«Беги, дядь Мить»: Любимые роли Сергея Юрского

Ушел из жизни Сергей Юрский — актер театра и кино, писатель, непревзойденный мастер моноспектакля. Более 80 ролей в кино, свыше 20 в театре и почти столько же собственных режиссерских постановок, а еще мастер-классы, чтение стихов, участие в телепередачах — количество творческих работ Сергея Юрьевича огромно. Мы вспомнили самые яркие и любимые из них.

Сергей Юрский еще студентом был принят в ленинградский БДТ под руководством Георгия Товстоногова, где проработал почти 20 лет и стал знаменитым. Чацкий, Эзоп, Тузенбах, Даниель Дефо — Юрский играл самые разные роли, а также дебютировал в режиссуре, поставив спектакль «Мольер» по «Кабале святош» Булгакова. Дальше его театральный путь прошел через Театр им. Моссовета, Школу современной пьесы и многие другие подмостки. Но что кинозрители любят из работ Сергея Юрского больше всего? Давайте вспомним.

«Человек ниоткуда» — Чудак

«Человек ниоткуда»

Излюбленный кинематографистами сюжет: дикарь, первобытный человек попадает в цивилизацию и вскрывает все ее язвы. Это была первая главная роль Юрского в кино, и актер показал умение легко балансировать на грани трагикомедии, быть пластичным и держать зрителя. Изначально Эльдар Рязанов пригласил сыграть Чудака Игоря Ильинского, с которым работал в «Карнавальной ночи», но актер отказался, так как счел эту работу физически сложной и не подходящей ему по возрасту.

«Черная чайка» — Хосе Гиельматель

«Черная чайка»

Режиссерский дебют сценариста Григория Колтунова, известного по «Зеленому фургону» и «Сорок первому». Действие разворачивается на Кубе, где американцы пытаются подавить революцию. Главный герой — мальчик Маноло, фантазер, который и сам путает, где правда, а где реальность. Юрский сыграл здесь снайпера, который гастролирует с бродячим цирком и поражает всех своей невероятной меткостью. Впоследствии выясняется, что он вражеский диверсант. Мало того что кубинский антураж произвел неизгладимое впечатление на советского зрителя, так коварный персонаж Юрского показал, насколько многоплановым может быть этот актер.

«Крепостная актриса» — князь Батурин

«Крепостная актриса»

Сегодня картину назвали бы мюзиклом, но тогда это были оперетты: «Сильва», «Мистер Икс», «Гусарская баллада» и вот «Крепостная актриса», поставленная по оперетте «Холопка» Николая Стрельникова. Это история красавицы придворного театра, которая завоевала Париж, но была вынуждена вернуться в Россию к дамам и гусарам. Да, в этом фильме все поют, но не сами — Юрскому отдал голос Лев Морозов. Гусар Батурин не самый привычный для нас образ Юрского, но роль была яркой, а органике этого актера подвластно все.

«Республика ШКИД» — Викниксор

«Республика ШКИД»

Культовый фильм о беспризорниках Советской России, ставший в свое время лидером проката. В ленинградской школе-коммуне имени Достоевского (ШКИД) собрались оборванцы всех мастей, которые наводят страх на горожан. Герой Юрского — Виктор Николаевич Сорокин (сокращенно Викниксор), директор школы, противопоставивший наглой юности и голодной озлобленности достоинство, честь и интеллигентность. Качества, присущие и самому Сергею Юрьевичу, он воплотит потом в других не менее запомнившихся персонажах.

«Золотой теленок» — Остап Бендер

«Золотой теленок»

Пожалуй, самая известная и любимая народом работа Юрского. Его Великий Комбинатор в сиквеле «12 стульев» — жесткий, целеустремленный, лишенный какого-либо романтизма человек, переживший удар бритвы по горлу. Фанаты Бендера делятся на тех, кто обожает в этой роли Андрея Миронова, и тех, кто предпочитает Сергея Юрского. Последним нравится именно прагматичная харизма героя, к которой актер добавил и фирменную скрытую интеллигентность.

«Сломанная подкова» — Жюль Ардан

«Сломанная подкова»

Еще один благородный герой Юрского — аэронавт, который случайно становится детективом и расследует убийство. В основу фильма Семена Арановича лег роман Жюля Верна «Драма в Лифляндии».

«Дервиш взрывает Париж» — монсеньор Жарден

«Дервиш взрывает Париж»

В середине 1970-х интеллигентная выправка принесла Юрскому множество ролей аристократов — как сказочных, так и настоящих. Мусье Жарден, французский ботаник — один из таких персонажей, которым Юрский пополнил свою коллекцию мюзикловых работ. Важно, что это азербайджанская картина, и Сергей Юрьевич работал среди национальных артистов на французском и азербайджанском.

«Место встречи изменить нельзя» — Иван Груздев

«Место встречи изменить нельзя»

Сериал-легенда, засмотренный народом до дыр. Юрский в нем снова отвечает за моральную сторону вопроса: его Груздев — жертва следственной ошибки и предвзятого отношения Жеглова. Роль не главная, но зрители запомнили маленького озлобленного интеллигента, яростно отстаивающего свое достоинство.

«Ищите женщину» — мэтр Рошэ

«Ищите женщину»

Иронический детектив от Аллы Суриковой мы любим благодаря прекрасной Софико Чиаурели, которая блистает в окружении мощного актерского состава. Юрскому досталась не самая простая роль покойника, вольготно перемещающегося по месту преступления. Очки в роговой оправе, нервозность и окрик «Работайте, работайте, работайте уже!» — мэтр Рошэ запомнился мгновенно.

«Любовь и голуби» — дядя Митя

«Любовь и голуби»

Хит всех времен и народов. Дядя Митя в фуражке с козырьком, вечный помощник проштрафившегося Василия и радостный выпивоха — абсолютный любимец публики. И где привычная интеллигентность Юрского?! Вот это было перевоплощение так перевоплощение, особенно с учетом того, что Сергей Юрьевич сыграл персонажа значительно старше себя. «Беги, дядь Мить!» — помните?

«Королева Марго» — парфюмер Рене

«Королева Марго»

Один из первых постсоветских сериалов, собравший настоящий звездный цветник. У Юрского здесь роль, по имени созвучная «Ищите женщину», — мэтр Рене, астролог, парфюмер и отравитель. Не то чтобы это величайшая работа Сергея Юрьевича (хотя, безусловно, исполненная так же виртуозно, как и все остальные роли), но обойти ее вниманием мы не могли.

«Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» — Александр Иванович

«Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину»

Фильм Андрея Хржановского снят по литературным сочинениям Бродского — его письмам, стихам, рисункам и в первую очередь прозе. Юрский сыграл здесь отца писателя и был, как никогда, в своей творческой стихии.