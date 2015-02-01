Сериалы февраля: Небесный Рэдклифф и смерть в «Матрешке»

Что смотреть в последний зимний месяц? Супергероика от вокалиста My Chemical Romance, «День сурка» с Аллой Пугачевой и Стив Бушеми в роли Бога-лентяя.

«Матрешка», 1-й сезон

Netflix, 1 февраля

«Навстречу тьме», пятый эпизод

Hulu, 1 февраля

Хоррор-антология, спродюсированная Джейсоном Блумом, продолжается. Полуторачасовые серии выходят раз в месяц и посвящены праздникам. Нетрудно догадаться, какой выбран мишенью в феврале. Эпизод «Рассвет» представляет собой смесь ромкома и ужастика: двое незнакомцев в застрявшем лифте без надежды на скорое вызволение. Режиссером выступил Даниэль Штамм («13 грехов»).

«Все схвачено», 3-й сезон

CBS, 4 февраля

В этом году сериалу «Друзья» исполняется 25 лет, а вопрос «Есть ли жизнь после культового ситкома?» остается актуальным. Ответом на него может быть «Все схвачено», в котором Мэтт ЛеБлан играет роль мужа-домохозяина, в то время как его жена (Лиза Снайдер) возвращается на работу. Критикам семейная комедия не нравится категорически (на Rotten Tomatoes у шоу неутешительные 21%), но, очевидно, что свой зритель у нее есть, иначе «Все схвачено» не возвращалось бы с третьим сезоном.

«Спаси меня», 1-й сезон

Sky/«Амедиатека», 7 февраля

Незаслуженно незамеченный британский сериал от Ленни Джеймса — звезда «Ходячих мертвецов» выступил в роли продюсера, сценариста и сыграл главную роль. Обычный лондонский парень Нелли арестован, его подозревают в похищении собственной дочери. Последний раз он видел ее много лет назад, но в поисках истины ему придется узнать немало темных вещей о себе и близких людях. Критики хвалят самого Ленни Джеймса и отмечают темную и захватывающую атмосферу. Если вам мало и этого, то стоит знать, что в других ролях засветились Джейсон Флеминг, Сюранна Джоунс, Стивен Грэм. За постановку всех эпизодов отвечает Ник Мерфи (британский триллер «Кровь» с Марком Стронгом и Полом Беттани). Второй сезон уже запланирован. Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Живем сегодняшним днем», 3-й сезон

Netflix, 8 февраля

Сериал про большую кубино-американскую семью, обитающую под одной крышей. Проблемы матери-одиночки и подростковые поиски себя разрешаются исключительно в юмористическом ключе. Староразрядный ситком с закадровым смехом для тех, кто соскучился по американским жизнеутверждающим сериалам.

PEN15, 1-й сезон

Hulu, 8 февраля

Шоу про семиклассниц, созданное Майей Эрскин и Анной Конкл. Ключевая фишка — создательницы сами играют главные роли (им уже за 30), а остальные актеры соответствуют возрасту своих персонажей. В продюсерах PEN15 — комики из the Lonely Island. Трейлер не предвещает большой хит, но все может измениться с выходом самого сериала.

«2 оторвы на престоле», 2-й сезон

HBO/«Амедиатека», 9 февраля

Джессика Уильямс и Фиби Робинсон / Фото: Getty Images

«Чудотворцы», 1-й сезон

TBS/КиноПоиск, 12 февраля

Кинозвезды продолжают лезть в телик. В новом сериале TBS длинноволосый Стив Бушеми играет Бога-пофигиста, а бородатый (поначалу) Дэниэл Рэдклифф — ангела из департамента отвеченных молитв. На людей Бог давно забил, собирается взорвать Землю, поэтому дело в свои руки возьмут Рэдклифф и его неумная коллега (Джеральдин Висванатхан). «Чудотворцы» — экранизация романа «What in God’s Name» Саймона Рича, который удостоился лестных сравнений с Дугласом Адамсом. Для тех, кто не в курсе, Рич — бывший сценарист Saturday Night Live и создатель образцового сюрреалистичного ромкома «Мужчина ищет женщину». Трейлер обещает милое и душеспасительное зрелище, так что на «Чудотворцев» стоит обратить внимание. В России сериал будет эксклюзивно доступен на КиноПоиске.

«Красная дверь», 2-й сезон

RAI 2, 13 февраля

Продолжение итальянского детектива в духе шьямалановского «Шестого чувства». Следователь Леонардо Калиостро (Лино Гуанчале) из маленького города Триеста расследует появление в округе нового наркотика и погибает от руки неизвестного убийцы. Расследованием, соответственно, он занимается в призрачном виде. Задач у Калиостро не одна — выяснить, кто его убил, и спасти жену от неминуемой гибели. Помогает ему маленькая девочка-медиум.

«Странный город», 1-й сезон

YouTube Originals, 13 февраля

«Академия „Амбрелла“», 1-й сезон

Netflix, 15 февраля

В 1989 году в мире родились 43 ребенка с экстраординарными способностями. Семерых из них усыновил эксцентричный ученый Реджинальд Харггривс (плюс ко всему инопланетянин), основав академию «Амбрелла». Спустя год после его смерти молодые супергерои собираются вместе — конечно же, для спасения мира. Новый сериал Netflix основан на одноименном комиксе Габриэля Ба и Джерарда Уэя (последний известен как вокалист My Chemical Romance), который выходил в издательстве Dark Horse Comics. За экранизацию отвечают Джереми Слейтер (создатель телевизионного «Изгоняющего дьявола») и Стив Блэкман (продюсер сериалов «Фарго» и «Видоизмененный углерод»). Супергероями станут Роберт Шиэн, Том Хоппер и Эллен Пейдж. Последняя носит приятное русскому слуху имя Ваня.

«Доказанная невиновность», 1-й сезон

Fox, 15 февраля

Новый юридический процедурал от Fox про ошибки правосудия. Главная героиня Мадлен Скотт (Рашель Лефевр) испытала их на себе, когда ее с братом несправедливо осудили за убийство. Уже повзрослевшая героиня решает бороться с подобным правовым беспределом и отстаивает тех людей, чьи дела вызывают сомнения. Естественно, у Мадлен появляются противники, самый главный их которых — прокурор (Келси Грэммер), когда-то посадивший ее за решетку. Создатели сериала — Дэвид Элиотт (продюсер «Броска кобры») и обладатель «Эмми» Дэнни Стронг («Империя»).

«Роковой патруль», 1-й сезон

DC Universe, 15 февраля

«Лорена», 1-й сезон

Amazon, 15 февраля

Документальное расследование дела Лорены Боббит. В 1993 году она отрезала своему мужу Джону половые органы в ответ на домашнее насилие. Суд оправдал обоих супругов. Медиашум привлек внимание общественности и начал дискуссию о домашнем и супружеском насилии. Режиссер Джошуа Рофе берется за скандальный кейс, для того чтобы раскрыть значимость дела для американской истории и поговорить о глубоких моральных и социальных проблемах.

«Дома с Эми Седарис», 2-й сезон

truTV, 19 февраля

Одно из самых странных шоу на современном ТВ, безумная пародия на передачи, посвященные званым ужинам, готовке и рукоделию. Гостями Эми Седарис в этом сезоне станут Сьюзен Сарандон, Фред Армисен, Роуз Бирн, Мэттью Бродерик и другие. Трейлер обещает сюрреалистичные сюжеты про призраков и делает оммаж «Невероятно худеющему человеку».

«Документалистика сегодня!», 3-й сезон

IFC, 20 февраля

«Пиарщица», 1-й сезон

POP, 21 февраля

Американская пиарщица в Лондоне: Анна Пэкуин помогает известным людям избежать скандалов. Среди ее клиентов, например, известный стендап-комик (Алан Дейвис) и кинозвезда из Штатов (Брэдли Уитфорд). Пока выглядит неоднозначно, но среди режиссеров — Питер Каттанео (снял в конце 1990-х «Мужской стриптиз»), так что шансы на успех неплохие.

«Клятва», 2-й сезон

Sony Crackle, 21 февраля

Главные герои шоу — четверо коррумпированных полицейских, одного из которых играет Шон Бин. Оказавшись за решеткой, бывший главарь банды решает выбраться наружу, и ничто не может его остановить. Критики и зрители дружно проигнорировали криминальный сериал от рэпера 50 Cent, а немногочисленные посмотревшие отмечали невнятный сюжет и жаловались на операторскую работу. Что ж, второму сезону предстоит учесть ошибки предыдущего.

«Комендантский час», 1-й сезон

Sky One/«Амедиатека», 22 февраля

И сразу за «Клятвой» идет второй сериал с участием Шона Бина. Трейлер отсылает к лучшим фильмам эпохи видеопроката вроде «Бегущего человека», сюжет соответствует. Новое шоу на Sky One напоминает смесь «Безумного Макса», «Форсажа» и «Судной ночи». Главные герои сериала устраивают ночной заезд на машинах от Лондона до Шотландии; приз в гонке — освобождение от тоталитарного режима, который установил этот самый комендантский час. Компанию Шону Бину составят Адам Броди и Билли Зейн. Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Субура», 2-й сезон

Netflix, 22 февраля

Итальяноязычное шоу Netflix получит продолжение. В центре внимания — все та же криминальная оборотная сторона Рима: мафиози, политики и люди из Ватикана. Первый сезон критики полюбили (100% на Rotten Tomatoes), от второго ждут не меньше — сюжетных поворотов, жесткого насилия и продолжения неожиданной для итальянского криминального кино линии с мафиози-гомосексуалом. И, разумеется, красивых видов Рима — от туристических развалин до гетто-районов.

«Виски Кавалер», 1-й сезон

ABC, 24 февраля / КиноПоиск, 27 февраля

Название сериала — кличка агента ФБР Уилла Чейза (Скотт Фоули), который переживает расставание с невестой. Отогнать печали прочь поможет новая команда шпионов, которая должна спасать мир. В напарники ему назначают агента ЦРУ Франческу Троубридж (Лорен Коэн из «Ходячих мертвецов»), своенравную и опытную оперативницу. Трейлер обещает не вполне серьезное шпионское зрелище вкупе с игривой романтической линией. В России сериал будет эксклюзивно доступен на КиноПоиске.

«Враг внутри», 1-й сезон

NBC, 25 февраля

Эрику Шепард — бывшего агента ЦРУ и изменницу родины — освобождают из тюрьмы. Вместе с агентом ФБР Уиллом Китоном она должна будет найти опасного преступника, который хорошо ей знаком. В главных ролях — звезда «Декстера» Дженнифер Карпентер и Моррис Честнат («Ребята с улицы»). Создателем «Врага внутри» является Кен Вудрафф, поэтому стоит ожидать смесь его же «Менталиста» и тематически схожей «Родины».

«Всё к лучшему», 3-й сезон

FX, 28 февраля Откровенный сериал про мать-одиночку с тремя детьми, которая пытается выстроить карьеру актрисы и справиться с бытовыми и романтическими трудностями. Создательница «Всё к лучшему» Памела Адлон сама играет главную роль. Критики уже отмечали ее комический и драматический талант, дополнительное подтверждение — номинация на «Золотой глобус». Можно смотреть в паре с сериалом «Мамаша» от Фрэнки Шоу.