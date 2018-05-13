Воришки, аферисты, наркоманы: Что смотреть дома в выходные

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

Каждую неделю мы выбираем несколько новых и не очень новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиске. Тем, кто еще ни разу не пользовался сервисом, дарим промокод на скидку 99% на первую покупку. Приобретая фильм, нужно ввести слово FEBRUARY99, промокод актуален до конца месяца.

«Вернуть Бена»

«Комендантский час»

Новый сериал про людей, устраивающих опасные уличные гонки. Экстремальности добавляет опасный вирус, который бродит по городу. Автор фантастического триллера — Мэттью Рид, создатель «Острых козырьков», хотя его новый сериал оглядывается больше на «Форсаж» и «Ходячих мертвецов». Среди достоинств — Шон Бин, который все реже умирает на экране, и это похоже на новый этап его творческой карьеры. Сериал можно посмотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Магазинные воришки»

Японская драма о людях бедных, но благородных. С трудом сводя концы с концами, семья Сибата берет на воспитание девочку, случайно найденную на улице. Однако появляются родители ребенка, и теперь случившееся выглядит как киднеппинг. Фильм японца Хирокадзу Корээды, пропитанный мудростью и гуманизмом, найдет отклик у зрителя в любой части планеты. Не случайно жюри прошлого Каннского фестиваля присудило ему «Золотую пальмовую ветвь».

«Сможете ли вы меня простить?»

Каких только изобретательных мошенников не показывали в кино, но Ли Израэль достойна быть среди лучших. Где-то между Фрэнком Эбегнейлом из «Поймай меня, если сможешь», Мозесом Прэем из «Бумажной луны» и Гансом Кесловски из «Семи психопатов», который похищал собачек и возвращал их хозяевам за вознаграждение. Разве что Ли делает все более интеллигентно: она подделывает письма знаменитостей и продает их коллекционерам. Основанный на реальных событиях фильм, трехкратный номинант на «Оскар», не выходил в российский прокат, а появился сразу онлайн.

«Реинкарнация»

Американский хоррор, почти что перевернувший представления о жанре, теперь доступен по подписке. История про семью, в которой после смерти бабушки начинаются проблемы, пугает зрителя и без всяких дешевых примочек вроде скримеров, а атмосферой и хорошей драматургией.

«Счастливый Лазарь»

1990-е, итальянская глубинка, деревня с населением в полсотни человек, где всем заправляет местная помещица маркиза де Луна. Именно здесь живет главный герой Лазарь, он же Лаццаро, наивный и простодушный. Он-то и попадает в переплет, когда новый знакомый Танкреди предлагает ему инсценировать собственное похищение. Предыдущий фильм итальянки Аличе Рорвахер «Чудеса» добрался до российского проката четыре года спустя, с «Лазарем» уже так долго не тянули.