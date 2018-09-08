Люди из стали: Что общего у «Завода» Быкова и «Терминатора»?

Вы не поверите, но мы нашли как минимум пять совпадений.
В новом фильме «Завод» Юрий Быков остается верен себе: демонстрирует жесткий конфликт, брутальных героев и социальный подтекст, как он и делал прежде в «Дураке», «Майоре», «Жить», сериалах «Метод» и «Спящие», короткометражке «Начальник». Тем не менее сам режиссер утверждает, что хотел снять жанровое прокатное кино. «Я его боевиком и называю, не стесняясь, хотя больше люблю слово „былина“. Но это действительно жанровый фильм, триллер, драма, криминальная драма», — говорит Юрий Быков.
Что ж, мы посмотрели фильм и обнаружили сходство с одной из самых жанровых картин мирового кино. Да, это мы так шутим. Да, в каждой шутке есть доля правды. Ждем в комментариях ваши варианты, а пока...
Глаз
Одна из самых заметных внешних особенностей Седого, героя Дениса Шведова (на фото слева) — это отсутствие одного глаза. Точно так же остался одноглазым в бою и легендарный Т-800. Хочется напомнить, что робот сам себя прооперировал, удалив плоть, оставил лишь красный окуляр и надел модные темные очки.
Шрамы
Еще одна деталь, выдающая в Седом человека с непростой судьбой, — шрамы от пулевых ранений на спине. Их нам оператор Владимир Ушаков показывает на крупном плане — похоже, в военном прошлом Седого буквально изрешетили. Но он чудом выжил, и теперь рубцы от пуль добавляют ему инфернальности и бессмертия. Количество дыр в теле Терминатора не будем даже и считать. «Я чувствую ущерб. Эти данные можно назвать болью», — говорил киборг.
Немногословность
«Все говорят — он делает» — фразу из комедийного сериала «Домашний арест» можно в полной мере отнести и к герою Шведова. Седой говорит мало, уверенно, короткими рубленными фразами. Впрочем, герой Шварценеггера был еще молчаливее. Что-то около 58 слов и 17 предложений за первый фильм.
Музыка
Юрий Быков сам выступил композитором в соавторстве с Иваном Исьяновым, которого называет опытным электронщиком. Ритм, мрачность и монотонность музыки напоминают то, что звучит за кадром «Терминатора».
Завод
Цех, станки, хитрые металлические приспособления, лязгающие звуки — еще один объединяющий элемент. Оба фильма про роботов из будущего завершаются именно среди стали, прессов, верстаков и прочего антуража. Совпадение? Возможно.