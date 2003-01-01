«Оскар-2019»: Полный гид по номинациям

Тщательно изучили список оскаровских номинантов и рассказываем, кто и за что номинирован и чего нам от этого ждать.

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Напоминаем, что КиноПоиск вновь будет вести трансляцию церемонии в прямом эфире — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом. Также у нас можно посмотреть некоторые фильмы, номинированные на «Оскар». Ну, и не забываем о традиционной игре «Угадай победителя „Оскара“»! Чтобы вам легче было в ней участвовать, мы составили гид по всем оскаровским номинациям.

«Лучший фильм»

«Зеленая книга»

Ретро Питера Фаррелли о дружбе черного музыканта и белого громилы, нанятого к нему шофером, — главный фаворит «Оскара», хотя и не абсолютный. «Рома», конечно, более яркий фильм, и номинаций у него вдвое больше, чем у «Зеленой книги» (десять против пяти). Но именно поэтому лирическая комедия с Махершалой Али и Вигго Мортенсеном может выиграть: с недавних пор в голосовании за лучший фильм академики выбирают не одного победителя, а составляют рейтинг, и у более компромиссной и безопасной «Зеленой книги» хорошие шансы победить благодаря вторым-третьим местам в списках. Это если на голосование не повлияют скандалы вокруг фильма (Мортенсен сказал слово на букву «н», родственники героя Али раскритиковали сценарий). До сих пор не влияли. «Зеленая книга» победила в зрительском голосовании на фестивале в Торонто (с него обычно и запускают оскаровские кампании), получила три «Золотых глобуса», включая награду за лучшую комедию, а также приз Продюсерской гильдии (PGA). Последняя премия особенно важна: гильдия тоже голосует при помощи рейтингов, а потому очень часто предсказывает победителя «Оскаров». Так было в прошлом году, когда обе премии получила «Форма воды». Впрочем, до того два года подряд премии PGA и «Оскар» расходились. Главный аргумент против «Зеленой книги»: у Фаррелли нет номинации за режиссуру, и при этом Гильдия киноактеров не выдвинула ленту на приз за ансамбль. Еще ни один фильм с такими вводными на «Оскаре» не побеждал.

«Рома»

У черно-белой «Ромы» — амбициозного авторского проекта Альфонсо Куарона о Мехико 1970-х — десять номинаций и много восторженных поклонников. Но это может повредить фильму: режиссерскую удаль многие из голосующих неизбежно воспримут как нахальство и поставят «Рому» на нижние строчки своих рейтингов, уравновесив этим первые места в других анкетах. Так или иначе, номинация «Ромы» историческая: впервые на главную награду претендует фильм Netflix. Что, кстати, может стать дополнительным раздражающим фактором для некоторых консервативных академиков, которым не нравится успешная конкуренция стриминга с традиционным кино. Раз один исторический прорыв «Рома» уже совершила, то может совершить и другой: еще ни разу фильм на иностранном языке (в этом случае на испанском) не получал главную статуэтку, хотя четыре раза были номинации («Дзета», «Жизнь прекрасна», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Любовь» Михаэля Ханеке). Случится ли это? У «Ромы» — BAFTA за лучший фильм, но в большинстве других важных премий оскаровского сезона («Глобусы» и призы гильдий) награждают, в основном, лично Куарона как режиссера и сценариста. Тревожно выглядит отсутствие номинации за монтаж. Без нее лучшим фильмом за последние много лет становился только «Бёрдмэн», но это особый случай — монтажа в том фильме почти нет. В плюс «Роме» победа на Венецианском фестивале. Это не самый большой фактор в оскаровском голосовании, но в прошлом году «Форма воды» получила «Оскар» после «Золотого льва».

«Звезда родилась»

Режиссерский дебют Брэдли Купера — четвертая версия классического голливудского сюжета, и каждая из предшествующих картин с этим названием тоже получала номинации (хотя на звание лучшего фильма претендовал только оригинал 1937 года). Фильм о трагической любви стареющего рокера-алкоголика и его молодой протеже собрал очень много в американском прокате, но «Оскар», как известно, дают не за проданные билеты. За последние несколько месяцев «Звезду» номинировали примерно на что угодно (гильдии актеров, продюсеров, режиссеров и сценаристов, «Золотой глобус», BAFTA), но с победами дело хуже. Особенно было обидно проиграть «Богемской рапсодии» на «Золотом глобусе». Впрочем, «Звезда родилась» стала одним из фильмов года по версии Американского киноинститута, а на BAFTA Купер поставил рекорд, претендуя на призы как продюсер, режиссер, сценарист, актер и композитор. При этом на «Оскаре» Купер не вошел в режиссерский шорт-лист, а фильм, не номинированный за режиссуру, получал главный приз всего четыре раза за всю историю «Оскара», два их них — в доисторические времена. Номинации за монтаж, которая очень часто совпадает с «Лучшим фильмом», у «Звезды» тоже нет. Так часто происходит с фильмами, которые считаются фаворитами в начале оскаровского сезона — когда дело доходит до номинаций, шум вокруг них уже спадает.

«Фаворитка»

Причудливая и остроумная комедия нравов о дворе британской королевы Анны — самый мейнстримовый фильм Йоргоса Лантимоса и первая работа грека, претендующая на «Оскар» как фильм года. У «Фаворитки» десять номинаций, как и у «Ромы», три из которых — актрисам. При этом странным образом картина не получила номинацию за лучший ансамбль от Гильдии киноактеров, что плохой знак для перспектив в главной номинации. У фильма очень мало противников, но не очень много и убежденных поклонников. Больше всего «Фаворитку» любят журналисты, присудившие ей целых 14 номинаций на премии «Выбор критики». Фильм Лантимоса, кроме того, выдвигался на приз Продюсерской гильдии, а также на несколько «Золотых глобусов» в комедийной категории, но получила «Глобус» только Оливия Колман в роли королевы. Скорее всего, с «Оскаром» будет похожая картина: при обилии номинаций «Фаворитке» не стоит рассчитывать на множество побед.

«Черный клановец»

Новый фильм Спайка Ли основан на невероятной, но реальной истории черного полицейского, который в Колорадо 1970-х смог внедриться в местную ячейку ку-клукс-клана при помощи своего напарника-еврея. Афроамериканская тема — одна из главных на этой церемонии «Оскара», Ли — один из самых уважаемых независимых режиссеров, а в мае фильм получил восторженную прессу и Гран-при жюри в Канне. Так что эта номинация должна была случиться, но мало кто ожидает победы «Клановца». Точнее, до недавнего времени мало кто ждал. Сейчас же вдруг оказалось, что траектория в оскаровском сезоне у фильма Ли близка к идеальной. Он собрал номинации всех основных гильдий, «Золотого глобуса» (четыре упоминания) и BAFTA. Да, у «Клановца» при этом мало побед, но статистика на его стороне: это единственный среди претендентов, номинированный и Гильдией киноактеров (SAG) за лучший ансамбль, и академией за режиссуру. Для лучшего фильма этот набор почти обязателен. За 24 года случилось всего три исключения («Операция „Арго“» не вошла в режиссерский список, номинации SAG не было у «Храброго сердца» и «Формы воды»). Есть у «Клановца» и ключевая номинация за монтаж — в общем, не стоит сбрасывать его со счетов.

«Богемская рапсодия»

Байопик Фредди Меркьюри уже получил народную любовь и сопутствующие ей 800 млн долларов в мировом прокате. Эти успехи не прошли незамеченными: «Рапсодия» получила «Золотой глобус» как лучшая драма, а актерский приз ушел Рами Малеку. Номинации от гильдий продюсеров и киноактеров тоже на месте. Но фильм вряд ли можно считать фаворитом «Оскара»: против него и прохладные рецензии, и претензии к тому, как плоско изображена в сценарии сексуальность Меркьюри, а также участие Брайана Сингера. Режиссер был уволен с площадки еще до того, как ему предъявили обвинения в харассменте, но все же вряд ли академики захотят голосовать за фильм, под которым стоит его подпись.

«Черная Пантера»

Предрассудок академиков против супергеройского кино хорошо известен и слишком силен, чтобы рассматривать «Черную Пантеру» как реального претендента на победу. Кинокомикс о вымышленном африканском королевстве Ваканда считается едва ли не лучшим фильмом во вселенной Marvel, его мировые сборы превышают миллиард долларов, а в США он и вовсе стал самым кассовым фильмом года. Недавно «Черная Пантера» получила приз Гильдии киноактеров за лучший ансамбль и собрала другие престижные номинации. Но в оскаровской конъюнктуре достижением можно считать уже саму номинацию на главный приз: раньше такого с супергероями не случалось. Ясно, что категория «Лучший популярный фильм» была придумана академией специально для «Черной Пантеры», чтобы фанаты комиксов не обижались (от идеи, правда, отказались после шумной критики в прессе).

«Власть»

Актерский бенефис об историческом персонаже — обязательный для «Оскара» жанр, и в этом году нишу занял фильм о Дике Чейни с лысым и толстым Кристианом Бэйлом. Режиссер — Адам МакКей, чья «Игра на понижение» едва не победила на «Оскаре» три года назад. У «Власти» есть номинации за режиссуру и монтаж и больше всех номинаций на «Золотой глобус», так что по очкам она вроде как должна претендовать на победу. Однако в природе, кажется, пока не обнаружено людей, у которых картина вызывала бы настоящий энтузиазм. Ситуация с «Глобусами» в этом смысле симптоматична: шесть номинаций и только один приз Бэйлу. Скорее всего, на «Оскаре» будет так же.

«Лучший актер»

Рами Малек — «Богемская рапсодия»

Для исполнителя роли Фредди Меркьюри это первая номинация на «Оскар». Жанр «жизнь замечательных людей» сам по себе способствует победе, вот только в актерском списке еще два артиста играют в байопиках. У Малека есть все шансы: он получил «Золотой глобус» как актер драмы, приз гильдии (SAG) и премию BAFTA и поэтому считается одним из двух главных кандидатов на победу. В прессе встречаются претензии к тому, как фигура Меркьюри интерпретирована в сценарии, но к игре Малека вопросов нет.

Кристиан Бэйл — «Власть»

Бэйл не просто обладает прекрасной актерской техникой — он еще и чемпион по невероятным физическим трансформациям ради роли. Академики ценят этот вид актерского спорта: за подобные достижения в последние годы награждали Гари Олдмана и Мэттью МакКонахи, да и сам Бэйл получил первый «Оскар», исхудав для роли в «Бойце». Теперь же он преобразился в толстого и лысого старика Дика Чейни. Четвертая номинация Бэйла может превратиться во вторую победу и первую за главную роль. В комедийных номинациях «Золотого глобуса» и «Выбора критики» у него не было конкурентов, однако призы BAFTA и Гильдии киноактеров, где деления на драмы и комедии нет, он уступил Рами Малеку.

Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»

Как и Бэйл, Вигго Мортенсен серьезно поработал над своим обликом для роли приблатненного вышибалы Тони в «Зеленой книге». Артист набрал около 20 килограммов, причем в основном за счет мышечной массы. Он уже два раза претендовал на «Оскар» за главную роль (за «Порок на экспорт» и «Капитана Фантастик»), но похоже, что и в этот раз номинация не принесет результата. Особенно после того, как Мортенсену пришлось извиняться за использование расистского оскорбления на пресс-конференции — скандал случился, несмотря на то что контекст высказывания был осуждающим.

Брэдли Купер — «Звезда родилась»

Академикам нравятся актеры, которые переходят в режиссуру, и случай Купера — уже пятнадцатый, когда артиста номинируют за роль в его же собственном фильме. Надо сказать, что Купер-режиссер много сделал для этой номинации: число крупных планов Купера-актера в «Звезде» несколько выше необходимого. И это не говоря о том, что трагическая роль звезды шоу-бизнеса на закате карьеры просто очень выигрышна. Она уже принесла номинации Фредрику Марчу и Джеймсу Мейсону, которые играли в первых двух фильмах по этому сюжету, но не победили. Не победит и Купер: он не получил ни «Глобуса», ни «Выбора критики», ни приз SAG. Это уже будет четвертый неудачный подход к снаряду после «Мой парень — псих», «Аферы по-американски» и «Снайпера».

Уиллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности»

Удивительно, но у одного из лучших американских актеров все еще нет «Оскара». Дефо трижды был номинирован за роли второго плана, причем первый раз был в далеком 1987-м («Взвод»), а третий — год назад («Проект „Флорида“»). Байопик гениального художника, казалось бы, идеальный повод для того, чтобы наконец наградить заслуженного актера. Так рассудило и жюри Венецианского фестиваля, от которого Дефо получил приз за лучшую мужскую роль. Но конкуренция в этом году слишком сильна.

«Лучшая актриса»

Гленн Клоуз — «Жена»

Скорее всего, на этот раз «Оскар» уже не уйдет от Гленн Клоуз. В 1980-е она получила пять номинаций за семь лет (за роли второго плана в 1982—1984 годах, за главные роли в 1987-м и 1988-м) и в 2011-м добавила к ним еще одну за «Таинственного Альберта Ноббса». «Жена» — удобный повод наградить Клоуз. Это большая, уверенно сыгранная роль в независимой драме по феминистскому роману о писательнице, чьи тексты присваивает ее же муж-профессор. В этом сезоне актриса уже получила «Золотой глобус» и «Выбор критики» за роль в драме, а также приз SAG.

Леди Гага — «Звезда родилась»

Уже в третий раз фильм под названием «Звезда родилась» получает обе номинации за главные роли. Осечка случилась только на версии 1974 года с Барброй Стрейзанд и Крисом Кристофферсоном. А Леди Гага повторила прошлогоднее достижение Мэри Джей Блайдж — та тоже была одновременно отмечена за актерскую игру и песню («Ферма „Мадбаунд“»). Шансы на победу у Стефани Джерманотты ненамного выше, чем у ее экранного партнера Брэдли Купера, хотя на «Выборе критики» она разделила победу с Клоуз.

Оливия Колман — «Фаворитка»

Бурлескная роль полусумасшедшей королевы Анны — одно из самых ярких актерских выступлений года. Если кто-то может соревноваться за победу с Гленн Клоуз, то это Колман, за которой номинаций на «Оскар» до сих пор не значилось. Собственно, именно эти две актрисы получили в этом году «Золотые глобусы» за главные женские роли (Клоуз — за драматическую, Колман — за комедийную). Колман вышла вперед на премии BAFTA — но для Британской академии кино и телевидения могло быть важно, что она англичанка в английском фильме. На «Оскаре» такого преимущества у нее не будет.

Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»

Клоунесса МакКарти расширяет свой репертуар, хотя и за шапито «Девичник в Вегасе» она уже получала оскаровскую номинацию. «Сможете ли вы меня простить?» — шаг в сторону серьезного, пусть тоже ироничного кино, история по реальным событиям о мошеннице, подделывавшей автографы знаменитых писателей. Актерские работы — самая сильная сторона фильма, и МакКарти вошла во все шорт-листы года. Важных побед, однако, у нее ни одной.

Ялица Апарисио — «Рома»

Роль служанки в богатом мексиканском семействе — убедительная и трогательная работа Ялицы Апарисио, воспитательницы из детского сада, раньше не снимавшейся в кино. Красивый жест, но академики редко награждают актеров-любителей. Это случалось всего два раза в истории (ветеран-инвалид Харольд Расселл в «Лучших годах нашей жизни» и врач Хэйнг С. Нгор в «Полях смерти»). Зато любители демографической статистики рапортуют, что впервые актерскую номинацию получила индианка.

«Лучший режиссер»

Альфонсо Куарон — «Рома»

Альфонсо Куарон на съемках фильма «Рома»

Куарон — мексиканец, а это уже полдела. В предыдущие пять лет в режиссерской номинации побеждали он сам (за «Гравитацию»), Гильермо дель Торо и дважды Алехандро Гонсалес Иньярриту. Дело в том, что это поколение мексиканских авторов объединяет склонность к эффектным формальным приемам, которые неизменно восхищают академиков. Поскольку Куарон — сам себе продюсер, сценарист и монтажер, а теперь еще и оператор, он лично в этом году претендует на четыре «Оскара», а всего у него уже десять номинаций (включая две успешные — за «Гравитацию» он выиграл статуэтку и как монтажер). За сложные насыщенные мизансцены и убедительную атмосферу «Ромы» Куарон получил «Золотой глобус», премию Гильдии режиссеров и BAFTA — похоже, что награда от него не уйдет.

Адам МакКей — «Власть»

Адам МакКей на съемках фильма «Власть»

Уже во второй раз в забеге за режиссерским призом участвует Адам МакКей, снявший «Игру на понижение», но его стиль слишком небросок, чтобы всерьез конкурировать с Куароном за награду. Все же сильная сторона МакКея — это сценарии, и свой первый «Оскар» за ту же «Игру на понижение» он получил именно как драматург.

Спайк Ли — «Черный клановец»

Спайк Ли на съемках фильма «Черный клановец»

Удивительно, но один из самых авторитетных режиссеров США претендует на «Оскар» за режиссуру впервые. При этом его выдвигали на премию за сценарий «Делай как надо» и за документальный фильм «4 маленькие девочки», а в 2016 году наградили почетной статуэткой. Именно поэтому у Ли есть шансы на победу: может случиться, что коллеги решат наконец отдать режиссеру должное, рассудив, что Куарону «Оскаров» и так хватит. А формально объяснить это тем, что Ли мастерски работает с актерами и не стесняется смешивать игровое кино с документальным (пусть этот прием не очень нов).

Павел Павликовский — «Холодная война»

Павел Павликовский на съемках фильма «Холодная война»

У академии обязательно есть свой любимый европейский режиссер, и, кажется, поляк Павликовский сменил в этой роли австрийца Михаэля Ханеке. Этому способствуют отполированный режиссерский стиль автора и его интерес к историческим сюжетам. Павликовский стал лучшим режиссером в Канне, а «Холодная война» получила пять премий Европейской академии (оскаровские академики, впрочем, вряд ли обращают на это внимание). Впервые в истории на «Оскар» за режиссуру претендуют два фильма на иностранном языке.

Йоргос Лантимос — «Фаворитка»

Йоргос Лантимос на съемках фильма «Фаворитка»

Странная манера Йоргоса Лантимоса, пришедшего в мейнстрим из европейского арт-кино, принесла ему первую режиссерскую номинацию — до этого он выдвигался на «Оскар» за лучший иностранный фильм («Клык») и за сценарий «Лобстера». Но для победы виньетки и рюшечки Лантимоса слишком эксцентричны. Он не получил даже номинаций от «Золотого глобуса» и Гильдии режиссеров Америки.

«Лучший актер второго плана»

Махершала Али — «Зеленая книга»

То, что роль Махершалы Али посчитали второплановой, а не главной, — неочевидное решение, но да ладно. После победы за «Лунный свет» Али мгновенно превратился в одного из самых востребованных американских артистов, и вот спустя всего два года он имеет прекрасные шансы повторить достижение. В лице джазмена Дона Ширли в ретрокомедии Питера Фаррелли Али создал глубоко проработанного героя, сохраняющего чувство собственного достоинства в не самых благоприятных обстоятельствах. Актер побеждает везде — на «Золотом глобусе», BAFTA, премии SAG и «Выборе критиков».

Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»

Характерный британский актер больше всего известен по культовому фильму «Уитнэйл и Я» и нескольким ролям у Роберта Олтмена, последние же двадцать лет он иногда мелькал в независимом британском кино. Дуэт с Мелиссой МакКарти в «Сможете ли вы меня простить?» — крупнейший успех в его карьере и первая номинация на «Оскар» в возрасте 61 года. Стоит за него порадоваться, пусть даже победа с такими конкурентами Гранту не светит.

Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»

Главный ковбой современного Голливуда впервые номинирован на «Оскар», хотя и не за роль ковбоя (впрочем, близко к тому — усатый брат главного героя «Звезда родилась» хорошо смотрелся бы на обложке какого-нибудь кантри-альбома). Эллиотту уже за семьдесят, приз ему могли бы дать за совокупность заслуг. Но пока не похоже — актер получил все те же номинации, что Махершала Али («Золотой глобус», «Выбор критики» и приз Гильдии киноактеров), но во всех проиграл конкуренту.

Адам Драйвер — «Черный клановец»

По сути, в «Черном клановце» Драйвер играет актера. Его герой — полицейский офицер под прикрытием, который внедряется в ку-клукс-клан и к тому же вынужден скрывать свое еврейское происхождение. Сыграть притворство — сложная задача, и академики оценили ее вслед за «Глобусом», критиками и коллегами из Гильдии киноактеров. Драйвер — один из главных артистов своего поколения, и эта номинация должна была когда-то случиться. Вряд ли он в ней победит, но у него еще все впереди.

Сэм Рокуэлл — «Власть»

Специалист по ролям туповатых, но опасных людей, Сэм Рокуэлл уже получил статуэтку в прошлом году за именно такого персонажа в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури». А в политической комедии Адама МакКея он не без удовольствия исполняет аналогичную роль Джорджа Буша-младшего. «Глобус» отметил Рокуэлла номинацией, а вот гильдия и BAFTA проигнорировали.

«Лучшая актриса второго плана»

Эмма Стоун — «Фаворитка»

Исход голосования в этой номинации предсказать не очень просто: эффектные выходы были сразу у нескольких актрис, в том числе постоянных фигуранток «Оскара». Одна из них — Стоун, которая три года назад выиграла «Оскар» за главную роль в «Ла-Ла Ленде», а в «Фаворитке» решительно пускает в ход свой талант к эксцентрике, не забывая изображать британский акцент. Она получила номинации «Золотого глобуса», «Выбора критиков» и Актерской гильдии, но не одержала ни одной победы.

Рэйчел Вайс — «Фаворитка»

Во все перечисленные выше номинации попала и Вайс, которая в фильме Йоргоса Лантимоса играет врага героини Стоун, опытную интриганку, герцогиню Мальборо. Как в сюжете самого фильма, Вайс и Стоун конкурируют друг с другом, и в результате голоса поклонников «Фаворитки» разделяются и не дают никому из них победить. Вайс, лауреатке «Оскара» за «Преданного садовника», удалось одержать победу только на премии BAFTA, где британские фильмы, естественно, пользуются особенной благосклонностью.

Эми Адамс — «Власть»

Адамс давно заслужила статуэтку. Это уже шестая ее номинация (пять из них — за роли второго плана, одна — за главную, в «Афере по-американски»). Во «Власти» она играет Линн Чейни, жену вице-президента и серого кардинала американской политики. Адамс проиграла Реджине Кинг во всех ключевых премиях, предшествующих «Оскару», но послужной список оставляет ей шансы на победу.

Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Фильм Барри Дженкинса считался заведомым фаворитом «Оскара» благодаря успеху режиссера с «Лунным светом». Кинороман о Гарлеме 1970-х впервые показали на фестивале в Торонто, а потом выпустили в декабрьский оскаровский прокат, но он получил всего три номинации. И, скорее всего, получит только один приз — для Реджины Кинг, чья игра выделяется в сильном актерском ансамбле фильма. Об этом свидетельствуют победы актрисы на «Золотом глобусе» и премии SAG. Кинг больше всего известна ролями на телевидении и недавно получила уже третью «Эмми» — за сериал «Семь секунд», основанный на «Майоре» Юрия Быкова.

Марина де Тавира — «Рома»

Самая неожиданная номинация — у Марины де Тавиры, которая играет несчастливую мать семейства в «Роме». В отличие от Ялицы Апарисио в главной роли, де Тавира — опытная актриса с долгой профессиональной карьерой, но до сих пор она в основном играла в театрах Мехико. Ни одного фильма с международной известностью до «Ромы» у нее не было. Очевидно, у академиков любовь к «Роме» особенно сильна: у де Тавиры нет других номинаций за эту роль.

«Лучший адаптированный сценарий»

«Баллада Бастера Скраггса»

Работа братьев Коэн, снятая для Netflix, — единственный фильм в этой категории, не получивший номинации от Гильдии сценаристов Америки (WGA). Этого факта достаточно, для того чтобы считать картину аутсайдером гонки, но вряд ли братья чересчур расстроятся: у них уже две победы за сценарии (оригинальный в «Фарго» и адаптированный в «Старикам здесь не место») и еще четыре предыдущие номинации. Самая же большая неожиданность в том, что «Бастер» оказался адаптированным сценарием. Действительно, из шести новелл фильма две основаны на рассказах Джека Лондона и Стюарта Эдварда Уайта.

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Сценарий «Лунного света», по сути, был оригинальным: Барри Дженкинс переработал его из собственной пьесы, которая даже не была поставлена. Но по формальным критериям ту работу отнесли к адаптациям, и она принесла Дженкинсу «Оскар». Новый же фильм действительно экранизация, основанная на важном романе нью-йоркского писателя Джеймса Болдуина. Работа с густо населенной персонажами прозой Болдуина принесла Дженкинсу победу на премии «Выбор критики» и номинацию на «Золотой глобус», причем победившая там «Зеленая книга» и остальные три претендента сделаны по оригинальным сюжетам, и поэтому на «Оскаре» «Бил-стрит» с ними не конкурирует.

«Звезда родилась» Ветеран Эрик Рот (лауреат «Оскара» за «Форреста Гампа») и Брэдли Купер приспособили классический сюжет к современным реалиям, однако все основные события и поворотные точки перекочевали в ремейк из предыдущих версий без принципиальных изменений. Для Купера это одна из трех личных номинаций в этом году — он претендует на приз за главную мужскую роль и лучший фильм (как продюсер). «Сможете ли вы меня простить?» Николь Холофсенер, в меру успешный режиссер независимого фестивального кино, сама собиралась ставить фильм о мошеннице Ли Израэл, подделывавшей письма знаменитостей, но в итоге уступила кресло Мариэль Хеллер. Тем не менее академия отметила ее за переработку мемуаров самой же главной героини. Вместе с ней номинацию получил театральный драматург Джефф Уитти, известный своей работой на Бродвее. Авторам удалось превратить реальных людей в ярких персонажей (характерно, что фильм получил две актерские номинации), и за это они имеют шансы победить.

«Черный клановец» Спайк Ли и его соавтор Кевин Уиллмотт переписали сценарий Чарли Уактела и Дэвида Рабиновитца, в свою очередь, основанный на автобиографии главного героя картины — черного полицейского, внедрившегося в ку-клукс-клан. Есть много вопросов к тому, насколько правдиво Рон Столварт изложил собственную невероятную историю — фильм обвиняли в подтасовке фактов и обелении колорадской полиции. Но Ли и Уилмотта хвалят за то, как они придали рыхлым мемуарам четкую структуру, расставили по тексту параллели с сегодняшним днем и сумели удержать равновесие между комедией и злой социальной драмой. Наряду с «Бил-стрит» и «Сможете ли вы меня простить?» «Клановец» выиграл приз BAFTA и считается сильным претендентом на победу на «Оскаре».

Лучший оригинальный сценарий

«Зеленая книга» Мастер нижепоясного юмора Питер Фаррелли снял престижное оскаровское кино — кажется, сам этот факт настолько поразил индустрию, что Фаррелли и его соавторам Нику Валлелонге и Брайану Карри уже отписали «Золотой глобус» за сценарий. Конечно, дело еще и в динамике, выстроенной между двумя главными героями, да и в важной теме расовых отношений. Фильм претендует на приз Гильдии сценаристов, как и его конкуренты «Рома» и «Власть» (победителей объявят 17 февраля, за неделю до «Оскаров»). «Фаворитка» Второй главный претендент на статуэтку основан, как и «Зеленая книга», на реальных событиях, но гораздо более удаленных во времени. Дебора Дэвис и Тони МакНамара написали сценарий в традициях британской драматургии — пьесу о запутанных отношениях любви и власти в замкнутом пространстве (королевского двора в этом случае). Главный довод в пользу «Фаворитки» — диалоги, совершенно непристойные и при этом дико остроумные. «Фаворитка» проиграла «Золотой глобус» за сценарий «Зеленой книге», зато победила на BAFTA (держим в уме пристрастное отношение Британской академии к английским фильмам). На приз Гильдии сценаристов Дэвис и МакНамара не выдвинуты из-за регламента: условия их контракта не соответствовали профсоюзным требованиям. «Рома» Это может показаться странным, но фильмы не на английском языке довольно часто получают номинации за сценарий, а в 1960-е это вообще случалось каждый год, иногда по два-три раза. Альфонсо Куарон и сам проделывал такое в 2002 году с «И твою маму тоже» (победил другой сценарий на испанском — «Поговори с ней» Педро Альмодовара). В этот раз победить вряд ли получится: сюжет у «Ромы» довольно приблизительный, и главные достоинства фильма, очевидно, заключаются не в сценарии. «Власть» Как и в «Игре на понижение», за которую он получил «Оскар» три года назад, Адам МакКей препарирует современную политику и экономику (фильм рассказывает о Дике Чейни, вице-президенте Буша-младшего). У автора есть сильное умение превращать разговоры унылых мужчин в пиджаках в увлекательные истории — за это он получил номинации «Глобуса» и гильдии WGA, но конкуренты на этот раз слишком сильны. «Дневник пастыря»

У Пола Шредера, сценариста «Таксиста» и «Бешеного быка» и режиссера нескольких по-своему выдающихся фильмов, до сих пор не было номинации на «Оскар». Хорошо, что академия исправила этот возмутительный факт. Но о серьезных шансах речи не идет. Строгая драма Шредера о вере и ответственности, отсылающая к Брессону и Бергману, не получила должного внимания в сезон наград. Например, остался без оскаровской актерской номинации Итан Хоук, а Шредер не был выдвинут на приз Гильдии сценаристов. Победа в сценарной номинации «Выбора критиков» вряд ли окажет влияние на итоговый расклад.

«Лучший фильм на иностранном языке»

«Рома» (Мексика), режиссер Альфонсо Куарон Учитывая девять других номинаций «Ромы», вряд ли у Альфонсо Куарона есть какие-то реальные конкуренты в «иностранной» номинации. После трех фильмов в Голливуде мексиканец вернулся на родину и снял ностальгическое кино, основанное на собственных воспоминаниях о детстве в Мехико 1970-х, при этом главным героем сделал не себя, ребенка, а горничную, тем самым избежал обвинений в самолюбовании. Как ни странно, раньше Куарон не участвовал в этой номинации: «И твою маму тоже» претендовал на «Оскар» за сценарий, но Мексика в тот год выдвинула «Тайну отца Амаро», которая вышла в финал, но проиграла. «Холодная война» (Польша), режиссер Павел Павликовский Поляк Павел Павликовский победил в этой номинации со своим предыдущим фильмом «Ида», так что академикам он хорошо знаком. «Холодная война» неплохо идет в ограниченном американском прокате, у нее есть режиссерский приз Канн, а также еще две номинации на «Оскар» — за режиссуру и операторскую работу. Это единственный фильм, который мог бы отнять победу у Куарона, но только в том случае, если академики решат, что «Роме» и так хватит побед в других категориях. Такой исход, прямо скажем, маловероятен.

«Магазинные воришки» (Япония), режиссер Хирокадзу Корээда

Каннское жюри — серьезный авторитет для академиков, так что в финале номинации почти всегда есть лауреаты главного в мире фестиваля (в этом году сразу три). Японец Корээда получил «Золотую пальмовую ветвь» за довольно обычный для себя фильм — тихую драму о семейных отношениях. Правда, в этом случае семья — суррогатная, связанная не кровными узами, а нищетой и необходимостью выживать. В последний раз японский фильм побеждал десять лет назад — это были «Ушедшие» Йодзиро Такиты.

«Капернаум» (Ливан), режиссер Надин Лабаки

Как и «Магазинные воришки», ливанский «Капернаум» — драматичное кино об обездоленных, награжденное в Каннах. Только более душещипательное. Главный герой, 12-летний мальчик, подает в суд на собственных родителей за то, что они произвели его на свет и этим заставили жить в таком жестоком мире. Ливанское кино ни разу не было представлено на «Оскаре» до прошлого года, когда в финал вышло «Оскорбление».

«Работа без авторства» (Германия), режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

«Работа без авторства»

Трехчасовое кино о немецком художнике времен ГДР, влюбившемся в дочь бывшего нациста. Премьера прошла в Венеции, где фильм фурора не произвел. Зато его режиссер Хенкель фон Доннерсмарк когда-то снял «Жизнь других» и получил за нее «Оскар», так что академики до сих пор реагируют на его запоминающееся имя. Ну и, конечно, фильмы из Европы и особенно Германии на тему нацизма «Оскар» традиционно приветствует.

«Лучший анимационный фильм»

Если в главных номинациях супергеройское кино не присутствует почти никогда, то в категории за лучший полнометражный мультик все не так строго. Основная борьба здесь развернется между супергероями из Disney/Pixar (первая часть «Суперсемейки» победила в 2005 году) и супергероем Sony — Спайдерменом. Обычно «Анимационный фильм» — самая скучная номинация, в которой участвуют один диснеевский фаворит и четыре статиста. На этот раз у «Человека-паука» есть хороший шанс нарушить монополию: именно он выиграл «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии продюсеров.

Картину дополняют еще один диснеевский сиквел — «Ральф против интернета» (оригинал выдвигался на «Оскар», но проиграл «Храброй сердцем»), а также два независимых фильма. Это кукольный «Остров собак» Уэса Андерсона — второй опыт режиссера в анимации после «Бесподобного мистера Фокса» (проиграл «Оскар» пиксаровскому «Вверх»), а также аниме «Мирай из будущего» Мамору Хосоды. Если бы речь шла не об анимации, именно авторские независимые проекты считались бы фаворитами, но, как уже было сказано, призы мультфильмам дают по другой логике.

Лучший документальный фильм

В документальной номинации «Оскаров» ценятся героические истории, и главные претенденты в этом году именно из их числа, хотя это очень разные фильмы. «Свободный подъем в одиночку» — сюжет о личном подвиге: альпинист поднимается по огромной отвесной скале в Калифорнии. Фильм, ценный еще и головокружительными высотными съемками, получил максимальное количество почестей: приз зрительских симпатий в документальной секции фестиваля в Торонто, номинации продюсерской и режиссерской гильдий, приз BAFTA, а также три премии «Выбор критиков». С ним соперничает «RBG» о верховной судье США Рут Бейдер Гинзберг, которая в последние годы превратилась в икону феминисток и вообще американских либералов. Фильм собрал колоссальные для дока 14 миллионов в прокате, один «Выбор критики» и тоже претендовал на премию продюсерской гильдии (оба проиграли фильму «Будешь моим соседом?», который неожиданно не вышел в финал на «Оскаре»).

Энергичная лента о скейтерах Minding the Gap впервые была показана на прошлогоднем «Сандэнсе» и с тех пор получила призы на нескольких десятках фестивалей — она тоже может победить. Меньше шансов у фильма «Об отцах и сыновьях» о сирийской войне, хотя он победил в международном конкурсе «Сандэнса». А самый неожиданный номинант — поэтичный фильм «Округ Хейл утром и вечером» об алабамском захолустье.

«Лучший оператор»

Случай Альфонсо Куарона — четвертый, когда один и тот же человек в один год получает номинации в четырех разных категориях (после Уоррена Битти за «Небеса могут подождать» и «Красных» и после братьев Коэн за «Старикам тут не место»). Режиссер собирался работать со своим старым товарищем Эммануэлем Любецки (побеждавшим три раза подряд, в том числе за «Гравитацию»), но у них не совпали графики, и Куарон, оператор по образованию, сам встал за камеру. «Оскар» очень часто получают именно за такую броскую картинку. Эффектное ч/б с глубоким фокусом, обилие деталей и долгие планы пойдут Куарону в плюс. Что интересно, главный его конкурент — тоже черно-белый (двух монохромных фильмов в операторской номинации не было больше 50 лет, с тех пор как упразднили раздельные категории для цвета и ч/б). Поляк Лукаш Зал со своими геометрическими композициями получил за «Холодную войну» приз Американского общества кинооператоров (ASC), в то время как Куарон выиграл премию BAFTA. При этом с технической точки зрения не менее сложная задача стояла перед ирландцем Робби Райаном, впервые номинированным за «Фаворитку»: он снимал на пленку при свечах да еще через сложный объектив «рыбий глаз» в замкнутых пространствах. Список дополняют дебютант номинации Мэтью Либатик («Звезда родилась») и Калеб Дешанель, выдвинутый по старой памяти (это уже шестая его номинация без единой победы) за академичную немецкую «Работу без авторства».

«Лучший композитор»

Три главных претендента на победу используют африканскую и афроамериканскую музыку в качестве главного источника вдохновения (и сами фильмы сняты на соответствующие темы). Лидером считается Теренс Блэнчард — постоянный композитор Спайка Ли, создавший для «Черного клановца» эклектичную партитуру с влияниями джаза, R’n’B, Джими Хендрикса и голливудских саундтреков 1970-х (именно тогда происходит действие). Шансы есть у шведа Людвига Йоранссона, соединившего сенегальские барабаны и флейту с симфоническим оркестром («Черная Пантера»), и у Николаса Брителла, сделавшего джазовый саундтрек «Бил-стрит». Это его вторая работа с Барри Дженкинсом, и за «Лунный свет» Брителл тоже получил номинацию. В этом году не стоит ставить на оскаровских старожилов. Двукратный лауреат Александр Деспла сделал интересный саундтрек с японскими мотивами для «Острова собак», но вряд ли его наградят второй раз подряд, после победы за «Форму воды». Еще одна номинация — у Марка Шэймена из «Мэри Поппинс», потому что в списке должен быть мюзикл. Шэймен претендует еще и на «Лучшую песню», а всего у него теперь семь номинаций.

«Лучший монтаж»

Эта «техническая» номинация важна не только сама по себе, но и потому, что победившая в ней картина часто выигрывает и приз за лучший фильм — примерно в половине случаев, в другой же половине случаев монтажер по крайней мере номинирован (исключение — «Бёрдмэн», где просто почти нет монтажа). Действительно, все претенденты этого года представлены и в главной номинации. Победителями могут выйти «Богемская рапсодия» за концертные сцены, «Черный клановец» или «Зеленая книга» за работу с диалогами. В двух последних фильмах задача была в том, чтобы органично соединить драму и комедию, причем полагаясь именно на создание комических ситуаций в монтаже, а не на текстовые шутки. Ни один из номинантов этого года раньше не получал «Оскар».

«Лучший дизайн костюмов»

Сэнди Пауэлл, которая в этом году соревнуется (не впервые) сама с собой, довела число своих номинаций до 14 благодаря «Мэри Поппинс» и «Фаворитке». Историческое кино часто выигрывает в этой категории — не зря его называют костюмным. Но Пауэлл может не получить свою четвертую статуэтку. Кажется не менее вероятным, что с третьей попытки победит Рут Картер, создавшая фантастические африканские костюмы для «Черной Пантеры».

«Лучший монтаж звука» (sound editing)

Две номинации за звук часто путают и не отличают друг от друга, тем более что фильмы в них часто одни и те же (в этом году совпадают четыре из пяти). Монтаж звука — это аудиодизайн. Ответственный за этот процесс придумывает, какими эффектами дополнить звук с площадки, записывает их в студии и собирает вместе. А специалист по сведению уже создает звуковой ландшафт, пользуясь этими эффектами и тем, что было записано во время съемок. Поэтому монтажера можно сравнить с композитором, а сведение — с дирижированием. В этом году за монтаж звука номинировано «Тихое место», и очень вероятно, что голосующие захотят отметить эту работу, где звук играет ключевую роль для сюжета — таких фильмов в принципе немного. Есть шансы и у космического звука «Человека на Луне», для которого звукорежиссеры проводили консультации с NASA. Так фильм, который когда-то считали заведомым фаворитом «Оскара», может получить хотя бы техническую награду.

«Лучшее сведение звука» (sound mixing)

Фильмы, в которых много поют, часто фигурируют в этой категории, и на этот раз таких сразу два. Сложная задача была у команды «Звезда родилась», которой пришлось работать с дуэтами Леди Гага и Брэдли Купера, записанными вживую на открытой сцене. Но статуэтка может уйти и звукорежиссерам «Человека на Луне»: они должны были сообщить зрителю ощущение человека, летящего в металлическом ящике через безвоздушное пространство.

«Лучший короткометражный документальный фильм»

Все последние годы в этой категории побеждали исключительно фильмы на остросоциальные темы. С прогнозом это не очень помогает, потому что такое определение применимо почти ко всем финалистам: здесь есть кино о миграции («Шлюпка»), расизме («Ночь в саду»), миграции и расизме («Паршивая овца»), феминизме («Точка. Конец предложения»), ну и еще короткометражка о врачах («Конец игры»). Больше всего титулов у «Шлюпки» и «Точки» — наверное, победит одна из них.

«Лучший короткометражный анимационный фильм»

В списке два мультфильма Pixar — «Бао» и «Выходные», они же, как водится, и фавориты. «Выходные» получили главные призы и от жюри, и от зрителей на самом престижном фестивале анимации во французском Анси. Но академики скорее предпочтут «Бао», трогательную историю о китайской иммигрантке и ожившем пельмене. Мама режиссера заявлена в титрах консультантом — слишком мило, чтобы не дать награду.

«Лучший короткометражный игровой фильм»

Четкие закономерности, которые позволили бы сделать прогноз, неизвестны, кроме одной: академики часто голосуют за фильмы про детей (четыре победителя за последние семь лет). Под этот критерий подходит большинство номинантов. Самый сильный кандидат — французская история взросления «Дикарь», снятая с двумя подростками в живописном песчаном карьере. Фильм собрал много важных наград в Северной Америке — специальный приз на «Сандэнсе» и премии фестивалей в Торонто и Палм-Спрингс. О том, как жестокая реальность вторгается в детский мир, рассказывают ирландское «Задержание», основанное на реальном случае из уголовной хроники 1990-х, и «Кожа», тоже с криминальным сюжетом.

«Лучший художник-постановщик»

В этой номинации всегда соревнуются историческое кино и фэнтези — просто за сложность задачи: требуется создать убедительный предметный мир с нуля или почти с нуля. Этот год не стал исключением. Лидеры здесь — Ханна Бичлер и Джей Харт, придумавшие для «Черной Пантеры» целое государство в эстетике афрофутуризма. Может быть награждена и кропотливая работа художников «Ромы», воссоздавших в мельчайших подробностях Мехико почти 50-летней давности.

«Лучшие визуальные эффекты»

Соревноваться будут два успешных и совершенно разных эксперимента с технологиями. В очередных «Мстителях» была опробована новая система motion capture — более точная и реалистичная. Так Таносу удалось сообщить мельчайшие движения мимики Джоша Бролина, и за это достижение «Оскар» за визуальные эффекты впервые может получить Marvel. Принципиально другой подход был у группы «Человека на Луне»: режиссер Дэмьен Шазелл отказался от съемок на зеленом фоне, чтобы избежать ощущения нарисованности. Специалисты во главе с Полом Ламбертом (прошлогодний лауреат «Оскара» за «Бегущего по лезвию 2049») изобретательно совместили кинохронику NASA, которую запускали прямо на площадке на круговом экране, классические спецэффекты и небольшое (в четыре-пять раз меньше обычного) количество цифровой графики.

«Лучший грим и прически»

По недавно установившейся традиции в этой самой малочисленной номинации есть шведский фильм (в третий раз за четыре года), где двух главных актеров превратили в троллей («На границе миров»). По стародавней традиции есть историческое кино — «Две королевы». Лучшие шансы на победу — у «Власти», где Кристиана Бэйла состарили на несколько десятилетий ради портретного сходства с Диком Чейни. Во всяком случае, такая логика была у голосующих в прошлом году, когда статуэтки за «Темные времена» получили и сыгравший Черчилля Гари Олдман, и помогавшие ему гримеры.

«Лучшая песня»

Было бы смешно, если бы победу одержали дурашливые куплеты из первой новеллы «Баллады Бастера Скраггса», но это из области фантастики. Победа почти обеспечена «Shallow» — центральному номеру «Звезда родилась», который исполняют на первом совместном концерте два главных героя в исполнении Леди Гага и Брэдли Купера. Дайан Уоррен, сочинившая песню для документальной «RBG», уже в десятый раз останется без награды (кстати, одна из ее предыдущих номинаций была вместе с Леди Гага за фильм «Зона охоты», тоже неигровой).