить?»

Худо-бедно разобрались с расовой дискриминацией, как подоспела гендерная. Трудно быть богом, «Оскар», и угодить всем.

Операторы против!

В десятых числах февраля академия выступила с внезапным и провокационным решением: не выносить в прямой эфир награждение призеров в номинациях «Лучший монтаж», «Лучший оператор», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший грим и прически». Причина — церемонию решили сократить, дабы не утомлять зрителей слишком долгой трансляцией. Это вызвало бурное негодование в цеху киноделов, которые справедливо возразили, что убранные из кадра профессии попросту принижают. Не говоря уж о том, что операторская работа и монтаж — это и есть кино, без них создание фильма совершенно невозможно.

Эммануэль Любецки / Фото: Getty Images

Столкнувшись с негативной реакцией кинематографистов, включая великого оператора Эммануэля Любецки, академики отозвали назад свою инициативу. Награждение всех номинацией пройдет традиционно, без купюр. Теперь зрителей ожидает церемония не меньше трех с половиной часов — на изгнании ведущего времени особо не сэкономишь.

Наши люди в Голливуде

«Собибор»

Наркопремиум

Ну, и главное событие «Оскара-2019»: в этом году в подарочные корзины номинантов (на 100 тыс. долларов разных полезностей — от ящичка с позитивными цитатами до ювелирных украшений) положат еще и шоколадные конфеты с каннабисом. Если быть точными, каждая шоколадка напичкана 10 мг тетрагидроканнабинола, содержащегося в марихуане и отвечающего за кайф. Еще в корзине будет ухаживающая косметика с каннабисом — увлажняющий крем и масло для лица. Вот такой наборчик и отправят Гленн Клоуз, Эмме Стоун, Кристиану Бэйлу, Альфонсо Куарону и остальным номинантам в актерских и режиссерской категориях. С нетерпением ждем выхода победителей на сцену.

Кристиан Бэйл / Фот: DPA/TASS

Напомним, что 91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля, и КиноПоиск вновь будет вести трансляцию церемонии в прямом эфире — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом. Также еще не поздно принять участие в традиционной игре «Угадай победителя „Оскара“!».