Премьеры недели: Айка и Алита на громкой связи

Идеальные незнакомцы в России, Роберт Родригес косплеит Джеймса Кэмерона, а Роман Курцын ужинает голым.

Все кинофильмы из списка вышли в прокат 14 февраля. Даты премьер фильмов со стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Алита: Боевой ангел»

Джеймс Кэмерон мечтал снять этот фильм с 1999 года, но не устоял перед «Аватарами». Пришлось отдать «Алиту» в руки Роберта Родригеса вместе с 600-страничным талмудом с правками и аватаровскими специалистами по визуальным эффектам. Родригес четко следовал «заветам Ильича» Кэмерона, лишь в конце фильма добавив от себя немножко мексиканского мыла в сюжет. История девушки-киборга, потерявшей память и получившей шанс проявить не только свои боевые навыки, но и человечность, снята с кровавым размахом, благо детям разрешено смотреть на то, как механических людей кромсают на куски. Тем не менее Родригес добился того, что в фильме нам всех жалко (пусть они и киборги), а экшен и боевые сцены захватывают дух. Еще отметим отличную графику и трогательные детали вроде механических собачек. Кое-кто из критиков ругается на сюжет, но, помилуйте, к чему это, когда Алита зависает в прыжке, выполняя коронный удар своего фирменного боевого искусства panzer kunst?

«Громкая связь»

Этот ремейк итальянских «Идеальных незнакомцев» абсолютно официальный: контракт с Паоло Дженовезе, консультации с ним, приглашение на культурный форум для представления проекта, все дела. В нашей версии практически все то же самое: друзья детства с женами и новыми девушками собираются на даче и решают сыграть в эту идиотскую игру «все телефоны на стол, все звонки на громкую связь, все СМС зачитывать вслух». И катастрофа в результате разверзается куда как хлеще: скажем, быть геем в нашей и итальянской реальностях — разница критическая. С учетом того, что за ремейк отвечают «Квартет И» и режиссер комедии «Я худею» Алексей Нужный, градус драмеди в картине на уровне.

«Айка»

Маэстро документализма Сергей Дворцевой шесть лет снимал эту историю киргизской мигрантки в Москве, собирал фактуру и следовал сценарной фабуле. Героиня — обычная девушка, одна из множества тысяч тех, которые существуют вне поля нашего зрения. Они убирают улицы, офисы, разделывают кур, приносят еду и живут в совершенно нечеловеческих условиях. Айка вынуждена бросить младенца в роддоме сразу же после родов, чтобы бежать зарабатывать деньги, которые она должна вернуть бандитам. Почти за два часа мы вместе с героиней испытываем бесконечную боль, холод, голод и постоянные унижения. Да, это сложный тяжелый фильм, но будем же иметь мужество хотя бы в кино встретиться лицом к лицу с жизнью людей, которых зачастую предпочитаем не замечать. Самал Еслямова получила за роль Айки «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

«Семь ужинов»

Распрощавшись с ролями брутальных военных, Кирилл Плетнев взялся за режиссуру романтических комедий. «Семь ужинов» — его третья попытка показать нам тонкую женскую душу и не менее тонкую мужскую. Роман Курцын выступает здесь в непривычном для себя амплуа умного человека. Его герой — психиатр, потерявший работу и жену. Когда ситуация доходит до развода, герой придумывает уловку: якобы для его книги супругам нужно провести семь разных ужинов — от трапезы вслепую до посиделок голышом. Раздолье для комических зарисовок! На заднем плане играет Brainstorm, в кадре летает котенок, вновь приглашенная Полина Максимова дает клоунессу, а Курцын внезапно берет не только голым телом. Чем не развлечение на 14 февраля?

«Капернаум»

Каннское открытие, фильм Надин Лабаки соткан из реальных историй детей Бейрута, а главную роль также играет не актер, а обычный мальчик, чья жизнь была еще тяжелее показанной в кино. Зейн не помнит, сколько ему точно лет — кажется, 12. Он живет с родителями и кучей братьев-сестер, но больше всех любит 11-летнюю Сахар. Зейн никогда не улыбается, потому что незачем: жизнь нелегкая, нужно работать и крутиться с утра до ночи. Когда Сахар насильно выдают замуж, Зейн сбегает из дома, и череда мытарств приводит его в тюрьму. Оттуда он звонит в телепередачу и заявляет, что хочет подать в суд на своих родителей за то, что они его родили. Все это Лабаки рассказывает без нагнетания и нажимания на слезные железы, как делает тот же Дворцевой, а спокойно и цинично, без сюсюканья. Эти два часа в кинотеатре тоже будут не самыми легкими, но Лабаки не скатывается ни в чернуху, ни в морализаторство, так что справитесь.

«Банды Индостана»

Индийское кино потихоньку возвращается в наш прокат. Приключенческий боевик Виджая Кришны Ачарии на три часа (меньше индийцы смотреть отказываются, и мы потерпим) рассказывает о событиях конца XVIII века, когда Британия сделала Индию своей колонией. Далеко не все индийцы рады такому положению дел, особенно бунтуют пираты во главе с их предводителем Азаадом. Чтобы поймать лидера бунтовщиков, британцы подсылают к нему диверсанта. В первый же день проката картина заработала более 500 млн рупий (около 7 млн долларов), став самым кассовым фильмом Болливуда за долгое время. Масштабные съемки, спецэффекты, Амитабх Баччан и, конечно, танцы — господи, да что тут думать? Побежали в кино!

«Честный человек»

А вот этот дебютный режиссерский фильм Луи Гарреля, наоборот, идет всего 1 час 15 минут и стремительно рассказывает нам историю любовного треугольника. Абель любит Марианну, но она бросает его и выходит замуж за его же друга Поля. Сестра Поля, Ева, любит Абеля с детства и мечтает добиться взаимности. Когда умирает Поль, кажется, что желания всех героев сбываются, но… «Честного человека» можно было бы принять за милую французскую финтифлюшку, если бы не откровенно ироничный тон повествования. Гаррель, сыгравший главную роль, буквально издевается и над стереотипной французской любвеобильностью, и над инфантильностью мужчин, и над коварством женщин. Легкая, искристая, как шампанское, история о мужчине-тряпке и сильных женщинах, где Лили-Роуз Депп окончательно доказывает, что она некто больше чем дочка капитана Джека Воробья.

«Тетрадь дружбы Нацумэ»

Такаси Нацумэ с детства видит призраков. Дар достался ему в наследство от бабушки — та имела обыкновение вызывать призраков на дуэль и записывать имена побежденных в особую тетрадку. Теперь тетрадь у Такаси, откуда он и вызывает себе помощника — волшебного кота Мяв-сенсея. Однажды в городе появляется таинственный призрак, и спокойной жизни Такаси приходит конец. Трогательная светлая история от авторов таких аниме, как «Тетрадь смерти» и «Адская девочка», переделана из сериала в полный метр.

«Юкатан»

Netflix, 15 февраля

Конкурирующие между собой мошенники пытаются безжалостно обмануть победителя лотереи во время оживленного круиза из Испании в Мексику. Снял комедию режиссер «Камеры 211» Даниэль Монсон, у которого уже в третий раз сыграл один из известнейших испанских актеров — Луис Тосар.

«Агентство расставаний»

Netflix, 15 февраля

Новозеландская комедия про двух закадычных подружек, которые открыли агентство, чтобы помогать людям расставаться с надоевшими партнерами. Назначьте правильную цену — и ваш роман пойдет ко дну благодаря этой циничной парочке. Но, когда у одной из девушек внезапно просыпаются совесть и сердце, распадаться начинает их женская дружба. Картину написали и сняли, сыграв в ней главные роли, Мадлен Сами и Джеки ван Бик из «Реальных упырей». Тайка Вайтити — в продюсерах. Хорошая рекомендация, чтобы посмотреть это кино (и всего-то час тридцать).