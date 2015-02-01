«Дикая жизнь» и «Имя мне Ночь»: Что смотреть дома в выходные

Фильмы для домашнего онлайн-просмотра — выбор редакции КиноПоиска.

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«Имя мне Ночь»

Эксклюзивная премьера КиноПоиска — детективный сериал, действие которого тоже происходит в американских 1960-х. Дочь белого и афроамериканки, юная Пэт, узнает, что ее настоящее имя — Фона Ходел, а женщина, которую она все это время считала матерью, взяла ее на попечение ребенком. Поиски настоящих родителей, на которые отправляется девушка в компании своего нового знакомца, журналиста Джея Синглетери (Крис Пайн), вполне могут принести совсем не те результаты, на которые они оба рассчитывают. Сюжет сериала навеян историей реально существовавшей Фоны Ходел и написанной ею (в соавторстве с Дж.Р. Бриамонте) книгой «Однажды она потемнеет». Плюс историей про страшное убийство Элизабет Шорт, известной как Черный Георгин, потрясшее Америку 1940-х. Режиссер — автор «Монстра» и «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс, сценарий написал ее муж Сэм Шеридан.

«Дикая жизнь»

Америка 1960-х. Четырнадцатилетний Джо видит, как разваливается его семья. Отец мечется между работами, мать недовольна переездами. Конфликт между родителями набирает обороты, а мальчик отстраненно и безмолвно наблюдает, при этом переживая всю палитру чувств, все 400 ударов. Режиссерский дебют Пола Дано, того самого парня из «Маленькой мисс Счастье» и «Войны и мира», который теперь решил снимать сам, как и многие его коллеги (например, Джона Хилл или Грета Гервиг). Многие отмечают искренность этой картины.

«Ответный удар», 6-й сезон

Сериал об элитном подразделении британской военной разведки основан на романах бывшего сержанта Особой воздушной службы Великобритании Криса Райана. В профессиональной жизни Райана все было настолько захватывающе, что дошло уже до шестого сезона. Настоящая энциклопедия для любителей оружия — здесь можно увидеть всякие винтовки, гранатометы, огнеметы. Забавно, что во время съемок первого сезона актеры, еще не умевшие толком обращаться со всем этим арсеналом, пользовались муляжами и макетами, гранаты кидали бутафорские. К шестому сезону оружием они овладели, и теперь им на площадку подвозят самые настоящие боеприпасы. Еще из достижений: в предыдущем, пятом сезоне сразу несколько актеров из «Игры престолов» играли здесь разного рода злодеев и подонков. Есть предположение, что шестой сезон тоже не обойдется без сюрпризов. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Апгрейд»

История из недалекого будущего — века технократии, естественно. Все автоматизировано, везде чипы, микросхемы и искусственные разумы. Механик Грей слишком старомоден, чтобы всем этим пользоваться. Он любит олдскульные тачки! Однако несчастный случай заставляет с компьютерами породниться: ему в позвоночник вживляют чип, который не только поднимает калеку на ноги, но и дарит необычайные способности. Теперь Грей должен разобраться, кто виновен в произошедшем. Фантастика, уже названная «„Веномом“ для бедных» от австралийца Ли Уоннелла, автора «Астрала 3» и сценариев к франшизе «Пила».