Премьеры недели: Бэйл на рыбалке, Миккельсен во льдах

Кристиан Бэйл прокрался в Белый дом, Мадс Миккельсен спасается от белых медведей, а Беззубик нашел себе невесту.

Все кинофильмы из списка вышли в прокат 21 февраля. Даты премьер фильмов со стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Власть»

Кристиан Бэйл вновь объелся пиццы и пирожков ради съемок (а потом узнал у Гари Олдмана, что его Черчилль был создан с помощью пластического грима, и решил завязать с такими экспериментами). История Дика Чейни, матерого политика, занявшего кресло вице-президента при Джордже Буше-младшем и ответственного чуть ли не за все беды современного мира, рассказана Адамом МакКеем с лихим задором и ломанием пресловутой четвертой стены. Никогда еще байопики, тем более политические, не были столь бодрыми. В середине фильма идут финальные титры, мертвые восстают и разговаривают, а метафоры с рыбалкой и крючками используются ничуть не хуже, чем в «Нимфоманке» Ларса фон Триера. Бэйл виртуозно использует паузы и молчание в кадре — вот кто точно заслужил оскаровскую статуэтку в этом году (но победит, похоже, Фредди Меркьюри в лице Рами Малека).

«Как приручить дракона 3»

У Беззубика появляется белоснежная невеста, а у Иккинга и его соплеменников — новый противник. Очередной охотник на драконов отлавливает наших любимцев. Негодяй, конечно же, будет наказан, а Иккинг выяснит дополнительные способности своего крылатого друга. Очевидный хит проката вне зависимости от стройности сюжета — просто показывайте нам Беззубика побольше!

«Лабиринты прошлого»

Не прошло и года, как фильм открытия Канн-2018 добрался до нашего проката. Можно было бы помариновать публику еще подольше на радость пиратам. Хавьер Бардем и Пенелопа Крус снова вместе на экране после «Эскобара». Их герои — бывшие возлюбленные, которые вынуждены объединиться, чтобы найти похищенную дочь героини. В Каннах режиссера Асгара Фархади разругали за слишком уж мыльную историю (на этот раз основанную не на иранской фактуре, как, например, в «Разводе Надира и Симин»), но, возможно, зрителю все понравится.

«Затерянные во льдах»

В оригинале картина называется Arctic, и это очень смешно, поскольку ее главная звезда Мадс Миккельсен только что отстрелялся в «Полярном». Здесь он играет пилота вертолета, который потерпел крушение в арктической пустыне и пытается там выжить. Ситуация усложняется, когда во льдах он находит раненую незнакомку. Теперь герою нужно заботиться не только о себе. Миккельсен приезжал в Москву пиарить фильм, всех очаровал, получил от нас ушанку и Чебурашку и поговорил по-русски. Давайте уже посмотрим его фильм — он заслужил.

«Исчезновение»

Три смотрителя маяка отправляются на остров с проверкой и находят там сундук с золотом. Предсказать дальнейшее не составит труда: золото ослепит всю троицу, и за ним, конечно же, придут те, кто его оставил. В основе лежит реальная история: в 1900 году на одном из шотландских островов бесследно исчезли три смотрителя маяка, и до сих пор никто не знает, что случилось и куда они делись. Режиссер Кристоффер Нюхольм предлагает вот такую версию событий, и если учесть, что одного из смотрителей играет Джерард Батлер, то явно кто-то выжил, разделался со всеми врагами и унес золотишко подальше.

«30 безумных желаний»

Эйса Баттерфилд опять в роли неуверенного в себе и мнительного подростка, подозревающего у себя все болезни. На одной из психологических сессий (нет, не на тему полового воспитания) он знакомится со Скай, которая действительно умирает и хочет за отпущенное время успеть осуществить целый список безумных желаний. В этой роли выступает Мэйси Уильямс, которой пока так и не удается вырваться из плена «той девочки из „Игры престолов“». Но финал «Игры» уже близко, так что подождем, как там у Мэйси все сложится дальше.

«Омен: Перерождение»

В оригинале никаким Оменом и не пахнет, хотя герой-ребенок здесь тоже демонический. Родители сначала думают, что их малыш — гений, но потом понимают: что-то не так. Мальчонка разгуливает с молотком, гаечным ключом, секатором, в доме раздаются шепоты и скрежеты — дьявольщина, однозначно!

«Тобол»

Масштабная история по роману Алексея Иванова о том, как молодой дворянин по заданию Петра I отравляется в Тобольск, задумывалась как сериал и, собственно, им и является. Но в лучших традициях отечественного зарабатывания киноденег создатели решили выпустить в прокат расширенный двухчасовой трейлер проекта. Качество, как вы понимаете, соответствующее.

«Наркобарон»

Netflix, 21 февраля

История мелкого наркоторговца из Пусана, который в 1970-е стремительно взлетел по карьерной лестнице и стал рулить трафиком наркотиков в Японию под брендом «сделано в Корее». Но однажды героем заинтересовался молодой прокурор, которому тоже надо продвигаться по службе. Вместе с одной из корейских суперзвезд, Сон Кан-хо, здесь сыграла Пэ Ду-на, знакомая нам по «Облачному атласу» и «Восьмому чувству».

«Фотограф из Маутхаузена»

Netflix, 22 февраля

Испанская картина с Марио Касасом в одной из главных ролей. Его герой — каталонский пленник в концлагере, который получает доступ к негативам, запечатлевшим злодеяния нацистов. В основе лежат реальные события, а сам фильм номинировался на общеиспанскую премию «Гойя» и каталонскую «Гауди».