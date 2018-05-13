Воришки, аферисты, наркоманы: Что смотреть дома в выходные

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.
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«Вернуть Бена»
Драма Питера Хеджеса о матери (Джулия Робертс), которая забирает сына из реабилитационного центра, но быстро понимает, что поспешила. Парня, страдающего наркотической зависимостью, играет Лукас Хеджес, сын автора картины и подающий надежды актер с уже масштабной фильмографией («Манчестер у моря», «Леди Бёрд», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Тема, похоже, в тренде: не так давно другой молодой артист, Тимоти Шаламе, разбирался с наркотиками в «Красивом мальчике».
«Комендантский час»
Новый сериал про людей, устраивающих опасные уличные гонки. Экстремальности добавляет опасный вирус, который бродит по городу. Автор фантастического триллера — Мэттью Рид, создатель «Острых козырьков», хотя его новый сериал оглядывается больше на «Форсаж» и «Ходячих мертвецов». Среди достоинств — Шон Бин, который все реже умирает на экране, и это похоже на новый этап его творческой карьеры.
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«Магазинные воришки»
Японская драма о людях бедных, но благородных. С трудом сводя концы с концами, семья Сибата берет на воспитание девочку, случайно найденную на улице. Однако появляются родители ребенка, и теперь случившееся выглядит как киднеппинг. Фильм японца Хирокадзу Корээды, пропитанный мудростью и гуманизмом, найдет отклик у зрителя в любой части планеты. Не случайно жюри прошлого Каннского фестиваля присудило ему «Золотую пальмовую ветвь».
«Сможете ли вы меня простить?»
Каких только изобретательных мошенников не показывали в кино, но Ли Израэль достойна быть среди лучших. Где-то между Фрэнком Эбегнейлом из «Поймай меня, если сможешь», Мозесом Прэем из «Бумажной луны» и Гансом Кесловски из «Семи психопатов», который похищал собачек и возвращал их хозяевам за вознаграждение. Разве что Ли делает все более интеллигентно: она подделывает письма знаменитостей и продает их коллекционерам. Основанный на реальных событиях фильм, трехкратный номинант на «Оскар», не выходил в российский прокат, а появился сразу онлайн.
«Реинкарнация»
Американский хоррор, почти что перевернувший представления о жанре, теперь доступен по подписке. История про семью, в которой после смерти бабушки начинаются проблемы, пугает зрителя и без всяких дешевых примочек вроде скримеров, а атмосферой и хорошей драматургией.
«Счастливый Лазарь»
1990-е, итальянская глубинка, деревня с населением в полсотни человек, где всем заправляет местная помещица маркиза де Луна. Именно здесь живет главный герой Лазарь, он же Лаццаро, наивный и простодушный. Он-то и попадает в переплет, когда новый знакомый Танкреди предлагает ему инсценировать собственное похищение. Предыдущий фильм итальянки Аличе Рорвахер «Чудеса» добрался до российского проката четыре года спустя, с «Лазарем» уже так долго не тянули.