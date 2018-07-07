Один за всех: Как Александр Петров стал главным актером поколения

Петров второй год подряд становится самым популярным русским актером по версии пользователей КиноПоиска. Разобрали феномен самого народного артиста, чтобы понять, почему он сегодня везде.

2018 год в истории нашего кино можно смело объявлять годом Александра Петрова: два суперуспешных «Гоголя», «Полицейский с Рублевки» (новый сезон сериала и полный метр, хит новогодних праздников), а еще «Лед», заработавший в прокате полтора миллиарда рублей, и под занавес года — «Т-34», сборы которого перевалили за два миллиарда. И, конечно, «Звоните ДиКаприо!», самый обсуждаемый русский сериал прошлого года. В номинациях премии «Золотой орел» Петров соревновался не только с коллегами, но и с самим собой — у него были две номинации из трех в разделе «Лучший актер в кино» (правда, в итоге Александр получил «Орла» как лучший актер на ТВ за сериал «Sпарта»). Как Петров, который недавно отметил свое 30-летие, стал самым востребованным и самым кассовым артистом своего поколения?

Судьба

Его славу нельзя назвать мгновенной: до прорывной роли непростого парня с района в «Притяжении» Петров долго работал в проходных телесериалах, играл персонажей второго плана в беспощадных русских комедиях. «Ты не боялся, что все вот так и останется, как у героя Трибунцева в короткометражке „Проклятье“?» — спрашиваю я при встрече. «Нет, страхов не было никаких. Мне кажется, в профессии вообще не может быть страха. Можно нервничать на премьере, это нормально. Но страха быть не может». Все, что с ним случилось, Петров считает само собой разумеющимся. Он знал, что так будет, и сознательно шаг за шагом шел к своей цели: «Я фаталист. Со временем начинаешь понимать, что все связано. Как в „Миллионере из трущоб“, когда весь опыт героя пригодился ему, чтобы выиграть. Так и я уверен, что все было не просто так. Моя жизнь развивается по определенным этапам, и это закономерно».

«Притяжение»

Еще в школе его позвали из родного Переславля-Залесского в Москву на просмотр в футбольную академию. Петров до сих пор верит, что с футболом у него все могло бы зайти далеко — играл он неплохо. Но накануне поездки в столицу на Петрова обрушилась стена, в буквальном смысле кирпичная. Это случилось на школьной практике. Саша заработал сотрясение мозга и месяц провалялся в больнице. Про футбол пришлось забыть (на время — недавно Петров снялся в байопике советского нападающего Эдуарда Стрельцова, судьбой которого интересуется с детства; фильм Ильи Учителя планируется к выходу в 2020-м).

На съемках фильма «Стрельцов»

После школы Петров поступил на экономический факультет в родном Переславле, но к перспективам менеджерской карьеры быстро охладел. Вместо этого он увлекся КВН, стал посещать театральную студию и ездить на фестивали. «А куда еще девать энергию пацану в небольшом городе? Либо в футбол играть, либо просиживать задницу в компьютерных клубах. В принципе я делал и то, и другое. Драться на улицах, бухать под гитару — все это было и продолжалось даже с появлением в моей жизни театральной студии. Просто у меня было очень много энергии, и я был безмерно счастлив, когда понял, что ее можно выпускать таким вот способом. И что со временем за это еще и деньги можно будет получать». В себе как актере Петров не сомневался. Поступал целенаправленно в ГИТИС (при этом имея смутное представление о специфике разных мастеров, так что на курсе Леонида Хейфеца он оказался, можно сказать, случайно). Был уверен, что пройдет: «Откуда эта уверенность взялась? Не знаю. За мое поступление особо никто не болел. Помню, как на подготовительных курсах одна девочка рассказала, что если она поступит, то мама подарит ей „Mini Cooper“. Я бы тогда от него тоже не отказался». «Что подарили тебе?» — не могу удержаться от вопроса. «Мне дали немного денег, и я в первый раз в жизни полетел на море, в Турцию».

Дружба

Похожим образом начиналась карьера и его лучшего друга Александра Паля, который тоже долго не знал, чем заняться на окраинах родного Челябинска, пока однажды не заглянул в театральную студию. Их свела судьба на курсе Хейфеца. «Места в общежитии не хватало, и нас поселили в квартиру, которую арендовал институт. Так что дружба вынужденная, но крепкая. Саша прямой и честный, спокойный, как удав. Меня всегда это в нем восхищало», — говорит Петров.

В общем, очевидно, что в этой дружбе сошлись два противоположных характера. Пути в кино у друзей тоже получились разными. Паля привлекает авторский, экспериментальный кинематограф, Петров предпочитает сниматься в массовом и зрелищном. При этом в ответ на вопрос о любимом режиссере он называет Балабанова. «Всегда мечтал у него сняться. Я влюбился в фильм „Брат“, и Сережа Бодров остается для меня примером для подражания. Как он снимал кино — это сумасшедший уровень!» Следом Петров вспоминает Сокурова. Съемка в успешном фестивальном фильме у какого-нибудь режиссера с мировым именем (Скорсезе тоже подойдет) — одна из целей актера на ближайшее будущее.

Карьера

Обычно фильмография актера начинается с короткого метра. В полный без опыта пробиться сложно, а тут можно выбирать материал и роли, получить интересный опыт, а если повезет, то и засветиться на фестивалях. В любом случае будет что показывать кастинг-директорам. У Петрова все было не так. Короткометражные забавы он оставил в стороне и сразу начал зарабатывать деньги: «Если ты не из Москвы и оплачивать твою жизнь здесь некому, то, выпустившись из института, ты остаешься наедине с собой. И надо не только опыта набираться, но и кушать что-то. Могу честно сказать, что сейчас я более избирателен, чем в начале пути, но идеальную фильмографию в принципе выстроить невозможно». Начинал он с «ролюшечек», как сам их называет. Играл героев второго плана в «Август. Восьмого», «Елках 3», «Любви в большом городе 3», побывал в бандитских сериалах, исполнил главную роль в весьма экзотическом фэнтези «Пока цветет папоротник».

«Пока цветет папоротник»

«Полицейский с Рублевки»

Трио продюсеров (Цекало, Федорович, Никишов) объединилось еще в одном важном для Петрова проекте — «Гоголь». «Мне „Гоголь“ был дорог своим хулиганством, — вспоминает Петров. — Во время съемок мы и представить себе не могли, что он соберет в прокате 1 миллиард 300 миллионов. Думали, ограничимся показом на ТВ.. Это было легко, быстро, с диким кайфом». Будет ли он сниматься в продолжении? «Нет». В «Гоголе» Петров выступил в нетипичном для себя амплуа изображающего великого писателя бледного и болезненного юноши — в сюртучке, с дурацкими усами и прической.

«Гоголь»

Чаще же мы видим его на экране другим: надежный, крепкий, симпатичный пацан с большим сердцем и без лишних заморочек. Таким он появился и в фильме «Лед» — кассовом хите, который снял режиссер-дебютант Олег Трофим. Этот романтический фильм, вышедший в прошлый День святого Валентина, заработал в прокате почти 1,5 млрд рублей. Герой Петрова, хоккеист Саша, книжками никогда не увлекался, и чувство такта ему тоже не слишком знакомо. Зато Саша знает цену любви и настоящим чувствам и готов отдать всего себя, лишь бы хорошему человеку было хорошо.

«Лед»

Именно такой образ Петрова аудитория знает и любит больше всего. И именно за это амплуа актера критикует другая часть зрителей, которая утверждает, что Петров в каждом фильме выглядит одинаково. Работавший с Петровым Олег Трофим отчасти признает это, но не видит проблемы в этом. «Мне недавно попался такой мем в интернете: „Что делает Кристиан Бэйл для новой роли? Худеет, толстеет, снова худеет, качается, учится скакать на коне, дышать под водой и так далее. Что делает Александр Петров? Переодевается“. Это забавный мем, но не совсем верный. На мой взгляд, Саша — артист, который в кадре остается самим собой, в чем его охотно укоряют. Но, как любой ищущий человек с пытливым умом, он раз от раза находит что-то новое в самом себе, в личном отношении к сцене, событию на экране. Это ни хорошо и ни плохо — это такой подход. В лучах славы находится множество артистов, которых мы любим именно за их узнаваемые, фирменные черты — Аль Пачино, например, Киану Ривз, Джони Депп. Роли, которые исполняет Саша, живут органично, за ними интересно наблюдать. На мой взгляд, самое важное, что умеет делать Петров, — насытить любую роль энергией, любой текст он обращает в страсть, в собственную позицию», — утверждает Трофим. Переломным моментом в карьере сам Петров считает «Притяжение». Одна из главных ролей в блокбастере Федора Бондарчука вознесла актера на топ-уровень. В образе Артема Петров показал, что может быть не только гладким и хорошим и что за приятной внешностью героя из народа может скрываться злодей и психопат.

«Притяжение»

«Притяжение» и «Гоголь» подарили Петрову опыт съемок с одним из культовых актеров современности — Олегом Меньшиковым. Правда, к тому времени они уже были знакомы. Меньшиков руководит Театром имени Ермоловой, и вскоре после окончания ГИТИСа Петров с товарищами пришли к нему, чтобы показать их выпускной спектакль по пьесе Василия Сигарева «Божьи коровки возвращаются на землю». Постановка Меньшикова не слишком заинтересовала, а вот на молодого актера он обратил внимание. Вскоре Петров стал одной из главных звезд театра и в 25 лет сыграл Гамлета. В Театре имени Ермоловой Петров служит по сей день, здесь же прошел его авторский моноспектакль «#ЗановоРодиться», в котором актер читает монологи и стихи собственного сочинения, сначала сидя в железной клетке, потом выходя прямо в зал. За время спектакля актер выкладывается полностью. К финалу, когда Петров выглядит как марафонец перед финишем (уставший, мокрый от пота), кажется, что это настоящая спортивная драма. В видеофрагментах шоу можно увидеть новую музу поэта Ирину Старшенбаум, которая появилась в его жизни благодаря «Притяжению».

Невероятное трудолюбие, способность выкладываться на 200% отмечают те, кто работал с Петровым. Именно благодаря ему актеру удалось подняться так высоко, рассказывал в интервью КиноПоиску режиссер Жора Крыжовников, у которого Петров исполнил главную роль в сериале «Звоните ДиКаприо!»: «На Сашу Петрова я обратил внимание после трейлера фильма „Притяжение“, где он произносит: „Это наша Земля!“ Я увидел звезду, это говорила звезда с экрана! Но, главное, Саша — реальный трудоголик. Я знаю случаи, когда он буквально заставлял режиссера брать себя в проект. Как-то раз даже сам снял мини-фильм с собой в главной роли и показал его режиссеру, чтобы убедить, что он подходит. Так никто не делает! У Саши реальное отношение к профессии. Он работает над своим талантом и умениями и как артист становится все лучше».

«Звоните ДиКаприо!»

«Звоните ДиКаприо!» среди проектов Петрова стоит особняком. Здесь он продемонстрировал широкий актерский диапазон и доказал, что способен сыграть мощную драму. В начале истории его герой Егор Румянцев — легкомысленный ловелас, кинозвезда, прожигатель жизни. За восемь серий от этого образа не останется камня на камне, от героя отвернутся все, а озорная комедия превратится в трагедию. Почему именно этот образ выбрал Петров? «Познакомились с Андреем Николаевичем (Першиным, настоящее имя Жоры Крыжовникова — Прим. ред.), и я сразу понял, что это мой режиссер». «Что значит „мой режиссер“?» — «Такие, как Крыжовников, Бондарчук, Сидоров. Фанаты кино. Они не занимаются самолюбованием, в отличии от некоторых других режиссеров, которые порой забывают, что творит вся команда, а не одни они. Для них артисты — самые главные люди на площадке, они делают все, чтобы актерам было комфортно». Свою карьеру Петров планирует пятилетками в соответствии с генеральным планом завоевания всего (кино)мира. «Везде должна быть своя математика, своя стратегия. Если идти, не зная куда, то и придешь непонятно куда. А если есть четкое понимание, чего ты хочешь, то дальше остается только идти к цели». Сейчас актеру хочется попробовать себя в международных проектах. У него уже есть небольшой опыт: Петров снялся в новом фильме Люка Бессона «Анна» в компании Киллиана Мёрфи, Хелен Миррен и Люка Эванса. «Конечно, отличие колоссальное! — признается он. — Но и у нас на съемках блокбастеров уровень организации соответствует. Взять, например, „Т-34“ или „Притяжение 2“. Хотя лучше просто „Притяжение“. Про второй фильм мне по контракту ничего говорить нельзя, даже цифру эту запрещено называть, ха-ха».

На съемках фильма «Т-34»

Какая роль будет полезна для карьеры в данный момент, Петров решает с агентом Екатериной Корниловой. Они работают вместе еще со времен ГИТИСа. По словам Петрова, именно Катя всегда помогала ему делать правильный выбор и отговаривала от заведомо слабых проектов, даже когда за них сулили неплохие гонорары. Стратегия предусматривала сначала участие в значимых и заметных проектах, пусть и в небольших ролях. Затем главные роли в масштабном полнометражном фильме и популярном сериале. Ими стали соответственно «Притяжение» и «Полицейский с Рублевки». Популярность проекта для Петрова имеет значение — он внимательно следит за рейтингами и сборами. «Я же в душе футболист, мне важен результат. Важно, кто сколько мячей забьет, сколько я забью». Александр Петров — сегодня самый востребованный киноактер, что показал и новогодний прокат, где соперничали два фильма — комедия с Петровым и военная драма с ним же в главной роли. По оценкам журнала «РБК», актер получает около 250 тыс. рублей за одну смену, а гонорары за рекламную съемку варьируются в пределах 250—300 тыс. евро. «Петрова стало слишком много», — такое мнение часто читаешь в интернете. Может ли это стать проблемой для его карьеры?

«В целом я могу понять недовольство зрителей, которые видят на постерах одни и те же лица, но это проблема не артистов, а малых рынков, — считает Олег Трофим. — В России выпускается не так много фильмов, и сценарии в большинстве случаев однотипные, отсюда и запрос на одни и те же востребованные лица. У нас достаточно талантливых артистов, однако на практике не для всех типажей есть роли, не все артисты при своем таланте умеют встроиться в существующие ролевые запросы рынка, а основной пул актерских агентов в России, как мне видится, нацелен скорее на сиюминутное снятие сливок, чем на открытие новых звезд и реальное развитие существующих».

Метод

При этом Петров — актер с нестандартными методами. Текст каждой роли он переписывает своими руками — так лучше запоминается. Эта привычка пришла из детства, когда Саша каллиграфическим почерком записывал результаты всех футбольных матчей, а закрепил он ее уже в ГИТИСе. К каждой роли Петров готовится по-своему. Работая над «Звоните ДиКаприо!», он специально не стал читать сценарий до конца. С его слов, актер понимал, в какую сторону все идет, но не хотел заранее узнавать арку своего персонажа, чтобы создать более убедительный образ. Более того, он даже смог переубедить Крыжовникова и всю группу, так что сценарий последней серии никто не читал до самого дня съемок. Во время работы над «Т-34» Петров попросил продюсеров, чтобы ему отвели отдельную комнату, где он развесил разные фотографии времен Великой Отечественной. «Я понимал, что мне надо измениться, стать другим человеком с другой манерой разговаривать, другой осанкой и так далее. И вот я приходил в эту комнату, отключал телефон и ходил туда-сюда, как по камере. Так ты перезапускаешь себя, меняешь ход времени. Когда проводишь время один в тишине, 30 минут кажутся уже большим сроком, ты по-другому начинаешь ко всему относиться».

«Т-34»

С ним постоянно что-то случается на съемочных площадках. На «Беловодье» поранил руку осколком, на «Притяжении» рассек сухожилия на ноге. На «Т-34» вообще оказался в кошмарной ситуации внутри танка: «Был момент, когда заклинило ручку, которая отвечает за поворот башни. Башня начала вращаться и перестала слушаться. Я пытаюсь остановить — не останавливается. Начался пожар. Огонь, дым. Я кричу: всем на выход! Но из крутящейся башни выйти сложнее. Башню удалось все-таки остановить, а пожар успели вовремя залить из огнетушителя». «Т-34» — именно такое масштабное героическое кино, которым грезит Петров. «Это такая духоподъемная история, в ней есть здравый патриотизм. Ведь так все и было! Поэтому мы и выиграли войну! И об этом хочется говорить вот с таким размахом и пафосом!» «Как отличить здоровый патриотизм от нездорового?» — спрашиваю я и слышу моментальный ответ: «Глаза. В глазах артистов все видно».

Бизнес

Еще во время учебы на экономфаке переславского института он мечтал стать мэром родного городка, и желание сгодиться там, где родился, видимо, все еще сильно в нем. В 2017-м в Переславле-Залесском открылась Petrov Avenue — гостиница или, точнее, гостевой дом, с фасада которого протягивает руку с бокалом шампанского герой ДиКаприо из «Волка с Уолл-Стрит». Рядом поместились Чарли Чаплин, Трус с Бывалым, Макмерфи и другие культовые кинофигуры. Все восемь номеров оформлены в том же авторском стиле: один посвящен Шерлоку Холмсу, другой — Гарри Поттеру, третий — Семену Семенычу Горбункову, остальные отдают дань уважения «Титанику», «Звездным войнам», «Маске», «Афоне» и группе The Beatles. Стоимость аренды номеров — от 3 тыс. рублей. На территории, конечно, же есть кинотеатр и баня (любимый досуг Петрова).

Petrov Avenue в Переславле-Залесском / Фото: petrovavenue.ru

Отель создавался в течение трех лет, теперь им управляет сестра актера Екатерина. В интервью Esquire Петров говорил, что не нацелен извлечь скорую прибыль из проекта — для него это, скорее, имиджевая история. Гостиница находится в одном из самых привлекательных мест города: с одной стороны — вид на Горицкий монастырь, с другой — на озеро Плещеево. Рядом — самая известная достопримечательность Переславля, «Ботик Петра I». Покрытое яркими граффити здание в самом историческом центре смущало некоторых активистов-градозащитников, поэтому фасад перекрасили. Впрочем, большинству местных жителей не так уж важно, какого цвета эти стены — яркого или нейтрального. Их подкупает то, что добившийся таких высот в Москве артист не забывает и о малой родине — он все еще наш!

Моноспектакль «#ЗановоРодиться» Петров поставил на личные средства, потратив на это, по подсчетам журналистов РБК, около 3 млн рублей. Но, скорее всего, он их уже отбил. С «#ЗановоРодиться» он собрал полный «Крокус Сити Холл», выступил на «Нашествии», побывал с гастролями в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже, показав спектакль в общей сложности 18 раз. Шоу транслировалось в кинотеатрах двух десятков городов, его увидело около 40 тысяч зрителей. «#ЗановоРодиться» стал одним из громких театральных хитов и продолжает приносить его автору прибыль не только с продажи билетов, но и с реализуемой фанатской продукции — от чехлов для смартфонов до свитшотов. Год назад Александр Петров также выпустил книгу своих стихов «#ЗановоРодиться. Невероятная история любви» с фотографиями из их с Ириной Старшенбаум личного архива. Как гласит описание, «это абсолютно честный разговор актера с самим собой и с читателем о любви, о жизни, о мгновениях счастья, о страхе одиночества, об отношениях с любимой, о таланте и поиске своего места и предназначения, о вдохновении, музыке и ярких эмоциях». Тираж составил 5000 экземпляров.

Слава

Петров до сих пор иногда ездит на метро, но теперь вынужден скрываться. «Часто я забегаю в вестибюль метро. Взгляд в пол, капюшон — и меня сразу же останавливает полиция. Такой человек вызывает подозрение. Но как только полицейские видят мое лицо, то сразу все понимают, улыбаются и отпускают». Несмотря на всенародную славу, Петров остается своим парнем с простым именем в мире больших сложных кинозвезд. Ну, или во всяком случае старательно строит этот имидж. Он не теряет голову от успеха и по-прежнему больше работает, чем тусуется. Ценит вечера с друзьями (не звездными). Болеет за московский «Спартак» и приглашает футболистов на свои спектакли в Театре имени Ермоловой. Например, на «Гамлета» заходил вратарь Артем Ребров с супругой. А еще он сам ведет свои соцсети и читает комментарии, хотя это, возможно, скоро изменится. В январе в интернете появилось объявление о том, что Александр Петров ищет копирайтера, который возьмет на себя «ведение соцсетей и обновление нескольких сайтов». Только на Instagram Петрова подписано более 1,6 миллиона подписчиков, но он говорит, что не собирается монетизировать его и заполнять рекламой. Нормальное общение важнее.

Александр Петров / Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска

В России до сих пор живо разделение кино на коммерческое и авторское (читай: настоящее). Но в последние годы граница между ними очень сильно размылась. С одной стороны, в народное кино идут артхаусные звезды, такие как Борис Хлебников («Аритмия», «Обычная женщина») или Яна Троянова («Ольга»). С другой стороны, случай Петрова, который создал массового, но не пластмассового героя. Неслучайно он ориентируется на Бодрова, который в свое время представил совершенно новый тип народного героя, при этом как будто ничего и не играя, всегда оставаясь самим собой. Попасть в востребованное амплуа очень непросто: зрители моментально чувствуют любой обман, и здесь важным козырем Петрова стали провинциальное происхождение и по-настоящему трудовая биография. Другими актерами-ориентирами он называет Константина Хабенского, Владимира Машкова и, конечно, Олега Меньшикова — все это харизматичные и независимые личности, выбравшие в профессии свой путь. Результаты «новогодней кинопрокатной битвы», в которой последние «Елки» по всем статьям проиграли «Полицейскому с Рублевки», подтвердили смену зрительских настроений: сладкое, доброе кино вытесняется более жестким и жизнеподобным. Эти перемены — умышленно или интуитивно, но в любом случае очень успешно — и использовал Петров, которому удалось убедить зрителей: «Смотрите, я настоящий!» Он признается, что читает комментарии на КиноПоиске, но не котирует хейтеров и призывает всех делать добро друг другу: «Любите кино. Прежде чем написать, подумайте и найдите позитивную сторону, что в этом кино точно получилось. Кто бы что ни говорил, но, по моему мнению, российское кино уже не в жопе. Я лично стараюсь, чтобы оно двигалось дальше, но хочется и вашей поддержки».