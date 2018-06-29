Кибернасилие в ее глазах: 12 вопросов о фильме «Алита: Боевой ангел»

В прокат выходит амбициозный киберпанк Роберта Родригеса про девушку-киборга с анимешными глазами. Рассказываем все, что нужно знать перед просмотром долгожданного блокбастера.

Кто такая Алита?

Алита — киборг, миловидная молодая девушка с большими глазами и вместе с тем совершенная боевая машина, которая, несмотря на нечеловеческую силу, способна чувствовать, сопереживать и, конечно, влюбляться. У злодеев на нее свои виды, поэтому Алите придется постоять за себя и не дать в обиду близких — бойфренда Хьюго (как же без романтической линии?) и нового отца, который в начале фильма нашел девушку на свалке.

Стоп. На какой еще свалке? Где все это происходит?

Действие фильма происходит в XXVI веке, через много лет после войны с марсианскими колониями. На Земле уцелел лишь город Залем, парящий в воздухе; вскоре под ним образовался Айрон-Сити, куда сваливают весь мусор на переработку (впрочем, жилые кварталы нижнего города очень даже ничего, выглядят примерно как старая Гавана с ее обшарпанными, но симпатичными зданиями в колониальном стиле). Естественно, все мечтают выбраться отсюда, но путь наверх для простых бедняков закрыт. Свалки — стратегический ресурс. Люди будущего активно используют телесные модификации и вживляют металл себе в тело, поэтому нуждаются в периодическом обновлении или починке. Как раз этим занимается местный добрый доктор Дайсон Идо. Однажды он отправляется на свалку за запчастями и находит почти безжизненные останки девушки-киборга. Идо дает ей новую жизнь и называет Алитой.

Откуда взялась эта история?

Сначала появилась манга Юкито Кисиро. Про нее давным-давно услышал (от Гильермо дель Торо) создатель «Терминатора» и загорелся желанием сделать дорогую экранизацию. В начале нулевых было объявлено, что Джеймс Кэмерон станет продюсером и режиссером «Боевого ангела». Много лет фильм пробыл в производственном аду: Кэмерон неоднократно заявлял, что все еще хочет его снять, но разработка сразу нескольких «Аватаров» отнимала слишком много времени. В итоге подробный сценарий, написанный совместно с Лаэтой Калогридис, отдали в руки Роберту Родригесу. Постановщик «Города грехов» и «Детей шпионов» впервые столкнулся с таким большим бюджетом (сравните 200 миллионов, потраченных на «Алиту», и, например, 10 миллионов на «Мачете»), но за ним присматривали два опытных продюсера — сам Кэмерон и Джон Ландау, работавший над тем же «Аватаром» и «Титаником».

А про что оригинальная манга?

Девятитомник Юкито Кисиро «Gunnm» (буквально — «Сны оружия»), выходивший с 1991 по 1995 год, рассказывает о киборге Галли. Получившая новую жизнь девушка ничего не помнит о прежней. Приветом из прошлого становятся ее владение утраченным боевым искусством панзеркунст и невероятные физические способности. Она начинает осваиваться в мире вокруг, становится охотником-воином, выдающимся игроком в моторбол (о нем расскажем позже), и постепенно вспоминает свое прошлое. Эстетика «Алиты» — киберпанк и постапокалипсис. Нижний город, где и начинается действие манги, выглядит как типичное гетто: кругом царит преступность, поэтому умение выживать и драться — важные навыки. Создавая жестокий и мрачный мир будущего, который атмосферой напоминает также классические нуары, Юкито Кисиро вдохновлялся в том числе «Бэтменом» Фрэнка Миллера.

Это первая экранизация?

«Сны оружия»

Нет, вскоре после выхода манга получила экранное воплощение в виде двухсерийного OVA (аниме, которое выходит сразу на видеоносителях). В

фильме «Сны оружия» 1993 года изменился сюжет: какие-то персонажи отошли на второй план, некоторые были придуманы, а уровень насилия заметно снизился по сравнению с первоисточником. Сам Юкито Кисиро практически не принимал участия в создании анимационной версии и активно критиковал ее создателей. В итоге все ограничилось двумя сериями. Кстати, сериал Джеймса Кэмерона «Темный ангел», очевидно, тоже вдохновлен оригинальной мангой, начиная с названия и до постапокалиптического сеттинга и темы с генетически улучшенными воинами.

Новая «Алита» чем-то отличается от манги?

Разительно. Фильм Родригеса, включающий в себя многочисленные боевые сцены, тем не менее, лишен радикального насилия оригинала — для соответствия рейтингу PG-13. Сценарий Кэмерона и Лаэты Калогридис основан на первых четырех томах манги, но некоторые сюжетные линии и персонажи отсутствуют (увы, пропал рогатый киборг-людоед Макаку). Однако фильм многое заимствует из аниме 1993 года — например, оттуда перекочевала киберхирург Кирен, бывшая жена доктора Идо, которой не было в манге. Вдобавок было изменено происхождение имени главной героини. В манге Идо называет найденного киборга в честь умершей кошки, в фильме — в память об убитой дочери. В целом же новую «Алиту» лучше воспринимать как самостоятельную историю, которая много заимствует из оригинального сюжета, но иначе развивает эти темы для западной аудитории.

Кто играет Алиту и что у нее с глазами?

На роль Алиты взяли Розу Салазар, за плечами которой еще не было ни одного крупного проекта — преимущественно сериальные роли в китчевой «Американской истории ужасов», причудливом ситкоме «Парень ищет девушку». Недавно вы могли видеть актрису на второплановых ролях в «Воспитательнице» и хорроре Netflix «Птичий короб». Ее глаза — дань уважения манге, о чем говорит в интервью Роберт Родригес (но идея принадлежит Кэмерону). Киношная Алита создавалась при помощи технологии motion capture и при активном использовании CGI, так что главный спецэффект в фильме — она сама.

Есть ли в фильме еще эффектная графика?

Конечно, тут есть на что посмотреть. Например, один из негодяев по имени Гревиш выглядит как огромная гора мускулов вперемешку со сталью, а у местного головореза Запана от человека только лицо и ирокез. Все это вполне в духе Родригеса. Отвязная сцена драки в баре наемников (привет из фильма «От заката до рассвета») или впечатляющий бой Гревиша и Алиты, в котором девушке удается навалять антигерою, несмотря на потерю практически всех конечностей. Киборги тоже удались на славу. Тот же Гревиш после модернизации может выпускать из руки металлические тентакли. Модифицированные конечности — это вообще давний фетиш режиссера — помните приделанный к культе Роуз МакГоуэн пулемет?

А известные актеры в фильме есть?

В трейлерах показывали какую-то странную игру…

Это моторбол — вымышленный вид спорта во вселенной «Боевого ангела». Он представляет из себя что-то среднее между американским футболом, стритрейсерскими гонками и гладиаторскими боями. Моторбол — главное развлечение для жителей Свалки и одна из немногих возможностей попасть в Залем (для этого нужно стать чемпионом). Кстати, все это очень напоминает антиутопию «Роллербол» 1975 года (была еще версия< 2002-го), в которой играли в похожую смесь гонок без правил и баскетбола.

И каким в итоге получился фильм?

Реакция критиков вышла неоднозначной: пока одни хвалят фильм за потрясающие спецэффекты и умение развлечь зрителя, другие ругают за вторичность идей и банальный сюжет. Оценка на Rotten Tomatoes (59% «свежести») говорит о том, что называть кино большим провалом было бы несправедливо; в то же время на всеми признанный хит «Алита» пока не тянет.

Так продолжение будет?

Если фильм соберет достаточно денег, чтоб отбить свой большой бюджет, то сиквел неминуем. Джеймс Кэмерон давно говорил об «Алите» как о полноценной трилогии, и первый фильм охватывает события всего лишь четырех томов оригинальной манги. И даже девять томов не предел. Юкито Кисиро развивает историю в двух новых циклах, последний их которых («Боевой ангел Алита: Марсианские хроники») выходит до сих пор. Посмотрим.