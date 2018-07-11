Памперсы, текила и трава: Чем торгуют кинозвезды

Знаете, куда актеры и режиссеры вкладывают свои космические гонорары? Кто из них зарабатывает на сепараторах по очистке водоемов от нефти, а кто приторговывает травкой? Вот 10 самых известных примеров их предпринимательской активности.

Джессика Альба

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Бренд: The Honest Company Чем торгует: продукты для детей с честными упаковками Пусть за последние 20 лет фильмы с Джессикой Альбой собрали больше всего негативных рецензий, звезда «Фантастической четверки» преуспела в другом. Альба — предприниматель, причем очень крутой: ее компания на пике стоимости, в 2015-м, оценивалась в 1,7 млрд долларов. В 2009 году у Джессики родился первый ребенок, и она начала осваивать детский отдел супермаркета, в который раньше не заходила: крема, присыпки, памперсы, пеленки, молочные смеси, прикорм и так далее. Джессика очень боялась, что у ребенка начнется аллергия, и внимательно вчитывалась в набранный мелким текстом список ингредиентов на этикетках товаров. Ни один из брендов в супермаркете Альбу не устроил. Тогда она открыла свой бизнес. Было это в 2011 году. «Я основала The Honest Company, потому что искала безопасные и эффективные продукты. Чтобы никому не приходилось выбирать между тем, что действительно работает и что безвредно», — объясняет Альба на официальном сайте своей компании.

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Концепция компании — максимальная безопасность продуктов и честный состав на их упаковке. В первый год продуктовая линейка насчитывала 17 наименований: средства для умывания, стиральные порошки и так далее. Вся линия хорошо расходилась с прилавков, и в первый год прибыль достигла 10 млн долларов. Дальше продуктовая линейка только расширялась, а доходы росли. Но без инцидентов не обошлось. В 2015 году The Honest Company выпустила бракованную партию солнцезащитного крема — многие клиенты получили солнечные ожоги. Затем на «честную компанию» обрушилось серьезное обвинение: Wall Street Journal провел собственное исследование и обнаружил в одном из средств для стирки лауретсульфат натрия — детергент, который содержится в 90% чистящих средств. Проблема в том, что Альба лично заявляла, что это вещество якобы никогда не используется в производстве ее товаров. В итоге все закончилось коллективным иском от покупателей, судебным разбирательством и выплатой 1,55 млн долларов в досудебном порядке.

Джордж Клуни

Джордж Клуни / Фото: Getty Images

Бренд: Casamigos Чем торгует: текила премиум-класса Так получилось, что в 2013 году Джордж Клуни, девелопер Майк Мелдман и владелец ночных клубов и ресторанов Ранде Гербер в одно и то же время строили себе отпускные резиденции в мексиканском Кабо-Сан-Лукасе. Стройка длилась несколько месяцев, и все это время соседи регулярно соображали на троих. На одной из таких встреч Клуни предложил своим друзьям не искать идеальную текилу в магазинах, а сделать собственную.

Джордж Клуни / Фото: Getty Images

Так появился бренд Casamigos («дом друзей» по-испански). Клуни, Мелдман и Гербер нашли спиртзавод в мексиканском Халиско. Главным требованием Клуни и его друзей было, чтобы текила была приятной на вкус и никогда не обжигала. Еще они хотели максимально снизить вероятность похмелья. Компания заказала тысячу бутылок на два года в качестве пробной партии, но в итоге власти попросили купить завод и получить лицензию на изготовление — объемы производства были слишком большими для личного потребления. Так появился один из самых быстрорастущих премиум-брендов текилы. Каждый из троицы вложил в бизнес по 600 тыс. долларов. В июне 2017 года бренд выкупила компания Diageo. Сумма сделки — 700 млн долларов плюс еще 300, если бренд хорошо проявит себя на рынке в течение ближайших десяти лет. Таким образом, 600 тысяч инвестиций в течение десяти лет могут превратиться для Клуни и его друзей в 333 млн долларов.

Дэвид Линч

Дэвид Линч / Фото: Getty Images

Бренд: David Lynch Signature Coffee

Чем торгует: кофе Дэвид Линч — известный фанат кофе. Если верить описанию на сайте, для своего бренда он отбирает только органически выращенные зерна. Компания Линча выпускает три смеси: Organic House Blend, Organic Espresso Roast и Organic House Blend без кофеина. Рекламу для своего кофе Линч снимает сам.



Впрочем, одним кофе Линч не ограничивается. Осенью 2017 года он продавал крафтовое пиво трех сортов: Log Lady Lager, Red Room Ale и Damn Good Coffee Stout. Еще Линч выпускал лимитированную серию футболок (26 долларов за штуку) с принтами собственного дизайна (он же не только режиссер, но и современный художник).

Кевин Костнер

Кевин Костнер / Фото: Getty Images

Бренд:Ocean Therapy Solutions Чем торгует: сепараторы для очистки водоемов от нефти В 1995 году в прокат вышел фильм «Водный мир» с Кевином Костнером в главной роли, после чего кинокарьера актера пошла под откос. В этом же году Костнер купил за 24 млн долларов компанию Ocean Therapy Solutions, специализирующуюся на ликвидации последствий нефтяных разливов. Совпадение? Скорее всего, да, потому что Костнер задумался о проблеме загрязнения окружающей среды еще в 1989-м, когда возле Аляски случился разлив Exxon Valdez (площадь нефтяного пятна составила 28 000 кв. км). До 2010 года предприятие Костнера было убыточным. Но потом случилась экологическая катастрофа на платформе Deepwater Horizon, и владелец платформы, компания British Petroleum, купила у Костнера сразу 6 очистительных установок, а потом еще 32.

Кевин Костнер, 2010 год / Фото: Getty Images

Правда, в истории со спасением водного мира не обошлось без скандалов. У Костнера было два компаньона — актер Стивен Болдуин и его приятель Спиридон Контогурис, доли которых Костнер выкупил как раз во время истории с Deepwater Horizon. Узнав о сделке с BP, они обратились с иском в суд и потребовали выплатить им неустойку в 10,64 млн долларов. Якобы Костнер выкупил их доли на деньги, полученные авансом от British Petroleum, соврав, что нефтяники не заинтересованы в контракте с Ocean Therapy Solutions. Лишь потом Болдуин и Контогурис узнали, какую прибыль потеряли. В 2012 году Костнер дело выиграл.

Марк Уолберг

Марк Уолберг / Фото: Getty Images

Бренды: Wahlburgers, AQUAhydrate, Performance Inspired Чем торгует: минеральная вода, спортивное питание,

продает фастфуд-франшизу Деловая хватка Марка Уолберга наглядно продемонстрирована его фильмографией: продюсер 26 проектов, то есть он привлек деньги на продакшен. Но и за пределами шоу-бизнеса дела у Марка идут прекрасно. Вместе с братьями он владеет сетью ресторанов Wahlburgers с заведениями во Флориде, Массачусетсе, Неваде, Нью-Йорке и Пенсильвании. Сейчас таких филиалов 14. Продавать уолбургеры может любой желающий, согласный купить франшизу за 40 тыс. долларов и делиться 6% прибыли. В планах ресторанной сети — расширение до 118 заведений!

Фото: Getty Images

Также Уолберг продает воду AQUAhydrate. Когда актер готовился к съемкам в фильме «Боец», он выпивал около 4 литров минералки в день. Как и Клуни, он решил не искать идеальный бренд, а создал свой собственный. В 2016 году Марк Уолберг запустил бренд спортивного питания Performance Inspired. Первыми товарами компании стали протеиновый батончик, сыворотка и энергетическая добавка, принимаемая перед тренировками.

Пол Ньюман

Пол Ньюман в фильме «Афера»

Бренд: Newman’s Own Чем торгует: продукты питания Десятикратный номинант на «Оскар», Кэссиди из великого вестерна «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», автогонщик-чемпион и предприниматель умер 10 лет назад. Но бизнес его живет. В 1982 году Ньюман вместе с писателем Аароном Хотчнером создал фуд-компанию Newman’s Own. Поначалу Ньюман и Хотчнер производили только заправки для салатов, но потом взялись за соус для пасты, лимонад, попкорн, острый соус, вино и другие продукты. Актер не стремился заработать на продуктовом бизнесе, всю прибыль после вычета налогов и выплаты зарплат он жертвовал на благотворительность. К 2014 году сумма пожертвований достигла 400 млн долларов. Деньги через фонд Newman’s Own распределяются между образовательными и другими благотворительными организациями. На каждой упаковке продукта Newman’s Own красуется сам актер, одетый в костюм, который отражает суть продукта. Итальянский соус, например, украшен портретом Ньюмана в костюме римского центуриона, на этикетке соуса «Цезарь» — Ньюман в лавровом венке.

Соуc производства компании Newman’s Own

После смерти Ньюмана в 2008 году продуктовый бренд перешел к председателю совета директоров компании Роберту Форрестеру. Актер считал, что Роберт разделяет с ним его убеждения, но семья Ньюмана придерживается иного мнения. Сьюзан Ньюман, дочь Пола, заявила, что Форрестер «выдавил семью из правления фонда Newman’s Own». В интервью Vanity Fair она также сказала, что никто из семьи Ньюман не верит Форрестеру и не уважает его. Тем не менее на сайте Newman’s Own Foundation Форрестер все еще указан как президент фонда.

Фрэнсис Форд Коппола

Фрэнсис Форд Коппола и Джиа Коппола / Фото: Getty Images

Бренд: Francis Ford Coppola Presents Чем торгует: вино и марихуана «Вино и каннабис — два древних и щедрых дара природы», — сказал Коппола в ноябре 2018 года. Выращивать марихуану он будет в Калифорнии, где каннабис легализован с начала 2018-го. В штате разрешено хранить до 28 граммов марихуаны. Единица хранения от Копполы обойдется в 100 долларов и будет стилизована под бутылку вина — все же Коппола прежде всего винодел (особенно если учесть, что последний его фильм вышел в 2011 году). В 1975-м он купил 375 акров виноградников в Калифорнии и в 1977 году выпустил первую партию своего вина. Сейчас у винодельни Копполы 10 линеек. К слову, Коппола пакует нетрадиционно не только каннабис, но и вино. Серию Pinot Noir California Vineyard режиссер продавал в жестяных банках. Кроме того, под брендом Francis Ford Coppola Presents работают кафе и рестораны, а также издается литературный журнал Zoetrope: All-Story. По примерным оценкам, состояние Копполы — 300 млн долларов.

Эштон Кутчер

Эштон Кутчер / Фото: Getty Images

Бренд: A-Grade Investments Чем торгует: акции стартапов Принято считать, что пик актерской карьеры Кутчера давно позади, но вряд ли он об этом грустит. В 2009 году Эштон начал вкладываться в перспективные стартапы. Тогда у него появилась доля в Foursquare и Skype, который позднее приобрела компания Microsoft. Поняв, какой доход могут приносить инвестиции, Кутчер создал венчурную фирму. Актер вместе с двумя компаньонами-инвесторами начал выбирать проекты, направленные на диджитал-сферу. «Я ищу компании, которые решают проблемы и расширяют границы», — говорил в 2011 году Кутчер в интервью New York Times. Вообще, в стартапы и компании инвестируют многие звезды кино, музыки и искусства, но Кутчер в наш список попал из-за масштаба своей деятельности. Он вложился в Spotify, AirBnB, Uber, Shazam, Pinterest и Soundcloud, до того как эти компании раскрутились и стали стоить миллиарды. Кутчер даже попал на обложку Forbes!