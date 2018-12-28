Премьеры недели: Красивый мальчик, «Зеленая книга» и море соблазна

Шаламе и Карелл рассказывают о вреде наркотиков, Мортенсен и Али путешествуют по Америке, а МакКонахи ловит тунца.

Все кинофильмы из списка вышли в прокат 24 января. Даты премьер фильмов со стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Зеленая книга»

«Красивый мальчик»

Еще одна реальная история. Феликс ван Грунинген экранизировал мемуары журналиста Дэвида Шеффа о том, как он пытался спасти сына Ника от наркотиков. Именно это и интересно в картине: мы видим историю не столько наркомана, сколько его близких. Ник — очаровательный подросток, живой, умный, в хороших отношениях с обоими разведенными родителями (и с новой семьей отца), в школе все отлично, никакой травли, то есть для того, чтобы пойти по наклонной дорожке, у него нет ни одной стереотипной причины. Почти весь фильм мы ждем, что увидим драму Ника, но нет, это драма его отца, про все круги ада, которые проходят близкие зависимых людей. Опять же в картине нет натужной морали, кроме той, что для употребления наркотиков необязательно должна быть какая-то причина, а спасти утопающего невозможно без его желания. Все это могло бы превратиться в довольно унылый рассказ, если бы не Стив Карелл. Он играет Дэвида на полутонах, мастерски передавая всю боль, ярость и метания внутри героя.

«Море соблазна»

«Холмс & Ватсон»

Этан Коэн (не путать с Итаном) снял типичную комедию с Уиллом Ферреллом, основанную на феррелловском же скетче из «Субботним вечером в прямом эфире». Уже по трейлерам понятно, что знаменитые сыщики не будут отличаться умом и сообразительностью, а все шутки в фильме — ниже пояса. Что важно знать: выйдя в американский прокат в конце 2018 года, «Холмс & Ватсон» тут же произвели фурор. На сайте Rotten Tomatoes у фильма было 0% от критиков и ни одного положительного отзыва. «Это настолько болезненно несмешно, что мы не уверены, может ли фильм вообще называться комедией», — написал критик Rolling Stones Дэвид Фир. На сегодняшний день на «Гнилых помидорах» у «Холмса & Ватсона» уже целых 10% от критиков и 27% от зрителей. Смотрите, в общем, сами. Вдруг вы захотите проверить, что же там за дно?

«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители»

«Комедия Марюса Вайсберга» — это уже отдельный жанр. Ловко перенося западные форматы на российскую почву, Вайсберг неутомимо собирает ненависть критиков и зрительскую кассу. Первая «Бабушка» о мастере трансформации Сане, который прятался от врагов в доме престарелых, переодевшись в пожилую леди, вышла летом 2017 года и собрала почти 400 млн рублей. Сиквел не таясь присаживается на хвост самому долгожданному фильму сезона, и в нем главную звезду Александра Ревву из новых комедиантов обрамляют Михаил Галустян, Дмитрий Нагиев и Роман Курцын. На этот раз старики-разбойники будут мстить банкиру, который решил умыкнуть их пенсионные сбережения. Курцын снова выступит в образе тупого качка — на него клюнет героиня Натальи Ионовой, а герой (-иня) Реввы столкнется с отвратительно воспитанным ребенком и устроит ему выход Мэри Поппинс из ада. Да, в этом фильме бьют плохих детей. Кулаками. Как тебе такое, Disney?

«Волки и овцы: Ход свиньей»

Очередные приключения волков и овец от студии Wizart, подарившей нам мегауспешную в мире франшизу «Снежная королева». Дружелюбный толерантный городок в один прекрасный день навещает песец, и все его жители тут же оказываются в смертельной опасности. Вместе с песцом приходит маленькая овечка — тоже из сомнительных личностей. Чтобы отвести беду от родного дома, волкам и овцам вновь придется объединить силы.

«Полярный»

Netflix, 25 января

Йонас Окерлунд, известный по клипам для Rammstein и Леди Гага, экранизировал одноименный нуар-комикс Виктора Сантоса про международного киллера Дункана Визлу по прозвищу Черный Кайзер, играет которого Мадс Миккельсен. Дункан уже на пенсии, но, как и Джон Уик, вынужден вернуться в строй, потому что за ним охотится армия молодых (и, очевидно, тупых) убийц. Окерлунд уверяет, что вместе с оператором Пером М. Экбергом придумал для отображения уединенной жизни Кайзера особенный визуальный язык с приглушенными красками и медленным темпоритмом. Забавно, что в «Полярном» Миккельсен пополнит свою палитру героев с проблемными глазами: его Визла — одноглазый. Еще у него есть порноусы, лазерные пушки в пальцах и, разумеется, собачка. Какой же бывший киллер нынче без собачки?