Юбилеи февраля: От комедий до трагедии, от Иисуса до Хранителей

Еще 10 великих или просто любимых вами и нами фильмов, которые стоит пересмотреть в ближайший месяц.

«Зардоз» — 45 лет

6 февраля

«Зардоз» входит в список «100 самых лучших плохих фильмов», составленный основателем премии «Золотая малина» Джоном Уилсоном. Это действительно неотразимо странное кино: Шон Коннери в красных шортах и с длинной косичкой, летающая каменная голова, местами медитативное, местами галлюцинозное действие... Уловить сюжет удается не сразу, но постепенно история проясняется: это же сказка о волшебнике страны Оз! Теперь становится понятным и название. Несмотря на время действия (2293 год), будущим (по крайней мере стандартными киношными фантазиями на эту тему) тут и не пахнет: что-то от древнегреческой трагедии, что-то от рукодельной фантастики 1980-х, что-то от антиутопии с библейскими аллюзиями. Кстати, режиссер Джон Бурмен взялся за этот проект после того, как не сложилось с экранизацией «Властелина колец» (позже он снова пытался вернуться к Толкину, но вновь безуспешно; часть уже выстроенных декораций для эльфийского леса можно увидеть в «Экскалибуре», снятом через семь лет).

«Сверкающие седла» — 45 лет

7 февраля

Режиссер Мэл Брукс — настоящий наследник абсурдной комедии братьев Маркс, синоним которой — хаос. И герои этого как бы вестерна вытворяют все, что хотят: вождь индейцев, которого сыграл сам Брукс, разговаривает на идиш; присланный из центра в маленький городок шериф — афроамериканец (и это не дань модной сегодня политике diversity, а шутка такая). Персонажи не стесняются обращаться в камеру к зрителю, а в финале и вовсе приходят смотреть на самих себя в кинотеатр. Что же там идет? Безумная пародия на «Ровно в полдень». Брукс даже предлагал сняться в фильме «королю вестерна» Джону Уэйну. Уэйн согласился посмотреть сценарий, а потом сказал, что считает его слишком непотребным, чтобы сниматься. Но заверил режиссера, что станет первым в очереди на премьеру.

«Экзистенция» — 20 лет

16 февраля

Вместе с «Нирваной» (1997) и «Тринадцатым этажом» (1999) «Экзистенция» стала одной из первых ласточек киберпанк-триллеров новой компьютерной эпохи.

Дэвид Кроненберг населил виртуально-реальный мир «Экзистенции» любимыми образами и мотивами (органические структуры и материи вступают в странные отношения с машинными технологиями). Мы, как и персонажи, до конца не знаем и не понимаем, где кончается вынесенная в название компьютерная игра и где начинается реальная жизнь (хотя считается, что волосы Дженнифер Джейсон Ли становятся более или менее волнистыми в зависимости от того, где героиня находится). Финальный кадр — Джуд Лоу и Ли с пистолетами в руках целятся прямо в зрителя — стал практически культовым, а повисший в воздухе экзистенциальный вопрос («Мы все еще в игре?») актуален и сегодня, в эпоху повсеместного ухода в виртуальное пространство социальных сетей.

«Шербурские зонтики» — 55 лет

19 февраля

Молодые, красивые, счастливые Ги и Женевьева любят друг друга и хотят пожениться. Мама девушки против, ведь дочь слишком молода, торопиться некуда, мало ли что может случиться. Кое-что действительно случается: Ги призывают в армию, влюбленные проводят единственную ночь вместе, молодой человек уходит, а девушка остается одна. Только теперь она ждет ребенка. А в это время рядом появляется эффектный и обаятельный Ролан. «Зонтики» — самая успешная работа мастера музыкального фильма Жака Деми (золото в Каннах и пять номинаций на «Оскар») — была во многом неординарной для своего времени. Герои не говорят — поют каждое слово, точно в опере; весь мир вокруг них выкрашен в необыкновенно яркие краски — лимонные, неоново-розовые, салатовые, коралловые. Это один из любимых фильмов Дэмьена Шазелла (и его постоянного соратника, композитора Джастина Гурвица), послуживший главным источником вдохновения для «Ла-Ла Ленда». Посвященный фильму магазин зонтов в портовом городе Шербур до сих пор существует по адресу: 13 Рю де Порт.

«Евротур» — 15 лет

20 февраля

Типичные американские подростки (как их представляет себе Голливуд) только что закончили колледж и полны надежд на будущее. Но оказывается, что девушка главного героя, Скотти, была ему не совсем верна. Чтобы забыться и доказать ей и себе, что он тоже может быть непредсказуемым, Скотти в компании друзей отправляется в Европу на поиски немецкой подруги по переписке. Непристойности и издевательства над всяческими клише европейского быта (Англия — безумные футбольные фанаты, Голландия — марихуана и улицы красных фонарей, Франция — нудистский пляж) бьют в фильме через край. Но, несмотря на обертку непотребного подросткового кино в духе «Американского пирога», «Евротур» выигрышно выделяется на общем тестостероновом фоне подобных картин. Герои обаятельны (у одного из персонажей очень смешная коллекция футболок), финал в Ватикане по-хорошему абсурден, в крошечном эпизоде появляется легендарная Джоанна Ламли, звезда отвязного сериала «Красиво жить не запретишь», а король эффектных появлений Мэтт Дэймон мелькает в гениальном камео, исполняя незабвенный хит «А Скотти не знает».

«Хранители» — 10 лет

23 февраля

Десять лет назад у нас не было Мстителей — у нас были Хранители. Одноименный графический роман Алана Мура и Дэйва Гиббонса с оригинальной нелинейной структурой как нельзя лучше подошел режиссеру-визионеру Заку Снайдеру. Фильм открывают, наверное, самые изобретательные титры в супергеройском кино вообще: короткий дайджест переписывает под сюжет фильма всю историю Америки начиная с 1930-х. Одна из первых масштабных и многофигурных экранизаций комиксов уже наполнена пронзительной горечью и ностальгией, как будто она закрывает тему, а не открывает ее (собственно, исходный комикс как раз и прощался с мифом о супергероях). Сложное переплетение событий будущего, прошлого и настоящего, сложные перипетии в отношениях между неоднозначными разочарованными персонажами (герои в отставке, на пенсии, забытые и забывшие), а также небанальный визуальный ряд с резкими вспышками цвета (желтый значок-смайлик с каплей крови, светящийся голубым светом доктор Манхэттен) — зрелище вышло завораживающим.

«Страсти Христовы» — 15 лет

25 февраля

Агрессивно-натуралистическое полотно, изображающее последние дни жизни Христа с таким беспощадным правдоподобием, что зрителям на показах становилось плохо. Однако мы ценим фильм Мэла Гибсона совсем не за это. С помощью флешбэков, музыки, особенной замедленной съемки и других художественных приемов режиссер превращает канонический библейский сюжет в настоящий напряженный триллер, который смотрится по-новому страшно. Реалистичность и натурализм на самом деле дарят этой даже слишком хорошо известной легенде пульсирующее ощущение обыденности. Гибсон, как позже и в «Апокалипсисе», рассказывает историю не словами, а образами, поэтому его герои могут позволить себе говорить на мертвом или на несуществующем языке (сначала Гибсон хотел выпустить фильм в кинотеатры вообще без субтитров). Рекорд, когда-то установленный «Страстями», был побит только в 2016 году «Дэдпулом», а до того они были самой кассовой картиной с рейтингом R (то есть не подходящей для самостоятельного просмотра зрителями младше 16 лет). Впрочем, они до сих пор остаются самым кассовым фильмом, показанным в США с субтитрами, и самой кассовой картиной на религиозную тему в истории мирового кино.

«200 сигарет» — 20 лет

26 февраля

Незамысловатая романтическая комедия, сшитая из кусочков разных историй в духе будущего всенародного хита «Реальная любовь». И одновременно идеальный новогодний фильм, создателям которого удалось ухватить особенное новогоднее настроение: радостная эйфория, желание и предощущение чуда, смешанные с отчаянием и страхом перед новым годом с его неизбежными переменами и неизвестностью. Герой Пола Радда выражает все это одной точной фразой про «нависающее обязательство хорошо провести время». Канун 1982 года, время действия «Сигарет», выглядит неожиданно: наряды, обстановка и общее настроение тут как в начале 1990-х, по которым мы все сегодня так ностальгируем. Фильм украшают три запоминающихся пальто — на Кристине Риччи, на Кортни Лав и на ангелоподобной Кейт Хадсон — и фразы вроде «Ты мне нравишься, но не как мужчина, хотя ты привлекательный». Кроме Кортни Лав, в картине куча других звезд 1990-х и 2000-х: та же Риччи, Радд, юные братья Аффлек и даже певец Элвис Костелло в роли самого себя.

«Старски и Хатч» — 15 лет

26 февраля

Культовый фильм 2000-х по мотивам культового сериала 1970-х. Два непохожих друг на друга, но одинаково очаровательных детектива в брюках клеш на изломе диско-семидесятых как могут борются с преступностью на улицах выдуманного солнечного Бэй-Сити: ловят напыщенного наркодилера (Винс Вон), рассекают на ультрамодной тачке, танцуют, мимоходом пародируя классику 1960—1970-х — от «Беспечного ездока» до «Лихорадки субботнего вечера». В фильме Тодда Филлипса следствие ведут трагический комик Оуэн Уилсон с грустным взглядом и интеллектуал (как мы сегодня понимаем) Бен Стиллер. Актеры оригинального сериала Дэвид Соул и Пол Майкл Глейзер появляются в трогательной финальной сцене, по-отечески передавая эстафету новым героям. Поддержать друзей пришел и Уилл Феррелл, взяв на себя совершенно безумную роль эксцентричного заключенного.

«Девушка с татуировкой дракона» — 10 лет

27 февраля