«Шайтанат» или «Мир Дикого Запада»: Любимые фильмы трудовых мигрантов

Приезжие из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана рассказывают, какое кино они любят и как его смотрят.

В прокате — «Айка» Сергея Дворцевого, история женщины из Киргизии, которая приехала в Москву на заработки и была вынуждена оставить своего ребенка в роддоме. Жизнь мигрантов в фильме показана как непрекращающаяся череда работы и унижений без малейшего проблесака и перерыва на досуг. Тут поспать бы нормально, а не то что в кино сходить. На самом деле не все так страшно. По просьбе КиноПоиска

Екатерина Иващенко, корреспондент агентства «Фергана», занимающаяся темой миграции, поговорила с дворниками и поварами, курьерами и дизайнерами, приехавшими в Москву из Средней Азии, и узнала, что, где и как часто смотрят живущие в столице трудовые мигранты.

Су-шеф Гульназ Келсимбаева, Киргизия

«28 панфиловцев»

Про мигрантов кино тоже смотрим. Интересно, как видят и показывают нашу жизнь кинорежиссеры. Лет пять назад в Бишкеке вышел в прокат фильм Нурбека Эгена «Пустой дом». Драма, которая показывает жизнь наших людей, проблему неравных браков и безработицы, объясняет, почему жители страны вынуждены уезжать в миграцию, как тяжело жить на чужбине. На «Айку» тоже пойдем. В сериале «Кухня» на СТС тоже была показана жизнь мигрантов, но в смешном контексте. Это тоже интересно, как мы сами воспринимаем себя в кино, часто спорим, что не так нас показывают и мы не такие.

«Кухня»

Курьер Мухаммад Джаборов, Таджикистан

— Чаще всего я смотрю фильмы через YouTube или вбиваю в Google название и затем перехожу на сайты. Периодически с парнями, с кем я снимаю квартиру, устраиваем коллективные просмотры. Придем вечером с работы, хочется же отдохнуть. Фильмы смотрим с русским дубляжем, заодно язык подтягиваем. На выходные можем и в кино сходить. В последний раз с друзьями были на сеансе в кинотеатре в ТЦ «Европейский» на новогодние праздники, посмотрели «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Хорошее кино, смешное. Все как в жизни — хорошие полицейские, плохие.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

«Неудержимые 2»

Отечественные фильмы смотрим редко. Не так уж их много можно найти в интернете. Когда возвращаемся на родину, то, конечно, смотрим. Наша киностудия «Таджикфильм» снимает неплохое кино, но оно совершенно другого формата. Например, несколько лет назад они сняли фильм про невестку «Аруси замонави», переводится как «Современная невестка». Так его вся страна посмотрела. Еще у нас сериал был очень известный снят, его даже на английский переводили — «Бехуда хорам микони». Примерно переводится как «Зря ты меня мучаешь». Там рассказывается про то, как девушка из кишлака вышла замуж за богатого парня, семья которого ее не принимала. Понимаете, у нас в кино чаще всего жизнь народа показана. 80% фильмов о том, что происходит в обществе, про отношения в семье, про любовь, про войну гражданскую тоже снимали.

Юрист Батыржон Шермухаммад, Узбекистан

— Мигранты часто смотрят пиратские фильмы с телефонов, не особо ходят в кино. Люди сюда зарабатывать едут, а поход в кино — это как минимум 500 рублей. Дешевле на своем телефоне посмотреть. Я тоже редко в кинотеатры хожу. Во-первых, на это нужно время, а у меня много работы. Во-вторых, это дополнительные расходы, поэтому фильмы я смотрю дома. За последний год посмотрел некоторые сериалы Netflix: «Мир Дикого Запада» (на самом деле это сериал HBO. — Прим. ред.) с Энтони Хопкинсом и «Карточный домик» с Кевином Спейси. Еще из сериалов мне понравился турецкий исторический фильм «Воскресший Эртугрул», где повествуется о становлении Османской империи. Рекомендую.

«Воскресший Эртугрул»

Из российского кино ничего не смотрел, больше люблю старое советское. Вот его я часто пересматриваю. Например, «Собачье сердце» недавно смотрел, очень актуально сейчас. И «Убить дракона» с Александром Абдуловым. А вот узбекское кино не смотрю. Когда в последний раз что-то посмотрел, было жалко потраченного время. Наш кинематограф больше комедийного жанра, а например, боевики ужасны. В 2000-е у нас вышел сериал «Шайтанат». Очень хорошее кино получилось, в криминальном жанре. Приобрело огромную популярность. Его потом показывали по российскому телеканалу. Хотя «Узбекфильм» — очень известная киностудия и хорошие фильмы снимала, особенно лет 20 назад. И много известных в киносреде людей родом из нашей страны. Джаник Файзиев родом из Узбекистана. Тимур Бекмамбетов жил и учился в Ташкенте. Очень известный в российском кино Сейдулла Молдахнов — тоже наш актер. Недавно он снялся в фильме «Звезды» вместе с Виктором Сухоруковым, который сыграл трудового мигранта из Ташкента.

«Звезды»

Наших актеров и актрис часто берут в российские сериалы. А если в российском кино надо показать Восток или СССР, то снимают Бухару и Самарканд и также с участием наших актеров. Когда я приезжаю на родину, то, конечно, наталкиваюсь на наше кино. Сейчас стало очень много мелодрам. Появилось много частных студий, которые для привлечения зрителей приглашают на главные роли звезд шоу-бизнеса. Они очень популярны среди населения, поэтому популярно и кино. Но фильмы немного однотипные, и сценарии похожи. Ничего нового: девушка из бедной семьи влюбилась в парня из богатой, или наоборот, и, чтобы быть вместе, им надо пережить ряд испытаний. Или девушка вышла замуж, а ее не принимает свекровь, и они весь фильм пытаются ужиться вместе. Вот что научились делать узбеки, так это презентации — красные дорожки, наряды, все как на Западе. Все потому, что у нас очень много артистов и самый продвинутый в Центральной Азии шоу-бизнес. Еще отмечу, что кино у нас целомудренное, постельных сцен нет. Даже если в показ выходят иностранные фильмы, все вырезают.

Дворник Алмаз Бектурсунов, Кыргызстан

В кино не хожу, времени нет. Я иду на работу рано утром и возвращаюсь поздно вечером. После работы смотрю телеканал «Домашний», все новые русские сериалы пересмотрел. Еще разные интересные передачи — про технику, например, смотрю по телеканалу «Звезда». ТНТ не люблю, однотипные молодежные передачи и фильмы такие же: языками мелят, вот и все кино.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Дизайнер Айжана Базаржанова, Казахстан

— Пару лет назад я подсела на скандинавский нуар — сериал «Мост», а также на сериалы и кино движения «Догма», которое создал Ларс фон Триер. Это «Торжество», «Догвилль», «Королевство». «Мост» меня покорил тем, что совместил несовместимое: жесточайшее убийство (от которого я бы раньше залезла под кровать) на фоне открыточно-прекрасной Европы. Примирил меня с несовершенством мира, где тончайшее убийство и роскошные пейзажи могут существовать рядом. Не могла оторваться. Не буду спойлерить, но всем рекомендую к просмотру.

«Мост»

Стараюсь смотреть сериалы легально, по Netflix. Обидно все-таки, когда смотришь кино, а потом — бац! — и его запрещают к показу «в вашей стране». Недавно посмотрела «Большую маленькую ложь» и «Острые предметы». Держат в драйве до самого конца. Но важно и другое: благодаря этим сериалам ты начинаешь многое понимать про себя, про свои отношения с семьей. Мы же все думаем, кто я и зачем пришел на этот свет. «Дюнкерк» сильно впечатлил. Для меня это кино про любовь, но не между мужчиной и женщиной, а про любовь в большем понимании. Когда простые люди поплыли под пулями спасать солдат, совершенно незнакомых людей — это же про нашу бессмертную душу, которая не дает тебе отсидеться дома и говорить, что это не мое дело и вообще моя хата с краю.

«Дюнкерк»

Недавно также посмотрела киргизский фильм «Ночная авария» — драматургия немного хромает, сюжетная линия могла быть более завернутой, а вот работа оператора просто потрясающая. Долгие кадры с природой под шум камыша или моря — это так обогатило картину. Думаю, что сейчас у киргизов расцвет кинематографа, там снимают очень много качественного кино. Из своего, казахского, смотрела «Звонок отцу» про ребенка с ментальными сложностями. Сначала ты сопереживаешь герою, а потом все становится предсказуемым. Сейчас все хвалят казахского режиссера Жанну Исабаеву за ее фильм «Отвергнутые». Кино про девушку из деревни, которая уехала учиться в столицу и забеременела от парня. Он ее бросил, поэтому от нее отказалась семья, и героиня пытается восстановить отношения. Радует, что сегодня в Казахстане снимается не только ура-патриотическое кино, но и кино про проблемы и традиции, где поднимаются важные для общества вопросы.

Преподаватель Максатбек Абдуназар уулу, Киргизия

— Недавно в Москве киргизский кинотеатр открыли, «Манас» называется, в честь героя национального эпоса. И вот там крутят фильмы, которые снимают в Киргизии. Меня пригласили один раз на показ, мне понравилось. Буду ходить чаще. Обычно я раза два в месяц хожу в кинотеатр «Соловей». Там цены на билеты адекватные, и показывают даже старые фильмы. Все пошло со студенческих времен — когда я учился, так лекции прогуливал. А тут сходил в «наш» кинотеатр на «наш» блокбастер «Кок-бору» («Время стойких» — Прим. ред.), он шел на киргизском с субтитрами на русском языке. Классный фильм про единство киргизов, где главная идея — что нам надо объединяться и вместе мы сила. Я думаю, что это кино для мигрантов — способ единения. Они все это чувствовали, и ради этого фильм точно надо смотреть.

«Время стойких»

Я поэтому и многие российские фильмы люблю — они мотивируют. Например, «Тренер» с Данилой Козловским или «Движение вверх» с Владимиром Машковым. Для мигрантов мотивация нужна, особенно когда проблемы на работе. А вот про любовь кино меня несильно интересует. Готов пересматривать «Гладиатора» с великим Максимусом, которого сыграл Рассел Кроу. Кроме интересного сюжета, там классная музыка, особенно в сцене, где генерал гладиаторов мотивирует. Я ее скачал, под нее бегать хорошо. Независимо от роли смотрю все фильмы с Лиамом Нисоном, очень хорошо играет.

«Пассажир»

Если проблемы на работе и совсем уныло, то пересматриваю фильм-караоке «Самый лучший день». Пару раз, когда собирались с друзьями, включали его и, знаете, отлично провели время, пели и смеялись.

Бармен Фарход Саидов, Таджикистан

— Российское кино я не люблю, актеры совершенно не умеют играть. Зато почти все западные новинки смотрю исключительно в кинотеатрах, около трех раз в месяц. На кино мне не жалко, я лучше пивка не куплю, а встану в 12:00 и схожу на сеанс за 160 рублей. У меня работа позволяет, в основном я ночью работаю. Есть ребята, которые годами не ходит на кино. Когда мама приехала ко мне в гости, я и ее в кино сводил, потому что она там последний раз при СССР была. На «Акселя» — фильм про собаку-робота. Очень хотел, чтобы мама не обычное кино посмотрела, а со спецэффектами, в 3D. Конечно, фильмы и дома можно смотреть, но кинотеатр — это совсем другое, это же атмосфера. Маме, кстати, фильм понравился. Я понимаю, что в целом это кино не на мамин вкус, но в современном кинотеатре посидеть — это круто. Вы представьте, СССР распался, и она 25 лет не была в кинотеатре.

«Аксель»

Люблю фантастику и фэнтези, потому что картинка красивая и спецэффектов много. «Фантастические твари 2» — очень хороший фильм, «Аквамен». Часто пересматриваю «Людей Икс», «Властелина колец», все, что снимает студия Marvel. Меня в современном кино раздражает одна вещь. Сверхтолерантность, что ли. Это когда в одном фильме должны быть чернокожий, китаец и индус. Вот даже если в фильме надо сыграть Бога, то даже его сыграет чернокожий. Как в кино показаны мигранты, меня устраивает. Мигранты везде, и это жизнь как есть. В США не могут показать, как было раньше, потому что «это нетолерантно».

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Мелодрамы, когда все грустно и много слез, не люблю, у меня и своих проблем в жизни хватает. Что касается отечественного кино, то я перестал его смотреть, как в Москву переехал. Во-первых, у нас одни мелодрамы снимают — кто кого бросил, кто с кем развелся. Во-вторых, я вам честно скажу, я на русском сейчас больше понимаю, чем на таджикском. На русском все нормально говорят, одинаково. То есть язык, на котором говорят по телевизору и на улице, несильно отличается. А в Таджикистане новости читают на таком литературном языке, который я уже плохо понимаю. Зато мои русские знакомые таджикское кино любят. У меня подруга подсела на наше кино, которое можно найти в интернете с переводом на русский. Ей, видимо, русских мелодрам перестало хватать, теперь еще и наши смотрит.