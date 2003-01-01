Ангелы, хакеры и Грин-де-Вальд: Что смотреть дома в выходные

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

Каждую неделю мы выбираем несколько новых и не очень новых фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиске. Тем, кто еще ни разу не пользовался сервисом, дарим промокод на скидку 99% на первую покупку. Приобретая фильм, нужно ввести слово FEBRUARY99, промокод актуален до конца месяца.

«Чудотворцы»

Премьера недели — эксклюзивный сериал, в котором Стив Бушеми играет Бога: он пьет пиво, скептически пялится в экран телевизора и понимает, что давно пора эту Землю взорвать ко всем чертям. На защиту человечества встают ангелы-сотрудники отдела обработки молитв — Элиза (Джеральдин Висванатхан) и Крэйг (Дэниэл Рэдклифф), который решают доказать, что человечество не так уж и безнадежно. Снято по роману американского писателя Саймона Рича, который писал мультфильм «Головоломка» и сериал «Мужчина ищет женщину».

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Один из самых ожидаемых фильмов прошлого года теперь доступе онлайн. Продолжение приключений волшебника Ньюта Саламандера, который как никто умеет обходится с фантастическими зверушками. По поручению Дамблдора он отправляется на поиски Криденса, чтобы сорвать планы могущественного Грин-де-Вальда. Это уже не экранизация книг Дж.К. Роулинг, он снят по оригинальному сценарию, и многие полагают, что кинематографист из Роулинг получается куда более смелый, чем писатель.

«Счастливый конец»

Дэйв и Алекс расстаются прямо у алтаря. Повергнув и гостей, и зрителей в недоумение. Теперь бывшие жених и невеста решают стать друзьями, но, как известно, проще сказать, чем сделать. Три сезона комедийного сериала — идеальный способ отметить выходные после Дня всех влюбленных. Порадуются и те, кто ждет в эти дни романтики и страсти, не останутся в накладе и противники Дня всех влюбленных. Сериал можно посмотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Жил-был Дэдпул»

Боевик о похождениях нахального супергероя теперь доступен и детям. Исчезли кровища и сортирный юморок, ушли дерзкие ужимки и прыжки, и теперь перед нами новый Уэйд Уилсон, который будто бы попал в приличное семейство, где его перевоспитали. Сам он, правда, с самого начала над всей этой политкорректностью и сам себя запикивает в кадре.

«Их перепутали в роддоме»

Несмотря на то, что основная коллизия кажется довольно-таки «мыльной» (ее легко угадать по названию сериала), здесь много всего другого. Иначе как бы авторы растянули эту историю на целых пять сезонов. Споры о воспитании детей, адюльтер и криминальные неприятности. В ролях слабослышащих и глухонемых персонажей — актеры с отсутствием речи и слуха, которые в кадре общаются жестами. Сериал можно посмотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Хакервилль»

При кибератаке на немецкие банки румынские хакеры украли чуть меньше 10 евро. Сумма незначительная, нападение — не то предупреждение, не то шутка. Но полиция обеих стран напряглась: из Франкфурта в Румынию прибывает эксперт по киберпреступлениям разобраться в случившемся. Лиза Метц сама родилась в Румынии, не была в этих краях с детства, и теперь ей предстоит столкнуться с группой юных и талантливых соотечественников. Продюсеры проекта — Йорг Вингер («Германия 83») и режиссер Кристиан Мунджиу, звезда новой волны румынского кино. В главной роли — актриса Анна Шумахер, которая и правда родом из Бухареста, но ребенком переехала с родителями в Германию. Работа над сериалом впечатлила не только ее, но и румын вообще: оказывается, в стране существует городок Рымнику-Вылча с населением в 120 тысяч человек, который за два десятилетия после падения режима Чаушеску превратился в европейскую столицу киберпреступности.