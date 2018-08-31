Премьеры недели: МакКонахи с ружьем, аргентинские маньяки и русские бесы

Рэйчел Вайс и Эмма Стоун сражаются за любовь английской королевы, Марк Уолберг и Роуз Бирн усыновляют детей, а Мэтью МакКонахи торгует оружием.

Все кинофильмы из списка вышли в прокат 31 января. Даты премьер фильмов со стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Фаворитка»

Покорив публику и каннское жюри философскими притчами про лобстеров и священных оленей, Йоргос Лантимос решил обратиться к истории и костюмному кино. Англия, начало XVIII века. Герцогиня Мальборо властвует над сердцем королевы Анны, но однажды при дворе появляется сестра герцогини, и между женщинами разворачивается настоящая война за королевское внимание и любовь. Забавно, что исполнительницы главных ролей Рэйчел Вайс и Эмма Стоун сражаются между собой и в жизни — за грядущий «Оскар». Обеих номинировали в категории «Лучшая актриса второго плана». Помимо актерской игры, критики отмечают лихость и фирменный цинизм Лантимоса в изображении дворцовых интриг, а сам фильм выдвинут не только на американский «Оскар» в девяти категориях, но и на его британский аналог BAFTA с рекордными двенадцатью номинациями.

«Белый парень Рик»

Ян Деманж, снявший военный триллер «71» о конфликте в Северной Ирландии, следующий свой фильм также сделал по реальной истории. Детройт, середина 1980-х, нищета, бандитизм и наркотики. Ричард Верши в исполнении Мэттью МакКонахи живет с двумя детьми — дочерью-наркоманкой Доун и сыном Риком, торгует оружием и самопальными глушителями. Однажды Рик решает взять продажи в свои руки, на чем его и ловит ФБР. Чтобы спасти отца от тюрьмы, Рик-младший становится информатором, самым юным в Бюро. Криминальная драма у Деманжа очень быстро превращается в социальную: он больше живописует тяготы семьи Верши, чем детективные хитросплетения. Но сочувствовать белому парню Рику, которого ФБР позже прокинуло с защитой, получается с большим трудом, несмотря на все старания актеров. Торговля оружием и наркотиками — это не самые романтические занятия для зрительской любви.

«Семья по-быстрому»

Комедия от сценариста «Мы — Миллеры» и режиссера «Папы-досвидос» и «Несносных боссов 2» Шона Андерса, что настраивает на определенный юмор. Марк Уолберг и Роуз Бирн играют супружескую пару, которая усыновила троих мексиканских детей. Вообще-то сначала они выбрали девочку-подростка, но у нее обнаружились младшие брат и сестра — ну, и не разлучать же бедняжек? Шаг за шагом новоиспеченные родственники выстраивают настоящую крепкую семью на зависть соседям. В основе, вы не поверите, тоже реальная история. Причем — вы не поверите дважды — самого Шона Андерса. В Штатах фильм уже вышел и был назван критиками честным и душевным, так-то.

«Мирай из будущего»

Маленький мальчик ревнует родителей к новорожденной сестре, но однажды получает волшебную возможность познакомиться с нею взрослой, из будущего. Более того, он попадает в фантастический мир, где время переплелось, и видит не только сестру-подростка, но и свою маленькую маму, и даже юного дедушку. Трогательная семейная сага Мамору Хосоды получила номинацию на «Золотой глобус» (но уступила награду «Человек-паук: Через вселенные») и поборется за «Оскар».

«Ангел»

И снова реальная история, на этот раз знаменитого аргентинского серийного убийцы Карлоса Робледо Пуча, прозванного за свою красоту Ангелом Смерти. К преступлениям он относился как к искусству (привет, Ларс фон Триер!), и к 20 годам на его счету было 11 убийств и свыше 40 ограблений. Карлоса арестовали в 1972 году, он провел в тюрьме больше 45 лет — это самый долгий срок заключения в Аргентине. Специально ради него в стране изменили законы так, чтобы Пуч не мог выйти на свободу до тех пор, пока жив кто-то из родителей его жертв. Сам Карлос мечтал, чтобы фильм о нем снял Квентин Тарантино, а его бы сыграл Леонардо ДиКаприо. Увы (или к счастью), но в результате историю экранизировал испанец Луис Ортега под продюсерским присмотром братьев Агустина и Педро Альмодоваров.

«Русский бес»

Григорий Константинопольский, на днях отметивший 55-летие, после успеха «Пьяной фирмы» выпустил полный метр, такой же лихой и беспощадный и снова с Иваном Макаревичем в главной роли. Его Свят влюблен в дочку банкира Асю и собирается на ней жениться, а также взять у Асиного папы кредит на открытие ресторана «Русский бес». Ася не дает Святу до свадьбы по религиозным соображениям, Свят начинает вместе с нею ходить в церковь к батюшке. Ну, и всё. Далее перед нами разворачивается достоевщина, соллогубовщина, и все это размахивает топором Патрика Бейтмана. Не зря же подназвание картины — Russian Psycho. Умудренный по паспорту годами режиссер снял очень современное, циничное и вместе с тем горькое высказывание на тему «Ничто не ново под луной». «Русского беса» называют постмодернизмом, метамодернизмом, гиньолем — в общем, это чумовая провокация, от которой вы умрете в зале. Сам Константинопольский считает свой фильм комедией и говорит, что она о человеке, который жаждет успеха любой ценой, потому что его страшит забвение. Жюри «Кинотавра» старания оценило и вручило Григорию приз за лучшую режиссуру. Посмотрим теперь на реакцию зрителей.

«Рассвет»

Очередная отечественная попытка поднять жанр хоррора. На этот раз с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Ее героиня видит во сне погибшего брата, ее преследуют кошмары, и в институте сомнологии она вместе с другими пациентами погружается в так называемое осознанное сновидение. Когда наступает рассвет, все участники эксперимента просыпаются в другой, страшной реальности.

«Бархатная бензопила»

Netflix, 1 февраля

Дэн Гилрой, Джейк Джилленхол и Рене Руссо снова вместе после «Стрингера» и рассказывают историю убийственного искусства — буквально, убивающего людей. Пожилой художник-затворник оставил после смерти очень странные работы. Они производят неизгладимое впечатление на каждого, кто их видит, после чего в их жизни начинает твориться всякая чертовщина. В смертельную ловушку попадают владелица галереи, арт-критик и амбициозная ассистентка. Их гибель для публики выглядит как еще один акт искусства. В картине также снялись Тони Колетт, Джон Малкович, Наталия Дайер и Том Стёрридж. Гилрой снял фильм по собственному сценарию, в котором под вуалью мистики высмеивает человеческую жадность, одиозный мир современного искусства и его персонажей.