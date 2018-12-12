Гильдия актеров: 14 самых ярких нарядов церемонии

Посмотрели, кто в чем пришел на церемонию награждения, и выбрали, кто поразил нас больше всех.

Гильдия актеров Америки (SAG) вручила свои награды. Пока критики размышляют, как отразятся результаты премии гильдии на оскаровском раскладе (обычно лучшим фильмом становится тот, что получает от SAG награду «Лучший актерский ансамбль»), мы отобрали для вас 14 самых ярких нарядов звезд, пришедших на церемонию. Ярких не обязательно лучших: некоторые звездные образы мы бы предпочли никогда не видеть, но скрывать от вас такую «красоту» нет сил.

Эмили Блант

Эмили Блант / Фото: Getty Images

Победительница SAG в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Тихое место» выбрала для церемонии розовое с блестками платье от Michael Kors. Воланы придают актрисе сходство с экзотическим цветком, и сложный крой платья был бы перебором. Но строгий силуэт сбалансировал образ и придал ему необходимый шик.

Эми Адамс

Эми Адамс / Фото: Getty Images

Актриса номинировалась на лучшую женскую роль второго плана за «Власть», но уступила награду Эмили Блант. На церемонию Адамс надела черный ансамбль от Celine из весенней коллекции 2019-го, добавив к пышному волану топа длинную прямую юбку с разрезом. На показах модели ограничивались двойным воланом по длине — спасибо стилистам Эми за отказ от этого экстрима.

Элисон Бри

Элисон Бри с мужем / Фото: Getty Images

Претендентка на премию как лучшая актриса в комедийном сериале («Блеск») пришла на церемонию в бантах. Даже не так — в БАНТАХ. Два маленьких на талии и один большой бант на спине, усыпанный кристаллами. В фас Элисон была похожа на модного ангела мести, со спины — на большой траурный подарок.

Майкл Б. Джордан

Майкл Б. Джордан / Фото: Getty Images

Звезда «Черной Пантеры» вдохновилась Тимоти Шаламе на «Золотом глобусе» и пришла в сбруе от Louis Vuitton, только разноцветной. Хороший способ как-то разнообразить скучный выход в смокинге на дорожку. Тимоти такой шаг тоже оценил.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Сам Шаламе продолжил модный эпатаж: к черному пиджаку надел рубашку в горошек, кожаные узкие брюки (все от Celine) и казаки. А ведь когда-то критики разорвали на части Кристиана Бэйла за то, что посмел явиться на «Оскар» в черной, а не белой рубашке под смокинг.

Крис Пайн

Крис Пайн / Фото: Getty Images

К слову о белом: мистер Пайн выбрал именно такой костюм для церемонии. И все бы ничего, но обратите внимание на обувь: слиперы на босу ногу — фирменная фишка актера. Инфаркт у модных критиков!

Леди Гага

Леди Гага / Фото: Getty Images

И снова белое. Леди — постоянный участник нынешнего наградного сезона, главный претендент на «Оскар» как лучшая актриса, и к такому промотуру подходит очень ответственно. Никакого чрезмерного эпатажа — только стиль и шик. На церемонию Гильдии актеров певица и актриса пришла в наряде из грядущей вечерней коллекции Dior Haute Couture, оказавшись, правда, от «купальной» шапочки, которую носила модель на показах. Вместо этого из аксессуаров у Гага были массивное ожерелье-чокер, золотые браслеты и серьги в виде крылышек-лепестков — все от Tiffany.

Лупита Нионго

Лупита Нионго / Фото: Getty Images

Звезда «Черной Пантеры» выбрала для церемонии экстремальный костюм от Vera Wang. Прозрачная юбка-сетка и пиджак без плеч и с длиной на грани фола... Лупита — смелая женщина!

Лора Хэрриер

Лора Хэрриер / Фото: Getty Images

Актриса «Черного клановца» пришла в романтичном розовом платье от Loewe с пышными полурукавами. Без них платье смотрелось бы простенько, с ними — экстравагантно.

Яра Шахиди

Яра Шахиди / Фото: Getty Images

Сериальная актриса («Повзрослевшие», «Охотники на троллей») прибегла к действенному способу привлечь к себе внимание, если ты не номинант — надеть нечто экстраординарное. Некоторые приходят на церемонии почти голыми. Яра на такой риск не пошла, но нюдовый наряд от Fendi хорошо обманывает: с первого взгляда можно поверить, что нижнего белья на Яре нет.

Люси Бойнтон

Люси Бойнтон / Фото: Getty Images

Звезда «Богемской рапсодии» и девушка Рами Малека в реальной жизни, Люси выглядела на дорожке SAG словно невеста Дракулы из фильма Копполы в наряде от Erdem. Шлейф, тюль, бантик, цветочки сделали из Люси королеву мрачного гламура. И обратите внимание на макияж.

Джейн Фонда

Джейн Фонда / Фото: Getty Images

Актриса в красном платье от Valentino в стиле «фанат „Формы воды“» доказывает, что в 81 можно выглядеть в сто раз лучше некоторых тридцатилетних.

Эмма Стоун

Эмма Стоун / Фото: Getty Images

Louis Vuitton снова в нашей подборке: его для церемонии выбрала и номинантка на лучшую женскую роль второго плана («Фаворитка»). Помимо того что Эмме ужасно идут брючные костюмы, тут у нас что? Бант, пуговички, золотое шитье — все это попахивало бы нафталином, если бы не рукав. Оторви рукав — освежи викторианский образ.

Кейт Нэш

Кейт Нэш / Фото: Getty Images

Мы просто оставим это здесь. В конце концов, одной из актрис сериала «Блеск» можно выглядеть как сотрудница загса Лас-Вегаса.