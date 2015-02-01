Выбор редакции: Кто должен стать новым Бэтменом

Пока Мэтт Ривз ищет для фильма нового Темного рыцаря, КиноПоиск предлагает своих кандидатов на роль.

Бэтмен — один самых известных и популярных героев современной поп-культуры. Поэтому нет ничего удивительного, что фанаты с интересом наблюдают за процессом выбора актера на роль любимого персонажа. Последним плащ Темного рыцаря примерил Бен Аффлек. Сперва к нему отнеслись с подозрением, но теперь будут скучать: в «Бэтмене» Мэтта Ривза зрителей ждет новый Брюс Уэйн, который в костюме летучей мыши вершит правосудие на улицах Готэма. И пока Ривз и студия Warner не сделали окончательный выбор (а букмекеры предположили, кого могут взять), КиноПоиск предлагает своих кандидатов.

Лего Бэтмен

«Лего Фильм: Бэтмен»

«Лего Фильм: Бэтмен» — один из лучших фильмов о Темном рыцаре, который идеально передает все сильные и слабые стороны этого персонажа. Главная прелесть в том, что фигурка (с голосом Уилла Арнетта) идеально впишется в реалистичный Готэм того же Кристофера Нолана. Только представьте: игрушечный Бэтмен среди обычных людей ловит человеческого Джокера или разбирается с Пингвином. К тому же из него получится отличный детектив, как и задумал Мэтт Ривз. Идеальная современная версия «Кто подставил кролика Роджера», только не с кроликом, а с мышью.

Том Харди

Том Харди / Фото: Getty Images

Харди, как никто другой, умеет играть не лицом, а всем телом или его частями — спиной, плечами, загривком. И голосом, конечно. Эти навыки, очевидно, необходимы, когда создаешь героя, проводящего значительную часть экранного времени в маске летучей мыши. Но ведь Харди уже был Бэйном? Тем лучше, да здравствует лютый постмодернизм.

Джозеф Гордон-Левитт

Джозеф Гордон-Левитт / Фото: Getty Images

Да, во вселенной Кристофера Нолана персонаж Гордона-Левитта находит бэт-костюм ПОСЛЕ того, как Брюс Уэйн уходит на покой, а Мэтт Ривз собирается снять историю молодого Бэтмена. Ну и что? Дайте Джозефу уже надеть мышиную маску! У него есть отличная способность быть смешным и трагическим одновременно, и ему одинаково идут смокинги и супергеройские плащи.

Шайа ЛаБаф

Шайа ЛеБаф / Фото: Getty Images

Брюс Уэйн еще молод и делает бровки домиком. Никто, НИКТО не сможет заподозрить в нем супергероя, если у него лицо Шайи. Вспомните ЛаБафа с пакетом на голове — вот, уже был опыт, сможет сыграть героя в маске. И пиар-кампания вокруг фильма развернется феерическая: Шайа — тот еще мастер.

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

В двух веках (двадцатом и двадцать первом) актриса играет мужчин, превращающихся в женщин, женщин-мужчин, женщин и мужчин. «Орландо», «Константин», «Доктор Стрэндж», «Суспирия» — вот минимальный список, где Тильда меняла пол или была бесполой. Так пусть уже будет Бэтменом! Холодным, бесстрастным, андрогинным миллионером Брюсом Уэйном днем и страстным борцом с криминалом в плаще и маске ночью. То-то Джокер удивится.

Брентон Туэйтс

Брентон Туэйтс / Фото: Getty Images

Еще один Робин в нашей подборке, но из сериала «Титаны». Там его герой от всей души ненавидит Бэтмена, и какой же иронией будет отдать именно Брентону роль летучей мыши в большом кино. В «Титанах» Туэйтс, запомнившийся как «мальчик из „Пиратов Карибского моря“», внезапно показал, что умеет играть и экшен, и драму, так что с задачей показать становление Бэтмена справится.

Скотт Иствуд

Скотт Иствуд / Фото: Getty Images

У сына Клинта Иствуда есть необходимая стать и подбородок, а также экшен-подготовка. Разве что как актер Скотт не ахти какой, но зато какие красивые будут титры: Бэтмен — Иствуд. Эх, был бы сын-актер еще и у Марлона Брандо.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Потому что сколько можно терпеть брутальных накачанных супергероев с низким басом, выдающимися чертами лица и прямолинейным взглядом на мир? Может, Бэтмен на самом деле в душе нежный интеллигентный мальчик с кудрями. И персиком — куда ж без него.

Кевин Спейси

Кевин Спейси / Фото: Getty Images

Скандал с изнасилованием несовершеннолетних подростков нанес непоправимый удар карьере актер. Однако кто-то в редакции считает, что маска и костюм — отличная возможность продолжить карьеру и остаться на экране неузнанным. Брюс Уэйн в исполнении Спейси будет выглядеть страшнее Бэтмена, а Робина к нему не подпустят на пушечный выстрел.

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип / Фото: Getty Images

«Мэрил Стрип может сыграть Бэтмена и идеально вписаться в роль, — считает Кэмерон из сериала «Американская семейка». — Она совершенство». Редакция КиноПоиска также считает, что эти слова идеально описывают наше отношение к актрисе в роли Темного рыцаря.