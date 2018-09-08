Люди из стали: Что общего у «Завода» Быкова и «Терминатора»?

Вы не поверите, но мы нашли как минимум пять совпадений.

В новом фильме «Завод» Юрий Быков остается верен себе: демонстрирует жесткий конфликт, брутальных героев и социальный подтекст, как он и делал прежде в «Дураке», «Майоре», «Жить», сериалах «Метод» и «Спящие», короткометражке «Начальник». Тем не менее сам режиссер утверждает, что хотел снять жанровое прокатное кино. «Я его боевиком и называю, не стесняясь, хотя больше люблю слово „былина“. Но это действительно жанровый фильм, триллер, драма, криминальная драма», — говорит Юрий Быков.

Что ж, мы посмотрели фильм и обнаружили сходство с одной из самых жанровых картин мирового кино. Да, это мы так шутим. Да, в каждой шутке есть доля правды. Ждем в комментариях ваши варианты, а пока...