Оторвы, танцоры и молодежь: Что смотреть дома в выходные

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

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«Суспирия»

«2 оторвы на престоле», второй сезон

Разговорное шоу двух чернокожих комедийных актрис Джессики Уильямс и Фиби Робинсон пошло на второй сезон. Жизнерадостные хохотушки по-прежнему работают в привычном жанре: выходят на сцену театра, перетирают разные злободневные темы, шутят и беседуют с гостями. Среди них, кстати, в новом сезоне обещают появиться Дэниэл Рэдклифф и Лупита Нионго.

Сериал можно посмотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Реванш»

Американский сериал ABC теперь доступен на КиноПоиске. Мыльная опера, растянувшаяся на четыре сезона, — это и драма, и мелодрама, и психологический триллер. Конрад и Виктория Грейсон посадили в тюрьму своего друга Дэвида Кларка, сфабриковав обвинение в теракте. С тех пор прошло много лет, Дэвид умер, но прошлое не может не напомнить о себе: в город возвращается дочь покойного, чтобы отомстить. Сериал с хорошо закрученным сюжетом принес «Золотой глобус» актрисе Мэделин Стоу (за роль Виктории), а Marvel Comics посвятило сериалу несколько рисованных новелл. Сериал можно посмотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»

«Жена»

У писателя Джозефа Кастелмана, похоже, пик карьеры: ему вручают Нобелевскую премию по литературе. Но в семейной жизни проблемы: общение не ладится ни с женой, ни с сыном. Кроме того, выясняется, что именно жена все эти годы и сочиняла все его романы. Сценарий фильма, фабулой напоминающего бертоновские «Большие глаза», написала драматург Джейн Андерсон («Что знает Оливия», «Безумцы»). В основе — одноименный роман американки Мэг Уолицер. Муж Уолицер, Ричард Панек, кстати, тоже писатель, но, говорят, пишет все сам и только сам.

«Кислота»

Первая полнометражная картина актера Александра Горчилина теперь доступна на КиноПоиске по подписке. Один из главных фильмов прошлого года, манифест поколения, лауреат приза за дебют минувшего «Кинотавра». Герои фильма, Саша и Петя, живут богемной жизнью, торчат в клубах, пьют, курят и развлекаются. А на деле страдают от одиночества и собственной никчемности. Не худший способ попытаться понять поколение 20+, а тем, кто постарше, — либо поворочать, либо помолодеть.

«Спаси меня», первый сезон

Незаслуженно незамеченный британский сериал Ленни Джеймса, где звезда «Ходячих мертвецов» выступил в роли продюсера, сценариста и сыграл главную роль. Обычный лондонский парень Нелли арестован, его подозревают в похищении собственной дочери. В последний раз он видел ее много лет назад, но в поисках истины ему придется узнать немало темных вещей о себе и близких людях. Критики хвалят самого Ленни Джеймса и отмечают темную и захватывающую атмосферу. Если вам мало и этого, имейте в виду, что в других ролях засветились Джейсон Флеминг, Сюранна Джоунс, Стивен Грэм. За постановку всех эпизодов отвечает Ник Мерфи (британский триллер «Кровь» с Марком Стронгом и Полом Беттани). Второй сезон уже запланирован. Сериал можно посмотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»