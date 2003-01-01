Самые странные супергерои: Как умирал и воскресал «Роковой патруль»

Появившаяся в «Титанах» команда супергероев получила собственное шоу — «Роковой патруль», который вышел на стриминг-платформе DC Universe. Рассказываем, что это за люди и почему они так много умирали.

«Роковой патруль» — первый случай, когда компания странных героев появляется на экранах не в виде приглашенных гостей, а в собственном проекте. Сериал можно считать спин-оффом «Титанов». Помните, как в одной из серий мальчик-тигр приводит своих друзей (помощника Бэтмена, инопланетянку и принцессу амазонок) к себе домой, где вместе с ним живут робот с человеческими мозгами, изменяющая форму женщина и забинтованный человек? Это и есть патруль.

Это старые герои?

Роковой патруль впервые появился в июне 1963 года в комиксе «My Greatest Adventure #80». Его создатели — Арнольд Дрейк (известный тем, что придумал «Стражей Галактики»), Боб Хэнни (создатель «Юных титанов») и Бруно Премиани. Это была новая история о команде супергероев. Изгоев общества собрал вместе гений в инвалидном кресле, и вчерашние неудачники стали спасать людей. Забавно, что в сентябре того же года Marvel презентовало «Людей Икс» («X-Men #1»). У серий пугающе много общего, и споры о том, случайно ли это вышло или Marvel своровало идею у DC, идут до сих пор. Комикс-гиганты вели друг с другом настоящую войну и не гнушались практически ничем (подробнее об этой войне мы рассказывали здесь).

Роковой патруль — это вообще кто?

«Самые странные герои мира» — именно такое название придумали для серии. Собрал новую команду и мотивировал ее на добрые дела некий доктор Найлз Колдер, известный как Шеф. Среди отщепенцев, попавших в руки Шефа: Эластичная девушка (умеет трансформировать свое тело); Автоматон (спустя три выпуска переименуют в Роботмена), человеческий мозг в механическом теле; Негативный человек — мужчина со странной способностью выпускать сверхбыстрого и сверхсильного двойника из собственного тела.

«Роковой патруль»

Яркое отличие от привычных тому времени Супермена или Бэтмена — то, что героев не принимает общество из-за их инаковости. Каждый стал тем, кем стал, в результате травмы и свои особенности воспринимает не как сверхсилы, а как болезнь и недостаток. Автоматон в прошлом был гонщиком, но из-за аварии пострадал так, что единственным способом спасти его была пересадка мозга в новое механическое тело. Эластичная девушка начала удлиняться из-за воздействия странных паров, а вот Негативный человек подвергся облучению радиацией. По идее он должен был умереть, но загадочным образом выжил и, чтобы не убить кого-то ионизирующим фоном, вынужден носить специальные бинты, полностью скрывающие все тело.

«Роковой патруль»

Под стать героям были и противники. При первом же появлении команда сразилась с генералом Иммортусом — практически бессмертным злодеем, живущим уже несколько столетий. Позже им противостояли животно-овощно-минеральный человек и, к примеру, Братство злодеев под управлением Мозга — буквально мозга, живущего в специальной колбе.

Это были популярные герои?

Настолько, что уже с 86-го выпуска «My Greatest Adventure» переименовали в честь команды в «Doom Patrol» — собственно, «Роковой патруль». Но вышеупомянутые «Люди Икс» оказались все же популярнее. Слава патруля сошла на нет за каких-то пять лет, и команду решили убить буквально: в «Doom Patrol #121» героическая троица погибает, защищая от злодеев маленькую деревню Кодсвилль в штате Мэн. Случай примечательный: впервые в истории серия комиксов закрылась из-за смерти всех ее героев.

Тогда о чем мы вообще сейчас говорим?

В супергеройских комиксах никто не умирает насовсем (Танос, привет!), а команды могут очень радикально менять состав. Это и произошло с Роковым патрулем в 1977-м. Пол Купперберг, большой фанат оригинального комикса, объединился с художником Джо Стэйтоном и создал новую команду с тем же названием. Ее организатором на этот раз стала жена Шефа, Цельсия, опасающаяся нападений Иммортуса. Среди героев: Джошуа Клей, ветеран Вьетнама, более известный как Буря (за счет способности выпускать волны кинетической энергии из рук); Валентина Восток — русская женщина-космонавт, случайно заполучившая силы Негативного человека (и, соответственно, ставшая Негативной женщиной); и… Роботмен. Мозг последнего снова спасли, а тело заменили на новое.

Увы, реинкарнация не удалась, и Роковой патруль снова умер. Сам Купперберг признавался, что потерял суть команды. Изначально это были необычные неудачники, а у него герои превратились в типичных супергероев.

Они снова ожили?!

Представьте себе. Патруль получил свою серию в 1987 году, когда сценаристы DC настолько запутались в том, что происходит в их комиксах, что решили схлопнуть все сюжетные линии в одну и провести глобальную чистку. Так запустился один из самых первых глобальных кроссоверов, в котором были задействованы практически все герои DC, — «Кризис на бесконечных землях». Множество героев получили новые предыстории, смерти отменялись на лету. Повезло и Роковому патрулю. К старым героям добавились новые: силачка Рея Джонс, Скотт Фишер, способный выпускать лучи чистой энергии из своих рук, и Карма, чьи особые силы делали любые атаки, направленные в его сторону, бесполезными. Проблема перезапуска была примерно той же, что и у предыдущей попытки Купперберга: типичная супергероика, которая мало чем отличалась от других представителей жанра. Серии отчаянно не хватало былого отчаяния и безумия.

Господи, да как же они все-таки прославились?!

В «Doom Patrol #19» пришел тот, кто навсегда изменил облик серии, — Грант Моррисон, участник «британского вторжения» мира комиксов (к которому относятся также Алан Мур, Нил Гейман, Дэйв Гиббонс, Стив Диллон и Питер Миллиган). Моррисон пересобрал образ Бэтмена в рамках комикса «Бэтмен: Скорбный дом на скорбной земле» (знаменитый плейбой-миллиардер предстает здесь сломленным и безумным человеком с множеством психических проблем) и сильно изменил Энимал Мэна (серия ломала четвертую стену задолго до всеми любимого болтливого наемника Дэдпула). На фоне успехов его коллеги Мура, который в этот момент переосмысливал некогда успешную Болотную Тварь, DC решило рискнуть. И не прогадало.

И что этот Моррисон такого сделал?

Он не скрывал своего интереса к оккультизму, дадаизму, психическим практикам и наркотикам и включал это все практически в каждое произведение, до которого мог дотянуться. Так произошло и с Роковым патрулем: в сюжете возникают все вышеназванные элементы, плюс секретные сообщества и сюрреалистические элементы. Не забудем о влиянии Уильяма Берроуза, Хорхе Луиса Борхеса и Генриха Гофмана, друга и личного фотографа Гитлера. Моррисона больше интересовали внутренний мир, тонкий психологизм и различные девиации, чем привычная супергероика, что отразилось на всем комиксе: герои активно рефлексируют и страдают, сюжет выдает такие кульбиты, что закачаешься. Злодеи — под стать и даже круче, чем в первых выпусках. К примеру, в мире обновленного Рокового патруля существует анархическая группировка «Братство Дада», сражающаяся с реальностью и проявлениями разума. Один из ее основных членов — Лунатик, чьи силы проявляются только во сне, из-за чего он существует на снотворных. Или, например, Красный Джек, уверенный, что является одновременно богом и Джеком-потрошителем. Красный Джек живет в доме без окон и издевается над бабочками: причинять боль ему для жизни важнее еды.

Именно Моррисон придумал сюжет, по которому оригинальный состав патруля обязан своим появлением Шефу. Тот подстроил все «несчастные» случаи, чтобы сделать из эгоистичных и успешных людей неполноценных. По его мнению, это помогло им стать человечнее. Подобную логику демонстрирует Мистер Стекло из трилогии М. Найта Шьямалана — ничто не ново в этом мире.

Когда уже мы дойдем до сериала?

Подождите, это еще не все! Команду лихорадило все эти годы. Моррисон продержался чуть менее 50 выпусков, и его сменила Рейчел Поллак, еврейка и трансгендер, которая привнесла в серию волнующие ее проблемы. На страницах комикса появилась Коагулу, девушка-трансгендер со способностью управлять жидкостями и их агрегатным состоянием. Поллак творила до 87-го выпуска, нагнетая безумие в геометрической прогрессии — во многом благодаря тому, что серия переехала под импринт Vertigo, славящийся в 1990-е расшатыванием устоев. Роботмен окончательно становится машиной (его мозг заменяют на механический), а Шеф существует только в виде оторванной головы, жизнь которой поддерживают нанороботы и ведро со льдом. Читатели такого не вынесли, и команде снова пришел конец.

И снова здравствуйте!

Вернулась она в 2001 году — опять под крылом DC. Сценарист Джон Акруди пошел проверенным путем и убил почти всех предыдущих героев. 22 выпуска, низкий интерес читателей к довольно стандартной истории, закрытие. Как обычно. В 2004-м за патруль взялся Джон Бирн и попытался перезапустить серию с нуля, что, само собой, приняли в штыки. Отказ от наследия Моррисона стал приговором. 18-й выпуск стал последним, а позже команду и вовсе стерли с помощью Бесконечного кризиса — очередного глобального кроссовера для подчищения ненужных хвостов. 2009 год. Снова Роковой патруль, на этот раз от Кита Гиффена, ветерана индустрии и талантливого писателя. Но и он не справился: 22 выпуска — и конец. Последняя на сегодня попытка датируется 2016 годом. За сценарий отдувался Джерард Уэй, автор еще одной странной команды супергероев — «Академии „Амбрелла“», сериал про которую вышел одновременно с «Роковым патрулем». Серия пока жива и успела обзавестись 12 выпусками.

Герои часто появлялись на экране?

Впервые на телевидении Роковой патруль появился в 2005 году в пятом сезоне анимационного сериала «Юные титаны». Дальше пары сцен дело, правда, не зашло. Затем был сериал «Бэтмен: Отвага и смелость». По сюжету команда давно в отставке, но вынуждена вернуться и повторить печальную гибель, описанную в самых первых приключениях.

«Юные титаны»

Самое свежее явление Рокового патруля в анимации состоялось в сериале «Юная лига справедливости», где в двенадцатой серии третьего сезона предстала вся команда. И, конечно, умерла. И совсем недавно мы видели Роковой патруль в «Титанах» — дебютном сериале стримингового сервиса DC. Здесь команда почти в том же составе, какой мы увидим ее в собственном шоу. В комплекте Шеф Найлз Колдер (Бруно Бичир), Роботмен (в озвучке Брендана Фрейзера), Негативный человек (Мэтт Бомер) и Эластичная женщина (Эйприл Боулби).

Ок, мы дожили до отдельного сериала про патруль. Что там будет?

Глобально — все то же самое. Эластичная женщина, Роботмен и Негативный человек вынуждены разыскивать Шефа, который таинственным образом исчез. Поиски приводят их к Мистеру Никто, урожденному Эрику Мордену (Алан Тьюдик), который подвергся пыткам нацистов в послевоенном Парагвае и превратился в живую двухмерную тень с дырой в форме сердца. Помимо леденящего взор внешнего вида, Эрик обладает способностью сводить людей с ума. Именно он и создал — вы не поверите — команду суперзлодеев «Братство Дада». То есть рассчитываем на Лунатика, Красного Джека и другие циничные безумства Гранта Моррисона.

Ну и, конечно, нам расскажут о происхождении героев. Мы увидим, как гонщик Клифф Стил доходит до жизни такой (и, соответственно, Брендана Фрейзера во флешбэках), как пилот Ларри Трейнор попадает в сгусток негативной энергии (и гомосексуальный скандал), а Рита Фэрр, актриса немого кино, падает с моста в воду и также получает заряд странной субстанции, из-за которой теряет контроль над телом.

А трансгендерная женщина появится?

В сезоне запланировано 13 серий, и пока что сериал с ходу задает тон: с первых же секунд ломает четвертую стену, не стесняется грязно шутить и всячески дистанцироваться от типичной супергероики, чем в принципе и занимался патруль на протяжении своего существования. Выживет ли он в этот раз? Время покажет.