Роман Курцын: «Мы предлагаем влюбленным таблетку от кризиса»

14 февраля в прокат вышла романтическая комедия Кирилла Плетнева «Семь ужинов». Мы поговорили с одним из ее главных актеров — Романом Курцыным о том, может ли такое быть в реальности, какой из ужинов у него самый любимый и легко ли сниматься голышом с Полиной Максимовой.

Декабрь, -18. Мы на досъемках нескольких сцен для нового фильма Кирилла Плетнева — романтического, конечно. В нем Роман Курцын и Полина Максимова играют супружескую пару на грани развода, и муж-психолог придумывает трюк: якобы для научной книги ему надо провести с женой семь разных ужинов и посмотреть, как это повлияет на их отношения. Ужины были немые, вслепую и даже голышом — самый, наверное, любимый в будущем зрителями.

Увы, сегодня мы не на этой сцене. Грустный герой Курцына идет по бульвару после своеобразной дуэли между ним и новым ухажером супруги. На Романе, помимо обычной одежды, два огромных пуховика крест-накрест, из которых он выныривает по команде «мотор!». Ходить ему нужно еще три часа, потом уже ночной поезд в Питер, где на следующий день в 8 утра — смена на другом проекте. А вчера на этом же месте, где он сейчас, Роман снимался для фильма «Успех» Павла Руминова. По телевизору в это время идет сериал «Желтый глаз тигра» на одном канале, на другом — «Фитнес», а в кинотеатрах — комедия «Всё или ничего», и все они с Курцыным. Он сегодня как тот парень из анекдота — везде нарасхват. «Семь ужинов» для Курцына должны стать неким новым шагом от ролей качков из «Я худею», «Фитнеса» и «Бабушки легкого поведения 2» к каким-то другим, менее телесным персонажам. «Но, подождите, в „Желтом глазе тигра“ я играю суперотрицательного парня!» — в шутку возмущается Роман на пассаж о некоторой одинаковости его последних образов. И напоминает, что в фильме «Всё или ничего» его герой — офисный клерк с неправильным прикусом и в толстом пластическом гриме. «После этого фильма ко мне очень много людей подошли и сказали: „Рома, мы не ожидали. Мы когда шли, думали: ну, Курцын играет толстого ботаника, это будет плохо, скорее всего. Но получилось классно!“»

«Я худею»

— Все так, но вот в «Семи ужинах» у вас роль совсем обычного парня, психолога, для которого физическая форма не так и важна. — Да, мой Женя — прямо мелодраматический герой. Классно, что именно меня пригласили на эту роль. Для меня это новая страница в актерской книге. Я мечтал сыграть героя, который на протяжении всего фильма ходит с большими, полными любви глазами. И Кира Плетнев, конечно, невероятный режиссер и человек очень интересный. — В чем он невероятный? — А он очень точно ставит задачу. Кира был и по нашу актерскую сторону, теперь стал режиссером и все очень хорошо объясняет. Не показывает, а именно конкретно знает, как ставить задачи. Видимо, так как в нем живет актерское нутро — а я его очень люблю как актера, — то он понимает, как объяснить, чтобы ты понял все правильно.

На съемках фильма «Семь ужинов»

— С ним легко работать? — Очень! Мне очень с ним комфортно, и он потрясающий мужик. Импульсивный, конечно… С горячей головой все время, и это очень классно. Кино и должно так сниматься, я считаю. В этом фильме Кирилл прежде всего дает понять, что в нем внутри остался ребенок. И то, что он соединил в себе режиссера и внутреннего ребенка, мне кажется невероятно крутым! — У Плетнева недавно вышла тоже мелодрама — «Без меня», и все обсуждали, как это мужчина снял такое нежное, романтическое кино. А на этом проекте какая атмосфера у вас была? — Лирическая! (Смеется.) Просто Кирилл как мужчина — хороший женский психолог. Он знает, что работает на женщин. Это то же самое, когда ты ухаживаешь за девушкой, то знаешь, что обычно им нравится. Кира романтические истории снимает как мужчина, вот что круто. Очень мало мужиков-режиссеров такое делают. Они какую-то грань теряют, мне кажется. А у нас получается романтическое мужское кино, снятое с точки зрения мужчины, с отголосками рязановских комедий.

— То есть, как ни крути, это мужская история? — Конечно. О том, как муж не ценил свою жену. Он сначала потерял себя и смысл жизни, а из-за этого и любимую женщину. И, чтобы разобраться в себе и влюбить в себя жену заново, он и придумал такую систему с ужинами. — Эта система вообще может существовать в реальной жизни? — Мне кажется, это будет работать. Я уверен, что, после того как этот проект пройдет, многие пары, которые в каком-то кризисе отношений находятся, захотят такой метод попробовать. Мы предлагаем влюбленным такую таблетку от кризиса. Все равно он когда-то наступит или уже был, и мы показываем, как сохранить свои отношения, как любить друг друга, ценить и помогать. Так что я бы советовал обязательно посмотреть этот фильм и потом попытаться испытать систему ужинов на себе. Их же можно заменять — эти ужины. Неважно, главное, придумать их, и обязательно это должен придумать мужчина. Хотя, может быть, и наоборот. Может быть, в какой-то момент женщина может это сделать. Кто накосячил, тот и придумывает. (Смеется.)

— Из этих семи ужинов какой у вас самый любимый? Ну, помимо обнаженного, очевидно. — Мне он очень нравится! Мне кажется, я был такой зажатый. Рядом со мной находилась абсолютно голая красивая Полина Максимова — сложно было играть! А они же супружеская пара, прожили вместе пять лет, видели друг друга голыми. Вообще все эти ужины — настоящий вызов. Там же как? Мой Женя придумывает какой-то план действий, а потом все идет не так. И ты заходишь в сцену с определенным ритмом, определенными условиями и определенными предлагаемыми обстоятельствами, а потом все идет кувырком. Я даже не могу какой-то ужин особо выделить — они все совершенно разные. Такие семь короткометражек получились. — Вы ведь с Полиной Максимовой уже не в первый раз работаете. У вас с ней еще был мини-сериал «Принцесса с севера»… — Она классная! Мне очень нравится, что сейчас она всем доказывает, что она разножанровая, глубокая актриса. Полина — абсолютно разноплановая актриса и невероятная, фантастическая женщина с потрясающей харизмой. В «Без меня» она всех уделала, это ее картина. У нас же она совершенно другая. Мне с ней было очень приятно работать. Она крутая, невероятно крутая!

— И чем такую крутую женщину мог удержать ваш Женя? Вот вы получили сценарий. Чем герой вам понравился? — Тем, что он безумно любит свою жену и готов менять себя, работать над ошибками. Мы вообще в нашей жизни очень редко когда принимаем критику или факты о том, что мы меняемся в худшую сторону. Как сказал Толстой, каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя. Интересно, когда человек понимает свою ошибку и начинает меняться — из алкоголика, неудачника обратно в любящего мужа, как у нас. Женя заставил свою жену опять влюбиться в него. Прекрасная история! Мне кажется, это фильм, который будут пересматривать! Тут, главное, месседж, который он несет. — А вы верите, что люди могут измениться? Мне кажется, это больше исключение: всем легче лежать на диване. — Верю, конечно! Просто если у тебя на это хватит сил… — Но Женя год лежал на диване, откуда же он взял силы? — Из любви. Он понял, что потеряет Алену, самого близкого, дорогого, любимого человека. И все. И дальше у него креатив, силы, выносливость поперли, он полностью меняет себя. И на протяжении каждого ужина он там предстает в другой одежде, по-другому выглядит и становится в конце другим человеком. Любящим романтиком, я думаю. — Мне очень понравилось, как вашу физическую форму обыграли по сценарию. Это изначально было так придумано или уже под вас написали? — Уже под меня, да. Причем я сам придумал такой ход. Ну, просто когда меня раздели, то все приуныли: блин, ну да, на диване он лежал. И я придумал, что он отжимался все это время и стал вот такой. Классно, что Кирилл не стал мою форму прятать, потому что, мне кажется, женская половина в кино это оценит. (Смеется.)

— Раз уж у вас не было физической активности на съемках, что далось сложнее всего? — Вообще не было ничего тяжелого. Единственное, мы каждый день приходили в одни и те же декорации, на дачу эту, и уже такие: а-а-а, быстрее бы это закончилось! Двадцать съемочных дней там провели, уже как к себе домой ходили. Не то чтобы это было сильно сложно, но просто День сурка какой-то. — После такого поработаете еще с режиссером Плетневым? — Сто процентов! Уверен в этом. Уже и наметки есть. Мне вообще кажется, что у «Семи ужинов» может быть вторая часть, если фильм соберет в прокате. Я обычно чувствую такие вещи. Скажу по секрету, что над этим уже думают, есть идеи по сценарию. — Круто! Но, главное, чтобы зрителям зашла первая часть. — Да зайдет! Сейчас со мной все заходит. (Смеется.)